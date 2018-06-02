Топ-7 кандидатов в преемники Зидана

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»)

По данным СМИ, Маурисио Почеттино — главный выбор президента «Реала» Флорентино Переса, но любые способы переманить его из «Тоттенхэма» обещают стать затяжными и сумбурными. Аргентинский специалист буквально на прошлой неделе подписал новый контракт на пять лет с окладом в 8,5 млн фунтов, и лондонский клуб вот-вот построит новый стадион. Глава правления «Шпор» Даниэль Леви будет отчаянно пытаться его удержать, и хотя резонно предполагать, что самого Почеттино привлекает перспектива возглавить чемпион Европы трех предыдущих лет, он также может чувствовать, что в долгу перед «Тоттенхэмом».

Три раза кряду выходить в Лигу чемпионов с шестым в АПЛ бюджетом — это впечатляющее достижение, но было бы интересно, как методы тренера восприняли бы в Мадриде: аргентинец большую часть своей карьеры работает с молодыми игроками, которым нужно будет доказывать свою профпригодность, и сделает жизнь возможных подопечных сложнее с привычной ставкой на интенсивную и прессингующую игру, тогда как его методы работы с суперзвездами остаются неизвестными. В «Реале» наставникам нужно быть аккуратными в том, кого они ставят на игру. Тем не менее, лучшие тренеры адаптируются к окружению, а поскольку «Сливочные» — это стареющая команда, то если они решат омолодиться и перестроиться, то Почеттино может стать идеальным человеком для данной задачи.

Антонио Конте («Челси»)

Вне всяких сомнений, у Антонио Конте есть успехи и способности успешно делать свою работу, однако действительно ли он владеет тем дипломатическим тактом, чтобы преуспеть в Мадриде? Хотя его будущее в «Челси» остается нерешенным, его отношения с руководством клуба расстроились еще прошлым летом из-за обращения с Диего Костой и разногласиях во время проведения трансферной кампании. Это подвергает сомнениям его шансы возглавить «Реал», где власть принадлежит отнюдь не наставнику.

Вдобавок, его интенсивные двухразовые тренировки с уклоном на беговые упражнения также могут быть отрицательно восприняты в лагере «Сливочных». Силой Конте, как рулевого «Синих» и сборной Италии, было умение выжать максимум из не особо звездных исполнителей. На «Сантьяго Бернабеу» эти качества совсем не нужны.

Арсен Венгер (без работы)

Это будет романтический выбор, и было бы поразительно, если бы человек по имени «Арсенал», который решил, что уже не является одним из передовых специалистов, на закате карьеры, возглавил клуб с большими ресурсами, европейским послужным списком и ожиданиями. Ирония была бы также в том, что тем самым француз присоединился бы к организации, чья неизменная цель в последние годы — выигрывать Лигу чемпионов, учитывая то, что за всю свою карьеру он ни разу не смог взять этот трофей.

Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризис Реакция спортивных СМИ на уход со своего поста наставника мадридского «Реала» Однако можно говорить о том, что мягкий стиль работы Арсена Венгера идеально подошел бы элитной команде Европы, ведь в начале 2000-х главной силой специалиста считалось умение создать атмосферу, в которой игроки могли бы полностью выражать свои таланты. Без костяка исполнителей топ-класса вроде Сола Кэмпбелла, Эшли Коула, Патрика Виейра, Робера Пиреса, Денниса Бергкампа и Тьерри Анри, которые могли найти для себя решения на поле, в поздние годы работы тренера с лондонцами всегда было ощущение, что команде не хватает ручного управления и лидерства. «Реал» же больше похож на «Арсенал» ранних лет присутствия там Венгера, но с учетом того, что «Сливочные» близки к завершению своего цикла, ветерану стоит хорошо задуматься, прежде чем соглашаться на такое предложение.

Гути (молодежная команда «Реала»)

Повышение Зинедина Зидана привело к большому успеху, поэтому королевский клуб может попытаться повторить этот трюк, передав эстафету наставнику молодежной команды и легендарному экс-игроку Гути. Тот уже успел выиграть на своем уровне Кубок Испании и Кубок чемпионов, а также выйти в финал молодежной Лиги чемпионов.

Тем не менее, француз возглавил первую команду «Реала» после работы со второй, поэтому для Гути это будет слишком стремительным рывком, который рискует оказаться авантюрой. Впрочем, один сезон мадридский гранд как-то может пережить без победы в Лиге чемпионов.

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Маурицио Сарри (без работы)

Хотя Карло Анчелотти уже объявили новым главным тренером «Наполи», у его предшественника Маурицио Сарри, несмотря интерес «Челси» к услугам специалиста, все еще действует контракт с «Партенопеи». Эксцентричный специалист сумел заставить гегемона кальчо «Ювентус» понервничать на финише минувшего сезона Серии А в борьбе за чемпионство, играя в футбол больше испанского стиля, нежели привычный на Апеннинах.

При нем неаполитанский коллектив высоко прессинговал, был верен манере с мелким пасом, что совмещал с реактивными контратакующими действиями. Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и вовсе назвал «Наполи» командой, от просмотра матчей которой он получал наибольшее удовольствие в прошлом сезоне. Пожалуй, это будет слишком будоражащий ход со стороны правления «Реала» шаг после спокойного и покладистого тренерства Зидана.

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Йоахим Лёв (сборная Германии)

Это еще один тренер, который недавно подписал новый контракт со своим работодателем. Если Йоахиму Лёву вместе со своими подопечными удастся защитить титул лучшей национальной команды мира, у него может возникнуть соблазн последовать примеру Зизу и уйти после исторического успеха, но Германия уверена, что он останется. Умение преодолеть одну за другой стадию плей-офф Лиги чемпионов похоже на ритм международных турниров, и немецкий специалист уже продемонстрировал способность объединить группу талантливых игроков в единое целое.

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Будучи связанным слухами с «Арсеналом», Массимилиано Аллегри предпочел остаться в «Ювентус» еще на один год после переговоров с клубом. Но работа у руля «Реала» должна привлекать больше, нежели приглашение возглавить «Канониров» для их возвращения в топ-четверку АПЛ, поэтому итальянец может соблазниться на это предложение.

Роналду: продать нельзя оставить Где в следующем сезоне окажется Роналду? В пользу наставника «Старой Синьоры» говорит его опыт прихода на место очень успешного коллеги, когда он заменил в туринском клубе Антонио Конте, выигравшего три чемпионских титула. Четыре кряду национальных дубля, а также два выхода в финал Лиги чемпионов — таков результат деятельности преемника, в то время, как предшественник не забирался выше четвертьфинала главного еврокубка. Аллегри не привержен какому-либо стилю игры, его специальность — это настройка нужной для побед его команд волны — чем не нужная кандидатура для такого клуба, как «Реал»?