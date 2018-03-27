У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды

Ошибка за ошибкой

«Станислав Черчесов сделал несколько замен по сравнению с первым матчем. В воротах, например, вышел Лунев, а в центре обороны Нойштедтер. И они вдвоем допустили ошибки, когда забивал Мбаппе – один недоглядел за нападающим, другой оставил просвет в ближнем углу. Но гола бы не было, если бы Гранат чуть ранее перехватил изумительную передачу Погба. Полузащитника "МЮ" часто критикуют в последний год, но мастерство никуда не пропадает.

На предматчевой пресс-конференции Черчесов оперировал статистикой – мол, Россия сделала много рывков в игре с Бразилией, так что не все так плохо. В матче с Францией наша команда тоже неплохо двигалась, особенно Смолов. Нападающий постоянно искал свободные зоны и, что важно, находил их.

Во втором тайме чутье Смолова конвертировалось в гол. Но до этого забила Франция: Погба удался восхитительный удар со штрафного. При этом к назначению "стандарта" привел необязательный фол Ерохина, который обнял Погба со всех сторон. И это в нескольких метрах от своей штрафной...», — сокрушается автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Слабое звено

Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев «В стартовом составе сборной Франции удивление многих вызывало наличие Бенджамина Павара. 21-летний универсальный футболист с прошлого лета выступает за "Штуттгарт", а прошлой осенью дебютировал за национальную команду. Изначально Павар – центральный защитник, но при необходимости может отыграть опорника и правого защитника – как против России. Рассуждая о возможности поехать на ЧМ-2018, футболист сказал, что готов поехать даже запасным вратарем. Но по первым минутам именно Павар стал самой уязвимой точкой в своей команде: практически все атаки России проходили именно через левый фланг атаки. Туда сваливался за мячами Смолов, активно ходил вперед Жирков, много помогал Дзагоев.

Еще из приятного в первом тайме: сборная вновь неплохо прессинговала на чужой половине поля и перехватывала передачи соперника. У Франции против такой игры возникали проблемы несколько дней назад против Колумбии. И первый крутой момент хозяев возник как раз после перехвата и прострела слева.

Из плохого: как и против Бразилии, наша сборная с трудом выходила из обороны в атаку. Работала только схема "вынос – борьба – подбор". Но быстрому выходу вперед через пас не помогли даже перестановки Станислава Черчесова, в результате которых ближе к своим воротам стал играть Александр Головин. Такой вариант треугольника в центре поля стал одной из причин единственного гола первого тайма.

Полю Погба никто не мешал пройти через центр поля, определить позицию Мбаппе и сделать пас. Гранат пытался перехватить передачу, но не дотянулся в подкате и выбыл из эпизода. Мбаппе для ударной позиции потребовалось обыграть только Нойштедтера, что он и сделал», — отмечает корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Лунев спасал, но не спас

Другой сборной у нас нет, надо чинить эту Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы «Франция с Бразилией – примерно один и тот же топ-уровень, так что можно утвердить рабочую версию: для игры впереди нам важны эти дни совместной работы. Чем их больше без пауз, тем лучше – это скорее хороший знак.

Как и то, что Андрей Лунев может спасать. Вратарь "Зенита" снова вышел в Петербурге за сборную, предыдущий раз в ноябре с испанцами закончился для него травмой головы и больницей. Теперь он снова в топ-форме.

Сейв Лунева после удара Мбаппе в середине первого тайма, когда француз просто лучше Федора Кудряшова подумал головой о траектории, снова напомнил: есть в сборной России на одна позиция, за которую спокойно. Особенно если считать, что лимит глупостей на крупных турнирах наш первый номер уже исчерпал предыдущим чемпионатом и Кубком конфедераций.

Однако есть моменты, которые все-таки возвращают нас к весьма унылым ожиданиям от обороны против лучших. Погба может раздавать острые передачи часто, даже несмотря на глупые потери и подарки Федору Смолову, а Мбаппе – способен обыгрывать защитников один в один без конца. В очередном примере Граната мы потеряли еще во время паса, когда он не дотянулся до мяча, а с Нойштедтером у Килиана вообще не возникло проблем», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев.

Фактор Смолова

Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии «В атаке у России тоже есть проблема со стабильностью. Лишь прошлой осенью при Черчесове впервые одновременно сыграли Смолов и Кокорин. Когда все стало складываться в пользу этих форвардов (они даже сыграли вместе четыре матча за национальную команду), Кокорин выбыл из-за травмы. Ни один из этих спортсменов при Черчесове не играл в сборной с Артемом Дзюбой — опять кто-то был травмирован.

Но сейчас перед сборной России стоит другая проблема — у Черчесова элементарно нет второго забивного форварда, каким в "Краснодаре" является Смолов: Кокорин травмирован, Дзюба лишь начинает обретать себя в "Арсенале". В сложившейся ситуации нам остается молиться на здоровье Федора.

Под руководством Станислава Черчесова Федор Смолов сыграл за сборную России 13 матчей и забил в них 7 голов. Приятный момент: три из этих мячей нападающий провел в ворота топовых сборных: сделал дубль в матче с Испанией и огорчил Францию. Значит, от него можно ждать голов в матчах с любым соперником. Желание уехать в Европу может помочь спортсмену в реализации моментов», — находит в игре сборной надежды и огорчения автор «Советского Спорта» Евгений Ломоносов.

Черышев вышел поздно

Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии «Казалось, сборная может рассчитывать на удачный исход. Примерно так же разворачивались события в матче с Испанией (3:3): спустя несколько минут после гола Смолова забил Алексей Миранчук. Но в игру с Францией полузащитник "Локомотива" явно не вписался. Он постоянно терялся и практически не получал мяч. То ли дело его брат Антон. Он здорово двигался и постоянно искал партнеров впереди.

Увы, на желании все атакующие потуги сборной и завершились. На последних минутах Черчесов пошел ва-банк, выпустив Дениса Черышева вместо Федора Кудряшова и перейдя на игру в четыре защитника. Даже болельщики поверили в возможность забить второй мяч в ворота Уго Льориса и начали скандировать имя Лунева, который раз за разом отбивал удары французов.

Однако прямо в этот момент Блез Матюйди нашел передачей в штрафной площади Мбаппе, который серией финтов вынудил Нойштедтера потерять равновесие и пустил мяч точным ударом прямо между ногами вратарю "Зенита". Хотелось бы утверждать, что Лунев готов конкурировать с Игорем Акинфеевым, но после такого эпизода язык уже не повернется.

Да и это не первоочередный вопрос, который требуется решить Черчесову. Сборная России потерпела второе поражение в 2018 году, оборона до сих пор и близко не сыграна, а уже к 14 мая нужно определиться с предварительной заявкой на чемпионат мира. Пока ясности никакой», — пишет автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

У сборной России нет тактической гибкости

«Можно вспомнить, как бравировал своим ноу-хау Станислав Черчесов, приглашая в отборочном цикле, который сборная России проводила в товарищеских матчах, в состав целую россыпь самых разных персонажей. Создавалась иллюзия большого выбора, широких возможностей и громадных перспектив. На деле же получается, что у сборной России нет никаких запасных ходов и возможностей.

Виной тому и травмы, конечно, которые стали безусловной проблемой, но и сам подход к формированию команды. У нее нет костяка, нет видения формы и содержания. Черчесов пытается вставить выдернутых откуда-то исполнителей в свой паззл, никак не учитывая особенности игры соперников и не используя возможности своих игроков, которые оказываются на поле.

Дешам ведь сделал подарок, выставив на фланги обороны не просто вторых игроков сборной, а тех, кто вряд ли даже в третьем или четвертом ряду всерьез будет рассчитывать на игру в этих позициях. Казалось бы, что вот возможность надавить. Но подумал об этом не Черчесов, а Жирков и Смольников эпизодически, которые старались напрягать своих визави достойно, и только благодаря этому игра сборной России не выглядела полным стоянием.

А Черчесов создал кулак в центре, который благополучно губил талант и мастерство Миранчука, Дзагоева и Головина в противостоянии с тройкой французов: Погба, Канте и Рабьо. Хотя те не отыграли и в 60 процентов своей силы», — критикует наставника сборной автор Soccer.Ru.

«Выстраивание атаки – тема непростая даже для клубов, а что уж говорить про сборную, где времени для совместной работы гораздо меньше. Менее удачной, чем три дня назад, получилась игра у Алексея Миранчука, от которого креативная составляющая в облике нашей сборной зависит уже довольно прилично. Александр Головин на месте опорного полузащитника показался фигурой более подходящей, чем Денис Глушаков бразильского образца, хотя и ему находить быстрые и точные ходы в развитии атаки удавалось не всегда. В не самых сложных передачах ошибались и его партнёры, словно стремившиеся оправдать те скромные цифры, что указаны напротив их имён в графе трансферной стоимости.

Среди положительных итогов матча стоит упомянуть выход некоторых запасных. В первую очередь это, пожалуй, Игорь Смольников, который за один тайм навёл шороху на правой бровке больше, чем Александр Самедов за предыдущие три. Как и против бразильцев, оживил игру Антон Миранчук. Наверное, где-то ближе к Саудовской Аравии Черчесову стоит попробовать в деле обоих братьев сразу, и не четверть часа, как в этом матче. Старался Константин Рауш, хотя в качестве исполнения и он грешил не меньше партнёров», — ищет плюсы в игре сборной колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

Черчесов увлекся ротацией

«Возникает ощущение, что мы-то, освобожденные от отборочных хлопот, в установленные сроки подготовительно-контрольных работ явно не укладываемся... Точнее говоря – не укладывается Станислав Черчесов. Я посмотрел на ротацию в матче с французами – и невольно подумал: еще бы годик нашему тренеру — на то, чтобы и дальше смаковать варианты…

Нет, ну правда. Вот вышли Смольников (с начала второго тайма) и Черышев (на концовку). И обнаружилось, что этот вариант на флангах дает ощутимую прибавку скорости. А значит, и дополнительные возможности растягивать оборону соперника. Причем, заметьте, без особого ущерба для обороны собственной — коль скоро до появления Смольникова правым латералем полтора матча служил малозащитный Самедов.

Теперь на собранном материале нам предстоит формировать заявку на ЧМ – а перспективный вариант толком не опробован. И другой, совсем уж жизненно необходимый, — тоже. Имею в виду, кончено, центр обороны. Ну к чему Станиславу Саламовичу было проверять в связке с казанцами Нойштедтера, скажите на милость?! Достаточно было посмотреть видеонарезки с финального турнира Евро, чтобы узнать степень его расторопности. Но выходит на игру тем не менее Нойштедтер, дважды легко пускает мимо себя Мбаппе… А альтернативный Швец – ну кто-то же должен быть Кутепову и Нойштедтеру альтернативой, иначе совсем беда – сперва выходит в среднюю линию, и только потом опускается в тыл. Притом что Швец уж по меньшей мере резче Нойштедтера, да и на стандартах у чужих ворот – это тоже нужно принимать в расчет – вполне убедителен.

Словом, будь воля Станислава Саламовича, он бы, наверное, с легким сердцем записал в заявку на ЧМ по три-четыре фамилии на большинство позиций. Придется записать поменьше – но широкая ротация продолжится, ничуть не сомневаюсь, и непосредственно по ходу ЧМ. Что называется — твори, выдумывай, пробуй… До бесконечности», — критикует подход тренера обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Остается только атаковать

«Сдается мне, что » играть от соперника« нашей сборной уже не стоит. А в группе — только в атаку.

Просто от противного: пару-тройку моментов мы себе » привозим сами«. Опорника, способного выжечь все, не имеем. Все Акинфеев не вытащит. Разговоры про Денисова велись и ведутся. Но его нужно было НАИГРЫВАТЬ. А не надеяться, что вот он появился, спустился с вертолета в центральный круг — и больше никто центр наш не пройдет.

А впереди есть придумщики. Головин с Миранчуком ( дай Бог им здоровья, как и всем остальным) Дзагоев, Глушаков — озаботить могут под настроение почти любую оборону. Не говорю » порвать«. Говорю » озаботить«.

Играть в атаку » с горя« — такое уже было. В 2008-м. И там, кстати, тоже перед чемпионатом сломался Погребняк. Бывший главным форвардом. И ( условное) использование Дзагоева ( или Головина) в глубине — сродни появлению там Семака в 2008-м. За 2,5 прикидки до чемпионата. Сергей Богданыч тоже никаким явным опорником не был.

Кто-то уже надо мной смеется. Сравнил, мол! Так я не силу сравниваю. А говорю о том, что перекос в сторону атакующей игры и тогда, десять лет назад, весь цикл не особенно рисовался. А поехали именно с ним», — пишет в своем телеграм-канале футбольный комментатор Юрий Розанов.