Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников

В мире насчитывают примерно 2,9 миллиарда футбольных фанатов. У каждого из них свои кумиры и нелюбимые игроки. Но футболистов из нашего сегодняшнего топа любят даже фанаты соперников.

Андрес Иньеста (“Барселона”)

Фанаты соперников любят Иньесту по двум причинам: его изящной технике и джентельменскому поведению на поле. Его искусство владения мячом не раз выручало “Барселону” и сборную Испании. За преданность делу его уважают во всей стране и даже за ее пределами.

Андрес Иньеста Фото: Citinewsroom

Такжепрослыл настоящим джентльменом и вообще славным парнем. Когда он забил гол в финале Чемпионата мира 2010 года, он сделал очень красивый жест в своем праздновании. Полузащитник поднял футболку и продемонстрировал портрет защитника “Эспаньола”, который умер от сердечного приступа в 2009 году.

Чтобы не быть голословным, приведем пару примеров “реверансов уважения” от футболистов команд-соперников. Когда капитан “Реала Мадрид” Серхио Рамос узнал, что Иньеста покинет “Барселону” в летнее трансферное окно, он сделал особенный пост в Твиттере. “Спасибо, Андресиньо! Спасибо тебе — ты велик!” — написал защитник.

Еще более примечательна была ситуация в 2015 году, когда фанаты “Реала” на “Сантьяго Бернабеу” стоя рукоплескали Иньесте после поражения своей команды со счетом 0:4.

Томас Мюллер (“Бавария”)

С его долговязой статурой форвард “Баварии” далеко не самый внушительный игрок в плане физической силы. Однако недостаток мощи Томас с лихвой компенсирует своим футбольным интеллектом.

Часто может показаться, что Мюллер лентяйничает. Его стиль не включает в себя гасание по полю и огромный километраж. Он больше сохраняет энергию, чем расходует ее.

Томас Мюллер — игрок одного момента. Вся накопленная энергия используется в один миг, когда наступает правильное время. Он может “молчать всю игру”, а потом за пару минут сделать результат.

Томас Мюллер Фото: Goal.com

Такой подход можно назвать очень спорным, но именно харизма Томаса Мюллера обеспечила ему любовь фанатов соперников. К тому же, он довольно забавный.

Джорджо Кьеллини (“Ювентус”)

Защитника “Старой Синьоры” уважают за стойкость и храбрость на поле и большое сердце вне его. Казалось бы в таком статном игроке нет места для жалости, однако Джорджо Кьеллини показал, что он тоже способен на большую глубину чувств.

Джорджо Кьеллини Фото: Sports Illustrated

После выездной победы над “Тоттенхэмом” в Лиге чемпионов вице-капитансказал великолепные слова о гибели игрока “Фиорентины”. Та речь усилила его репутацию великодушного человека.

Красивые слова — это не все, на что способно сердце итальянского защитника. Он присоединился к благотворительному проекту “Common Goal”, написав туда письмо с просьбой участвовать!

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33-летний оборонец “Ювентуса” стал пятым участником проекта, в котором известные игроки жертвуют часть своей зарплаты футбольным организациям по всему миру. До него членство получили Хуан Мата (“МЮ”), Матс Хуммельс (“Бавария”) и звезды женской сборной США Меган Рапино и Алекс Морган.

Дополнительных вистов защитнику “бьянконери” добавляет его образование. Знаете ли Вы, что Джорджо Кьеллини — магистр делового администрирования?..

Н’голо Канте (“Челси”)

Наиболее почитаемое качество современного футболиста — трудоспособность. Именно любовь к труду отличает Н’голо Канте от других его современников.

Н’голо Канте Фото: www.premierleague.com

Вполне возможно, что Канте и есть главный создатель. Посмотрите, насколько глубоко упали “лисы” в турнирной таблице после переезда этого полузащитника в западный Лондон. Тем не менее, болельщикипо-прежнему обожают Канте.

Еще одна черта, которая отличает опорника “Челси” — это скромность. Ему крайне неудобно принимать даже индивидуальные награды как свои личные заслуги. В то время как многие футболисты стараются прославить фамилию на спине, Н’голо предпочитает оставаться в тени.