Трансферный дайджест. 8-14 мая

Уэйн Руни
«Эвертон», нападающий, 32 года
Легенда сборной Англии летом может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает Sky Sports, Руни уже попрощался с игроками и работниками «Эвертона» и, по данным СМИ, якобы согласовал контракт с «Ди Си Юнайтед».
У Руни оставался еще год по контракту с «Эвертоном», а потому «ириски» получат за нападающего компенсацию. Сообщается о 12 миллионах фунтов. Сам же Руни получит двухлетний контракт. О трансфере официально могут объявить уже в июле — именно тогда в MLS откроется трансферное окно.
Наш прогноз: MLS
Неймар
ПСЖ, нападающий, 26 лет
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил (или сделал вид), что не в курсе возможного трансфера Неймара: «Я не знаю, ведет ли "Реал" переговоры по трансферу Неймара. Нас беспокоит лишь то, что происходит сейчас. Я не спрашивал Неймара лично, потому что не участвую в этих вещах».
Сам бразилец вроде как никуда не собирается (или делает вид, что не собирается). «Горжусь носить эту новую футболку и продолжать радовать вас», — написал Неймар в Twitter, сопроводив пост фотографией в новой форме парижан.
В ПСЖ и вовсе заявили, что Неймар не продается: «Мы не установили отступные за Неймара, потому что он не продается. У других клубов нет шансов договориться о его трансфере».
Наш прогноз: ПСЖ
Набиль Фекир
«Лион», полузащитник, 24 года
Впрочем отец футболиста Мохаммед Фекир заявил, что это все ложь: «Я слышал, что у них есть соглашение и прочие вещи. Это удивило меня. Могу опровергнуть данную информацию прямо сейчас: это ложь. В ином случае Набиль уже бы все мне рассказал, так как мы с ним очень близки».
Сам же Фекир заявил, что никакой ясности в его будущем нет: «Пока ничего не решено. Президент мне доверяет, и мне хорошо в клубе. Когда мы подписывали контракт, президент сказал мне, как и другим игрокам, что у нас есть возможность вести переговоры, если захотим уйти. Никто не заключает пожизненные контракты. Но я не могу уйти просто так, ведь меня контракт до 2020 года. Остальное решит судьба».
Наш прогноз: «Лион»
Самюэль Умтити
«Барселона», защитник, 24 года
«Барселона», конечно же, платить такие деньги Умтити не планирует и готова отпустить игрока. Впрочем, пока стороны продолжают переговоры о новом соглашении. «Уход Умтити? Все может быть. Клуб не будет вставлять Самюэлю палки в колеса, если таково будет его решение. На данный момент, он остается в команде, и это общее решение. С другой стороны, нам нужно найти решение и по новому контракту, который бы удовлетворял обе стороны», — сказал представитель клуба в комментарии L`Equipe.
Отметим, что «клаусула» в контракте Умтити составляет 60 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, по данным СМИ, могут быть готовы подписать защитника.
Наш прогноз: «Барселона»
Рияд Марез
«Лестер», полузащитник, 27 лет
Напомним, зимой «Лестер» не продал 27-летнего Мареза за 60 миллионов фунтов, после чего алжирец какое-то время бойкотировал тренировки команды и был оштрафован руководством. СМИ сообщали о том, что такое поведение игрока не понравилось главному тренеру «Сити» Пепу Гвардиоле, однако, судя по всему, испанец решил все-таки не отказываться от полузащитника.
Ожидается, что спустя полгода «Манчестер Сити» готов повторить свое предложение и перечислить «Лестеру» 60 миллионов фунтов. Правда, теперь против данного трансфера может выступить уже сам футболист. По данным The Sun, Мареза больше интересует трансфер в «Арсенал», так как алжирец мечтает жить в Лондоне.
Наш прогноз: «Манчестер Сити»
Эдинсон Кавани
ПСЖ, нападающий, 31 год
На данный момент уругваец зарабатывает в ПСЖ 12 миллионов евро в год «чистыми», однако ради трансфера в «Атлетико» готов пойти на понижение зарплаты. При этом уругваец получит долгосрочный контракт.
Соглашение Кавани с ПСЖ рассчитано до 2020 года, однако форвард вроде бы недоволен собственным статусом в парижском клубе.
Наш прогноз: «Атлетико»
Андрес Иньеста
«Барселона», полузащитник, 34 года
Полузащитник, похоже, находится в растерянности и пока не смог определиться со своим будущим. «Это правда, что у меня есть различные предложения. В течении недели или 10 дней я выберу для себя лучший вариант. В СМИ говорят, что я не поеду в Китай, далее были разговоры о Японии, также я слышал об Австралии. Вы узнаете, когда я определюсь. Надо решить определенные детали и выбрать клуб».
Наш прогноз: Китай
Алессандро Флоренци
«Рома», полузащитник, 27 лет
Реакция Флоренци пока неизвестна. Его контракт с «Ромой» истекает через год, сторонам пока не удалось договориться о продлении соглашения, а потому римляне могут не противиться трансферу футболиста. По данным СМИ, Флоренци также интересуется «Ювентус».
Наш прогноз: «Рома»