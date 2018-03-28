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    Испания забила Аргентине шесть мячей, Иско оформил хет-трик

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины (6:1) в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Испанцы открыли счет на 12-й минуте. Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Серхио Ромеро.

    При этом голкипер аргентинцев получил травму и был замене на Вилли Кабальеро.

    На 27-й минуте Марко с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, который легко подправил мяч в ворота.

    На 39-й минуте аргентинцы отквитали один мяч. Серхио Рамос проиграл борьбу Николасу Отаменди при навесе с углового, позволив противнику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол.

    На 52-й минуте Иньеста увидел рывок Аспаса и сделал отличный пас на ход, Яго пробросил мяч в сторону от ворот, а затем сыграл на Иско, который без сопротивления расстрелял ворота.

    Спустя три минуты Иско выскочил на отличный проникающий пас и сыграл на Аспаса, который пробросил мяч мимо защитника на Тьяго Алькантару, а полузащитник «Баварии» отлично пробил в левый угол.

    На 73-й минуте голкипер Давид Де Хеа сделал отличный пас через всё поле на ход Яго Аспасу, который выбежал на свидание с Кабальеро и записал свою фамилию на табло.

    А минуту спустя на своей половине поля ошиблись аргентинцы, Аспас подхватил мяч и сыграл на Иско, который пробил в левый угол ворот из-под Отаменди, оформив хет-трик.

    Отметим, что главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси участия во встрече не принимал.

    Товарищеский матч
    Испания — Аргентина — 6:1 (2:1)
    Голы: Диего Коста, 12 (1:0). Иско, 27 (2:0). Отаменди, 39 (2:1). Иско, 52 (3:1). Тиагу Алькантара, 55 (4:1). Аспас, 73 (5:1). Иско, 74 (6:1). Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике (Аспиликуэта, 72), Жорди Альба (Алонсо, 79), Коке, Иньеста (Сауль, 56), Тиагу Алькантара (Парехо, 82), Асенсио, Диегу Коста (Аспас, 46), Иско (Васкес, 76).Аргентина: Ромеро (Кабальеро, 22), Бустос (Меркадо, 62), Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса, Билья, Маскерано (Павон, 56), Банега (Перес, 62), Ло Сельсо (Акунья, 84), Игуаин (Мартинес, 59).Предупреждения: Тальяфико, 68. Иско, 68. Меса, 81. Рохо, 87. Павон, 89.
    Один матч – два ответаИспания – Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
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