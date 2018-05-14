Трансферный дайджест. 8-14 мая

Уэйн Руни

«Эвертон», нападающий, 32 года

Легенда сборной Англии летом может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает Sky Sports, Руни уже попрощался с игроками и работниками «Эвертона» и, по данным СМИ, якобы согласовал контракт с «Ди Си Юнайтед».

У Руни оставался еще год по контракту с «Эвертоном», а потому «ириски» получат за нападающего компенсацию. Сообщается о 12 миллионах фунтов. Сам же Руни получит двухлетний контракт. О трансфере официально могут объявить уже в июле — именно тогда в MLS откроется трансферное окно.

Наш прогноз: MLS

Неймар

ПСЖ, нападающий, 26 лет

Неймар Фото: uefa.com

На этой неделе появилась новая глава в истории с возможным уходомиз ПСЖ. По данным AS, один из представителей «Реала» побывал в гостях у Неймара в Рио. Кроме того, почву на предмет трансфера бразильца начал якобы прощупывать и «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил (или сделал вид), что не в курсе возможного трансфера Неймара: «Я не знаю, ведет ли "Реал" переговоры по трансферу Неймара. Нас беспокоит лишь то, что происходит сейчас. Я не спрашивал Неймара лично, потому что не участвую в этих вещах».

Сам бразилец вроде как никуда не собирается (или делает вид, что не собирается). «Горжусь носить эту новую футболку и продолжать радовать вас», — написал Неймар в Twitter, сопроводив пост фотографией в новой форме парижан.

В ПСЖ и вовсе заявили, что Неймар не продается: «Мы не установили отступные за Неймара, потому что он не продается. У других клубов нет шансов договориться о его трансфере».

Наш прогноз: ПСЖ

Набиль Фекир

«Лион», полузащитник, 24 года

Набиль Фекир Фото: goal.com

«Ливерпуль» якобы уже договорился о трансфере. Canal+ сообщил, что в переговорах о трансфере игрока принял участие лично, а «красные» дают «Лиону» 70 миллионов евро. Отмечалось даже, что сделку могут сорвать только непредвиденные обстоятельства.

Впрочем отец футболиста Мохаммед Фекир заявил, что это все ложь: «Я слышал, что у них есть соглашение и прочие вещи. Это удивило меня. Могу опровергнуть данную информацию прямо сейчас: это ложь. В ином случае Набиль уже бы все мне рассказал, так как мы с ним очень близки».

Сам же Фекир заявил, что никакой ясности в его будущем нет: «Пока ничего не решено. Президент мне доверяет, и мне хорошо в клубе. Когда мы подписывали контракт, президент сказал мне, как и другим игрокам, что у нас есть возможность вести переговоры, если захотим уйти. Никто не заключает пожизненные контракты. Но я не могу уйти просто так, ведь меня контракт до 2020 года. Остальное решит судьба».

Наш прогноз: «Лион»

Самюэль Умтити

«Барселона», защитник, 24 года

Самюэль Умтити Фото: dailystar.co.uk

Французский защитник уже летом может покинуть каталонский клуб., похоже, немного сошел с ума и хочет, чтобы «Барселона» начала платить ему 14 миллионов евро в год. По крайней мере, такой информацией располагает Diario Gol.

«Барселона», конечно же, платить такие деньги Умтити не планирует и готова отпустить игрока. Впрочем, пока стороны продолжают переговоры о новом соглашении. «Уход Умтити? Все может быть. Клуб не будет вставлять Самюэлю палки в колеса, если таково будет его решение. На данный момент, он остается в команде, и это общее решение. С другой стороны, нам нужно найти решение и по новому контракту, который бы удовлетворял обе стороны», — сказал представитель клуба в комментарии L`Equipe.

Отметим, что «клаусула» в контракте Умтити составляет 60 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, по данным СМИ, могут быть готовы подписать защитника.

Наш прогноз: «Барселона»

Рияд Марез

«Лестер», полузащитник, 27 лет

Рияд Марез Фото: skysports.com

«Манчестер Сити» возобновил интерес к алжирскому полузащитнику «Лестера». По информации The Times, «горожане» настроены на то, чтобы оформить трансферв летнее межсезонье.

Напомним, зимой «Лестер» не продал 27-летнего Мареза за 60 миллионов фунтов, после чего алжирец какое-то время бойкотировал тренировки команды и был оштрафован руководством. СМИ сообщали о том, что такое поведение игрока не понравилось главному тренеру «Сити» Пепу Гвардиоле, однако, судя по всему, испанец решил все-таки не отказываться от полузащитника.

Ожидается, что спустя полгода «Манчестер Сити» готов повторить свое предложение и перечислить «Лестеру» 60 миллионов фунтов. Правда, теперь против данного трансфера может выступить уже сам футболист. По данным The Sun, Мареза больше интересует трансфер в «Арсенал», так как алжирец мечтает жить в Лондоне.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Эдинсон Кавани

ПСЖ, нападающий, 31 год

Эдинсон Кавани Фото: PSG

Уругвайский нападающий летом может перебраться в «Атлетико». По данным Mundo Deportivo, «матрасники», которые ищут замену для, уже достигли принципиальной договоренности с

На данный момент уругваец зарабатывает в ПСЖ 12 миллионов евро в год «чистыми», однако ради трансфера в «Атлетико» готов пойти на понижение зарплаты. При этом уругваец получит долгосрочный контракт.

Соглашение Кавани с ПСЖ рассчитано до 2020 года, однако форвард вроде бы недоволен собственным статусом в парижском клубе.

Наш прогноз: «Атлетико»

Андрес Иньеста

«Барселона», полузащитник, 34 года

Андрес Иньеста Фото: ecestaticos.com

У легенды «Барселоны» появился новый вариант продолжения карьеры —может воссоединиться в Катаре с, который выступает за «Аль-Саад».

Полузащитник, похоже, находится в растерянности и пока не смог определиться со своим будущим. «Это правда, что у меня есть различные предложения. В течении недели или 10 дней я выберу для себя лучший вариант. В СМИ говорят, что я не поеду в Китай, далее были разговоры о Японии, также я слышал об Австралии. Вы узнаете, когда я определюсь. Надо решить определенные детали и выбрать клуб».

Наш прогноз: Китай

Алессандро Флоренци

«Рома», полузащитник, 27 лет

Алессандро Флоренци Фото: Skysports

В услугахзаинтересован «Интер». Как сообщает Corriere dello Sport, наставник миланского клубаякобы лично позвонил Флоренци и предложил ему перебраться на «Сан-Сиро». Под руководством Спаллетти футболист ранее работал в «Роме».

Реакция Флоренци пока неизвестна. Его контракт с «Ромой» истекает через год, сторонам пока не удалось договориться о продлении соглашения, а потому римляне могут не противиться трансферу футболиста. По данным СМИ, Флоренци также интересуется «Ювентус».

Наш прогноз: «Рома»