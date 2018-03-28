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    Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину

    Реакция прессы на матч Испания — Аргентина

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    Иско снова был неудержим
    Иско снова был неудержим
    Zee News
    Накануне в товарищеском поединке сборная Испании разгромила Аргентину со счетом 6:1. СМИ не оставили без внимания эту игру и такой результат.

    Осиротевшая Аргентина

    «В составе сборной Аргентины из-за травмы отсутствовал Лионель Месси, что можно было расценивать как отсутствие в этой игре сахара, кофеина и калорий. Но в действительности все было не так. Это был скорее поединок чемпионата мира, нежели спарринговый матч», — пишет испанская AS.

    Испания забила Аргентине шесть мячей, Иско оформил хет-трик Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины (6:1) в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Южноамериканская команда играла на пределе своих возможностей, и прибыла с убеждением, что на данном этапе уровень сборной Испании ей недостижим. Снова великолепен был Иско, тогда как "альбиселестес" выглядели слишком осиротевшими без Месси. Сейчас "Фурия Роха" более талантлива и лучше подготовлена для обычной битвы, в то время, как в атомном противостоянии у соперников всегда будет Лео».

    Неудержимый Иско

    «Первый тайм в исполнении подопечных Хулена Лопетеги был ошеломляющим, где Иско и Марко Асенсио открыли для публики академию собственного воображения. Второй же тайм вышел уничтожающим для соперника...», — отмечает испанская Marca.

    «Месси покинул просмотр матча на трибунах за 15 минут до его конца, ведь Аргентина уже долго не справлялась с оппонентом. Иско подтвердил, что он не только потрясающий игрок, но и совсем другой исполнитель в составе сборной, чем в "Реале". Три гола, максимальное участие в действиях команды и ключевой вклад в ее игру с первой минуты и до того момента, как его заменили».


    Без трех Месси

    «Для сборной Аргентины мечтой становится мысль построить команду за 80 дней до ЧМ-2018. Пощечина, которую "альбиселестес" получили от Испании ставит их везение в исключительную зависимость от того монстра с мячом, которого является собой Месси», — убеждена аргентинская Diario Ole.

    «С учетом слабого индивидуального выступления сборной, а также того, что мы встретились с одной из лучших национальных команд планеты и строим коллектив, очевидно, что на чемпионат мира нам удалось пробиться благодаря Лео, который предстал настоящей звездой в последнем матче отбора против Эквадора, сделав хет-трик. Остается только надеяться, что мечта воплотится в жизнь, и эта команда появится, однако на фоне такой игры против столь невероятного соперника, кажется, что шансы Аргентины каждый раз сводятся к тому, что сперва сделает Месси, что потом сделает Месси, а также что Месси сделает после этого».

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    Сомнительное будущее Аргентины

    «Невозможно предсказать последствия этого удара по нашей хрупкой сборной Аргентины, полученного от сокрушительных рук бессердечной Испании. Тем не менее, они вне всяких сомнений будут. Поражение со счетом 1:6 оставляет отпечатки пальцев и раны, а значит все больше не будет уже так, как прежде: в первую очередь, это отношения между наставником Хорхе Сампаоли и его подопечными, а также состав, который он держит в голове на ЧМ-2018, и который не будет таким же», — считает аргентинская Clarin.

    «Связный и устойчивый проект сборной Испании провоцирует зависть, но куда больше отличий между командами в индивидуальностях, что хорошо показали сами игроки, проигравшие со счетом 1:6. В данный момент у "альбиселестес" нет исполнителей мирового класса на ключевых позициях, ведь как много у Аргентины футболистов, близких к Андресу Иньесте с его талантом двигать игрой и организовывать ее? Как много в этой стране исполнителей, которые могут сравниться с тем, что демонстрирует Иско?».

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    Сампаоли сделает выводы

    «Без Месси нет рая и устремлений: эта сборная — всего лишь набор игроков. Сампаоли пересмотрит тысячу раз видео этим фиаско и сделает свои выводы, примет свои решения — все будет уже не так, как до этого матча в Мадриде. Это нокаутирующий удар, но теперь команда должна подняться с пола», — пишет La Nacion.

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