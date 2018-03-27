Испания – Аргентина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта

Испания

«Красная Фурия» на Чемпионате мира будет играть в группе против Португалии, Ирана и Марокко. Потому футбольные власти страны выбрали приблизительно похожих соперников для подготовочного цикла.

Начали испанцы с оборонительной, но дерзкой команды. В игре с Коста-Рикой на поле была одна команда. Как итог – вынос в оду калитку 5:0. Следующим шагом был визит вежливости в страну-хозяйку будущего мирового первенства.

Сборная России все-таки умеет не только обороняться, хотя в Европе на счет этого сильный стереотип. Итог – бравая перестрелка в Петербурге 3:3 и отличная тренировка реализации для сборной Испании (8 ударов, 7 – в створ).

Осталось еще два шага. Сначала состоялся выезд в Дюссельдорф к действующему обладателю трофея – сборной Германии. Там «Фурия Роха» рассчитывала на свой стартовый спурт и постоянное давление от соперника. Все сбилось: Родриго забил на 6-й минуте, Мюллер ответил на 35-й, команды нанесли примерно равное количество ударов (10-7).

Все прогнозы на спорт

Последним пунктом этого сбора будет игра против еще одной атакующей команды – Аргентины, с которой испанцы, вполне возможно, попрактикуются в игре на встречных курсах.

Аргентина

Аргентинские «люди большого футбола» тоже пошли по схожей схеме. В группе D на Чемпионате мира им играть против Нигерии, Исландии и Хорватии. Расшифровываем товарищеские матчи сборной Аргентины: Россия – более заточенный на атаку прототип Исландии, Нигерия осталась сама собой, а роль Хорватии сыграла сборная Италии.

В игре с россиянами «альбиселесте» продемонстрировали унылую реализацию. При владении мячом 70% 22 удара – это показатель чуть выше нормы. При девяти попаданиях в створ забить один гол – это показатель ниже нормы.

Нигерийцам подопечные Сампаоли и вовсе проиграли 2:4. Определить причину сложно, ведь в старании аргентинцам не откажешь. Во второй половине они почти удвоили количество ударов по сравнению с первой половиной. Но реализация куда-то пропала – всего одно попадание в створ за вторые 45 минут.

В последнем матче на «Этихаде» против Италии сборная Аргентины действительно показала игру претендента на завоевание титула чемпиона мира. 14-7 по ударам, 8-4 по попаданиям в створ – преимущество в остроте было явно на стороне «альбиселесте».

Прогноз

Встреча двух фаворитов предстоящего Чемпионата мира в России не даст даже приблизительного ответа на вопрос «кто сильнее?». Составы не оптимальны, еще есть время для штриховых экспериментов, место проведения матча более выгодно Испании – это лишь немногие причины нашего тезиса.

1,81«Обе забьют»

На что же матч ответит? Для Аргентины он просто увяжет в единое целое план на Чемпионат мира (ведь товарняков пока официально больше не назначено), для Испании – достаточно ли заложенной базы или в июне придется еще вводить новшества.

В обоих случаях нужно пробовать силы в атаке. В связи с потерей нескольких игроков обеими сборными, самой реальной считаем ставку «обе забьют» за 1,81.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram