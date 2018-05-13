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    Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников

    Идолы нравственности и просто хорошие парни

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
    foxsports.com.br
    Каждый из них хотя бы раз удостаивался оваций от болельщиков соперника.
    В мире насчитывают примерно 2,9 миллиарда футбольных фанатов. У каждого из них свои кумиры и нелюбимые игроки. Но футболистов из нашего сегодняшнего топа любят даже фанаты соперников.

    Андрес Иньеста (“Барселона”)

    Фанаты соперников любят Иньесту по двум причинам: его изящной технике и джентельменскому поведению на поле. Его искусство владения мячом не раз выручало “Барселону” и сборную Испании. За преданность делу его уважают во всей стране и даже за ее пределами.

    Андрес Иньеста
    Фото: Citinewsroom
    Также Андрес Иньеста прослыл настоящим джентльменом и вообще славным парнем. Когда он забил гол в финале Чемпионата мира 2010 года, он сделал очень красивый жест в своем праздновании. Полузащитник поднял футболку и продемонстрировал портрет защитника “Эспаньола” Даниэля Харке, который умер от сердечного приступа в 2009 году.

    Чтобы не быть голословным, приведем пару примеров “реверансов уважения” от футболистов команд-соперников. Когда капитан “Реала Мадрид” Серхио Рамос узнал, что Иньеста покинет “Барселону” в летнее трансферное окно, он сделал особенный пост в Твиттере. “Спасибо, Андресиньо! Спасибо тебе — ты велик!” — написал защитник.

    Еще более примечательна была ситуация в 2015 году, когда фанаты “Реала” на “Сантьяго Бернабеу” стоя рукоплескали Иньесте после поражения своей команды со счетом 0:4.

    Томас Мюллер (“Бавария”)

    С его долговязой статурой форвард “Баварии” далеко не самый внушительный игрок в плане физической силы. Однако недостаток мощи Томас с лихвой компенсирует своим футбольным интеллектом.

    Часто может показаться, что Мюллер лентяйничает. Его стиль не включает в себя гасание по полю и огромный километраж. Он больше сохраняет энергию, чем расходует ее.

    Томас Мюллер — игрок одного момента. Вся накопленная энергия используется в один миг, когда наступает правильное время. Он может “молчать всю игру”, а потом за пару минут сделать результат.

    Томас Мюллер
    Фото: Goal.com
    Такой подход можно назвать очень спорным, но именно харизма Томаса Мюллера обеспечила ему любовь фанатов соперников. К тому же, он довольно забавный.

    Джорджо Кьеллини (“Ювентус”)

    Защитника “Старой Синьоры” уважают за стойкость и храбрость на поле и большое сердце вне его. Казалось бы в таком статном игроке нет места для жалости, однако Джорджо Кьеллини показал, что он тоже способен на большую глубину чувств.

    Джорджо Кьеллини
    Фото: Sports Illustrated
    После выездной победы над “Тоттенхэмом” в Лиге чемпионов вице-капитан “Ювентуса” сказал великолепные слова о гибели игрока “Фиорентины” Давиде Астори. Та речь усилила его репутацию великодушного человека.

    Красивые слова — это не все, на что способно сердце итальянского защитника. Он присоединился к благотворительному проекту “Common Goal”, написав туда письмо с просьбой участвовать!

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    33-летний оборонец “Ювентуса” стал пятым участником проекта, в котором известные игроки жертвуют часть своей зарплаты футбольным организациям по всему миру. До него членство получили Хуан Мата (“МЮ”), Матс Хуммельс (“Бавария”) и звезды женской сборной США Меган Рапино и Алекс Морган.

    Дополнительных вистов защитнику “бьянконери” добавляет его образование. Знаете ли Вы, что Джорджо Кьеллини — магистр делового администрирования?..

    Н’голо Канте (“Челси”)

    Наиболее почитаемое качество современного футболиста — трудоспособность. Именно любовь к труду отличает Н’голо Канте от других его современников.

    Н’голо Канте
    Фото: www.premierleague.com
    Вполне возможно, что Канте и есть главный создатель “Чуда Лестера”. Посмотрите, насколько глубоко упали “лисы” в турнирной таблице после переезда этого полузащитника в западный Лондон. Тем не менее, болельщики “Лестера” по-прежнему обожают Канте.

    Еще одна черта, которая отличает опорника “Челси” — это скромность. Ему крайне неудобно принимать даже индивидуальные награды как свои личные заслуги. В то время как многие футболисты стараются прославить фамилию на спине, Н’голо предпочитает оставаться в тени.

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