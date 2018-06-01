Названы причины ухода Зидана из «Реала»

Испанская газета As опубликовала материал о вероятных причинах уходас поста главного тренера «Реала».

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В статье отмечается, что у французского специалиста ухудшились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, который планировал трансферы без одобрения наставника. Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе Аррисабалаге, форвардах Роберте Левандовски и Неймаре.

Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Португалец, как известно, просит у руководства большую зарплату, а валлиец требует больше игрового времени.

Также Зидан устал от неудач в чемпионате и Кубке Испании. Кроме того, француза беспокоила информация о возможном приходе в «Реал» Йоахима Лева или Маурисио Почеттино.