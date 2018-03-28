Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине

Серия прервалась

Корреспондент газеты Welt Ларс Валльродт напомнил, что сборная Германии могла повторить рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд, но не сделала этого.

У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией «Серия – это в целом прекрасная вещь, особенно когда речь идет о победной серии. Ее недостаток заключается в том, что чем дольше она длится, тем больше вероятность того, что вскоре она прекратится.

Сборная Германии до вчерашнего вечера не проигрывала в течении 22 игр. Это что-то вроде матери всех серий. Подобное случалось разве что под руководством Юппа Дерваля, который с октября 1978 года по декабрь 1980 года привел команду к серии из 23 матчей без поражений.

Его преемник Йоахим Лев мог повторить это достижение по итогам матча с Бразилией, но не смог сделать этого. Германия проиграла на Олимпийском стадионе со счетом 0:1.

Тем не менее, Лев не выглядел так, будто его ждут бессонные ночи. Конечно, он рассчитывал на позитивный результат, но сильно не расстроился, тем более что он сам пожертвовал этим рекордом, поставив главной целью проверить молодежь, а не добыть результат любой ценой», — подчеркивает Валльродт.

Изменения в составе

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Тобиас Рабе заметил, что Йоахим Лев внес много изменений в стартовый состав, что могло повлиять на результат.

Наследие Месси не пострадает из-за неудачи на ЧМ-2018 Выиграет ли Месси ЧМ-2018? «Если в прошлую пятницу мы увидели отличный товарищеский матч между двумя выдающимися командами, то сегодня только бразильцы показали приличную форму в холодном Берлине.

Более мотивированные южноамериканцы, которым так хотелось реабилитироваться за 1:7 в полуфинале чемпионата мира-2014, бодро начали игру, тогда как немцы раз за разом совершали ужасающее количество потерь и допускали некоторые ошибки в обороне, при этом почти не доставляя проблем сопернику в атаке.

По сравнению с игрой в Испании Лев сделал семь изменений в стартовом составе. Марк-Андре тер Штеген, Матс Хуммельс, Йонас Гектор и Сами Хедира во вторник не сыграли ни минуты. Томас Мюллер, Месут Озил и Эмре Джан и вовсе покинули сборную накануне матча с бразильцами.

По ходу встречи тренерский штаб сделал огромное количество перестановок, использовав сразу пять замен против единственной у соперника.

Игроки, которые получили свой шанс, не собрали никаких аргументов в пользу того, почему они достойны места в составе. Вратарь Кевин Трапп сыграл не на том уровне, на котором мы привыкли видеть Мануэля Нойера или тер Штегена.

Голкипер "Пари Сен-Жермен" пропустил обидный гол. Он коснулся мяча после удара с близкой дистанции от Габриэла Жезуса, но затем вращающаяся сфера пролетела над лежащим Траппом и оказалась в воротах.

Вратарский вопрос – один из самых сложных для Лева на ближайшее время. Хорошей новостью стало то, что Мануэль Нойер отпраздновал свой день рождения на тренировочном поле. Процесс его восстановления постепенно подходит к концу», — замечает Рабе.

Высокая конкуренция

Журналист бразильского издания Placar Тьяго Леме заметил, что даже без Неймара в сборной Бразилии имеется огромная конкуренция за место в стартовом составе.

«Выйдя на поле грозного соперника, сборная Бразилии, игравшая без своей главной звезды, не поддалась панике, которую мы видели в полуфинале чемпионата мира по футболу 2014 года, когда Неймар тоже был травмирован.

В этот раз, демонстрируя гораздо более последовательную командную игру и интеллект, сборная Бразилии соответствовала уровню соперника и даже выиграла в Берлине со счетом 1:0.

Игра показала, что тренер Тите имеет множество вариантов усиления игры перед чемпионатом мира, что создает в его голове позитивные сомнения. Так кто же должен освободить место, когда Неймар восстановится и вернется на поле?

В нынешних условиях за свое единственное место в стартовом составе сражаются Фернандиньо, Ренато Аугусто и Виллиан.

Виллиан находится в отличной форме, что доказал в "Челси". Он вышел в стартовом составе, как на матч с Россией, так и на игру с Германией. Его интенсивные движения на острие создают напряжение. Не стоит забывать, что именно он сделал результативную передачу на Жезуса.

Фернандиньо в том же чемпионате Англии представляет "Манчестер Сити". В Берлине он тоже вышел в стартовом составе и помог выиграть основную часть борьбы в середине поля.

А вот Ренато Аугусто остался на скамейке в двух матчах и вышел на поле во втором тайме только против россиян. Играя за "Бэйцзин Гоань", он сохраняет доверие Тите, но, похоже, теряет свое место в стартовом составе», — пишет Леме.

Претендент на победу

Тим Викери в своем материале для ESPN назвал сборную Бразилии претендентом на победу на ЧМ-2018, при этом призвав южноамериканцев отнестись к победе над Германией с осторожностью.

Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды Сборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно «Четыре года назад у немцев было много пространства, которое позволило спокойно подбираться к бразильским воротам и забивать голы. Но теперь Бразилия сыграла компактно, а сама команда действовала как единое целое.

В атаке "селесао" могут предложить разнообразный арсенал действий, а в обороне грамотно работают вместе. Конечно, пробелы в обороне остаются, когда Дани Алвес и Марсело идут в атаку, но в целом все не так уж плохо, а Миранда и Тьяго Силва, плюс вратарь Алиссон, в трудных условиях сыграли отменно.

При этом свой единственный гол бразильцы забили как раз за счет того, что Марвин Платтенхардт и Жером Боатенг не сыграли плотно с Жезусом, а Кевин Трапп неудачно подставил руки под летящий в ворота мяч.

Положение центрального нападающего – еще одно большое отличие нынешней Бразилии от той, что была в 2014 году. С тех пор, как завершили карьеру Роналдо и Адриано, это была проблемная позиция для команды. На последнем чемпионате мира место на острие занял Фред – футболист с ограниченной подвижностью.

Теперь же мы видим яркого и универсального Жезуса, который готов много двигаться и создавать различные виды угроз. Его победный гол в Берлине вновь подтвердил, что Бразилия будет серьезным претендентом на победу на чемпионате мира.

Но южноамериканцам важно помнить, что если они встретятся с Германией в России, то игра может оказаться намного более жесткой», — убежден Викери.