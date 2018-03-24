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    Батистута: У Месси нет харизмы Марадоны

    Товарищеские матчи Сборная Аргентины
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    Габриэль Батистута
    На фото:Габриэль Батистута
    Бывший форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута сравнил двух легендарных футболистов национальной команды Диего Марадону и Лионеля Месси.

    «Диего был лучшим. Он был символом Аргентины, причем не только в футболе. У него есть харизма, талант и редкая фантазия. Месси, даже если он и очень хорош в техническом плане, а может даже и лучше, не может его превзойти. У Лионеля нет харизмы Марадоны.

    Диего мог управлять стадионом, все смотрели только на него. Я играл с ним и могу сказать, насколько определяющую роль он играл для команды. Марадона – это поэзия, Месси – проза. Месси не хватает того, что можно отнести к области фантастики или сказачного измерения. Даже если он будет тренироваться каждый час, он не достигнет этого состояния.

    Раньше спорили по поводу Месси, но никаких споров больше быть не может. В техническом плане он совершенен и забивает больше всех. Однако лично для меня он — не Диего и никогда им не станет», — цитирует Батистуту Football Italia.

    Напомним, что накануне сборная Аргентины обыграла Италию (2:0) в товарищеском матче. Лионель Месси весь матч провел на скамейке запасных.

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