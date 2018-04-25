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    Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета

    Трансферные саги предстоящего лета, за которыми вы все будете следить

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    Килиан Мбаппе и Неймар
    Килиан Мбаппе и Неймар
    as.com
    Межсезонье — время когда сильнейшие клубы мира обновляют свои составы, готовясь с новыми силами вступить в борьбу за чемпионские титулы и еврокубковые трофеи. И каждый год за игроков, блестяще проведших сезон, начинается ожесточенная борьба, а суммы трансферов стремительно уносятся куда-то в стратосферу. Чей же переход заставит нас восхищенно и недоверчиво ахнуть этим летом?

    Килиан Мбаппе

    ПСЖ, нападающий, 19 лет


    Куда: «Реал», «Манчестер Сити»

    Трансферный дайджест. 17-23 апреля Останется ли в футболе ветеран «Ювентуса», кому нужен капитан «Барселоны», кого зовет «Реал» и другие трансферные новости последних дней

    Мадридский «Реал» хотел приобрести молодого и талантливого нападающего «Реала» еще прошлым летом, да и сам Мбаппе не скрывал, что является поклонником «сливочных». Но в итоге форвард решил, что еще не готов к борьбе за место в топ-клубе и перебрался в ПСЖ. И дело вовсе не в солидной зарплате, предложенной парижанами, игрок здраво рассудил, что лучше окрепнуть в знакомой обстановке перед большим вызовом.

    За прошедший год Килиан собрал все титулы во Франции, снова поиграл и позабивал в плей-офф Лиге чемпионов бок о бок с игроками экстра-класса, и вполне возможно, что он готов к следующему шагу. К тому же, парижанам необходимо расстаться с одним из дорогостоящих лидеров, иначе ПСЖ может быть отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play.


    По сообщениям прессы, мадридцы готовы выложить за молодого футболиста 200 миллионов евро — в приоритетах Флорентино Переса он стоит выше, чем Неймар. Впрочем, у «Реала» есть конкурент — главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола летом планирует значительно усилить команду и Мбаппе входит в топ-2 его приоритетных целей. Разница лишь в том, что «Сити» готов летом потратить на трансферы 200 миллионов фунтов, а «Реал» соразмерную сумму готов выложить за одного Мбаппе.

    Шансы на переход: 60%

    Неймар

    ПСЖ, нападающий, 26 лет


    Куда: «Реал», «Барселона»

    Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию Бразильский сериал, о котором мы писали уже не раз. Причин для того, чтобы покинуть ПСЖ, у форварда целый ворох. Нападающий разочарован низким уровнем чемпионата Франции и вылетом «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов. Неймара также не устраивают отношение к нему болельщиков, регулярно освистывающих его, а также проблемы с одноклубниками. В начале сезона у бразильца возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани, что внесло раскол в коллектив: часть игроков поддержала Неймара, но большинство — на стороне уругвайца.


    Кроме того, бразильский нападающий считает, что его шансы завоевать «Золотой мяч» улучшатся в мадридском «Реале». Правда переход экс-игрока «Барселоны» в «Реал» всегда чреват скандалами, а вслед за конфликтом с Кавани может приключиться и конфликт с Криштиану Роналду за место первой скрипки в атаке. Да и личный контракт бразильца будет под стать его огромному ценнику — в Париже очень не хотят расставаться с Неймаром спустя всего год после его покупки.

    Игра, которую ведет Неймар Что стоит за финансовыми аппетитами форварда? Впрочем, Неймар неприхотлив и готов вернуться в «Барселону», из которой уехал во Францию со скандалом. Об этом не забыл президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, который негативно относится к возможному возвращению игрока. Но сразу несколько звездных игроков «Барсы» положительно отзываются о возможном камбэке бразильца. В их числе — Коутиньо, Иван Ракитич и, самое главное — Лионель Месси, к мнению которого в клубе привыкли прислушиваться. Так что возвращение блудного сына возможно, а учитывая, что Неймару оно нужнее, чем «Барселоне», каталонцы могут сэкономить на зарплате игрока.

    Шансы на переход: 90%

    Роберт Левандовский

    «Бавария», нападающий, 29 лет


    Куда: «Реал»

    Нападающий сборной Польши заскучал в Германии. У «Баварии» в Бундеслиге нет достойных противников, как и у ПСЖ во Франции, а шансы выиграть Лигу чемпионов и замахнуться на «Золотой мяч» куда выше в мадридском «Реале». Поляк уже, по информации СМИ, провел переговоры со «сливочными» и достиг предварительной договоренности — контракт по схеме «2+1», а также повышение зарплаты. Как сообщают испанские СМИ, Левандовский даже сказал игрокам «Баварии», что хочет уйти в «Реал».

    Footballer of the year 2017 in Poland! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆...

    Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)


    Не в пользу Роберта играет его возраст, но Криштиану Роналду уже показал, как можно играть в топ-клубе в 33 года. Сам КриРо в свое время советовал Левандовскому перебираться в Мадрид. В Мюнхене, впрочем, совсем не обрадованы перспективой потери своего главного бомбардира и отпускать его не собираются, задрав ценник на игрока до небес — торги начинаются с отметки в 100 миллионов евро. На руку «Баварии» играет то, что в контракте Левандовского не прописана сумма отступных.

    Шансы на переход: 45%

    Мохамед Салах

    «Ливерпуль», полузащитник, 25 лет


    Куда: «Реал», «Барселона»

    В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ Египтянин проводит феноменальный сезон, по итогам которого он может выиграть с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, отобрать у Лионеля Месси очередную «Золотую Бутсу» и даже, чем черт не шутит, впервые за долгие годы вмешаться в спор двух титанов за «Золотой мяч». Неудивительно, что Мо стал лакомой трансферной целью для всех топ клубов. Но претендентам придется раскошелиться.


    Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом, мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона. По итогам этого сезона его ценник вырос, как минимум до 150 миллионов евро. По сообщениям СМИ, теперь «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Дани Себальоса в придачу.

    Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы» Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы И понять Зидана можно: у Салаха отличный дриблинг, удар и божественная левая нога. Для Переса есть еще огромный плюс в плане маркетинга, учитывая египетскую медийность Мо. Вряд ли будет отставать в борьбе за лидера мерсисайдцев и «Барселона». Разумется, Юрген Клопп не хочет расставаться с системообразующим игроком, на которого много завязано в плане командной игры. Но «Ливерпулю» не впервой расставаться с лидерами за огромные деньги: достаточно вспомнить уходы Хаби Алонсо, Фернандо Торреса, Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо. Впрочем, немецкий тренер вцепится в своего лучшего игрока, как бульдог, и без серьезной схватки не отпустит его.

    Шансы на переход: 15%

    Эден Азар

    «Челси», полузащитник, 27 лет


    Куда: «Реал», «Манчестер Сити»

    Еще прошлым летом Зинедин Зидан настаивал на трансфере Азара, не скрывая, что с давних пор является большим поклонником таланта бельгийского футболиста. По слухам и сам Эден учил испанский язык и не прочь был попробовать свои силы на «Сантьяго Бернабеу», но после чемпионского сезона остался в Лондоне. И, видимо, совершил ошибку. «Челси» провалился в Лиге чемпионов и в чемпионате, где на данный момент квалифицируется лишь в Лигу Европы.


    При этом, Перес обычно берет игроков в атаку после супер ярких сезонов, а бельгиец не блистал, во многом из-за оборонительной тактики Антонио Конте. И теперь Азар, как и еще ряд игроков «Челси», крепко задумался над тем, стоит ли продлевать контракт, несмотря на то, что лондонский клуб готов платить ему по новому соглашению 300 тысяч фунтов в неделю (против 200 тысяч по действующему соглашению). Ценник на Эдена Азара также начинается со 100 миллионов евро.

    Помимо «Реала» в Азаре очень заинтересован «Манчестер Сити», но «Челси» наверняка не захочет усиливать конкурента по премьер-лиге.

    Шансы на переход: 65%

    Антуан Гризманн

    «Атлетико», нападающий, 27 лет


    Куда: «Барселона», «МЮ», «Ювентус»

    Сага с уходом Гризманна из «Атлетико» началась еще прошлым летом — француз понял, что пора что-то менять, иначе так и будешь раз за разом оставаться вторым, уступая Криштиану Роналду в финалах крупных турниров или голосованиях за звание лучшего игрока. Предложений у Антуана хватало, но Диего Симеоне удалось убедить своего игрока задержаться еще на годик, благо в Мадриде тому было очень комфортно, тепло и солнечно.

    Un premio del equipo y de la afición 🤙🏼🤙🏼

    Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)


    Но в этом сезоне «Атлетико» провалился в Лиге чемпионов и не сумел навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, что еще сильнее подталкивает Гризманна к смене клуба. В контракте 27-летнего форварда прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, которую готова заплатить, например, «Барселона», хотя ей и придется расстаться с парой игроков, чтобы уложиться в условия финансового фэйр-плей. Есть, по информации СМИ, предложения и из «МЮ», и хитрая схема с обменом на Пауло Дибалу из «Ювентуса».

    «Атлетико» рассчитывает, что сможет убедить Гризманна остаться, предложив ему зарплату в 20 миллионов евро, а Диего Симеоне признает, что Гризманна нужно сначала убедить в том, что команда будет развиваться — например выиграть Лигу Европы. Сам футболист отметил, что намерен определиться с будущим до начала ЧМ-2018, чтобы полностью сосредоточиться на выступлении за сборную Франции.

    Шансы на переход: 70%

    Давид Де Хеа

    «МЮ», вратарь, 27 лет


    Куда: «Реал»

    Возрождение уже известной, длящейся несколько сезонов саги, полной неотправленных факсов и сорвавшихся на последних минутах соглашений. Руководство «Реала» разочаровано тем, что Кейлор Навас продолжает допускать ошибки в важных матчах (это едва не стоило мадридцам места в полуфинале ЛЧ) и собирается подписать звездного голкипера. Рассматриваются кандидатуры Доннаруммы, Куртуа, Алисона и, конечно же, Давида Де Хеа, который однажды уже чуть не перешел в Королевский клуб.

    MANCHESTER.IS.RED. 🔴 #mufc

    Публикация от David De Gea (@d_degeaofficial)


    Давид Де Хеа входил в команду года АПЛ по версии ПФА 5 раз за 7 лет пребывания в Англии. Это сезон он также провел на высшем уровне, немного уступив Салаху в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ. По сообщением СМИ, игрок еще до ЧМ-2018 собирается подписать с клубом новый пятилетний контракт, по которому будет получать около 350 000 фунтов в неделю Осуществить трансфер будет очень непросто. Но это же «Реал»!

    Шансы на переход: 10%

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