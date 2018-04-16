Трансферный дайджест. 10-16 апреля

Иньеста

«Барселона», полузащитник, 33 года

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста планирует покинуть клуб по завершении сезона. 33-летний хавбек сделает заявление о своем будущем после финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 21 апреля.

По условиям пожизненного контракта с каталонцами, 33-летний хавбек вправе расторгнуть его, если уведомит клуб до 30 апреля.

Наиболее вероятно, что Иньеста продолжит карьеру в одном из клубов Китая или Ближнего Востока.

Страсти по Иньесте Легенда «Барселоны» не хочет подписывать новый контракт. Изучаем ситуацию Более того, как сообщает La Liga News UK со ссылкой на Catalunya Radio, испанец уже подписал контракт с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сроком на три года с опцией продления еще на год.

Сумма контракта Иньесты с китайским клубом составит 37 млн долларов до вычета налогов.

За «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступают полузащитник Аксель Витцель, а также нападающие Алешандре Пато и Антони Модест.

Болельщики меня поддерживают, но это не изменит моего мнения. Я уже знаю, что буду делать со своим будущим Андрес Иньеста

«Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Филипе Луис

«Атлетико», защитник, 32 года

Филипе Луис Фото: uefa.com

О том, что бразильский защитник может покинуть «матрасников» еще зимой говорил агент, который занимается и делами Луиса. Сам игрок тогда опроверг эти слухи.

В марте Фелипе Луис сломал малую берцовую кость в матче с «Локомотивом», выбыл на 4-6 месяцев и потерял шансы сыграть на ЧМ-2018.

Но слухи об его уходе из «Атлетико» не пропали. По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летним бразильцем интересуется «Ювентус».

Сообщается, что агент Луиса Жорже Мендеш встречался с руководством туринского клуба во время их визита в Мадрид на прошлой неделе.

Туринцы рассматривают Луиса как замену Алексу Сандро, который может покинуть команду.

Наш прогноз: «Атлетико»

Тома Лемар

«Монако», полузащитник, 22 года

Тома Лемар Фото: si.com

Из состава монегасков, которые покорили в прошлом году своей игрой Европу, а возможно и весь мир, осталось лишь два игрока, которых хотели купить топ-клубы:

Трансферный дайджест. 3-9 апреля С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней Зимой сразу несколько топ-клубов боролись за молодого талантливого полузащитника, невзирая на задранный «Монако» ценник в 70-90 миллионов евро.

«Атлетико» рассматривал Лемара как возможную замену Антуану Гризманну, «Арсенал» хотел покупкой француза компенсировать уход Алексиса Санчеса. Ближе всех был «Ливерпуль», расставшийся с Коутиньо.

Лемар даже отказался продлевать контракт с «Монако», чтобы перебраться в АПЛ летом, но мерсисайдцы в итоге сочли сумму трансфера завышенной.

Тем не менее француз намерен летом сменить команду и список желающих приобрести его остается внушительным. Лидирует среди них новый чемпион Англии «Манчестер Сити» — Пеп Гвардиола хочет подписать еще одного футболиста, способного действовать на фланге атаки.

«Я желаю удачи тем, кто хочет подписать Лемара. Он дорого стоит», – сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Ожидается, что «Манчестер Сити» должен будет как минимум повторить августовское предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Малком

«Бордо», полузащитник, 21 год

Малком Фото: thetimes.co.uk

Вингер «жирондинцев» остается одним из самых востребованных и многообещающих бразильских игроков Лиги 1. За ним охотятся лучшие клубы мира.

В сентябре «Бордо» докупил оставшиеся права «Коринтианса» на футболиста и продлил соглашение до 2021 года, так что продадут Малкома теперь только за солидную сумму — около 60 миллионов евро.

Зимой «МЮ» был готов заплатить за вингера 45 млн евро, но Жозе Моуринью больше настроен на приезд Алексиса Санчеса. Боролись за игрока «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», но в итоге соглашения достичь так и не удалось.

К весне ряды желающих приобрести бразильца только стали гуще. Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что Малком находится в списке трансферной службы мюнхенцев.

Сам Малком настроен покинуть «Бордо», о чем заявляет прямо, но выбрать где продолжит карьеру пока не может.

«Бавария» – один из величайших клубов мира, сыграть за них было бы осуществлением мечты. Я счастлив, что они рассматривают мою кандидатуру. Думаю, пришло время покинуть «Бордо». Я хорошо работал и очень благодарен клубу. Мне нужен новый вызов, у меня много целей. Играть в АПЛ – тоже интересный вариант. Я быстро выучил английский язык, не испытал с этим проблем. Французский дался мне труднее, так что в Англии я легко адаптируюсь. Малком

Впрочем, покидать Лигу 1, возможно, и не придется. Учитывая возможный уход полузащиникапроявил заинтересованность в молодом бразильце, который, как нетрудно догадаться — не против.

«ПСЖ» тоже моя мечта. Здорово выступать за клубы, которые всегда играют на высоком уровне, в Лиге чемпионов и выигрывают чемпионат. Знаю, что с «ПСЖ» были предварительные переговоры. Малком

ПСЖ

Хатем Бен-Арфа

«ПСЖ», полузащитник, 31 год

После перехода в ПСЖ карьера француза пошла на спад. И это если говорить мягко. На днях 31-летний хавбек отпраздновал «годовщину» своего последнего появления на поле, опубликовав в инстаграме фото с тортом, украшенным свечкой в форме единицы.

Можно поаплодировать самоиронии, но больше радоваться нечему. В последний раз Бен-Арфа сыграл в официальном матче 5 апреля 2017 года в Кубке Франции против «Авранша» (4:0).

Неудивительно, что игрок твердо намерен уехать из Парижа летом — в качестве свободного агента. Спрос на него остается в АПЛ, где он уже провел пять сезонов, выступая за «Ньюкасл» и «Халл».

Переезд в Англию может стать для Бен-Арфа глотком свежего воздуха. Талантливый футболист блистал как раз при Клоде Пюэле, который сейчас возглавляет «Лестер», по информации Telefoot, заинтересованный в услугах хавбека.

INFO @telefoot_TF1 : Voilà la liste des clubs intéressés par Hatem Ben Arfa, libre à la fin de la saison ! pic.twitter.com/c4yKSplA1W — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 апреля 2018 г.

По данным издания, интерес к игроку проявляют также «Севилья», а также две его бывших команды – «Лион» и «Марсель».

Наш прогноз: «Лестер»

Фернандо Торрес

«Атлетико», нападающий, 34 год

Фернандо Торрес Фото: marca.com

В марте одному из самых титулованных нападающих в истории,исполнилось 34 года, а в апреле он объявил, что покинет мадридскийпо окончании сезона.

Но завершать карьеру «Эль Ниньо» не собирается. Антонио Санс, представитель форварда «Атлетико» сообщил, что тот точно не будет играть в Европе, но у него есть один вариант в США, другой – в Китае.

По информации Marca, в 34-летнем футболисте заинтересованы пять североамериканских клубов. Торрес может перейти в «Нью-Йорк Сити», «Чикаго Файр», «Сиэттл Саундерс», «Монреаль Импэкт» или «Канзас-Сити».

В нью-йоркском клубе выступает бывший партнер Фернандо по нападению сборной Испании Давид Вилья. Пост главного тренера «Чикаго» занимает Велько Паунович, игравший вместе с Торресом за «Атлетико».

Наш прогноз: «Нью-Йорк Сити»

Тиаго Алькантара

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Тиаго Алькантара Фото: uefa.com

В феврале хавбек вышел на поле впервые с ноября 2017 года, восстановившись после травмы, а в апреле добавил к списку своих титулов очередное чемпионство в Германии.

Теперь же Тиаго подыскивает новый клуб — всему виной двухгодичная аренда Хамеса Родригеса, оставшаяся в наследство от Карло Анчелотти. Колумбиец без труда выиграл конкуренцию у хавбека и составил отличную связку с Мюллером.

К счастью, по информации Daily Mail в услугах Тиаго Алькантара заинтересован его бывший наставник по «Барселоне» и «Баварии» Пеп Гвардиола, укрепляющий среднюю линию «Манчестер Сити».

Действующий контракт Тиаго с «Баварией» рассчитан до 2021 года, а сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Бавария»

Маттео Дармиан

«Манчестер Юнайтед», защитник, 28 лет

Маттео Дармиан Фото: manutd.com

Итальянский защитник, перебравшийся из, за два сезона так и не сумел раскрыться в, потеряв в итоге место в составе — в текущем розыгрыше АПЛ игрок провёл всего пять матчей (два — с первых минут).

Теперь защитник намерен вернуться в родную Серию А. Зимой речь шла об аренде в «Рому», но не срослось. Теперь же Дармиан собирается летом перебраться в «Ювентус».

В феврале появлялась информация о том, что «МЮ» готов отпустить игрока, контракт которого истекает в 2020 году, за 10 миллионов евро, а также о том, что «Юве» и Маттео уже согласовали условия личного контракта.

Tuttosport же на этой неделе осторожно отмечает, что итальянский футболист уже дал согласие на переход и в ближайшие дни клубы начнут переговоры по трасферу 28-летнего защитника.

Наш прогноз: «МЮ»

Тибо Куртуа

«Челси», голкипер, 25 лет

Тибо Куртуа Фото: ibtimes.co.uk

Вратарь «Челси», как и еще рад перспективных голкиперов, входит в сферу интересов, сообщает RMC

Парижане ведут переговоры с окружением бельгийца, который заинтересован в переходе во французский клуб.

Однако «Челси» не намерен расставаться с Куртуа и предпочел бы сохранить его на следующий сезон даже с учетом того, что летом 2019 года Тибо может стать свободным агентом и уйти бесплатно.

Сам Куртуа, который еще пару месяцев назад отвергал слухи об уходе из лондонского клуба, теперь не очень хочет оставаться в «Челси», поскольку лондонцы, вероятно, не получат путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что на голкипера также претендует «Реал».

Наш прогноз: «Челси»