Эль Тигре. Одиннадцать лет до первого чемпионата мира

Детство в Венесуэле и первый контракт

Фалькао — легенда сборной Колумбии. Однако 32-летний форвард раньше никогда не украшал своим присутствием чемпионаты мира. Давайте вспомним его взлет, падение и возвращение к нынешней форме в «Монако».

Радамель Фалькао Гарсия Сарате родился в городе Санта-Марта в 1986 году в разгар колумбийского конфликта — через год после того, как повстанческие группировки осадили Дворец правосудия, который расположен в 1000 км к югу от Боготы.

Отец Фалькао, Радамель Гарсия, который играл на позиции центрального защитника в «Санта-Фе», перевез свою семью в Венесуэлу в 1990 году, чтобы продлить свою игровую карьеру. Через пять лет они вернулись на родину.

В Венесуэле Фалькао играл в бейсбол, а когда ему было девять, на него обратили внимание тренеры топ-клубов Колумбии. Однако его семья отказалась от предложений клубов из Боготы и он присоединился к малоизвестному клубу «Лансерос Бояка», который располагался в трех часах езды на юг от столицы.

Уже в 13 лет Фалькао подписал профессиональный контракт с клубом Примеры B, который теперь известен как «Патриотас Бояка», и стал самым молодым игроком, который сыграл на этом уровне в колумбийском футболе.

«Ривер Плейт» и дебют в сборной Колумбии

После некоторого периода времени в «Мильонарьосе» Фалькао в 2000 году перебрался в Аргентину, где присоединился к «Ривер Плейту» за 300 тысяч фунтов. Там у него появилось прозвище El tigre («Тигр») — придумал его одноклубник Гонсало Лудуэна за атакующую мощь Фалькао.

Он дебютировал в первой команде «Ривер Плейта» через четыре года, успев перед этим выучиться на журналиста в Буэнос-Айресе. А в 2005 году Фалькао стал постоянным членом первой команды.

Затем травма передней крестообразной связки оставила его на обочине на целый год, однако он вернулся в хорошей форме — забил семь голов в семи матчах и дебютировал в сборной Колумбии в 2007 году.

Сумасшедший старт в Европе

В 2009 году 23-летний футболист за 3 миллиона фунтов присоединился к «Порту» после неудачной попытки подписать игрока от «Астон Виллы». За три сезона Фалькао добился признания на международном уровне, забив 72 гола в 87 играх.

Невероятная форма Фалькао привела к супертрансферу в «Атлетико» Мадрид в 2011 году. «Матрасники» заплатили за нападающего 35 миллионов фунтов. В «Атлетико» он продолжил демонстрировать невероятную результативность — 70 голов в 91 матче.

Фалькао: финты и голы в сезоне 2017/2018

В 2013 году его хотел подписать «Реал», однако он отправился в Лигу 1, где за 50 миллионов фунтов присоединился к «Монако». Считается, что этот трансфер был осуществлен против желания самого игрока.

Его карьера во Франции не стала столь огненной, как в Колумбии, Аргентине, Португалии и Испании. Он забил в чемпионате Франции всего 9 голов, прежде чем перенес еще одну травму в январе 2014 года.

Травма поставила под угрозу его мечты сыграть на чемпионате мира, однако он сохранял оптимизм, а в соцсетях в его поддержку запустили движение Stay strong Tiger («Оставайся сильным, тигр»). Но в итоге он не попал в состав колумбийской сборной.

Провал в Англии

Фалькао восстановился к началу сезона 2014-2015 и в первых двух матчах выходил на поле со скамейки запасных, забив за «Монако» в матче против «Лорьяна», а также став автором победного гола в поединке против «Нанта».

Тем временем, начали появляться новые слухи о будущем колумбийца, и он был исключен из состава команды уже через неделю. А еще через два дня «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Фалькао с опцией выкупа контракта игрока в конце сезона. Колумбиец подтвердил, что хотел бы остаться в «МЮ».

Однако в Манчестере Фалькао столкнулся с трудностями, получив лишь незначительную роль в команде. В марте Луи ван Гал даже отправил колумбийца в состав команды U21. В итоге «Ман Юнайтед» отказался от опции оставить Фалькао в команде. В 29 матчах за «МЮ» он забил лишь четыре гола.

Затем Жозе Моуринью решил взять колумбийца в «Челси», который готовился к защите титула чемпиона Англии — опять же с опцией возможного выкупа контракта.

10 лучших голов Фалькао

Однако Фалькао получил возможность лишь раз в девяти матчах выйти в стартовом составе своей команды во время отрезка, который завершился тем, что Моуринью покинул команду в декабре. К тому же Фалькао получил очередное повреждение — травму паха, которая оставила его за бортом до февраля 2016 года. После возвращения он еще лишь раз сыграет за «Челси» уже под руководством Гуса Хиддинка. Выход колумбийца на замену на 14 минут в матче против «Суонси» в апреле стал его лебединой песней. В последних четырех матчах сезона он даже не попадал в заявку.

Снова «Монако» и снова на высоте

После трех неудачных сезонов он вернулся в «Монако», а главный тренер «монегасков» Леонарду Жардим выбрал его капитаном. Фалькао забил в первом же матче после возвращения — в поединке квалификации ЛЧ против «Фенербахче» и помог команде пройти в следующий этап. Затем «Монако» впервые в этом веке выиграл титул чемпиона Франции, а Фалькао завершил сезон, забив 30 голов в 43 матчах во всех турнирах.

В прошедшем сезоне он сохранил свою отличную форму, забив 24 гола в 36 матчах и даже попал в число номинантов на «Золотой мяч».

Сейчас его не беспокоят травмы, он вернулся к своей лучшей форме и в возрасте 32 лет будет капитаном своей сборной в России. Спустя одиннадцать лет после дебюта в сборной он сыграет на своем первом и потенциально последнем чемпионате мира.

Несмотря на то, что он никогда не играл на ЧМ, в июне 2017 года он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии, забив свой 26 гол в поединке с Испанией. С тех пор он увеличил число своих мячей до 29, забив Бразилии и Парагваю в квалификации, а также забив победный гол в товарищеской игре с Францией.

Фалькао выведет свою команду на матч против Японии 19 июня, а также встретится с Польшей и Сенегалом в попытке выйти в плей-офф мирового первенства. На момент первого матча группы Н пройдет 11 лет и 16 дней с тех пор, как Фалькао забил свой первый гол за Колумбию — победный мяч против Черногории на Kirin Cup.

Сможет ли Эль Тигре продемонстрировать свою лучшую форму и оставить наследие, которое сотрет раны, нанесенные сезонами предыдущих лет?