Топ-3 самых наглых «договорняка» в Примере

Это сейчас матчи с фиксированным результатом связывают с «игрой на контору» — очень прибыльным делом. А раньше игры покупались для обеспечения чисто спортивных результатов: призового места или сохранения прописки в элите.

3 место

Матч: «Леванте» – «Сарагоса», 38-й тур Примеры

Дата: 22 мая 2011 года

Счет: 1:2

Хавьер Агирре Фото: eluniversal.com.mx

Ситуация выглядела гротескно, но она была таковой. Ла Лига уже закольцовывалась, клубам оставалось сыграть по одной игре. Положениебыло печальным: если не выиграет – вылет. Как вдруг внезапно появляются 965 000 евро и распределяются между тренером клуба, персоналом клуба и восемью игроками.

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Весь гротеск содержался в объяснении тогдашнего президента «арагонцев». Мол, люди получили бонусы к зарплате. Странно для команды, которая шла на 18-м месте, не так ли? Потом все, кто получил деньги, вернули их президенту уже наличными, а хозяин клуба умело «подмазал» этими деньгами «Леванте».

В результате «Сарагоса» победила и осталась в элитном дивизионе, а в Сегунду вылетел «Депортиво». В ходе следствия были допрошены 42 человека, среди которых были Андер Эррера и Габи. Напомним, что сейчас эти парни играют за «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» соответственно.

2 место

Матч: «Леванте» — «Депортиво», 31-й тур Примеры

Дата: 13 апреля 2013 года

Счет: 0:4

Видимо, «Леванте» решил вернуть должок «галисийцам». Или совет директоров «галисийцев» не захотел быть зависимым от чужих «подковерных» игр и начал действовать на опережение.

Для начала попробовал законные методы – сменил трех тренеров по ходу сезона. От этого результаты сильно не поменялись, потому руководители «турков» поскребли по сусекам и собрали денежку, чтобы подкупить соперника. Только получилось не очень.

Папе Диоп Фото: marca.com

Со стартового свистка команда тогда еще Фернандо Васкеса начала атаковать и к 30-й минуте уже вела 3:0. Для снятия подозрений тренерпоменял своего опорника Папе Диопа на 32-й минуте. Но всю контору «спалил» капитан «лягушек», который в перерыве набросился на своих партнеров в убеждении, что те «сливают» игру.

Коуч, естественно, успокоил своего подопечного, а на 71-й минуте и вовсе заменил. На следующий день Баркеро публично просил прощения у партнеров. Но вся соль в том, что этот подкуп никак не помог «Депортиво» достичь желаемого. В последующих семи турах «ла-корунцы» набрали только шесть очков и вылетели обратно в Сегунду.

1 место

Матчи: «Осасуна», две игры

Дата: конец сезона 2012/13

Луис Сабальса, нынешний президент «Осасуны» Фото: marca.com

По накалу страстей этот пример может сравниться разве что с легендарным итальянским. В концовке сезона 2012/13тоже стояла на вылет. Это сильно задевало сердце главного болельщика клуба – исполнительного директора

Он проработал в структуре «памплонцев» 24 года и пережил шестерых президентов. Именно преданность и подтолкнула управленца на махинации с результатами. По его же показаниям, он снимал деньги со счетов клуба. К тому же обыск его дома обнаружил банковские квитанции. Так что следствие сделало сеньора Виская крайним.

Как признался во время допроса Анхель, параллельно были проведены «косвенные» манипуляции итогом и «прямые». К первым директор отнес бонусные выплаты «Вальядолиду» и «Бетису» за нужные результаты в своих матчах. Условия были такими: если «пусела» и «огурцы» обыгрывают конкурентов «рохильос» «Депортиво» и «Сельту» в 35-м туре, то получают по 150 000 евро. Все сделали, как и договаривались.

Прямыми манипуляциями директор назвал купленные игры уже своего клуба. В том же 35-м туре «Осасуна» «обыграла» «Хетафе» 1:0. Цена такого результата составила 400 000 евро. Двумя матчами позже, в 37-м туре, «памплонцы» внезапно побеждают «Севилью» (2:1), которая отобралась в квалификацию Лиги Европы по итогам сезона. За это Вискай заплатил 600 000 евро.

Все это раскрылось только в два года спустя, когда обычная аудиторская проверка обнаружила бесцельную нелогичную дыру в бюджете «рохильос» в 2,4 млн евро. Тогда испанские футбольные власти арестовали двух экс-президентов «Осасуны» и четырех управленцев клуба. В итоге «Осасуна» в том сезоне все-таки осталась в Примере, а «Депортиво» вылетел.