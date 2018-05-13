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    Отложит ли «Рома» триумф «Ювентуса»?

    «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу 13 мая

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    «Рома» — «Ювентус»
    «Рома» — «Ювентус»
    uefa.com
    Рома — Ювентус21:45
    В воскресенье, 13 мая, в рамках 37-го тура Серии А «Рома» на своем поле будет принимать «Ювентус». Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Ювентус».

    «Рома»

    Римский клуб успешно проводит концовку сезона, выиграв четыре последних встречи в Серии А. На своем поле римляне одержали домашнюю победу над «Дженоа» (2:1), а затем в гостях разгромили СПАЛ (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот выезд в Ливерпуль в рамках полуфинала Лиги чемпионов обернулся разгромом со счетом 2:5. Вернувшись в Италию, римляне одолели «Кьево» (4:1) в рамках Серии А, а в ответном матче с «Ливерпулем» едва не добились успеха, победив со счетом 4:2, но вылетев из турнира.

    В последнем матче «Рома» на выезде обыграла с минимальным счетом «Кьево» — 1:0.

    1,65Ничья ставки нет — победа «Ромы». После 36 туров команда Эусебио Ди Франческо занимает 3-е место с 73 очками. У идущего четвертым «Лацио» 71 очко. «Рома» уже не поднимается выше третьей строчки, но и путевку в Лигу чемпионов себе гарантировала, ниже четвертого места она не опустится.

    Разница мячей 60-28, лучший бомбардир команды с 16 голами и 4 ассистами Эдин Джеко, по 7 голов забили Стефан Эль-Шаарави и Дженгиз Ундер. Лучший распасовщик — Раджа Найнголан с 10 передачами и 4 голами.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный полузащитник Алессандро Флоренци.

    «Ювентус»

    Ближайшие события

    Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинал, после чего занялся борьбой за скудетто. Разгромив на своем поле «Сампдорию» (3:0), «Юве» на выезде потерял очки в матче с «Кротоне» (1:1), а потом и вовсе уступил в домашнем матче с прямым конкурентом — «Наполи» (0:1).

    Последние три матча туринцы выиграли, вырвав победу у «Интера» в Милане со счетом 3:2, одолев на своем поле «Болонью», а в последней встрече разгромив «Милан» в финале Кубка Италии со счетом 4:0.

    После 36 туров «Ювентус» лидирует с 91 очком, на 6 очков обгоняя «Наполи». Скудетто туринцы могут упустить только если проиграют оба матча с разгромным счетом, а «Наполи» одержит две крупные победы — решать будет разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

    2,37Джеко забьет Разница забитых и пропущенных у «Юве» 84-23. У туринцев лучшая атака и лучшее нападении в Серии А. 22 гола и 5 передач на свой счет записал Пауло Дибала, еще 16 голов и 8 передач у Гонсало Игуаина. Лучший распасовщик с 13 передачами — Дуглас Коста, еще 11 пасов отдал Миралем Пьянич.

    В первом круге «Ювентус» победил со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Юве» проиграл в Риме со счетом 1:3, но победил дома 1:0.

    Последний раз побеждал в Риме «Ювентус» в сезоне 2013/14, а играл вничью — в сезоне 14/15. Следующие два выезда закончились поражениями.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рому», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,40.

    За успех «Ювентуса» предлагают 3,25, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 2,90.

    2,90Каждая команда Больше 3 угловых и Каждая команда Больше 1 карточки У римлян нет никакой турнирной мотивации, а «Ювентусу» для чемпионства хватит и ничьей. Тем не менее, матч с лидером — мотивация сам по себе, «Рома» хочет закончить сезон на положительной ноте, а на своем поле столичный клуб всегда играет очень сильно, в чем убедились «Реал» и «Ливерпуль». Много голов в этом матче ждать не стоит, оборона «Юве» сильна, скорее всего мат завершится минимальной победой «Ромы» или ничьей.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1, 91 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Юве" +1 гол» — за 1,55.

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