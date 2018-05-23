Чемпионат, который закочился не в мае

Борьба за выживание

Как и практически все ключевые вопросы в минувшем сезоне испанской Ла Лиги, в данном случае все стал понятно задолго до завершения сезона, поэтому интриги в борьбе за сохранение прописки так и не вышло. По итогам первого круга лучший из неудачников «Депортиво» выиграл четыре матча, но когда вслед за последним из них галисийцы не сумели одержать победу в восьми поединках кряду (наиболее продолжительная серия без побед на тот момент для команды), терпение руководства клуба лопнуло, и оно уволило наставника Кристобаля. Однако пришедший вместо него Кларенс Зеедорф справился еще хуже, никак не конвертировав свой авторитет в результат: под его руководством коллектив оказался сильнее соперников лишь дважды и бесславно покинул элиту — вероятно, он бы имел больше шансов спастись, назначь правление «Депортиво» подходящего и опытного для таких задач тренера.

Топ-3 самых наглых «договорняка» в Примере Когда плевать хотели на спортивный принцип Что уж говорить о «Лас-Пальмасе» и «Малаге», которые финишировали на 19-м и 20-м местах соответственно, выиграв на один матч меньше, нежели галисийцы. Так, хотя назначение Пако Хемеса рулевым канарцев поначалу казалось удачным шагом, ведь после этого его подопечные выиграли дважды в четырех поединках, затем коллектив так и не познал радости побед в 16-ти оставшихся играх первенства. Андалусийцы же и вовсе пострадали за провал на старте и в середине сезона (серии из девяти и 14-ти матчей без побед соответственно), где январская замена наставников Мичела на Хосе Гонсалеса скорее ухудшила и так ужасную ситуацию, нежели наоборот.

Борьба за Лигу Европы

По сути только в борьбе за Лигу Европы в минувшем сезоне чемпионата Испании была реальная интрига практически до самого конца сезона. «Севилья», которая в этом году сумела впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, вынуждена была нести потери на внутренней арене из-за недостаточной длины скамейки запасных, а также не лучшей работы сразу обоих наставников команды Эдуардо Бериццо и Винченцо Монтеллы — оба прекрасно готовили своих подопечных к матчам еврокубка, но в Примере раз за разом теряли важные очки, из-за чего те лишились шансов попасть в Лигу чемпионов, и только за счет поражения в финале Кубка Испании, а также седьмого места в таблице теперь смогут выступить в Лигу Европы.

Однако рассуждая о неудачах андалусийцев, нельзя не отметить и успех их земляков из «Бетиса», которые отметились той стабильностью, что не хватило «рохибланкос». «Огурцы» провалили лишь месячный отрезок в конце октября — в начале декабря, а серия из семи побед и одной ничьей с середины марта до конца апреля позволила закрепиться в зоне Лиги Европы. Только на один балл больше в итоге набрал «Вильярреал», который вряд ли сильно тому рад, ведь левантийцы на целую пропасть (12 очков) в итоге отстали от четвертой позиции...

Борьба за Лигу чемпионов

...Именно поэтому нужно говорить, что в этом сезоне испанского первенства никакой борьбы за место в Лиге чемпионов попросту не было. Какое-то время «Бетис» Кике Сетьена имел шанс занять вожделенную четвертую строчку, но его состав оказался банально менее качественным, чтобы навязать борьбу «Валенсии», у которой наконец вместо группы хороших исполнителей наконец получилась настоящая команда — во многом благодаря Марселино, возглавившему «Летучих Мышей» прошлым летом, а также подписанным тогда же защитнику Габриэлу Паулисте, хавбекам Жоффри Кондогбия и Гонсало Гуэдесу, а также нападающему Симоне Дзадза.

Примера и Серия А: 3 вещи, которые вы могли упустить Непримечательные, но значимые события финального тура Левантийцы вполне могли потеснить с третьей строчки сам «Реал», но ключевыми оказались три поражения кряду, включая от самого королевского клуба (1:4) в начале второго круга, а также безвыигрышная серия из пяти поединков в апреле-мая, по итогам которой команда набрала только два очка. С другой стороны, возможно, «Валенсия» смогла бы добиться большего, но гарантированное участие в групповом этапе Лиги чемпионов впервые за три года, которое дает даже четвертое место, скорее всего, расхолодило коллектив на финише сезона.

Чемпионская гонка

То, что чемпионом Испании станет «Барселона» по большому счету стало понятно еще в первом круге, особенно когда подопечные Эрнесто Вальверде в канун Рождества разбили «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (3:0) и оторвались на двузначное количество очков от своего извечного конкурента, ведь если как в очном, так и заочном противостоянии ничего противопоставить каталонцам не может мадридская команда, то что уж говорить об остальных. Особенно когда за первые 21 поединок первенства «блауграна» только трижды позволила себе потерять очки, ни разу не проиграв.

Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона» И только когда в феврале и первый день марта Лионель Месси и компания позволили себе три раза сыграть вничью, неплохие шансы побороться за титул получил «Атлетико», но и его аргентинец сотоварищи сразу же успокоили в очном поединке буквально через трое суток после осечки в Лас-Пальмасе — именно точный штрафной удар «десятки» «Барселоны» и принес лидеру минимальную победу, а заодно не позволил дружине Диего Симеоне мечтать о большем, чем второе место. В дальнейшем стоял лишь вопрос о том, станут ли каталонцы чемпионом без единого поражения, чего им все-таки не удалось сделать. Вальверде недооценил выезд к «Леванте», оставив Месси вне заявки, за что был наказан — «Лягушки» победили уже ставших чемпионом гостей 5:4, хотя вели по ходу матча 5:1.