Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упустить

Событие №1: «золотая тысяча»
В Примере футболисты забили 1024 гола, а в Серии А – 1017 голов. 1000-й гол в Ла Лиге 17/18 забил нападающий «Сельты» Макси Гомес, когда оформил дубль в игре против «Леванте» (4:2). В итальянском чемпионате пробить заветную цифру удалось полузащитнику «Удинезе» Секо Фофана в игре против «Болоньи» (1:0).
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Примечательно, что немецкая Бундеслига со своими 18-ю командами не смогла достичь этой «золотой» отметки результативности. На счету немецкого чемпионата 855 забитых мячей. Но плотность голов в Бундеслиге выше. В среднем немцы забивали 2,79 голов за игру, в то время как итальянцы и испанцы – 2,68 и 2,69 голов за игру соответственно.
Событие №2: нежелательный рекорд «Наполи»
Реализация моментов у «партенопейцев» составила 11,8%. При этом команда Маурицио Сарри стала второй снизу по грубости – всего 1,5 желтых карточки за игру, а коэффициент грубости составил 65 (только у «Ромы» меньше).
И как же печально сознавать, что всего две ничьи помешали «Наполи» реализовать свою мечту. Ведь неаполитанцы стали первой командой, которая набрала за один сезон Серии А больше 90 очков и при этом не выиграла титул чемпиона.
Обыграв в последнем туре «Кротоне» 2:1, подопечные Маурицио Сарри набрали 91 очко и стали всего лишь вторыми – до «Ювентуса» не хватило четырех очков.
Событие №3: прощание Торреса
И хотя испанец уже не такой устрашающий форвард, каким он был, когда в первый раз покинул «Атлетико» в 2008 году, Торрес выдал незабываемый вечер в Эйбаре. Сначала он помог своей команде отыграться, а потом вывел ее вперед.
«Матрасники» не удержали победу и сыграли вничью 2:2, но «Эль-Ниньо» все равно удостоился оваций публики «Ванда Метрополитано». А ему было за что поаплодировать. Торрес выиграл все свои подборы (100%), выиграл 4 воздушные дуэли, сделал 34 касания мяча и забил при этом 2 гола!
Эти голы стали 128-м и 129-м для Фернандо за 6 195 дней в стане «Атлетико» с момента его первого гола в ворота «Альбасете» в Сегунде в 2001 году. За это время Фернандо Торрес сыграл за «матрасников» 404 игры.