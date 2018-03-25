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    Сампаоли не исключил, что Дибала и Икарди сыграют на ЧМ-2018

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    Хорхе Сампаоли
    На фото:Хорхе Сампаоли
    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пока не знает, сыграют ли нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и Мауро Икарди, представляющий «Интер», на ЧМ-2018.

    «Пауло – прекрасный игрок, но он испытывает некоторые трудности с адаптацией в сборной. Возможно, мы не так хороши в поиске позиции для него или, может быть, ему сложно переключиться с клубной схемы работы на нашу. В любом случае, Пауло еще предстоит доказать, что он достоин места в национальной команде.

    Ситуация с Икарди такая же, как у Дибалы. Существует разница между Мауро в "Интере" и в сборной. Нам необходимо принять решение по этим футболистам как можно быстрее. Конечно, я не исключаю того, что они смогут сыграть на чемпионате», — приводит слова Сампаоли Corriere dello Sport.

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