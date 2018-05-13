Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников

Андрес Иньеста (“Барселона”)
Фанаты соперников любят Иньесту по двум причинам: его изящной технике и джентельменскому поведению на поле. Его искусство владения мячом не раз выручало “Барселону” и сборную Испании. За преданность делу его уважают во всей стране и даже за ее пределами.
Чтобы не быть голословным, приведем пару примеров “реверансов уважения” от футболистов команд-соперников. Когда капитан “Реала Мадрид” Серхио Рамос узнал, что Иньеста покинет “Барселону” в летнее трансферное окно, он сделал особенный пост в Твиттере. “Спасибо, Андресиньо! Спасибо тебе — ты велик!” — написал защитник.
Еще более примечательна была ситуация в 2015 году, когда фанаты “Реала” на “Сантьяго Бернабеу” стоя рукоплескали Иньесте после поражения своей команды со счетом 0:4.
Томас Мюллер (“Бавария”)
С его долговязой статурой форвард “Баварии” далеко не самый внушительный игрок в плане физической силы. Однако недостаток мощи Томас с лихвой компенсирует своим футбольным интеллектом.
Часто может показаться, что Мюллер лентяйничает. Его стиль не включает в себя гасание по полю и огромный километраж. Он больше сохраняет энергию, чем расходует ее.
Томас Мюллер — игрок одного момента. Вся накопленная энергия используется в один миг, когда наступает правильное время. Он может “молчать всю игру”, а потом за пару минут сделать результат.
Джорджо Кьеллини (“Ювентус”)
Защитника “Старой Синьоры” уважают за стойкость и храбрость на поле и большое сердце вне его. Казалось бы в таком статном игроке нет места для жалости, однако Джорджо Кьеллини показал, что он тоже способен на большую глубину чувств.
Красивые слова — это не все, на что способно сердце итальянского защитника. Он присоединился к благотворительному проекту “Common Goal”, написав туда письмо с просьбой участвовать!
Отложит ли «Рома» триумф «Ювентуса»? «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу 13 мая
33-летний оборонец “Ювентуса” стал пятым участником проекта, в котором известные игроки жертвуют часть своей зарплаты футбольным организациям по всему миру. До него членство получили Хуан Мата (“МЮ”), Матс Хуммельс (“Бавария”) и звезды женской сборной США Меган Рапино и Алекс Морган.
Дополнительных вистов защитнику “бьянконери” добавляет его образование. Знаете ли Вы, что Джорджо Кьеллини — магистр делового администрирования?..
Н’голо Канте (“Челси”)
Наиболее почитаемое качество современного футболиста — трудоспособность. Именно любовь к труду отличает Н’голо Канте от других его современников.
Еще одна черта, которая отличает опорника “Челси” — это скромность. Ему крайне неудобно принимать даже индивидуальные награды как свои личные заслуги. В то время как многие футболисты стараются прославить фамилию на спине, Н’голо предпочитает оставаться в тени.