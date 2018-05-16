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    Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета

    Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы

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    Леон Горецка
    Леон Горецка
    goal.com
    Squawka.com рассказывает об интересных переходах, которые состоялись до открытия трансферного окна.

    Паулиньо

    «Васко да Гама» — «Байер»

    Возраст: 17
    Позиция: форвард
    Стоимость: Ориентировочно 30 млн фунтов

    Бразильского юниора характеризуют, как одного из «самых больших талантов» своей страны. Паулиньо дебютировал в составе «Васко да Гама» в 16 лет и может сыграть на любой позиции в атаке. Он добавит молодости в атакующую линию «Байера», где уже есть Леон Бэйли. Леверкузенцы готовятся к новому сезону на евроарене и им понадобится большой выбор игроков.

    Ключевая цифра: В возрасте 17 лет и 9 дней Паулиньо оформил дубль за «Васко да Гама» и стал самым молодым автором забитого гола в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.

    Митчелл Вайзер

    «Герта» — «Байер»

    Митчелл Вайзер
    Фото: BZ Berlin
    Возраст: 24
    Позиция: правый защитник
    Стоимость: неизвестна

    Как и в случае с Паулиньо, «Байер» активно пытается укрепить состав, чтобы в следующем сезоне иметь возможность выступать на двух фронтах — на внутренней и европейской аренах. «Это абсолютно необходимо в свете того, что мы пробились в Европу. Чтобы преуспеть во всех турнирах, нам необходима равноценная и выококлассная альтернатива на всех позициях, — сказал спортивный директор леверкузенцев Руди Феллер, — Это то, над чем мы работаем, и Митчелл — очень важная часть этого. В предыдущие годы он доказал, что является большим талантом. Но мы также видим, что он еще до конца не раскрыл свой потенциал. Есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшие годы в составе "Байера" он стал настоящим топ-игроком».

    Ключевая цифра: Вайзер отдает в среднем 1,7 ключевых передач за матч в Бундеслиге.

    Салиф Сане

    «Ганновер» — «Шальке»

    Возраст: 27
    Позиция: центральный защитник
    Стоимость: Неизвестна

    Трансферный дайджест. 8-14 мая Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней «Сане — это защитник, у которого есть опыт игры в Бундеслиге. Мы рады, что он решил присоединиться к нам», — подчеркнул спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

    Ключевая цифра: Сане выигрывает в среднем 5,7 из 7 воздушных дуэлей в каждом матче.

    Леон Горецка

    «Шальке» — «Бавария»

    Возраст: 23
    Позиция: центральный полузащитник
    Стоимость: свободный агент

    Подписание лучших талантов Бундеслиги — это то, чем обычно занимается «Бавария». Молодой немец, который перейдет свободным агентом, добавит конкуренции и крепкости полузащите, которая включаеет в себя Тьяго Алькантару, Хави Мартинеса, Артуро Видаля и на данный момент Хамеса Родригеса. Он, вероятно, будет сразу же довольно заметной фигурой, но со временем станет ключевым элементом полузащиты «Баварии».

    Ключевая цифра: Горецка забил 4 гола в 21 матче.

    Артур

    «Гремио» — «Барселона»

    Возраст: 21
    Позиция: опорный полузащитник
    Стоимость: 34,6 млн фунтов

    Отсутствие Серхио Бускетса стало иодним из ключевых факторов в провале «Барселоны» на евроарене в этом сезоне, хотя они и доминировали на внутренней арене. Бускетс не только полузащитник оборонительного плана, но еще и игрок, который умеет играть в пас. Теперь в «Барселону» приходит Артур — молодой бразильский игрок глубины поля, одной из сильных сторон которого является игра в пас. 21-летнего футболиста хотели заполучить такие клубы как «Челси», но он оказался в «Барселоне».

    Ключевая цифра:     Артур совершает в среднем 2,5 перехвата за матч в бразильской Серии А.

    Винисиус Жуниор

    «Фламенго» — «Реал»

    Винисиус Жуниор
    Фото: uefa.com
    Возраст: 17
    Позиция: форвард
    Стоимость: 39,6 млн фунтов

    Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? Винисус Жуниор — следующее большое появление из Бразилии. Уже в 17 он может похвастаться лучшей статистикой, чем Неймар в его возрасте. Прошлым летом «Реал» много потратил на игрока, и этим летом трансфер формально будет осуществлен. Однако после предсезонки, вероятно, последует аренда на следующий сезон.

    Ключевая цифра: он забил три гола в четырех матчах чемпионата

    Марк Оливер-Кемпф

    «Айнтрахт» — «Штутгарт»

    Возраст: 23
    Позиция: центральный защитник
    Стоимость: бесплатно

    «Мы следили за ним на протяжении долгого времени и видим в нем огромный потенциал. Он один из самых интересных молодых защитников в Германии, и мы очень счастливы, что несмотря на предложения от других клубов, он решил выбрал нас», — отметил один из руководителей «Штутгарта» Михаэль Решке. «У меня есть чувство, что в 'Штутгарте' произойдет нечто особенное, и я смогу сыграть роль в успехе клуба», — сказал Оливер-Кемпф.

    Ключевая цифра: У Кемпфа — в среднем четыре успешных выноса при опасных моментах в Бундеслиге в этом сезоне

    Давид Копач

    «Боруссия» — «Штутгарт»

    Возраст: 18
    Позиция: атакующий полузащитник
    Стоимость: бесплатно

    Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют В следующем сезоне «Штутгарту» предстоит сыграть в Лиге Европы, если «Бавария» выиграет Кубок Германии. Подписания Кемпфа и Копача — ранее укрепление для «Штутгарта», которое позволит эффективно спланировать подгтовку к новому сезону. «Штутгарту» не хватало огневой мощи — из команд верхней части таблицы они забили меньше всех (36 голов), в том числе поэтому клуб привлек талантливого атакующего футболиста.

    Ключевая цифра: Ковач уже забил 10 голов за сборную Польщи на юниорском уровне

    Борна Соса

    «Динамо» Загреб — «Штутгарт»

    Возраст: 20
    Позиция: левый защитник
    Стоимость: 7 млн фунтов

    «Соса очень интересен для будущего команды, но также может оказаться ценным для 'Штутгарта' в следующем сезоне. Борна — один из самых многообещающих левых защитников в Европе», — отметил спортивный директор «Штутгарта» Михаэль Решке.

    Ключевая цифра: Соса 36 раз был капитаном юниорских сборных Хорватии.

    Роберто Массимо

    «Арминия» — «Штутгарт»

    Возраст: 17
    Позиция: правый вингер
    Стоимость: 264 тысячи евро

    Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить «У Массимо есть все предпосылки для того, чтобы освоиться в Бундеслиге в ближайшие годы. Мы рады тому, что подписали столь талантливого игрока, а также довольны трансферной договоренностью с 'Арминией'. На данный момент нет клуба, в котором Роберто чувствовал бы себя лучше, чем 'Арминия' под руководством тренера Джеффа Сайбене. Поэтому как минимум следующий сезон Роберто проведет в аренде в 'Арминии' и у него будет возможность и дальше развиваться в знакомой для него среде», — говорит Решке.

    Ключевая цифра: Он забил 5 голов в 25 матчах во всех турнирах.

    Пабло Маффео

    'Манчестер Сити' — 'Штутгарт'

    Возраст: 20
    Позиция: правый защитник

    Кайл Уокер — это первый выбор Пепа Гвардиолы на позиции правого защитника. Возможное игровое время для Маффео на 'Этихаде' будет очень скудным. Прошлый сезон он провел в 'Жироне' и произвел наибольшее впечатление среди игроков, которых 'Сити' отдавал в аренду. Но если в трансфере Энеса Унала в 'Вильярреал' была опция обратной покупки, то касательно ухода Маффео об этом не упоминалось.

    Ключевая цифра: Маффео ни разу не сыграл за 'Ман Сити' в АПЛ.

    Наби Кейта

    'Лейпциг' — 'Ливерпуль'

    Наби Кейта
    Фото: Lattenkreuz.de
    Возраст: 23
    Позиция: центральный полузащитник
    Стоимость: 52,75 млн фунтов

    Подписав Кейта, 'Ливерпуль' получает боевого быстрого центрального полузащитника, который поможет Юргену Клоппу воплотить в жизнь еще более яростную версию нынешнего стиля игры 'красных'. Полузащитник, который умеет все и владеет отличной техникой, позволит не заметить ухода Эмре Джана, хотя они и игроки разного плана.

    Ключевая цифра: Кейта совершает в среднем 2,5 отбора за матч во всех турнирах.

    Скотт Арфилд

    'Бернли' — 'Рэйнджерс'

    Возраст: 29
    Позиция: атакующий полузащитник
    Стоимость: бесплатно

    'Рейнджерс' не обладает достаточным качеством по сравнению с прошлыми версиями команды, поэтому клуб, который теперь возглавляет Стивен Джеррард, нуждается в усилении большим количество игроков уровня АПЛ. Трудолюбивый Арфилд, который играет за сборную Канады, может составить серьезную конкуренцию Доррансу на позиции атакующего полузащитника.

    Ключевая цифра: Арфилд забил 2 гола в 15 матчах в АПЛ в этом сезоне

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