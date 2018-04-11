«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ

Победители

Мохаммед Салах

Это ведь должен был быть он, не так ли? «Ман Сити» усердно атаковал «Ливерпуль» с первой же минуты. Они дважды отправили мяч в сетку, хотя только один гол засчитали. Они попали в каркас ворот, пытаясь выполнить задачу забить еще и перетянуть веревку в свою сторону. Ничего не срабатывало после раннего гола Габриэля Жезуса.

Потом «Ливерпуль» начал действовать, игра открылась. Безусловно, не было какого-то глобального сдвига в матче, но это уже была и не осада, которую мы видели в первой половине встречи.

В одном из прорывов Мохаммед Салах отпасовал на Садио Мане, но Эдерсон помешал сенегальскому нападающему, который отпустил мяч. Салах среагировал моментально — подхватил мяч и убежал от отчаявшегося Эдерсона, а затем своим вторым касанием изящно подсек мяч над игроком «Сити», направив его в сетку.

Этот гол стал уже пятидесятым голом «Ливерпуля» в сезоне, в котором поучаствовал Салах (39 забитых мячей и 11 передач) и это был кинжал в сердце лучшей команды АПЛ. Салах, как и всегда, был убедителен.

Матеу Лаос

Ливерпуль добрался до своего первого полуфинала Лиги чемпионов за десять лет, но суперзвездный рефери из Ла Лиги, возможно, в итоге должен быть победителем. Почему? Все очень просто. Ему удалось сделать то, что он делает всегда: стать главной фигурой матча.

Конечно, люди будут говорить о феноменальном первом тайме «Ман Сити» и о конечной победе «Ливерпуля», но в конце концов, отменив гол Лероя Сане в первом тайме (несмотря на то, что мяч явно отскочил от Джеймса Милнера), а затем, отправив Пепа Гвардиолу, который вполне оправданно жаловался, на трибуны, Лаос украл все заголовки. Причем так, что Лео Месси или Криштиану Роналду позавидовали бы ему.

Юрген Клопп

Клопп выбил из борьбы лучшую команду Англии, у которой самый дорогой состав в мире, с 19-летним полузащитником из клубной академии на правом фланге обороны и экс-игроком «Халл Сити» на левом фланге, а также с атакующим полузащитником в роли опорника. Он вернул «Ливерпуль» в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2008 года.

Мерсисайдцы очень далеки от победы в АПЛ, но они совершили невероятный кубковый прорыв, и нужно отдать Клоппу должное за это. Его тактика и управление командой сделали «Ливерпуль» чем-то большим, чем просто сумма нескольких частей, а также позволили «красным» добраться до высот уровня стратосферы.

Что случится в следующем раунде? В следующем сезоне? Никто не знает. Но сейчас нет большего победителя, чем Юрген Клопп.

Неудачники

Кевин де Брюйне

Очевидно, что де Брюйне — лучший игрок «Манчестер Сити». В этом не может быть никаких сомнений. Он превосходный игрок и вроде как хорошо сыграл этим вечером. Но одного лишь «хорошо» оказалось недостаточно. Слишком часто де Брюйне игнорировал отличные возможности для широких передач (обычно он всегда их использует) и пытался сам тащить мяч.

Нет ничего неправильного в том, чтобы великолепный футболист пытался геройствовать, но каждый раз когда у них был мяч? Каждый раз, когда их форвард делал рывок? В конце концов игра де Брюйне больше стала помехой для «Ман Сити», нежели помощью в их погоне за «Ливерпулем». Им необходима была разумная игра от каждого, но де Брюйне в этом не преуспел.

Звездные центральные защитники

Вирджил ван Дейк начал матч с ужасной ноты, упустив Рахима Стерлинга в оставленное собой пространство, чтобы тот отдал голевой пас на Габриэля Жезуса, который открыл счет в матче. Затем во время второго гола Эмерик Ляпорт абсолютно провалился в попытке справиться с Садио Мане. И тут же Нико Отаменди пытался спасти ситуацию, будучи при этом максимально неэффективным и бесполезным.

Третий гол был наиболее ужасен — Отаменди подарил мяч Роберто Фирмино. У него все было под контролем, но вместо того, чтобы вынести мяч подальше от штрафной или воспользоваться им более разумно, он сделал самую глупую вещь, которую только можно было сделать в этой ситуации. А затем, чтобы это выглядело еще более забавным, он из-за спины Фирмино наблюдал за унижением «Сити».

Пеп Гвардиола

В этот вечер у него было все в порядке с тактикой. Он играл невероятно авантюрно, был заряженным и целеустремленным. Но его подопечным не удалось перевернуть все с ног на голову, а сам Гвардиола был удален за свой протест из-за неудачного решения арбитра.

Кроме того, «Манчестер Сити» проиграл в третьем матче подряд. Их сезон разваливается на части. Они все так же выиграют чемпионат Англии, но, честно говоря, сейчас это будет выглядеть лишь как приземление.