Лига чемпионов 2017-2018. 15 моментов, о которых вы могли забыть

15. Хет-трик Левена Кюрзавы

ПСЖ промчался через групповой этап, а путевку в плей-офф оформил разгромом над «Андерлехтом» со счетом 5:0. Вполне будничная победа запомнилась благодаря хет-трику Кюрзавы.

Левый защитник стал первым в истории защитником, который оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов. Более того, Кюрзава стал только вторым игроком ПСЖ, который забил три гола в одном матче ЛЧ после Златана Ибрагимовича.

14. «Монако» финишировал на дне группы G

После полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне, еврокубковая кампания «Монако» сложилась совершенно по-другому в этом сезоне. Команда Леонарду Жардима финишировала позади «Бешикташа», «Порту» и РБ «Лейпциг», взяв в шести матчах всего два очка. Болезненные домашние поражения от «Порту» и «Лейпцига» еще больше усугубили разочарование от выступления команды из Лиги 1.

13. «Тоттенхэм» впервые обыграл «Реал»

«Шпоры» в начале сезона заставили своих скептиков умолкнуть, выиграв сложную группу, а также оформив историческую победу над «Реалом» на «Уэмбли». «Тоттенхэм» впервые за шесть попыток сумел обыграть «Реал». Однако сейчас об этом очень легко забыть, учитывая, что испанский клуб вышел в финал, а «шпоры» вылетели в 1/8 финала.

12. Тимо Вернер и атмосфера на стадионе «Бешикташа»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер был заменен уже на 32-й минуте выездного матча против «Бешикташа» (0:2) на групповом этапе. Тренер Вернера Ральф Хазенхюттль объяснил, что у игрока возникли проблемы с кровообращением и дыханием из-за ошеломления. Он добавил: «Невозможно подготовить свою команду к такой атмосфере. Это был оглушающий шум».

¡NO AGUANTÓ! Timo Werner sufre de vértigo. El alemán no aguantó el ruido de la hinchada del Besiktas y tuvo que pedir su cambio al 30’. 📢⚽️ pic.twitter.com/TZgGsrr96D — futuroscracks NEWS (@futuroscracksNW) 29 сентября 2017 г.

11. Паулу Фонсека надел костюм Зорро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека — определенно человек слова. Он сказал, что оденется на пресс-конференцию, как Зорро, если его команда выйдет в плей-офф, и выполнил свое обещание. Это один из главных претендентов на самый странный момент этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Not seen anything like this before. Shakhtar coach Paulo Fonseca holding his press conference wearing a Zorro mask pic.twitter.com/xCjNcG3FoK — Andy Hampson (@andyhampson) 6 декабря 2017 г.

10. Выдающиеся события Миле Свилара

Лучи прожектора уже были направлены на вратаря «Бенфики» Миле Свилара, когда в октябре он стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов. К сожалению, 18-летний голкипер привлек к себе еще больше внимания, когда занес мяч за линию собственных ворот после штрафного в исполнении Маркуса Рэшфорда.

В ответной игре Свилар искупил свою ошибку, отразив пенальти, однако после дальнего удара Неманьи Матича мяч отскочил от штанги в спину голкиперу и оказался в сетке. Что там насчет везения?

9. «Челси» окрестил «Ванда Метрополитано» первым поражением

После переезда на свой новый стадион «Ванда Метрополитано» «Атлетико» довольно быстро потерпел на новой арене первое поражение — постарался «Челси». Только две команды с тех пор обыгрывали «Атлетико» на «Метрополитано» — «Севилья» и «Эспаньол».

8. «Базель» обыграл обе команды из Манчестера

Швейцарский гранд «Базель» стал единственным клубом, которому удалось обыграть оба коллектива из Манчестера в сезоне 2017-2018. На групповом этапе они со счетом 1:0 обыграли «Юнайтед», а в ответном матче 1/8 финала одержали победу над «Сити» — 2:1. К сожалению для «Базеля», команда проиграла в первом матче со счетом 0:4, так что эта победа не имела особого значения.

7. Харри Кейн переписал историю ЛЧ

Из всех тех рекордов, которые Харри Кейн установил по ходу своей недолгой карьеры, этот, пожалуй, впечатляет больше всего. В своем первом сезоне в ЛЧ Кейн забил девять голов — подобное ранее не удавалось ни одному из дебютантов турнира.

6. Роберто Фирмино повторил рекорд турнира

Роберто Фирмино забил свой десятый гол в Лиге чемпионов всего лишь в одиннадцатом матче. Таким образом, бразилец повторил рекорд — стал вторым игроком, который так быстро забил десять мячей в турнире. Первым столь же быстрым был его соотечественник Адриано.

5. Лионель Месси забил свой сотый гол в ЛЧ

Какая статья о Лиге чемпионов будет полноценной без Лео Месси? Аргентинец забил свой сотый гол всего лишь в 123 матчах Лиги чемпионов, оформив дубль в матче 1/8 финала против «Челси».

4. Садио Мане присоединился к элитной группе игроков «Ливерпуля»

Садио Мане, сделав хет-трик в матче против «Порту» в 1/8 финала, стал лишь четвертым игроком «Ливерпуля», которому удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов. В списке игроков, которым это удавалось ранее, он присоединился к Майклу Оуэну, Йоси Бенаюну и Филипе Коутиньо.

3. Невероятный сэйв Де Хеа в матче против «Севильи»

Давид Де Хеа стал автором лучшего сэйва турнира в безголевой ничьей «МЮ» против «Севильи» в первом раунде плей-офф. «Севилья» в итоге уничтожила «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», однако Де Хеа сохранил шансы для своей команды в первой игре благодаря фантастическому сэйву после удара Луиса Муриэля головой с близкого расстояния.

David de Gea’s save to deny Luis Muriel:

— 5 yards from head to hand

— Speed of 56.8mph

— Height of save 6ft 11in

— Time from head to hand 0.18s

Insane! #mufc [Mail] pic.twitter.com/MoqrbVsHGG — United Xtra (@utdxtra) 22 февраля 2018 г.

2. Энтони Рэлстон против Неймара

Неймар поконфликтовал с тинейджером «Селтика» Энтони Рэлстона, когда чемпионы Шотландии встретились с ПСЖ на «Селтик Парк». Гости в итоге одержали победу со счетом 5:0, однако Рэлстон рассмеялся в лицо Неймару, и бразилец воспринял это слишком серьезно. Неймар напомнил Рэлстону счет, а перепалка продолжилась после финального свистка.

Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9 — Sally McQueen (@SallyMcQueen11) 12 сентября 2017 г.

1. Роналду установил новый рекорд по количеству матчей в основе

В матче против АПОЭЛ в сентябре Криштиану Роналду установил новый рекорд ЛЧ. Роналду вышел на поле в стартовом составе в 136-й раз в турнире, что стало рекордом для полевых игроков. В том матче он забил два гола. Наверняка португалец хочет сделать что-то похожее и в финале.