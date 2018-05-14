ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим

    Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»

    Примера Футбол Испании Леванте Барселона Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Барселона» упустила шанс стать непобедимой в сезоне
    «Барселона» упустила шанс стать непобедимой в сезоне
    Goal.com
    В рамках 37-го тура чемпионата Испании «Барселона», проиграв «Леванте» (4:5), потерпела первое поражение в Примере текущего сезона. СМИ не прошли мимо этого события.

    Пако Ломес — разрушитель каталонской твердости

    «Игроков "Леванте" справедливо почтили кругом почета его болельщики за то, что они смогли добиться до сих пор недосягаемого в испанском первенстве — одолеть "Барселону". Тем самым были завершены попытки каталонцев провести весь чемпионата без единого поражения, чего не случалось с 1930-х годов, когда в элите было всего 18 матчей. Тем не менее, никто не может отобрать у "блауграна" статус чемпиона страны, остановить которого удалось скромному коллективу из Валенсии — команды, что большую часть нынешнего розыгрыша Ла Лиги заигрывала с зоной вылета», — пишет в своей редакционке AS Альфредо Реланьо.

    Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников Идолы нравственности и просто хорошие парни «Это была сумасшедшая игра, на которую гости прибыли без Лионеля Месси в своем составе, хотя тот недавно спас сине-гранатовых от поражения от "Севильи" в гостях. Это был матч, который оба голкипера хотят забыть, ведь практически все, что шло в их ворота, заканчивалось их взятием, в то время, как нападающие демонстрировали высокую результативность, но сам поединок стал свидетельством невероятной работы, что проделал наставник "Лягушек" Пако Лопес. Никому не известный специалист, которого президент клуба Кико Каталан забрал с тренерского мостика второй команды "Леванте", когда тот уже, казалось, вовсю готовился к вылету, и не прогадал: его влияние отметилось невероятными 25 очками в 10 играх на финише сезона».

    «Барселона» поплатилась за отсутствие Месси

    «Это был вечер разочарований для каталонцев, однако хет-трик Филиппе Коутиньо оказался светлым пятном на темном фоне, хотя нельзя не отметить то, что гости смогли добиться поражения с минимальной разницей, уступая по ходу поединка 1:5. "Барселона" упустила шанс стать первой командой в Примере среди 20 участников, которая пришла к финишу ее розыгрыша непобедимой, хотя до конца сезона осталась лишь одна встреча — без Месси коллектив выглядел потерянным, а оборона — абсолютно ужасной. Наставник Эрнесто Вальверде решил предоставить отдых аргентинцу, потому и оставил его вне заявки», — отмечает в материале ESPN Ричард Мартин.

    «За одну игру до завершения чемпионата "блауграна" поплатилась за это решение. Возможно, рулевой команды хотел, чтобы Лео подошел свежим к товарищескому матчу в ЮАР, который состоится в честь 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы 16 мая, против "Мамелоди Сандаунз", однако это не кажется хорошей причиной рисковать беспроигрышной серией своих подопечных. Он также выпустил в защиту Ерри Мину, несмотря на то, что неделями не давал ему шансов появиться на поле, и колумбийца был попросту растерзан соперником».

    «Леванте» указал на слабость «Барселоны»

    «Пресса прогнозирует переход в "Барселону" из "Атлетико" Антуана Гризманна летом, который придет вместе с бразильским полузащитником Артуром, потому Вальверде должен найти способ заставить своих игроков быть счастливыми, в то время, как резервные исполнители должны находиться в хорошей форме. Но, пожалуй, еще более важным вопросом, особенно как для тренера с таким показателем надежности, выглядит ситуация в центре обороны каталонцев», — анализирует скамейку запасных клуба Marca.

    Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? «Самюэль Умтити пропускал матч против "Леванте" из-за травмы, а его уход в межсезонье не исключается, учитывая относительно невысокую сумму компенсации в его контракте, из-за чего "Барселона" остается на его позиции с Томасом Вермаленом и Ерри Миной. Замененный на исходе получаса игры бельгиец снова доказал, что не выдерживает нужного уровня физической готовности на протяжении всего сезона, тогда из-за чего понадобилось выпускать на поле 31-летнего Жерара Пике, получившего столь нужный ему отдых. Между тем, раскритикованный в СМИ Мина стал главным виновником поражения, а значит, Вальверде вынужден согласиться с этим и готовиться к серьезным подписаниям на трансферном рынке».

    Неправильные приоритеты «Барселоны»

    «Чемпион неправильно расставил приоритеты. На выезде против команды, которая набрала форму, выиграв пять из шести предыдущих матчей в Ла Лиге, Вальверде решил применить ротацию. И в этот раз, в отличие от недавнего случая в Севилье, Месси не оказалось в запасе, хотя гости и смогли сделать поражение не таким громким, сделав счет 4:5», — критикует «блауграна» в материале Goal.com Бен Хэйуорд.

    Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют «Без аргентинца нет и беспроигрышной серии, и несмотря на золотой дубль на домашней арене, блеск от этого успеха в уходящей кампании несколько померк. Мысль о том, что этого можно было избежать, отказавшись от выгодного предложения провести товарищеский матч в ЮАР, оставляет горечь в сердцах фанатов клуба, которые теперь вынуждены терпеть, наблюдая, как их лютые недруги из "Реала" будут сражаться за свою третью кряду победу в Лиге чемпионов. Успех мадридцев в Киеве против "Ливерпуля" станет историческим, тогда как сезон сине-гранатовых в Примере таковым не будет, ведь отличная возможность была упущена в Валенсии».

    «Барселона» продлит рекордную серию в Валенсии«Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Испании
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
  • Неймар раздора
  • Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»?
    •
  • 13/05
    • Полузащитник «Гремио» перейдет в «Барселону» зимой
  • 13/05
    • Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре
  • 13/05
    • «Леванте» обыграл «Барселону»
  • 12/05
    • «Атлетико» обыграл «Хетафе»
  • 11/05
    • Неймар не продается, заявили в ПСЖ
  • 11/05
    • СМИ: «Реал» прекратил переговоры о трансфере Левандовски
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд
  • «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
  • 1,69
    •
    Футбол. Главное
  • Прощание с «Уэмбли». «Тоттенхэм» в эффектном стиле одолел «Лестер»
  • Волевая победа «шпор» в заключительном туре АПЛ – в нашем обзоре СМИ
    •
  • Худший матч в сезоне. «Челси» опозорился на «Сент-Джеймс Парк»
  • СМИ – о результате матча «Ньюкасл» — «Челси» в 30-м туре английской Премьер-лиги
    •
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • 19:11
    • Тухель стал новым главным тренером ПСЖ
  • 18:24
    • РФС рассказал о ситуация с получением лицензии у клубов ФНЛ
  • 16:52
    • Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов
  • 16:09
    • Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 15:55
    • СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Наполи»
  • 15:23
    • Селихов перенес операцию в Риме
  • 14:57
    • Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018
  • 13:50
    • Более 60 процентов болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером
  • 13:25
    • Манчини 15 мая возглавит сборную Италии
  • 18:41
    • Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии сыграет с «Витессом» Слуцкого
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус