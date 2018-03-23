Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики

Другой уровень Бразилии

«Откровенно говоря, стратегически матч с Бразилией бесполезен для нашей сборной – ни Уругвай, ни Египет, ни даже Саудовская Аравия не сыграют против России в футбол похожего уровня и стиля с тем же классом игроков. Но для нашей сборной это серия важных сигналов. И главный – бразильцы на фоне лучших российских футболистов выглядят людьми из другой галактики. Их головы – суперсовременный компьютер, сам решающий высшую математику. Наши головы часто думают на уровне Windows XP.

Это стало ясно ещё в первом тайме – даже когда сборная Бразилии с ленцой перекатывала мяч и искала шанс, как закинуть мяч за спину нашим защитникам. Думать без мяча, играя по резким открываниям бразильцев, ещё получалось. Фёдор Кудряшов в привычной для сборной России манере выбрасывался на всех, кто врывался в его зону – не по-товарищески врезал по ногам даже Габриэлу Жезусу. В схожей манере пытался (правда, хуже) защищаться Владимир Гранат. Роман Зобнин грамотно играл в прессинге по Филиппе Коутиньо.

Ошибки чаще были индивидуальными – как в начале матча. Тогда Дмитрий Комбаров зазевался, не выдержал одну линию с центральными защитниками и дал Жезусу выскочить на ворота в одиночестве. Акинфеев спас – не впервые за матч. Ещё одна тенденция – бразильцы, даже будучи не слишком мотивированными, здорово играли в штрафной против наших защитников, чувствуя ситуацию наперёд. Когда надо – вылетали на опережение, когда надо – открывались за спинами, ожидая навеса на дальнюю штангу. Худо-бедно наша сборная справлялась и с этим.

Проблемы начинались, когда сборная России получала мяч. 10-минутный отрезок активности в конце первого тайма – это здорово, но чтобы его выдать, Фёдору Смолову и Алексею Миранчуку пришлось несколько раз потерять мяч на приёме. Они тратили слишком много касаний, чтобы его укротить, и ожидаемо попадали под прессинг», — констатирует автор «Чемпионата» Сергей Титов.

Традиция соблюдена



«Перерыв безжалостно растоптал все робкие ростки оптимизма, начавшие пробиваться на замерзших лужниковских трибунах. Уже на второй минуте второй половины должен был забивать Паулиньо, замыкая прострел Виллиана, однако Акинфеев немыслимым образом ногами сумел остановить мяч. Но чему быть, того не миновать. Вскоре Акинфеев еще раз выручил команду после выигранного Тиаго Силвой воздуха, но с добиванием другого защитника — Миранды — ничего поделать уже не мог.

Черчесов, возможно, и без такого форс-мажора планировавший ряд замен, теперь просто вынужден был вносить корректировки в тактические построения команды. В частности, когда Антон Миранчук вышел вместо Глушакова, в "нижнюю" часть ромба сместился Головин. Буквально за минуту до этого атакующему хавбеку ЦСКА, накануне на предматчевой пресс-конференции названому наставником "селесао" Тите едва ли не самым ярким российским футболистом сегодняшнего дня, пришлось испить горькую чашу разочарования. Отрабатывая в оборону, Головин на мгновение упустил Паулиньо — и вынужден был фолить на полузащитнике "Барселоны" уже в штрафной. Пенальти Коутиньо пробил безукоризненно.

Ну а затем лучший игрок матча Паулиньо забил и свой заслуженный гол, головой замкнув подачу Виллиана. Нельзя сказать, что это был нокаут — просто пятикратные чемпионы мира спокойно и непринужденно продемонстрировали разницу в классе между бразильским и российским футболом.

Итак, традиция спаренных матчей сборной Черчесова соблюдена: первый из двух поединков проведен далеко не лучшим образом. Посмотрим, какой наша команда предстанет во вторник на поле стадиона "Санкт-Петербург" во встрече с другим фаворитом предстоящего чемпионата мира — Францией», — пишет корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас стоял на бровке игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке. У Бразилии футболисты очень хорошего качества. Но у нас было сегодня желание не просто сыграть, но и выиграть, говорю откровенно.

Сборную нужно похвалить

«Да, мы слабее Бразилии. Причем заметно. Но это что, новость? Как по мне, куда важнее, что вторую половину первого тайма сборная России провела не просто на равных, а даже имела преимущество. И вполне могла выходить вперед – все бы признали, что это вытекало из логики игры. Хозяева агрессивно и цепко выгрызали мячи в центральной зоне, убегали в перспективные контратаки, радовали глаз симпатичными комбинациями. Один хитрый пас Миранчука пяткой на Зобнина чего стоит! А "стеночка" того же Миранчука со Смоловым? Ну прелесть же!

Конечно, можно снова насмехаться над "деревянными" российскими футболистами. Можно продолжать прессовать Черчесова за игнорирование Денисова. Можно глумиться над "нефутбольностью" России, которая не способна собрать аншлаг на Бразилию, и над зрителями, которые чуть что уходят с трибун. Но разве от этого хоть что-то в лучшую сторону изменится?

Может, лучше похвалим команду за приличную концовку первого тайма и сплотимся вокруг ребят, у которых горят глаза, но которым предстоит объективно прыгнуть летом выше головы, чтобы сдержать таких монстров как Салах и Суарес?», — предлагает автор «Советского спорта» Филипп Папенков.

Акинфеев 0:3 не заслужил

«Кутепов говорит, что устали. За один тайм медленной игры устают? Сильно. Результат очень неудачный, команда слабо защищается и боится мяча. Но хорошая новость заключается в том, что на ЧМ-18 не все как Бразилия. Странно лишь, что осталось так мало матчей до игры-открытия мундиаля, а Черчесов по-прежнему проверяет и проверяет уровень сборной, как самый упрямый усач страны. Понятно, что бразильцам не равны, проверить с ними могли только игру в глухой защите. Но от обороны не сыграли, нарвались на сильный отрезок от "селесао" и получили три мяча.

Их не заслужил, пожалуй, только Акинфеев. Хотя в целом ничего невероятного сборная России не показала, попытки удивить мир не увидели. Провели неплохой первый тайм и сломались. Могли нагулять больше положительных эмоций, только если бы бразильцы были меньшими профессионалами. Но так даже лучше – никаких иллюзий не остается. У Черчесова не получается собрать команду, которая от начала до конца держит удар. Сборная России остается артистом эпизодов, не всегда ярких и не всегда в свою пользу. Но сколько баллов из десяти можно поставить за такое представление и самое крупное домашнее поражение сборной России в истории?», — отмечает Soccer.ru.

Илья Кутепов защитник сборной России Во втором тайме подустали. В первом набегались, в основном на своих атаках много потеряли мячей, потратили из-за этого много сил. И во втором тайме пошли уже разрывы. За счет чего можем прибавить перед чемпионатом мира — пока ничего не могу сказать. Надо посмотреть, сделать разбор, и после этого тренерский штаб уже будет делать какой-то план

Нужна петиция

«Давайте подпишем, что ли, петицию за возвращение в сборную братьев Березуцких, раз реанимировать Васина и Джикию так скоро невозможно физически. Давайте всей страной упадем в ноги Станиславу Черчесову и попросим вызвать-таки Денисова в национальную команду. Верю, многие из нас обладают даром убеждения, многие из нас смогут аргументированно объяснить, что без опорного полузащитника на ЧМ делать нечего.

Так уж случилось, что к очередному большому турниру сборная России подходит с вагоном проблем. Но некоторые из них решаемы. И, может, именно сейчас необходимо задуматься о выходе из сложной ситуации? Пока вроде не поздно, до турнира еще более двух месяцев. На данный момент наши перспективы на чемпионате мира столь же туманны, как шансы "Арсенала" выиграть АПЛ. И если "канонирам" ничего уже не поможет, то мы еще вполне можем улучшить свою диспозицию. Точнее, не мы, а Станислав Черчесов. А петицию, пожалуйста, создайте», — пишет автор «Советского спорта» Константин Кринский.

Без Денисова на ЧМ шансов не будет

«На чемпионат мира едет очень слабая сборная России. Если у нее и будет шанс хоть на что-то, то только с Денисовым.

1. Опорный полузащитник – центральный человек почти в любой команде, особенно – ориентированной на оборону. Хороший опорный отбирает мячи, а даже если не отбирает – просто тормозит атаку соперника и дает своим защитникам вернуться на место, подготовиться к встрече, просто отдохнуть. Посмотрите, как и что делает в ЦСКА Понтус Вернблум (до того как стал центрфорвардом), и подумайте, почему братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу уже за 50, а они все еще играют.

2. Когда в команде слабые защитники, ценность опорного значительно возрастает. Все их недостатки в скорости, выборе позиции, силе может компенсировать четкий фейс-контроль в центре поля, который или не пускает на встречу с ними больших и злых дядь, или пускает их в гораздо менее мощном и свежем виде.

3. В нынешней сборной России фейс-контроля нет. Денис Глушаков – игрок атаки. Роман Зобнин – талант и умница, но далеко не питбуль. Теоретически можно использовать опорным Алана Дзагоева, но есть подозрения, что его гнев и удаль будут гораздо полезнее впереди, а не сзади.

4. Игорь Денисов – один из лучших футболистов будущего чемпиона России и лучший опорный полузащитник, в барсетке которого утрамбован паспорт гражданина РФ. Его невызов в сборную весной-2018 – абсолютно неспортивное решение (об этом большой пост – с кучей стрелочек и цифр – вот-вот опубликует Саша Дорский).

И я не представляю, почему при всей этой цепочке Денисова нет в сборной России. То есть представляю, конечно: Станислав Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее всех остальных. В том числе футболистов, которые очень иронично относятся к его манерам, но терпят, потому что чемпионат мира – важнее», — подчеркивает главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.