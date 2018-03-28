Испания забила Аргентине шесть мячей, Иско оформил хет-трик

одержала победу над(6:1) в товарищеском матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Испанцы открыли счет на 12-й минуте. Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Серхио Ромеро.

При этом голкипер аргентинцев получил травму и был замене на Вилли Кабальеро.

На 27-й минуте Марко с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, который легко подправил мяч в ворота.

На 39-й минуте аргентинцы отквитали один мяч. Серхио Рамос проиграл борьбу Николасу Отаменди при навесе с углового, позволив противнику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол.

На 52-й минуте Иньеста увидел рывок Аспаса и сделал отличный пас на ход, Яго пробросил мяч в сторону от ворот, а затем сыграл на Иско, который без сопротивления расстрелял ворота.

Спустя три минуты Иско выскочил на отличный проникающий пас и сыграл на Аспаса, который пробросил мяч мимо защитника на Тьяго Алькантару, а полузащитник «Баварии» отлично пробил в левый угол.

На 73-й минуте голкипер Давид Де Хеа сделал отличный пас через всё поле на ход Яго Аспасу, который выбежал на свидание с Кабальеро и записал свою фамилию на табло.

А минуту спустя на своей половине поля ошиблись аргентинцы, Аспас подхватил мяч и сыграл на Иско, который пробил в левый угол ворот из-под Отаменди, оформив хет-трик.

Отметим, что главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси участия во встрече не принимал.