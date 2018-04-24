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    Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах

    Кто лучший тренер АПЛ?

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    skysports.com
    Ух, это жаркие споры. Хосеп Гвардиола, выигравший с «МанСити» титул и установивший сразу несколько рекордов? Или Жозе Моуринью, в активе которого уже несколько финалов с «Манчестер Юнайтед»? А, может, Антонио Конте? Или пошумевший с «Бернли» Шон Дайч?
    И все-таки Гвардиола. Вы согласны?

    Но почему-то странно, что никто не говорит о том, кто из нынешних менеджеров клубов элитного дивизиона был лучшим во время карьеры игрока?

    Многие считают, что для того, чтобы быть хорошим тренером, нужно было поиграть. Не важно, на топ-уровне или в лиге попроще. Главное — почерпнуть идеи, которые можно воплотить в дальнейшем. Впрочем, некоторые успешные тренеры не играли вовсе.

    Так кто же лучше — выступавший в Мадриде Рафа Бенитес или игравший за посредственные клубы Карлуш Карвальял? Антонио Конте или Марк Хьюз? Отвечает обозреватель Squawka Мохаммед Батт.

    20. Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»

    Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола
    Фото: fcbarcelona.com
    Позиция:

    Где играл:

    Аутсайдер нашего рейтинга — Жозе Моуринью, который, несмотря на большое желание, так и не стал профессиональным футболистом. Португалец начинал в качестве переводчика Бобби Робсона в «Спортинге», чуть позже вошел в штаб англичанина и в итоге смог добиться выдающихся результатов на тренерском мостике.

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    Впрочем, в том, что Моуринью так и не стал футболистом, есть большой минус — то, как он относится к своим подопечным. Из последних примеров — Генрих Мхитарян, Люк Шоу, Антони Марсьяль и Поль Погба.

    19. Арсен Венгер, «Арсенал»

    Арсен Венгер
    Фото: dailymail.co.uk
    Позиция: защитник, опорный полузащитник

    Где играл: «Мюциг», «Мюлуз», «Пьерро Вобан», «Страсбур»

    Один из великих мыслителей современного футбола очень быстро перебрался на тренерскую скамью, поскольку был откровенно посредственным футболистом. Венгер почти не играл в высшем французском дивизионе, проведя за пару сезонов в «Страсбуре» всего 12 матчей и числясь записным резервистом.

    Но даже этот опыт помог ему двигаться вперед — сначала он возглавил одну из молодежных команд «Страсбура», позже был ассистентом в «Кане», главным в «Нанси», «Монако» и «Нагое Грампус», а затем и в «Арсенале», который до его прихода не становился чемпионом 5 лет.

    18. Рой Ходжсон, «Кристал Пэлас»

    Рой Ходжсон в «Береа Парк»
    Фото: squawka.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Кристал Пэлас», «Тонбридж Эйнджелс», «Эббсфлит Юнайтед», «Мейдстон Юнайтед», «Эшфорд Юнайтед», «Береа Парк», «Каршолтон Атлетик»

    Рой Ходжсон также не был хорошим футболистом, и именно этим объясняется его быстрый переход из игроков в тренеры (в 29 лет). Он вдоволь поколесил по английской трясине и, устав от бесперспективного прозябания, решил попробовать себя на тренерском поприще.

    Единственный по-настоящему любопытный период карьеры Ходжсона-игрока был связан с поездкой в ЮАР — в 1973-м он числился в южноафриканском «Береа Парк», но и там в основном занимался не своими прямыми обязанностями, а тренировал юношескую сборную Лимпопо.

    17. Карлуш Карвальял, «Суонси»

    Карлуш Карвальял в «Браге»
    Фото: squawka.com
    Позиция: центральный защитник

    Где играл: «Брага», «Порту», «Шавиш», «Эшпинью»

    Карлуш Карвальял, который учился тренерским премудростям вместе с Жозе Моуринью, всю карьеру провел в Португалии. Наибольшую известность приобрел благодаря выступлениям за родную «Брагу» — 100 матчей за три захода.

    16. Рафаэль Бенитес, «Ньюкасл»

    Рафаэль Бенитес
    Фото: realmadrid.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Кастилья», «Парла»

    Нынешний наставник «Ньюкасла» в 12 лет был принят в одну из юношеских команд мадридского «Реала». Он играл в любительских командах клуба в четвертом дивизионе, а затем «дорос» до фарм-клуба мадридцев — «Кастильи», выступавшей во втором дивизионе.

    Ужасная травма в матче за университетскую сборную Испании встала на пути его мечты стать суперзвездой — Рафа пропустил год и уже не вернулся на прежний уровень. Итог — попытки задержаться в третьем дивизионе и переход на тренерскую работу в той же «Кастилье».

    15. Сэм Эллардайс, «Эвертон»

    Сэм Эллардайс
    Фото: thescore.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Болтон», «Сандерленд», «Миллуол», «Ковентри», «Хаддерсфилд», «Престон»

    По тому, каким Биг Сэм был футболистом, можно было понять, какой из него будет тренер. Долговязый и брутальный центрбек не церемонился с нападающими клубов низших английских лиг, где наиграл больше двух сотен матчей.

    14. Дэвид Мойес, «Вест Хэм»

    Дэвид Мойес в «Селтике»
    Фото: dailyrecord.co.uk
    Позиция: защитник

    Где играл: «Селтик», «Кембридж», «Шрусбери», «Данфермлин», «Престон»

    Сейчас может показаться странным, но когда-то Дэвид Мойес числился в многообещающих проспектах. В 18 лет он отыграл 24 матча за «Селтик» и даже выиграл титул, но после этого пошел по нисходящей, отыграв более 550 матчей в средненьких британских клубах. А затем Мойес стал тренером «Престона», чуть позже — ассистентом главного тренера и, наконец, главным тренером клуба.

    13. Эдди Хау, «Борнмут»

    Эдди Хау
    Фото: squawka.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Борнмут»

    Эдди Хау — легенда «Борнмута». Он провел в стане «вишень» почти 10 лет, а после двухлетнего перерыва вернулся на «Виталити» и с тех пор его не покидал. Травма заставила его повесить бутсы на гвоздь в 2007 году, но он сразу решил начать карьеру тренера в своем клубе.

    12. Дэвид Вагнер, «Хаддерсфилд»

    Дэвид Вагнер
    Фото: kicker.de
    Позиция: нападающий

    Где играл: «Майнц», «Шальке», «Дармштадт»

    В 19 лет оказался в «Майнце», где играл вместе с Юргеном Клоппом, с которым они вскоре стали лучшими друзьями. Поначалу они составляли пару нападающих, но затем тренер перевел Клоппа в оборону. Вагнер провел в «Майнце» четыре года, после чего ушел на повышение в «Шальке», но там так и не стал полноправным игроком основы, хотя и выиграл вместе с клубом Кубок УЕФА в 1997. Отыграв всего два года в первой Бундеслиге, Вагнер вернулся во второй дивизион с клубом «Гютерсло», а после 1999 года доигрывал в региональных лигах.

    11. Шон Дайч, «Бернли»

    Шон Дайч
    Фото: fifa.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Честрефилд», «Бристоль Сити», «Лутон», «Миллуолл», «Уотфорд», «Нортгемптон Таун»

    Нынешний рулевой «Бернли» начинал в «молодежке» «Ноттингем Форест», но за первую команду так и не дебютировал из-за перелома ноги. На профессиональном уровне впервые сыграл в «Честерфилде», где в итоге провел 7 лет, носил капитанскую повязку и добрался до полуфинала Кубка Англии в 1997, где даже забил гол.

    В том же году он перешел в «Бристоль Сити» и в первом же сезоне помог команде выйти в первый дивизион. Дальше были «Лутон Таун», «Миллуолл», «Уотфорд», «Нортгемптон Таун» и возвращение в «Уотфорд» уже в качестве тренера.

    10. Даррен Мур, «Вест Бромвич»

    Даррен Мур
    Фото: squawka.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Торкуэй», «Брэдфорд», «Портсмут», «Вест Бромвич», «Дерби»

    Большую часть карьеры жесткий защитник провел в «Вест Бромвиче» — в качестве игрока он завоевал в командой путевку в элитный дивизион, а сейчас в роли и.о. главного тренера борется с «дроздами» за сохранение прописки. Очень поэтично, не правда ли?

    После «Вест Бромвича» магия Мура сработала еще раз — вместе с «Дерби» он также повысился в классе.

    9. Юрген Клопп, «Ливерпуль»

    Юрген Клопп
    Фото: mondofutbol.com
    Позиция: нападающий/защитник

    Где играл: «Майнц»

    Вдоволь наигравшись на любительском уровне («Эрденцинген» (1986—1987), «Пфорцхайм» (1987), «Айнтрахт»(1987—1988), «Виктория» Зиндлинген (1988—1989), «Франкфурт» Рот-Вайсс (1989—1990)), Клопп перебрался в свою первую и единственную профессиональную команду — «Майнц».

    За 11 лет в «Майнце» Клопп успел поиграть на двух позициях — начинал в атаке, а заканчивал уже в роли защитника. Решив повесить бутсы на гвоздь, он не покинул «Опель Арену» и в том же году возглавил «карнавальников».

    8. Хави Грасия, «Уотфорд»

    Хави Грасия
    Фото: vavel.com
    Позиция: опорный полузащитник

    Где играл: «Лерида», «Вальядолид», «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Кордова»

    Как и многие его коллеги, Грасия считался «рабочей лошадкой», но, в отличие от многих своих коллег по тренерскому цеху, большую ее часть нынешней тренер «Уотфорда» провел в элитном дивизионе. Он провел прекрасные годы в «Вальядолиде» и «Сосьедаде», в 1999 году вылетел с «Вильярреалом» в Сегунду, но уже в следующем году вернулся в Примеру.

    7. Крис Хьютон, «Брайтон»

    Крис Хьютон
    Фото: tottenhamhotspur.com
    Позиция: левый защитник

    Где играл: «Тоттенхэм»

    Крис Хьютон был отличным игроком. Вместе с «Тоттенхэмом» он выиграл Кубок Англии в 1981 и 1982 годах, а также Кубок УЕФА в 1984 году. Отыграв в Лондоне 11 лет, в 1990 году он ненадолго перебрался в «Вест Хэм», позже — в «Брентфорд», пока в 1993 году не завершил карьеру из-за травмы колена.

    За сборную Ирландии Хьютон провел 53 матча, в том числе все три поединка на Евро-1988.

    6. Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм»

    Маурисио Почеттино
    Фото: espn.com
    Позиция: защитник

    Где играл: «Ньюэллс Олд Бойз», «Эспаньол», «Пари Сен-Жермен», «Бордо»

    Босс «Тоттенхэма» был блестящим защитником и удостаивался комплиментов от многих специалистов. С «Ньюэллс Олд Бойз» Марсело Бьелсы он дважды стал чемпионом Аргентины и вышел в финал Кубка Либертадорес, но в Европе на топ-уровне так и не сыграл.

    В «Эспаньоле» он провел шесть лет и в своем последнем сезоне выиграл с каталонцами Кубок короля. После недолгого пребывания во Франции «Поч» вернулся в «Эспаньол», отыграл еще пару лет и перешел на тренерскую работу.

    За сборную Аргентины Почеттино отыграл 20 матчей, но запомнился лишь фолом на Майкле Оуэне, после которого Дэвид Бэкхем забил тот самый гол с пенальти.

    5. Пол Ламберт, «Сток Сити»

    Пол Ламберт и Зинедин Зидан
    Фото: dw.com
    Позиция: полузащитник

    Где играл: «Сент-Миррен», «Мотеруэлл», «Боруссия» (Дортмунд), «Селтик», «Ливингстон»

    Неприметный шотландский хавбек стал суперзвездой, засветившись с «Мотеруэллом» в Кубке УЕФА. После этого был сезон в «Боруссии», с которой Ламберт выиграл Лигу чемпионов, остановив в финале «Ювентус» — шотландец перекрыл кислород самому Зинедину Зидану и поучаствовал в первом голе «шмелей».

    В ноябре 1997 года Ламберт был куплен «Селтиком», с которым по четыре раза выигрывал чемпионат, Кубок и Кубок лиги, а в финале Кубка УЕФА сезона-2002/03 лишь в дополнительное время уступил «Порту».

    В составе сборной Шотландии выступал с 1995 по 2003 годы, был капитаном и играл на чемпионате мира 1998 года.

    4. Клод Пюэль, «Лестер»

    Клод Пюэль
    Фото: lcfc.com
    Позиция: опорный полузащитник

    Где играл: «Монако»

    Команды Клода Пюэля всегда хорошо организованы и могут похвастать «характером» — как и сам француз, который не щадил никого, в том числе и своего будущего тренера Арсена Венгера.

    Пюэль все карьеру провел в одном клубе — «Монако». В княжестве он сиял 17 лет — дважды становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок, единожды брал Суперкубок, а также дошел до финала Кубка кубков в сезоне-1991/92.

    Не удивительно, что именно там он и начал тренерскую карьеру.

    3. Антонио Конте, «Челси»

    Антонио Конте
    Фото: antonioconteofficial.it
    Позиция: полузащитник

    Где играл: «Лечче», «Ювентус»

    Как и Сандро Дель Пьеро, Антонио Конте перебрался в «Ювентус» в довольно раннем возрасте и в итоге стал легендой клуба. Конте-игрок и Конте-тренер очень похожи — разве что изначально у Антонио было меньше волос.

    Яркий представитель «бокс-ту-бокс» помог «синьоре» завоевать 5 чемпионств, 4 Суперкубка, 1 Кубок, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Вместе с «Юве» он три сезона подряд добирался до финала ЛЧ, а в 1999-м — до полуфинала.

    В 2004 году Конте завершил карьеру, а в 2005 уже перешел на тренерскую работу.

    2. Марк Хьюз, «Саутгемптон»

    Марк Хьюз
    Фото: squawka.com
    Позиция: нападающий

    Где играл: «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси»

    Марк Хьюз не только много забивал, но и делал это красиво. В «МЮ» и «Баварии» он играл прекрасно, в «Барселоне» — чуть хуже. Но настоящая магия началась после его возвращения под крыло сэра Алекса Фергюсона.

    Хьюз сыграл огромную роль в успехе Фергюсона в его первых сезонах у руля «МЮ». К примеру, именно он оформил дубль в финальном матче Кубка обладателей кубков УЕФА в 1991-м против «Барселоны» (2:1), а всего за сезон наколотил 22 мяча во всех турнирах, что помогло «Юнайтед» впервые в истории оформить золотой дубль.

    Затем он перебрался в «Челси» и завоевал с «синими» еще три трофея — Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков. За 12 сезонов в «МЮ» и «Челси» Марк лишь раз забил менее 12 мячей — в его дебютном сезоне, когда ему было всего 20 лет.

    1. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола
    Фото: fcbarcelona.com
    Позиция: опорный полузащитник

    Где играл: «Барселона»

    Наверное, это не совсем честно, но Хосеп Гвардиола — не только лучший тренер АПЛ #прямосейас, но и лучший игрок среди всех менеджеров Премьер-лиги. Тот Гвардиола — прототип Бускетса, если желаете, который «рулил» центром поля в «Барселоне» и воплощал на зеленом газоне все тренерские идеи Йохана Кройфа.

    Пеп помог «Барсе» завоевать первый в истории Кубок европейских чемпионов и четыре кряду чемпионских титула в Испании. Даже после ухода Кройфа Гвардиола продолжал прогрессировать. Равно как и команда, завоевавшая еще два титула на внутренней арене, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.

    За сборную Испании гордый каталонец провел 47 матчей. Могло бы быть больше, но в 1996-м Пеп разругался с Хавьером Клементе и не поехал на Евро, а спустя два года пропустил ЧМ из-за травмы.

    Покинув «Барсу», Пеп выбирал новые команды, кажется, исключительно в зависимости от «веса» тренера — Карло Маццоне в «Брешии», Фабио Капелло в «Роме», Хуанма Лилло в «Дорадосе». Пеп использовал свою невероятную репутацию, чтобы как следует подготовиться к тренерской карьере, и прямо сейчас кажется, что эта подготовка окупилась.

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