ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига чемпионов 2017-2018. 15 моментов, о которых вы могли забыть

    Вспоминаем яркие, но оставшиеся в тени моменты Лиги чемпионов 2017-2018

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид ПСЖ Бенфика Бешикташ Селтик
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    realmadrid.com
    Автор squawka.com Стив Дженнигс в своей статье вспоминает 15 ярких моментов розыгрыша ЛЧ, о которых мы все могли забыть

    15. Хет-трик Левена Кюрзавы

    ПСЖ промчался через групповой этап, а путевку в плей-офф оформил разгромом над «Андерлехтом» со счетом 5:0. Вполне будничная победа запомнилась благодаря хет-трику Кюрзавы.

    Левый защитник стал первым в истории защитником, который оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов. Более того, Кюрзава стал только вторым игроком ПСЖ, который забил три гола в одном матче ЛЧ после Златана Ибрагимовича.

    14. «Монако» финишировал на дне группы G

    После полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне, еврокубковая кампания «Монако» сложилась совершенно по-другому в этом сезоне. Команда Леонарду Жардима финишировала позади «Бешикташа», «Порту» и РБ «Лейпциг», взяв в шести матчах всего два очка. Болезненные домашние поражения от «Порту» и «Лейпцига» еще больше усугубили разочарование от выступления команды из Лиги 1.

    13. «Тоттенхэм» впервые обыграл «Реал»

    «Шпоры» в начале сезона заставили своих скептиков умолкнуть, выиграв сложную группу, а также оформив историческую победу над «Реалом» на «Уэмбли». «Тоттенхэм» впервые за шесть попыток сумел обыграть «Реал». Однако сейчас об этом очень легко забыть, учитывая, что испанский клуб вышел в финал, а «шпоры» вылетели в 1/8 финала.

    12. Тимо Вернер и атмосфера на стадионе «Бешикташа»

    Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер был заменен уже на 32-й минуте выездного матча против «Бешикташа» (0:2) на групповом этапе. Тренер Вернера Ральф Хазенхюттль объяснил, что у игрока возникли проблемы с кровообращением и дыханием из-за ошеломления. Он добавил: «Невозможно подготовить свою команду к такой атмосфере. Это был оглушающий шум».


    11. Паулу Фонсека надел костюм Зорро

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека — определенно человек слова. Он сказал, что оденется на пресс-конференцию, как Зорро, если его команда выйдет в плей-офф, и выполнил свое обещание. Это один из главных претендентов на самый странный момент этого розыгрыша Лиги чемпионов.


    10. Выдающиеся события Миле Свилара

    Лучи прожектора уже были направлены на вратаря «Бенфики» Миле Свилара, когда в октябре он стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов. К сожалению, 18-летний голкипер привлек к себе еще больше внимания, когда занес мяч за линию собственных ворот после штрафного в исполнении Маркуса Рэшфорда.

    В ответной игре Свилар искупил свою ошибку, отразив пенальти, однако после дальнего удара Неманьи Матича мяч отскочил от штанги в спину голкиперу и оказался в сетке. Что там насчет везения?

    9. «Челси» окрестил «Ванда Метрополитано» первым поражением

    После переезда на свой новый стадион «Ванда Метрополитано» «Атлетико» довольно быстро потерпел на новой арене первое поражение — постарался «Челси». Только две команды с тех пор обыгрывали «Атлетико» на «Метрополитано» — «Севилья» и «Эспаньол».

    8. «Базель» обыграл обе команды из Манчестера

    Швейцарский гранд «Базель» стал единственным клубом, которому удалось обыграть оба коллектива из Манчестера в сезоне 2017-2018. На групповом этапе они со счетом 1:0 обыграли «Юнайтед», а в ответном матче 1/8 финала одержали победу над «Сити» — 2:1. К сожалению для «Базеля», команда проиграла в первом матче со счетом 0:4, так что эта победа не имела особого значения.

    7. Харри Кейн переписал историю ЛЧ

    Из всех тех рекордов, которые Харри Кейн установил по ходу своей недолгой карьеры, этот, пожалуй, впечатляет больше всего. В своем первом сезоне в ЛЧ Кейн забил девять голов — подобное ранее не удавалось ни одному из дебютантов турнира.

    6. Роберто Фирмино повторил рекорд турнира

    Роберто Фирмино забил свой десятый гол в Лиге чемпионов всего лишь в одиннадцатом матче. Таким образом, бразилец повторил рекорд — стал вторым игроком, который так быстро забил десять мячей в турнире. Первым столь же быстрым был его соотечественник Адриано.

    5. Лионель Месси забил свой сотый гол в ЛЧ

    Какая статья о Лиге чемпионов будет полноценной без Лео Месси? Аргентинец забил свой сотый гол всего лишь в 123 матчах Лиги чемпионов, оформив дубль в матче 1/8 финала против «Челси».

    4. Садио Мане присоединился к элитной группе игроков «Ливерпуля»

    Садио Мане, сделав хет-трик в матче против «Порту» в 1/8 финала, стал лишь четвертым игроком «Ливерпуля», которому удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов. В списке игроков, которым это удавалось ранее, он присоединился к Майклу Оуэну, Йоси Бенаюну и Филипе Коутиньо.

    3. Невероятный сэйв Де Хеа в матче против «Севильи»

    Давид Де Хеа стал автором лучшего сэйва турнира в безголевой ничьей «МЮ» против «Севильи» в первом раунде плей-офф. «Севилья» в итоге уничтожила «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», однако Де Хеа сохранил шансы для своей команды в первой игре благодаря фантастическому сэйву после удара Луиса Муриэля головой с близкого расстояния.


    2. Энтони Рэлстон против Неймара

    Неймар поконфликтовал с тинейджером «Селтика» Энтони Рэлстона, когда чемпионы Шотландии встретились с ПСЖ на «Селтик Парк». Гости в итоге одержали победу со счетом 5:0, однако Рэлстон рассмеялся в лицо Неймару, и бразилец воспринял это слишком серьезно. Неймар напомнил Рэлстону счет, а перепалка продолжилась после финального свистка.


    1. Роналду установил новый рекорд по количеству матчей в основе

    В матче против АПОЭЛ в сентябре Криштиану Роналду установил новый рекорд ЛЧ. Роналду вышел на поле в стартовом составе в 136-й раз в турнире, что стало рекордом для полевых игроков. В том матче он забил два гола. Наверняка португалец хочет сделать что-то похожее и в финале.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Иньеста: с вином навстречу Подольски
  • Реакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе»
    •
  • Как «Ливерпулю» победить «Реал»?
  • Разбор тактических вариантов, которые могут принести победу англичанам
    •
  • 26/05
    • «Реал» — «Ливерпуль»: известны составы на финал Лиги чемпионов
  • 26/05
    • «Локомотив» при жеребьевке ЛЧ окажется в первой корзине, ЦСКА — в третьей
  • 26/05
    • Джеррард: Не думаю, что «Ливерпуль» будет аутсайдером
  • 26/05
    • Клопп: Забавно, что ни я, ни Зидан не разбираемся в тактике
  • 25/05
    • Клопп сравнил «Реал» со швейцарскими часами
  • 25/05
    • Хулиганы напали на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • Как «Ливерпулю» победить «Реал»?
  • Разбор тактических вариантов, которые могут принести победу англичанам
    •
  • Включить режим канатоходца
  • Что ждет Почеттино и «Тоттенхэм» в будущем?
    •
  • Как Россия пришла к девизу-2018: история слоганов
  • Вопреки мнению болельщиков
    •
  • С караваем. «Реал» и «Ливерпуль» уже в Киеве
  • Все подробности футбольного праздника
    •
  • «Амкар» на распутье: понижение в классе, роспуск, Нижний Новгород
  • Пермский клуб переживает сложные времена
    •
  • От Волги до Енисея
  • Представляем новичков РФПЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на результативность таймов в финальном матче Лиги чемпионов 26 мая
  • 1,88
    •
  • Выйдет ли «Кливленд» в четвертый подряд финал НБА?
  • «Бостон» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 28 мая
  • 1,70
    •
    Футбол. Главное
  • Россия — Австрия и еще дюжина матчей, которые нельзя пропускать
  • Обзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели
    •
  • Иньеста: с вином навстречу Подольски
  • Реакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе»
    •
  • За кем следить на Чемпионате мира в России
  • LiveSport.Ru запускает новую рубрику специально к ЧМ-2018
    •
  • 21:09
    • «Фулхэм» одолел «Астон Виллу» и вышел в АПЛ
  • 20:58
    • «Реал» — «Ливерпуль»: известны составы на финал Лиги чемпионов
  • 18:43
    • CМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака на следующей неделе
  • 18:03
    • ЦСКА может заменить «Тосно» в матче за Суперкубок России
  • 17:07
    • СМИ: ЦСКА интересуется Заболотным
  • 16:46
    • Каррера: Хорошо, что Сарри отказал «Зениту»
  • 15:30
    • Россия хочет принять финал еврокубков в 2021 году
  • 15:16
    • ФИФА проверяет всех игроков сборной России на допинг
  • 16:30
    • Агент: Я не говорил, что Рабелло интересуется именно «Локомотив»
  • 16:15
    • СМИ: Доннарумма может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус