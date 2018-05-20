Примера. «Реал» завершил сезон на третьем месте, «Севилья» завоевала путевку в Лигу Европы

«Сельта» — «Леванте» 4:2

«Сельта» одержала победу над «Леванте» в домашнем матче 38-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 4:2.

В составе команды из Виго дубли оформили Максимилиано Гомес (29 и 63 минуты) и Яго Аспас (41 и 48).

За гостей отличились Рубен Рочина (12) и Хосе Моралес (74).

В турнирной таблице «Сельта» занимает 11-е место (49 очков), а «Леванте» — 15-е (46 очков).

Чемпионат Испании. 38-й тур «Сельта» — «Леванте» — 4:2 (2:1) Голы: 0:1 – 12 Рочина, 1:1 – 29 Макси Гомес, 2:1 – 41 Аспас, 3:1 – 48 Аспас, 4:1 – 63 Макси Гомес, 4:2 – 74 Моралес.«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кастро (Мазань, 67), Мальо, Гомес, Васс, Радоя, Лоботка, Хосабед (Молина, 86), Аспас (Бойе, 67), Макси Гомес.«Леванте»: Коке, Родригес, Луна, Педро Лопес, Кабако, Лукич, Кампанья, Рочина (Аль-Муваллад, 75), Моралес (Барди, 75), Джейсон, Садику (Паццини, 59).Предупреждения: Кабако (22), Луна (35), Макси Гомес (89).

«Леганес» — «Бетис» 3:2

«Леганес» в матче 38-го тура чемпионата Испаниии на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 3:2.

Хозяева поля начали забивать голы, когда остались в меньшинстве. Точными ударами в составе «Леганеса» отметились Димитриос Сиовас, Хосе Наранхо и Нордин Амрабат. У проигравших голы в активе Джоэла Кэмпбелла и Антонио Санабрии.

«Леганес» завершил сезон на 17-й позиции и остался в Примере. «Бетис» занял шестое место и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

Примера. 38-й тур «Леганес» — «Бетис» — 3:2 (1:1) Голы: Кэмпбелл, 20 (0:1), Сиовас, 28 (1:1), Наранхо, 64 (2:1), Санабрия, 76 (2:2), Амрабат, 79 (3:2)«Леганес»: Серантес, Муньос, Тито, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Омар (Сальдуа, 62), Брашанац, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 74), Герреро (Мантовани, 89)«Бетис»: Педро, Амат (Наварро, 69), Бартра, Манди, Дурмиси, Камараса, Руис (Хоакин, 77), Франсис Герреро, Рубен Кастро, Кэмпбелл, Лорен Морон (Санабрия, 69)Предупреждение: Рико, 23 Удаление: Рико, 24

«Малага» — «Хетафе» 0:1

В 38-м туре чемпионата Испании «Малага» проиграла «Хетафе» — 0:1. Единственный мяч с пенальти провел Лоик Реми. «Анчоусы» набрали 20 очков и заняли последнее место в турнирной таблице.

Примера. 38-й тур «Малага» — «Хетафе» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – 73, пенальти Реми«Малага»: Андрес Прието, Эрнандес, Роблес, Диего Гонсалес, Ласен (Cruz, 84), Гонсалес, Лестьенн (Идейе, 68), Итурра, Саксесс, Ролан, Эн-Несири (Кеко, 76)«Хетафе»: Гуаита, Молинеро, Антунеш, Бруно Гонсалес, Даконам, Сибасаки (Мора, 82), Фажр, Портильо (Пачеко, 69), Молина (Реми, 68), Анхель, ДьедиуПредупреждения: Эрнандес (35), Гонсалес (54), Диего Гонсалес (73), Анхель (79), Итурра (83)

«Севилья» — «Алавес» 1:0

«Севилья» обыграла «Алавес» — 1:0 (1:0).

Единственный гол на счету Виссама Бен Йеддера.

«Севилья» набрала 58 баллов и заняла 7 место, «Алавес» — 14-й (47 очков).

Примера. 38-й тур «Севилья» — «Алавес» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – 28 Бен-Йеддер«Севилья»: Сория, Лайюн, Пареха, Лангле, Меса, Сарабия, Нзонзи (Писарро, 46), Васкес, Нолито (Хосе Алонсо, 81), Сандро Рамирес (Муриэль, 64), Бен-Йеддер«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Диегес (Пина, 76), Марипан, Эли, Бурги (Мунир, 61), Мубарак, Торрес, Кркич (Ибаи Гомес, 61), Демирович, СобриноПредупреждения: Пареха (71), Диегес (75), Сарабия (81), Торрес (84)

«Лас-Пальмас» — «Жирона» 1:2

«Лас-Пальмас» уступил «Жироне» — 1:2 (1:2).

Примера. 38-й тур «Лас-Пальмас» — «Жирона» — 1:2 (1:2) Голы: 0:1 – 5 Стуани, 1:1 – 14, пенальти Кальери, 1:2 – 42 Стуани«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Кастельяно, Агиррегарай (Экспосито, 63), Химо Наварро (Гарсия Сантана, 46), Гомес, Этебо, Бенито Рамирес, Халилович, Момо (Начо Хиль, 66), Кальери«Жирона»: Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Гранель, Понс, Порту, Маффео (Тимор, 59), Лосано (Гарсия, 80), Стуани (Олунга, 85)Предупреждения: Понс (13), Адай (21), Этебо (59)

«Вильярреал» — «Реал» 2:2

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде в матче 38-го тура испанской Примеры. Поединок на стадионе «Эль-Мадригал» завершился со счетом 2:2.

В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду отличились голами в составе «Реала», однако после перерыва хозяева поля ушли от поражения благодаря точным ударам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел весь матч в запасе.

Мадридский клуб завершил сезон на третьем месте, набрав 76 очков. «Вильярреал» замкнул топ-5, набрав 61 пункт.

Примера. 38-й тур «Вильярреал» — «Реал» — 2:2 Голы: Мартинес, 71, Кастильехо, 85 — Бэйл, 11, Роналду, 32«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Марин, Р. Сориано, Родри, Фуэго (Аль Давсари, 57), Форнальс (Кастильехо, 77), Сансоне, Унал (Мартинес, 67)«Реал»: Зидан, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 73), Бэйл, Роналду (Бензема, 62)Предупреждения: Гонсалес, Кастильехо, Мартинес, Аль Давсари — Модрич, Каземиро, Кроос

«Валенсия» — «Депортиво» 2:1

В рамках заключительного 38-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле обыграла «Депортиво» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля забивали Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеш, а у гостей отличился Лукас Перес.

«Оранжевые» завершили сезон на четвертом месте, набрав 73 очка. На счету «Депортиво» 29 пунктов, а команда с 18-го места покинет элитный дивизион.

Примера. 38-й тур «Валенсия» — «Депортиво» — 2:1 (1:0) Голы: Дзадза, 28 (1:0), Гонсалу Гедеш, 77 (2:0), Лукас, 80 (2:1)«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Мурильо, Начо Видаль, Парехо (Кондогбья, 62), Максимович, Солер, Дзадза (Мина, 64), Родриго (Вьетто, 67), Гонсалу Гедеш«Депортиво»: Коваль (Тытонь, 83), Фернандо Наварро, Крун-Дели, Хуанфран, Луизинью, Валентин (Адриан, 62), Садик, Москера, Эмре Чолак, Баккали (Лукас, 59), Валье

«Атлетик» — «Эспаньол» 0:1

В рамках заключительного 38-го тура Примеры «Атлетик» принимал на своем поле «Эспаньол» и уступил со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил гол на 9-й минуте, который в составе гостей забил Лопес Сильва.

«Эспаньол» завершил сезон на 11-м месте (49 очков) в турнирной таблице. «Атлетик» стал аж 16-м, набрав 43 очка.

Примера. 38-й тур «Атлетик» — «Эспаньол» — 0:1 Гол: Лопес Сильва, 9«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Йерай Альварес, Эчейта (Кордоба, 62), Иньиго Лекуэ, Беньят, Микель Весга (Итурраспе, 58), Муниаин, Адурис, Иньяки Уильямс (Сабин Мерино, 72)«Эспаньол»: Лопес, Х.Лопес, Д.Лопес, Налдо, Вила (Кариколь, 56), Санчес, Рока, Пьятти (Мелендо, 64), Гарсия, Баптистао (Дардер, 84), МореноПредупреждение: Х.Лопес

«Атлетико» — «Эйбар» 2:2

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем сыграл вничью с «Эйбаром» — 2:2 (1:1).

В составе «матрасников» дубль оформил Фернандо Торрес, а за «Эйбар» отличились Энрике Гарсия и Рубен Пенья.

С 63-й минуты «Атлетико» играл вдесятером после того, как защитник Лукас-Франсуа Эрнандес получил вторую жёлтую карточку.

«Атлетико» набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона. «Эйбар» (51) располагается на десятой строчке, которую может потерять только в случае победы «Реал Сосьедада» в гостевом матче с «Барселоной».

Примера. 38-й тур «Атлетико» – «Эйбар» – 2:2 (1:1) Голы: Торрес 42, Торрес 60 — Кике 35, Пенья 70«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Савич, Луис, Хуанфран, Ньигес, Габи, Коке (Гризманн 59), Витоло (Хименес 66), Торрес, Корреа (Коста 59)«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Ломбан (Арбилья 66), Анхель, Пенья, Хордан, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Иви (Диас де Оливейра 78), ОрельянаПредупреждения: Люка Эрнандес 8, Луис 22, Дани Гарсия 56, Торрес 61, Ломбан 65, Коста 71, Савич 83 Удаления: Лукас Эрнандес 63

«Барселона» — «Реал Сосьедад».

20 мая, 21:45 мск