Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»

Бывший игрок «Ромы», а ныне лучший бомбардир мерсисайдцевзаписал на свой счет два гола и две результативные передачи.

Римляне сумели дважды отличиться в концовке матча, сохранив интригу в противостоянии, ведь они уже отыгрывали на своем поле разницу в три мяча — у «Барселоны» в четвертьфинале.

Шедевральный Салах

«В стартовые 20 минут не доминировал, как было в начале первой игры с "Манчестер Сити", когда нового чемпиона Англии закатали в газон. "Рома" даже могла забить, но мяч после удара Коларова транзитом через перчатки Кариуса врезался в перекладину.

Оказалось, что красные приберегли турбо-режим до второй половины первого тайма. Это произошло резко, будто бы Клопп нажал кнопку на джойстике. Правда, поначалу увеличение скорости не давало результата – Мане загубил два роскошных момента подряд. Но давление "Ливерпуля" все же сказалось – до перерыва красные успели забить дважды, оба раза это сделал лучший игрок сезона в Англии. По-разному, но одинаково шедеврально.

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта на днях пошутил: "Наблюдать за Салахом невероятно, сколько же он забивает! Может, у них в Англии просто ворота больше?" Это, конечно, не так. И египтянин доказывает свой феноменальный уровень не только забитыми мячами, но и изящными голевыми передачами. Спустя всего четверть часа после начала второго тайма Салах дважды ассистировал партнерам по магическому трио "Ливерпуля" – Мане и Роберту Фирмино», — восхищается египтянином автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Способна ли «Рома» на чудо?

«Заключительные полчаса – неинтересно. Навес Милнера с углового – и дубль Фирмино. Дубль Фирмино – и мысли о профнепригодности Ди Франческо на столь высоком уровне. Профнепригодность Ди Франческо – и растерянность в глазах Рамона Мончи и Франческо Тотти. Ну и чтобы немного скрасить впечатление от вечера, Джеко за 10 минут до конца, вывалившись тет-а-тет с Кариусом, прошил вратаря в ближний угол.

Это какая-то магия! Еще через пять минут мяч попал в руку Милнеру, а он был в штрафной. А значит пенальти. И Перотти установил окончательный счет – 5:2. Но вряд ли "Рома" способна на еще одно чудо в этом году. Большие сомнения, что Ди Франческо соберет парней в автобусе на выезде со стадиона и начнет спич со слов "несколько недель назад вы дернули 'Барсу' и заставили Рим погрузиться в экстаз. Мы сможем это повторить!".

Осмысленность и целесообразность ответной встречи? Позволю употребить фразу своего тезки Константина Станиславского: не верю!», — не верит в чудеса обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Безумие на «Энфилде»

«Завтра "Мадрид" и "Бавария" могут выдавать какие угодно мастер-классы игр против друг друга. Достигать топ-уровня по самым разным показателям. Страсть и безумие все равно в полном объеме ушли в другую пару. На "Энфилде" все были так заряжены, что лайнсмен даже сломал свой флажок. А потом и тот, который ему принесли на замену. Он офсайд от нервов фиксировал одним только древком, без, собственно, флага. И страдал, пока не пришел резервный арбитр с опытом ремонта аксессуаров.

Юрген Клопп настолько органичен в этой атмосфере безумного "Энфилда", что не совсем понятно: это стадион питает его эмоциями или наоборот. Нет смысла в очередной раз описывать, как немец вел себя на бровке – все было как обычно. Только один эпизод. Когда Садио Мане при счете 0:0 запорол два великих момента, Клопп спокойно аплодировал и потом требовал от трибун поддержки. Ноль лишних эмоций было и после отмененного из-за офсайда гола "Ливерпуля".

Сейчас ровно два абзаца про Мохаммеда Салаха. Все в курсе, насколько диким для него был этот матч. Не просто полуфинал Лиги чемпионов. Встреча с важнейшей для себя командой. Он перед игрой братался с парнями из Рима, понимая, что через час придется их расстраивать.

А потом Салах забил два шикарных голешника, и нашел в себе волю оба не праздновать. Не отмечать гол в "девятку" от перекладины по дуге. Такое даже во дворе, если получается, будешь отмечать. Салах сдержался в полуфинале Лиги чемпионов», фонтанирует эмоциями корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Роль личности в истории

«В Лиге чемпионов, где высокая результативность окончательно обесценилась, что особенно видно в плей-офф, на первую роль вышли личности. Как бы этому кому-то не нравилось.

Когда-нибудь Мохамед Салах обязан написать в автобиографии, что изменилось в его жизни в 25 лет. В сезоне-2017/18 он точно лучший игрок мира. Когда на пике был Неймар у многих были сомнения. Чтобы окончательно затмить Лионеля Месси и КриштиануРоналду, бразильцу вечно чего-то ему не хватало. По поводу Салаха не может быть двух точек зрения. Уникальная статистика гармонирует с изящной игрой. 31 гол (!) в АПЛ, 12 (!) в Лиге чемпионов, а первый мяч в ворота "Ромы" можно добавлять в рейтинг лучших за 2018 год.

В Риме команде Ди Франческо нужно то же самое, что удалось ей в игре с "Барсой": забить три гола. И это уже не кажется чем-то нереальным при нынешних безумных счетах. А Салаху осталось всего четыре гола до рекорда великого Иана Раша. И это теперь, возможно, куда интереснее», — поет дифирамбы главному герою матча корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

Осадочек остался

«Наверняка к Клоппу будут вопросы по поводу ухода Салаха на 75-й минуте. Тренер дал Мохамеду отдохнуть, посчитав, что игра сделана. И это сразу выключило "Ливерпуль" из игры.

Думаю, после активизации "Ромы" и двух пропущенных мячей Клопп пожалел о своем решении. Поэтому просто в конце уже бросил затыкать оборону Клавана. Ди Франческо долго думал, что можно сделать. Примечательно, что даже при безнадежном счете он старался что-то исправить, перестроил схему радикально, убрав пятерку защитников, продублировав фланги, что особенно бросалось в глаза, когда слева заработали вместе Перотти с Коларовым, а справа Флоренци с Шиком. Решительно убрал Де Росси, который как раз в центре уступал ливерпульскому кулаку. Заменил его на Гоналона. В общем, Ди Франческо не сдался и этим перестроением во многом позволил появиться надежде у "Ромы".

Забавно, что в конце игры настроение среди болельщиков и игроков было таким, словно "Рома" вовсе не проиграла с крупным счетом. "Ливерпуль" расстраивался упущенной разнице в пять мячей, а римляне поверили в себя, забив дважды в концовке и помня о том, что уже отыгрывали разницу в три гола после первого поединка. Причем сделали это на предыдущей стадии в битве с самой "Барселоной". Конечно, будет фантастикой, если сценарий повторится, но с нынешним эмоциональным "Ливерпулем" и не менее непредсказуемой "Ромой" ничего нельзя гарантировать», — пишет блогер Soccer.ru Синклейр.

Никакой логики

«А "Рома" забила странный, неочевидный гол, когда из 22 человек на поле хотели играть всего двое: Джеко и Найнгголан. И то, не играть, а именно биться. И пас Найнгголана, и удар Джеко не были из разряда тех, что невозможно перехватить и отбить. Но это не имеет значения, имеет значение результат. Every action has a reaction, как говорил бандит по прозвищу "Кирпич" из одного культового фильма. Реакцией "Ромы" на неочевидный гол стал ещё один неочевидный гол. Логика? Ха-ха. "Ливерпуль".

Логика и здравый смысл отправились в мусорный ящик. В тот момент, когда смотреть футбол уже было незачем, его вдруг стало интересно смотреть. Хотя бы ради того, чтобы увидеть замену Фирмино на Клавана. Юрген Клопп, самый мейнстримный из нонконформистов, повёл себя как какой-то… кто? Как Жозе Моуринью? Это не хэви-метал, это даунтемпо.

Счёт 5:2, твоя команда громит соперника, до конца матча осталось меньше пяти минут, а Клопп меняет центрального нападающего на центрального защитника, потому что не уверен в надёжности этого результата. И выпускает Рагнара Клавана, имя которого вызывает у болельщиков рефлекс: срочно выпить успокоительное. Для надёжности выпускает.

Для настоящей любви нужна иррациональная причина. Так вот, это она. Клаван на последние пять минут, Чтобы защитить счёт 5:2. Самая иррациональная причина любить футбол. Спасибо "Рома"!», — красноречиво восхищается прошедшим матчем обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит.

«Рома», ведомая надеждой

«В этом полуфинальном противостоянии все еще осталась жизнь, благодаря тому, чего "Рома" сумела добиться в концовке первой встречи на "Энфилде".

В течение долгого времени игроки Эусебио Ди Франческо выглядели командой с неправильной тактикой, оказавшейся не в то время не в том месте, и после пяти голов казалось, что они самоустранились из еврокубковой кампании. Их бывший игрок Мохамед Салах околдовал их двумя голами и двумя голевыми передачами, в то время как игрокам "Ромы" оставалось лишь махать ему вслед сквозь прорехи в обороне.

На "Энфилда" запахло кровью — два мяча Роберто Фирмино и один Садио Мане, и вот уже место в финале в Киеве 26 мая выглядело неизбежным. Но в последние десять минут "Рома" получила то, что провело их через четвертьфинал — слабый проблеск надежды, и теперь ответный матч будет повторением классического противостояния.

Удивительно, что "Рома" все еще остается в борьбе, когда в течениее большей части матча казалось, что вся их защита капитулировала перед атаками "Ливерпуля", проходившими через римлян как нож сквозь масло. Но гол Эдина Джеко, созданный великолепным Раджой Наингголаном, а затем пенальти от вышедшего на замену Диего Перотти означает, что они отстают от "Ливерпуля" на три мача, та же самая маржа, с которой они играли с "Барселоной" в предыдущем раунде», — не считает римлян сдавшимися автор The Telegraph Сэм Уоллес.

Безжалостный «Ливерпуль»

«Из всех завораживающих вечером, что "Ливерпуль" испытал под прожекторами "Энфилда" на европейской арене, с чем же можно сравнить этот матч? Он встанет рядом с матчем против "Сент-Этьена" в 1977 году, с шедевральным голом Стивена Джеррарда "Олимпиакосу" в 2005 году, и с камбэком против дортмундской "Боруссии" в 2016 году. "Ливерпуль" подошел к делу серьезно и, если не считать вероятности почти невероятного подвига эскапологии "Ромы", может начать с нетерпением ждать финала в Украине 26 мая.

Единственным возможным предупреждением может быть то, что "Рома" уже преодолели дефицит в три мяча на стадионе "Олимпико" против "Барселоны" в четвертьфинале. Исходя из этого, Юрген Клопп должен быть встревожен небрежностью своей команды при счете 5:0. Возможно, менеджер сделал ошибку, сняв Мохамеда Салаха, который забил два мяча и ассистировал еще паре. "Рома" быстро забила дважды и, как-то, "Ливерпулю" удалось совместить пять забитых мячей с нервной концовкой этой необыкновенной ночи.

Это были моменты, которые нам напомнили, почему "Рома" выиграли только одну из своих последних 14 выездных матчей Лиги чемпионов и почему римляне не могут сыграть "насухую" в 26 играх на выезде в этом турнире. Хуже только "Селтик" с серий из 30 матчей, а "Ливерпуль" безжалостен, когда чувствует слабость в защите соперника.

Мане может и запорол несколько моментов, но он быстро понял, что он ведет борьбу с Федерико Фасио, который раньше был резервом "Тоттенхэма". Роберто Фирмино редко разочаровывает в больших матчах, ну и, конечно же, был еще этот маленький парень, который поднял ладони перед гостевой трибуной, чтобы извиниться за свои голы.

Салах забил 34 раза в 83 матчах за "Рому", но его выступление было еще одним напоминанием о том, что он сейчас играет совсем на другом уровне», — пишет автор The Guardian Дэниэль Тейлор.