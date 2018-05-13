«Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу 13 мая

«Рома»

Римский клуб успешно проводит концовку сезона, выиграв четыре последних встречи в Серии А. На своем поле римляне одержали домашнюю победу над «Дженоа» (2:1), а затем в гостях разгромили СПАЛ (3:0).

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А вот выезд в Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов обернулся разгромом со счетом 2:5. Вернувшись в Италию, римляне одолели «Кьево» (4:1) в рамках Серии А, а в ответном матче с «Ливерпулем» едва не добились успеха, победив со счетом 4:2, но вылетев из турнира.

В последнем матче «Рома» на выезде обыграла с минимальным счетом «Кьево» — 1:0.

1,65Ничья ставки нет — победа «Ромы». После 36 туров команда Эусебио Ди Франческо занимает 3-е место с 73 очками. У идущего четвертым «Лацио» 71 очко. «Рома» уже не поднимается выше третьей строчки, но и путевку в Лигу чемпионов себе гарантировала, ниже четвертого места она не опустится.

Разница мячей 60-28, лучший бомбардир команды с 16 голами и 4 ассистами Эдин Джеко, по 7 голов забили Стефан Эль-Шаарави и Дженгиз Ундер. Лучший распасовщик — Раджа Найнголан с 10 передачами и 4 голами.

В предстоящем матче не сыграет травмированный полузащитник Алессандро Флоренци.

«Ювентус»

Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинал, после чего занялся борьбой за скудетто. Разгромив на своем поле «Сампдорию» (3:0), «Юве» на выезде потерял очки в матче с «Кротоне» (1:1), а потом и вовсе уступил в домашнем матче с прямым конкурентом — «Наполи» (0:1).

Последние три матча туринцы выиграли, вырвав победу у «Интера» в Милане со счетом 3:2, одолев на своем поле «Болонью», а в последней встрече разгромив «Милан» в финале Кубка Италии со счетом 4:0.

После 36 туров «Ювентус» лидирует с 91 очком, на 6 очков обгоняя «Наполи». Скудетто туринцы могут упустить только если проиграют оба матча с разгромным счетом, а «Наполи» одержит две крупные победы — решать будет разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

2,37Джеко забьет Разница забитых и пропущенных у «Юве» 84-23. У туринцев лучшая атака и лучшее нападении в Серии А. 22 гола и 5 передач на свой счет записал Пауло Дибала, еще 16 голов и 8 передач у Гонсало Игуаина. Лучший распасовщик с 13 передачами — Дуглас Коста, еще 11 пасов отдал Миралем Пьянич.

В первом круге «Ювентус» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Юве» проиграл в Риме со счетом 1:3, но победил дома 1:0.

Последний раз побеждал в Риме «Ювентус» в сезоне 2013/14, а играл вничью — в сезоне 14/15. Следующие два выезда закончились поражениями.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рому», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,40.

За успех «Ювентуса» предлагают 3,25, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 2,90.

2,90Каждая команда Больше 3 угловых и Каждая команда Больше 1 карточки У римлян нет никакой турнирной мотивации, а «Ювентусу» для чемпионства хватит и ничьей. Тем не менее, матч с лидером — мотивация сам по себе, «Рома» хочет закончить сезон на положительной ноте, а на своем поле столичный клуб всегда играет очень сильно, в чем убедились «Реал» и «Ливерпуль». Много голов в этом матче ждать не стоит, оборона «Юве» сильна, скорее всего мат завершится минимальной победой «Ромы» или ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1, 91 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Юве" +1 гол» — за 1,55.

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