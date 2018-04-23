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    В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ

    Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
    liverpoolfc.com
    В борьбе за титул Игрока года в английской Премьер-лиге Салах опередил Кевина Де Брюйне, который стал вторым, а также Гарри Кейна, Давида Сильву, Лероя Сане и Давида Де Хеа.

    «Только два претендента»

    «На самом деле было только два реальных претендента на награду Игроку года — Салах и Де Брюйне.

    Возвращение Салаха получилось весьма выразительным. Египтянин зажег и забил 41 гол, "Ливерпуль" идет третьим в АПЛ и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Тем временем, мастерство и видение поля Де Брюйне придали новый импульс команде Гвардиолы, а сам бельгиец отдал больше всех ассистов в пятерке сильнейших чемпионатов Европы (15), ну а "Сити" выиграл чемпионский титул», — констатирует Squawka.

    Мохамед Салах
    нападающий «Ливерпуля»
    Я усердно трудился и очень счастлив выиграть эту награду. Это большая честь для меня, особенно учитывая, что выбор делали футболисты. С моего самого первого дня в АПЛ я всегда думал о том, что хочу добиться здесь успеха. Я не получил шанс в «Челси», поэтому был уверен, что еще вернусь. Я вернулся другим человеком и другим игроком.

    «Ливерпуль» рисковал

    «Никто не знал, чего ожидать от Салаха, когда египтянин присоединился к "Ливерпулю" после неудачи в "Челси" несколько лет назад. 35 миллионов фунтов за Салаха рассматривались как финансовый риск, но 25-летний нападающий отплатил Юргену Клоппу за веру в него и полностью заслужил получить главный приз», — коротко отмечает The Mirror.

    Юрген Клопп
    главный тренер «Ливерпуля»
    Мо, я очень рад, что у меня есть возможность быть твоим тренером в этом сезоне. Эта награда — это большая честь, ты действительно можешь гордиться этим, а твоя семья — гордиться тобой. Но ты знаешь, что нам предстоит преодолеть еще несколько ярдов. Поэтому хватай свой трофей и возвращайся — нас ждет игра во вторник.

    Опережает Месси

    «Подписание Салаха "Ливерпулем" превзошло все ожидания. Тот факт, что он опережает Лионеля Месси в борьбе за "Золотую бутсу", уже является достаточной причиной для того, чтобы отдать ему этот приз.

    Египтянин — игрок, который располагает к себе и, кажется, он более популярен, чем Де Брюйне. Салах затмил даже бельгийца, который помог "Манчестер Сити" выиграть титул», — пишет bleacherreport.com.

    Алан Ширер
    экс-форвард сборной Англии
    Кажется, что все к чему он прикасается, летит в сетку. Он проводит один из тех сезонов, когда ты выходишь на поле не с надеждой, что ты постараешься забить, а со стопроцентной уверенностью, что ты это сделаешь. Как нападающий, я знаю, что это прекрасное чувство.

    Голевые подвиги Салаха

    «Нет большей чести, чем признание коллег, и футболисты сделали мудрый выбор. Да, Кевин Де Брюйне — потрясающий талант, который сыграл важную роль в завоевании чемпионского титула для "Ман Сити". Но он не отличался той завораживающей последовательностью, которую мы наблюдали от Салаха на протяжении последних девяти месяцев.

    Египетский король "Энфилда" каждую неделю переписывал книги рекордов, и продолжал блистательно справляться с защитниками. Ни один из игроков эры Премьер-лиги не был столь плодовитым в сезоне с 38 мячами. Субботний гол Салаха поставил его в один ряд с Аланом Ширерор, Криштиану Роналду и Луисом Суаресом — все они забили по 31 голу, но у Салаха еще есть три матча в запасе. И он наверняка выиграет гонку лучших бомбардиров сезона.

    В этом сезоне Салах забил больше голов в АПЛ, чем "Хаддерсфилд" (27) "Суонси" (27) и "Вест Бромвич" (29). А "Брайтон" и "Сток Сити" лишь на один мяч опережают египтянина.

    У него 41 гол и 13 передач в 46 матчах во всех турнирах — это экстраординарно. В среднем он забивает гол раз в 89 минут. И только Роджер Хант и Ян Раш, два самых метких стрелка в истории "Ливерпуля", забивали больше за один сезон», — подчеркивает liverpoolecho.co.uk.

    Джордан Хендерсон
    капитан «Ливерпуля»
    Он прекрасно показывал себя на тренировках, во время предсезонной подготовки и сохранил эту форму на протяжении сезона. Он был великолепен как на поле, так и за его пределами. Думаю, мы ожидали, что он будет хорош, но он превзошел все ожидания. Он продолжает совершенствоваться и становиться лучше с каждой игрой.

    Ничего не может остановить Салаха

    «Когда дело доходит до попытки разобраться в том, почему Салах стал игроком года, попытки объяснить его превосходство, на самом деле в этом нет ничего сложного. Египтянин просто был великолепен в самой фундаментальной и ценной части футбола — умении отправить мяч в сетку.

    Сезон Салаха впечатляет не только потому, что это его первая полноценная кампания в английском футболе, да еще и с новым клубом, но потому что он впервые в карьере показал настолько высокий уровень. Его развитие на протяжении этого сезона соответствовало темпу, который он взвинчивает во время матчей. Еще в октябре его критиковали за причудливое завершение атак. Раньше были моменты, когда казалось, что он до конца не понимает, как нужно ударить по мячу. Сейчас ничего не может оставить его.

    С момента гола в ворота "Лестера" в сентябре был только один раз, когда Салах закончил два подряд матча АПЛ без голов, и это было в октябре, когда он все еще искал себя. С тех пор он набрал форму Лионеля Месси. И это не преувеличение.

    Голы Салаха превратили "Ливерпуль" из команды, которая крутится около топ-четверки в команду, которая уже заняла свое место там, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов», — пишет The Independent.

    Пеп Гвардиола
    главный тренер «Манчестер Сити»
    Не было лучшего игрока в мире на протяжении последних 9-10 месяцев, чем Кевин Де Брюйне. Он был лучшим, он был самым стабильным, демонстрируя невероятную игру каждые три дня. Может быть, некоторые игроки показали более впечатляющую статистику, но он был лучшим в команде, которая выиграла титул за пять туров до финиша чемпионата.

    Читатели — за Салаха

    «Читатели BBC Sport выбрали своего победителя из шести претендентов, и форвард "Ливерпуля" набрал 76% голосов. Значительно отстал от него Де Брюйне, которому досталось 14% голосов. Голкипер "МЮ" Де Хеа стал третьим (6%), а форвард "Тоттенхэма" Кейн — четвертым (3%). Замкнули шестерку одноклубники Де Брюйне Сильва (1%) и Сане, которому не досталось голосов».

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