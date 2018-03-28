Варди — VAR — 1:1

Выбор Саутгейта окупился

«Как и всех других тренеров сборной, Гарета Саутгейта критиковали на протяжении всего срока его пребывания у бровки. В двух последних спаррингах экс-тренер "молодежки" провернул несколько важных изменений и сыграл в три центральных защитника.

Некоторые болельщики, впрочем, назвали игру "львов" слишком консервативной и осторожной.

Но выбор, который Саутгейт сделал накануне, действительно окупился — в атаке наши парни быстро нашли взаимопонимание, а в обороне после не самого удачного старта действовали максимально организованно. Англичанам не повезло пропустить с пенальти в концовке — не забей Инсинье, и "львы" могли продлить свою "сухую" серию до шести матчей», — говорится в статье Дэнни Лавелла на Squawka.

The Mirror Фото: mirror.co.uk

Варди должен играть с Кейном

«Сложно даже представить, что Гарри Кейн окажется за бортом сборной Англии на ЧМ-2018, если будет здоров. Такого игрока хотели бы видеть большинство сборных, которые отправятся в Россию. Футболиста такого класса у нас не было уже давно, и оставить его вне состава было бы сумасшедшим решением.

Джейми Варди, который вывел нас вперед классным ударом в ближний угол, также доказал, что достоин места в составе. Это 10-й гол Варди в 15 последних матчах за "Лестер" и сборную. Согласитесь, нападающего в такой форме сложно игнорировать.

Плохо, что из-за отсутствия Кейна главный тренер не смог посмотреть на дуэт форварда "шпор" и лидера "лис". Но в схеме 3-5-2, которую, вероятно, мы увидим и летом, найдется место и Гарри, и Джейми.

План А тренерского штаба — использовать в роли плеймейкера Рахима Стерлинга, который провел очередной выдающийся матч и прекрасно взаимодействовал с Джесси Лингардом.

Все это — Варди, Стерлинг — приятная головная боль для Гарета Саутгейта, которому еще предстоит принять несколько непростых решений», — пишет автор ESPN Ник Миллер.

Daily Star Фото: dailystar.co.uk

Выдающийся матч Стерлинга

«Одним из лучших в этот вечер был Рахим Стерлинг. Гарет Саутгейт будет доволен — форварда "Манчестер Сити" прекрасно проявил себя в новой роли», — пишет Адам Бейт из Sky Sports.

«Отвечая на вопрос перед игрой на "Уэмбли" о том, выиграла ли сборная Англии от того, что Стерлинг заметно прибавил при Хосепе Гвардиоле в "МанСити", футболист заявил, что пока не вышел на уровень, о котором мечтает.

Но совсем скоро все изменится. Это был всего лишь контрольный матч, но Стерлинг убедил, что может стать ключевой фигурой в построениях "львов" на ЧМ-2018. Против Италии он действовал в основном в центре, создавая остроту у чужих ворот и излучая уверенность.

The Telegraph Фото: telegraph.co.uk

Несмотря на его шикарную форму (15 мячей в 26 матчах Премьер-лиги), есть опасения, что он не сможет проявить себя в сборной так же, как в клубе. Хотя бы по той простой причине, что там его поддерживают Кевин де Брейне и Давид Сильва, а в национальной команде — Джордан Хендерсон и Эрик Дайер.

Тем не менее Рахим взял на себя ответственность и выдал феерический поединок. Он записал на свой счет больше ключевых передач (три), чем любой другой игрок на поле, и только в дебюте встречи дважды выводил Джейми Варди на чужие ворота. По данным Opta, Стерлинг записал на свой счет пять удачных обводок — это тоже лучший результат среди всех участников матча. После одной из них Варди и забил первый мяч».

Daily Mail Фото: dailymail.co.uk

Нужно смотреть шире

«Мы, конечно, можем пенять на VAR, а может посмотреть на ситуацию шире. Да, возможно, у нас украли победу. Возможно, Джеймс Тарковски случайно наступил на ногу Федерико Кьезы. Но все это не имеет значения. Как известно, на международной арене беспокойство у английских фанатов вызывал не только результат, но и игра. Вчера все мы увидели признаки прогресса.

Нет, эту игру нельзя назвать идеальной. Все могло закончиться катастрофой, забей "скуадра" на старте поединка. Но англичане, оседлав удачу, вновь продемонстрировали неплохой футбол — идеи и эксперименты Саутгейта начинают давать плоды.

Киран Триппьер на правом краю обороны, а Кайл Уокер в центре — хороший план. Эшли Янг на левом фланге, а затем на правом — универсальность, которая точно не помешает на ЧМ. Рахим Стерлинг снова был хорош, как и Джесси Лингард, а Алекс Окслейд-Чемберлен здорово проявил себя в центре поля, хотя изначально у тренера были сомнения на этот счет. Ну и Варди. Всех интересовал ответ на вопрос, как мы сыграем без Гарри Кейна. И Джейми ответил, забив еще одной топ-сборной. Теперь на его счету голы Испании, Германии, Голландии и Италии. Да, это были всего лишь товарищеские матчи, но в них принимали участие игроки топ-класса. А Варди смог забить. Это не так просто, как может показаться», — пишет колумнист Daily Mail Мартин Сэмюел.