Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упустить

Последний игровой день итальянского и испанского чемпионатов был полон интриги и ярких событий. Потому не всем удалось заметить менее примечательные, но не менее важные «происшествия» последнего тура. Исправляем недочет.

Событие №1: «золотая тысяча»

Макси Гомес Фото: Diario AS

Только в последний игровой уик-энд итальянцам и испанцам удалось пробитьв своих чемпионатах. Напомним, немногим ранее английская Премьер-лига и французская Лига 1 открыли в этом году «клуб 1000+», в котором находятся чемпионаты с 1000 и более голов за сезон.

В Примере футболисты забили 1024 гола, а в Серии А – 1017 голов. 1000-й гол в Ла Лиге 17/18 забил нападающий «Сельты» Макси Гомес, когда оформил дубль в игре против «Леванте» (4:2). В итальянском чемпионате пробить заветную цифру удалось полузащитнику «Удинезе» Секо Фофана в игре против «Болоньи» (1:0).

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Примечательно, что немецкая Бундеслига со своими 18-ю командами не смогла достичь этой «золотой» отметки результативности. На счету немецкого чемпионата 855 забитых мячей. Но плотность голов в Бундеслиге выше. В среднем немцы забивали 2,79 голов за игру, в то время как итальянцы и испанцы – 2,68 и 2,69 голов за игру соответственно.

Событие №2: нежелательный рекорд «Наполи»

Маурицио Сарри Фото: Sports Illustrated

Этот сезон неаполитанцы провели просто на сумасшедшем уровне. Они сталиСерии А – в среднем 17,1 удара за игру. Они занялипо точности своих ударов – 40% (первый по этому показателю «Лацио» имеет 41% точности).

Реализация моментов у «партенопейцев» составила 11,8%. При этом команда Маурицио Сарри стала второй снизу по грубости – всего 1,5 желтых карточки за игру, а коэффициент грубости составил 65 (только у «Ромы» меньше).

И как же печально сознавать, что всего две ничьи помешали «Наполи» реализовать свою мечту. Ведь неаполитанцы стали первой командой, которая набрала за один сезон Серии А больше 90 очков и при этом не выиграла титул чемпиона.

Обыграв в последнем туре «Кротоне» 2:1, подопечные Маурицио Сарри набрали 91 очко и стали всего лишь вторыми – до «Ювентуса» не хватило четырех очков.

Событие №3: прощание Торреса

Фернандо Торрес Фото: Goal.com

В среду вечером «малыш» выиграл свой первый трофей за все время в, а уже в воскресенье он выводил свой родной клуб с капитанской повязкой. Он готовился покинуть Мадрид во второй и в последний раз.

И хотя испанец уже не такой устрашающий форвард, каким он был, когда в первый раз покинул «Атлетико» в 2008 году, Торрес выдал незабываемый вечер в Эйбаре. Сначала он помог своей команде отыграться, а потом вывел ее вперед.

«Матрасники» не удержали победу и сыграли вничью 2:2, но «Эль-Ниньо» все равно удостоился оваций публики «Ванда Метрополитано». А ему было за что поаплодировать. Торрес выиграл все свои подборы (100%), выиграл 4 воздушные дуэли, сделал 34 касания мяча и забил при этом 2 гола!

Эти голы стали 128-м и 129-м для Фернандо за 6 195 дней в стане «Атлетико» с момента его первого гола в ворота «Альбасете» в Сегунде в 2001 году. За это время Фернандо Торрес сыграл за «матрасников» 404 игры.