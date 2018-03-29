От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018

10. Аргентина

Многие сборные могли претендовать на десятую строчку этого списка. Есть чемпионы Европы — Португалия, которую украшает величайший бомбардир Криштиану Роналду. У Египта будет невероятный командный дух, а также голевая угроза в лице Мохамеда Салаха, поэтому они могут удивить многих. Но у обеих команд есть одна общая проблема: они, скорее всего (или наверняка в случае с Португалией), слишком рано попадут в турнире на Испанию.

Это оставляет Аргентине место в десятке лучших, так как они, вероятно, избегут встречи с любым из «большой тройки» соперников как минимум до четвертьфинала. Аргентинцы — трудолюбивая и организованная команда под руководством Хорхе Сампаоли. Однако они склонны к ошибкам в обороне под давлением. И, конечно же, у них в нападении есть Гонсало «Я три года подряд не реализую выходы один на один в финалах» Игуаин. Но при этом у них также есть лучший в мире игрок, Лео Месси — волшебник, которому нет подобных, который четыре года назад вытащил печальную Аргентину в финал чемпионата мира. Сможет ли он повторить этот трюк? Это маловероятно. Но его блеска достаточно, чтобы Аргентина оказалась в этом рейтинге.

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9. Англия

«Три льва» выглядят как приличная команда. Возможно, они не экспансивная команда, но они играют в солидный и последовательный футбол. К тому же у них есть несколько исполнителей, способных принести победу — игроки, которые могут зажечь и украсить любую команду. Если Гарри Кейн вернет свою форму, тогда есть шанс, что у них что-нибудь может получиться. Недавняя форма англичан подсказывает, что их, по крайней мере, будет нелегко победить, но давайте оставаться реалистами — скорее всего, Англию ждет новое поражение по пенальти.

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8. Хорватия

Вечная «темная лошадка» Хорватия попала в выигрышную группу с аргентинскими неудачниками и противоречивой Нигерией. Они поедут на турнир с невероятной полузащитой, которая может дать фору любой команде. Если они с блеском будут действовать на обеих половинах поля, то станут силой, с которой нужно будет считаться. Стоит ожидать, что они доберутся до четвертьфинала.

7. Бельгия

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На бумаге у бельгийцев есть один из сильнейших составов на турнире (за исключением крайних защитников), но так уже бывало и раньше, а им не удалось добиться успеха. На этот раз, что правда, у них есть Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку, которые играют на совершенно ином уровне, нежели раньше. Если Эден Азар и Тибо Куртуа также предстанут в своей лучшей форме, «Красные дьяволы» станут командой, которую будет очень трудно остановить, особенно учитывая выигрышную группу и потенциального соперника в 1/8 финала.

6. Колумбия

Они покорили наши сердца на чемпионате мира 2014 года без звездного нападающего Радамеля Фалькао. Теперь он вернулся — старше, но намного мудрее, и он все еще смертельно опасен в штрафной. Хамес Родригес, более знакомый с горечью неудачи и менее заинтересованный в ее повторении, также помудрел за четыре года. У Колумбии самая легкая группа, два молодых стержня в центре обороны, а также волшебник, который сражается плечом к плечу с метким стрелком в атаке. Хосе Пекерман снова на коне!

5. Франция

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Имея несомненно самый сильный состав на турнире, Франция вполне реально могла бы сыграть три матча в группе разными составами и каждый раз быть конкурентоспособной. С их ошеломляющим количеством талантов они должны сокрушить свою группу. Их единственная забота заключается в том, что из всей их команды только Усман Дембеле и Оливье Жиру преуспели в кубковых финалах (Поль Погба тоже, если вы берете в счет Лигу Европы). Есть оттенок неизбежности касательно Франции — независимо от того, насколько хорошо они играют, все это закончится страданиями.

4. Уругвай

Снова эти парни. Уругвай стал откровением в ЮАР и снова взялся за дело в Бразилии, но лишь до того, как кулинарные привычки Луиса Суареса оставили уругвайцев без их лучшего игрока на плей-офф. Но теперь Суарес остыл, а его взаимопонимание с Кавани растет. Наконец-то Уругвай может сыграть с двумя своими лучшими игроками одновременно. Более того, их края укомплектованы, их силовые подразделения в центре поля освежены, и Кристиан Родригес превосходно играет после возвращения домой в «Пеньяроль». Они находятся в выигрышной группе А и как минимум доберутся до четвертьфинала. Снова полуфиналисты? Не ставьте против них.

3. Германия

Фаворит для всех и каждого во Вселенной стал чемпионом мира четыре года назад. Но сейчас в механизме их машины есть несколько неполадок. Центр их защиты не так силен, как был ранее, и они, вероятно, не собираются брать лучшего левого защитника. Но это незначительные придирки.

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Германия была очень сильной командой с множеством вариантов для победы над соперниками. И поскольку это чемпионат мира, можно ожидать, что Томас Мюллер снова начнет рвать и метать. Они дойдут до полуфинала, где их должен ждать эпичный реванш с Испанией за поражение восьмилетней давности. Смогут ли они выиграть? Кто знает.

2. Бразилия

Не считая Аргентины, нет ни одной команды, судьба которой столь же сильно зависит от одного человека, как судьба Бразилии — от Неймара. Но «селесао» находятся на другом уровне по сравнению со своими южноамериканскими соперниками. В то время как Аргентине понадобится Месси, чтобы хотя бы выйти из своей группы, у Бразилии есть настолько сильный стартовый состав и такой тактически проницательный тренер, что они без проблем доберутся до полуфинала даже без своего талисмана.

Но как насчет сделать следующий шаг? Отомстить за 7-1 и вернуть Бразилию на землю обетованную, выиграв свой шестой Кубок мира? Для этого им понадобится Неймар, который сейчас травмирован, чтобы он на своих плечах «тащил» всю нацию так же, как и на Олимпийских играх 2016 года, когда он привел Бразилию к первой золотой медали. Такие, как Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус и даже Паулиньо (серьезно), являются превосходными помощниками, но Неймар должен быть главным героем. Готов ли он к этому? Посмотрим.

1. Испания

Лучшая сборная мира неожиданно развалилась на чемпионате мира 2014 года. Чемпионы были свергнуты по-настоящему эпическим образом, не сумев даже выйти из группы. После дальнейшей неудачи на Евро-2016 они наконец-то расстались с Висенте Дель Боске. Под руководством Хулена Лопетеги они выглядят столь же устрашающе, как и в 2008 году, когда они впервые заявили о себе как о силе, которой нет равных.

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Испанию ведет за собой величественный Андрес Иньеста (и это, безусловно, будет его лебединая песня), а также его напарник Серхио Бускетс, и экс-одноклубник Тьяго Алькантара, и рабочая лошадка Коке, и разносторонний Сауль, и, и, и... Испания только что доминировала против Германии и уничтожила Аргентину без своего лучшего игрока (Бускетс).

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У них есть Давид Де Хеа на абсолютном пике его невероятных возможностей, вероятно, лучший левый защитник в мире прямо сейчас Хорди Альба, великолепные Жерар Пике и Серхио Рамос в сердце обороны, а их полузащита может не только держать мяч, но и запустить нападающего в отрыв, разрезая оборону соперника.

В лице Диего Косты у Испании впервые с 2010 года появился настоящий форвард-убийца, плюс есть резерв в лице скоростных Родриго и Яго Аспаса. У них есть два варианта на крыльях атаки (Давид Сильва и Марко Асенсио), которые настолько отличаются друг от друга, что позволяют Испании плавно менять свой стиль игры в зависимости от того, как проходит матч. И, кроме того, есть Иско, который чувствует себя комфортно в футболке сборной Испании, будучи одним из трех игроков основы молодежной сборной Испании (U-21), которая выигрывала Евро-2013 под руководство Лопетеги. А когда Иско чувствует себя комфортно, начинается дискотека.

У Испании есть сплоченность, голод и превосходство. У них есть все необходимое, чтобы убрать всех возможных противников со своего пути, и сделать это со вкусом.