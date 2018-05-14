Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим

Пако Ломес — разрушитель каталонской твердости

«Игроков "Леванте" справедливо почтили кругом почета его болельщики за то, что они смогли добиться до сих пор недосягаемого в испанском первенстве — одолеть "Барселону". Тем самым были завершены попытки каталонцев провести весь чемпионата без единого поражения, чего не случалось с 1930-х годов, когда в элите было всего 18 матчей. Тем не менее, никто не может отобрать у "блауграна" статус чемпиона страны, остановить которого удалось скромному коллективу из Валенсии — команды, что большую часть нынешнего розыгрыша Ла Лиги заигрывала с зоной вылета», — пишет в своей редакционке AS Альфредо Реланьо.

Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников Идолы нравственности и просто хорошие парни «Это была сумасшедшая игра, на которую гости прибыли без Лионеля Месси в своем составе, хотя тот недавно спас сине-гранатовых от поражения от "Севильи" в гостях. Это был матч, который оба голкипера хотят забыть, ведь практически все, что шло в их ворота, заканчивалось их взятием, в то время, как нападающие демонстрировали высокую результативность, но сам поединок стал свидетельством невероятной работы, что проделал наставник "Лягушек" Пако Лопес. Никому не известный специалист, которого президент клуба Кико Каталан забрал с тренерского мостика второй команды "Леванте", когда тот уже, казалось, вовсю готовился к вылету, и не прогадал: его влияние отметилось невероятными 25 очками в 10 играх на финише сезона».

«Барселона» поплатилась за отсутствие Месси

«Это был вечер разочарований для каталонцев, однако хет-трик Филиппе Коутиньо оказался светлым пятном на темном фоне, хотя нельзя не отметить то, что гости смогли добиться поражения с минимальной разницей, уступая по ходу поединка 1:5. "Барселона" упустила шанс стать первой командой в Примере среди 20 участников, которая пришла к финишу ее розыгрыша непобедимой, хотя до конца сезона осталась лишь одна встреча — без Месси коллектив выглядел потерянным, а оборона — абсолютно ужасной. Наставник Эрнесто Вальверде решил предоставить отдых аргентинцу, потому и оставил его вне заявки», — отмечает в материале ESPN Ричард Мартин.

«За одну игру до завершения чемпионата "блауграна" поплатилась за это решение. Возможно, рулевой команды хотел, чтобы Лео подошел свежим к товарищескому матчу в ЮАР, который состоится в честь 100-летия со дня рождения Нельсона Манделы 16 мая, против "Мамелоди Сандаунз", однако это не кажется хорошей причиной рисковать беспроигрышной серией своих подопечных. Он также выпустил в защиту Ерри Мину, несмотря на то, что неделями не давал ему шансов появиться на поле, и колумбийца был попросту растерзан соперником».

«Леванте» указал на слабость «Барселоны»

«Пресса прогнозирует переход в "Барселону" из "Атлетико" Антуана Гризманна летом, который придет вместе с бразильским полузащитником Артуром, потому Вальверде должен найти способ заставить своих игроков быть счастливыми, в то время, как резервные исполнители должны находиться в хорошей форме. Но, пожалуй, еще более важным вопросом, особенно как для тренера с таким показателем надежности, выглядит ситуация в центре обороны каталонцев», — анализирует скамейку запасных клуба Marca.

Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? «Самюэль Умтити пропускал матч против "Леванте" из-за травмы, а его уход в межсезонье не исключается, учитывая относительно невысокую сумму компенсации в его контракте, из-за чего "Барселона" остается на его позиции с Томасом Вермаленом и Ерри Миной. Замененный на исходе получаса игры бельгиец снова доказал, что не выдерживает нужного уровня физической готовности на протяжении всего сезона, тогда из-за чего понадобилось выпускать на поле 31-летнего Жерара Пике, получившего столь нужный ему отдых. Между тем, раскритикованный в СМИ Мина стал главным виновником поражения, а значит, Вальверде вынужден согласиться с этим и готовиться к серьезным подписаниям на трансферном рынке».

Неправильные приоритеты «Барселоны»

«Чемпион неправильно расставил приоритеты. На выезде против команды, которая набрала форму, выиграв пять из шести предыдущих матчей в Ла Лиге, Вальверде решил применить ротацию. И в этот раз, в отличие от недавнего случая в Севилье, Месси не оказалось в запасе, хотя гости и смогли сделать поражение не таким громким, сделав счет 4:5», — критикует «блауграна» в материале Goal.com Бен Хэйуорд.

Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют «Без аргентинца нет и беспроигрышной серии, и несмотря на золотой дубль на домашней арене, блеск от этого успеха в уходящей кампании несколько померк. Мысль о том, что этого можно было избежать, отказавшись от выгодного предложения провести товарищеский матч в ЮАР, оставляет горечь в сердцах фанатов клуба, которые теперь вынуждены терпеть, наблюдая, как их лютые недруги из "Реала" будут сражаться за свою третью кряду победу в Лиге чемпионов. Успех мадридцев в Киеве против "Ливерпуля" станет историческим, тогда как сезон сине-гранатовых в Примере таковым не будет, ведь отличная возможность была упущена в Валенсии».