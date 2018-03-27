Легенда Месси не пострадает из-за неудачи на ЧМ-2018

ЧМ-2018 — последний шанс для Месси выиграть мундиаль?

Никто не знает, каким будет будущее, но вполне возможно, что грядущий мундиаль будет последним шансом для Лионеля Месси выиграть чемпионат мира. Именно во время российского турнира нападающему исполнится 31 год, что часто является граничным возрастом для топ-футболистов на уровне национальных сборных: даже в случае редких травм с каждым новым годом скорость и физическая форма стремительно ухудшаются, а молодежь не менее стремительно прогрессирует, в результате чего возрастает вероятность оказаться вне костяка. Впрочем, если говорить о форварде «Барселоны» все выглядит иначе, ведь он, кажется, просто не подвластен времени, и его суперталанты и жажда побеждать могут остаться такими же и в 35 лет, когда состоится следующий мундиаль в Катаре.

Что не так с Аргентиной? Сборная Аргентины явно не блещет Так или иначе, сам Месси настраивает себя на то, что это последний шанс выиграть чемпионат мира. «Мы чувствуем, что мы должны это сделать либо сейчас, либо никогда. Потому что нам ничего не остается, и нам нужно думать, что это может быть наша последняя возможность, а также готовиться к этому в таком ключе», — заявил лидер сборной Аргентины буквально на днях. И с Лео, пожалуй, стоит согласиться, ведь дело не только в возрасте «десятки» «альбиселестес», но и в целом звездном поколении, предводителем которого он является — их время также подходит к концу: Серхио Агуэро и Эверу Банеге летом будет 30 лет, Гонсало Игуаину уже 30, равно как и Николасу Отаменди, а Серхио Ромеро уже 31, тогда как Лукасу Билье — 32.

Насколько реально для Месси выиграть ЧМ-2018?

Для успеха на мундиале-2018 Месси и компании нужно побороть свой главный бич, от которого уже в течение многих лет не може избавиться эта сборная — нехватка уверенности в себе. Конечно, ей неоткуда взяться, если коллектив чаще терпит неудачи, нежели наоборот, но где-то же этот замкнутный круг должен оборваться! Лучшим подтверждением этих проблем с психологией стали два кряду проигранных финала Копа Америка, где оба раза Чили оказывалась сильнее в наиболее тяжелом с точки зрения уверенности в себе аспекте — серии пенальти.

При всем авторитете форварда «Барселоны», носящего капитанскую повязку, он попросту не та фигура, которая достойна называться вожаком коллектива. В нынешней сборной «альбиселестес» хватает высококачественных исполнителей, но не хватает харизматичных и вдохновляющих личностей, вроде Диего Симеоне или Хавьера Дзанетти, посему эту россыпь талантов разных возрастов некому повести за собой — так уж случилось, что у очередного классного поколения не нашлось подобных игроков. Вовсе неслучайно другая аргентинская легенда Габриэль Батистута, сравнивая Месси и Марадону, поставил второго выше: «У него есть харизма, талант и редкая фантазия, а Месси, даже если он и очень хорош в техническом плане, а может даже и лучше, не может его превзойти, ведь у Лионеля нет харизмы Диего».

Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны Батистута считает, что Месси никогда не достигнет величия Марадоны Еще одной проблемой сборной Аргентины, которая обещает создать проблемы команде в ее мечтах завоевать кубок мира, является несбалансированный состав. Так, если в атаке у нее звезда на звезде, то в полузащите (особенно в центре) и на краях обороны есть серьезные проблемы — болельщики «альбиселестес» должны чуть ли не молиться на центрхава Эвера Банегу, который в этом сезоне снова похож на себя прежнего. А вот Анхель Ди Мария, как назло, не демонстрирует необходимого уровня, когда это особенно нужно, в чем можно было убедиться в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», когда на него возлагались большие надежды в отсутствие Неймара.

Впрочем, сборную Аргентины возглавил Хорхе Сампаоли, и его способность хорошо организовать игру своих команд, известна давно. Еще осенью казалось, что смена тренера не принесла быстрых изменений для сборной в лучшую сторону, если вообще принесла, но сейчас, похоже, коллектив все же добился прогресса. Это выразилось не только в победе над Италией (2:0) в товарищеском матче 23 марта, но и тем, что ей удалось одержать без Месси, о зависимости от которого говорят давно и много.

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Что если ЧМ-2018 ему не покорится?

К слову, сам Сампаоли также разделяет мнение Месси по поводу последнего шанса для форварда стать чемпионом мира, поскольку именно он заявил на днях следующее: «Лео приложил к виску револьвер под названием "мундиаль", и если он его не выиграет, то будет получит пулю и будет убит». Возможно, как раз для того, чтобы отвести от себя и команды лишнее давление по поводу ЧМ-2018, нападающий признал, что «альбиселестес» не входят в число фаворитов на победу в турнире, а сборные Испании, Германии, Бразилии и Франции их превосходят.

Есть соблазн сказать, что без победы на мундиале аргентинская суперзвезда не будет в числе главных легенд мирового футбола, куда входит тот же Марадона, поскольку имея за плечами столь много побед на индивидуальном и командном уровнях, отсутствие успехов на чемпионатах мира выглядит как явная брешь. Можно вспомнить Пеле, Франца Беккенбауэра, Бобби Чарльтона, Роналдо и Зинедина Зидана, каждый из которых был успешен не только в своих клубах и в опросах на завоевание Золотого мяча (исключение — бразилец, не выступавший в Европе), но также выигрывал и мундиали, тогда как не покорившие эту вершину Мишель Платини, Марко ван Бастен и, по иронии судьбы, Криштиану Роналду побеждали на континентальных турнирах, в отличие от Месси.

Один матч – два ответа Испания – Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта Тем не менее, Лионель все равно будет в этой почетной компании, ведь дело не только в трофеях, но и том наследии, которое он уже оставил: современный футбол, где давно есть мода на проактивную игру, с высоким прессингом и ставку на владение мячом, просто нельзя представить без аргентинца с его умением активно участвовать в этом самом прессинге и делать на поле все — как отдавать передачи, так и завершать их — когда его команда отбирает мяч. В конце концов, в данном списке обычно упоминается и Йохан Кройфф — столь же успешный с точки зрения клубных трофеев и своего наследия, но и столь же неудачливый на уровне сборных. Он тоже не был чемпионом мира.