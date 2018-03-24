Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия

На поле не было Неймара, и тренер Тите решил внести небольшое изменение в свою обычную систему, но несмотря на это, Бразилия доминировала в матче.

Феномен Паулиньо

У Паулиньо не сложилось с «Тоттенхэмом», и он играл в Китае, когда Тите вызвал его в сборную Бразилии. По понятным причинам никто не понял тот выбор. Это был полузащитник с сомнительным первым касанием, который? черт возьми, не умел пасовать. Дриблинг? Забудьте о дриблинге. Итак, а какими были его плюсы? Что ж, он усердно работал и определенно мог хорошо бить.

Может показаться странным иметь такого ограниченного игрока в самом сердце своей команды, однако нужно учитывать то, что структура Тите заточена под вингеров и фулл-бэков. Поэтому от центральных полузащитников ему больше всего необходима игра на оборону и рывки вперед. И как же это характеризует Паулиньо. Этот парень — это Месси по бегу без мяча.

Паулиньо добился огромного успеха как со сборной Бразилии, так и со своим новым клубом «Барселоной». И в матче против России это было выражено как нельзя лучше. Хозяева просто не могли отследить Паулиньо. У него будто было Кольцо всевластия, таким было его умение появляться и исчезать из вида у своих преследователей.

Бразилия регулярно находила Паулиньо в свободных зонах. Он упустил невероятный шанс после паса Коутиньо. Все, что от него требовалось — направить мяч в цель, но он пробил в сторону Акинфеева, который совершил невероятный сэйв. Впрочем это его не отпугнуло, и он продолжил бежать вперед. Он заработал пенальти, с которого Бразилия сделала счет 2:0, а затем ворвался в свободную зону, забил головой после кросса Виллиана и сделал счет 3:0.

Он бесспорно ограниченный игрок, но, честно говоря, Паулиньо — это феномен.

Россия не отличалась гостеприимством

«Даже без учета Неймара Россия подошла к матчу обезоруженной перед Бразилией. Пропасть в таланте была огромной. И, конечно же, самый быстрый и легкий способ преодолеть разницу в таланте — это старое доброе насилие. Это именно то, чем занималась Россия. В течение всего первого тайма Россия неслась на Бразилию так, как не ждешь от товарищеского матча. Досталось Габриэлу Жезусу и Марсело. Не было абсолютно ничего дружественного в том, как Россия обходилась со своими гостями.

Подход хозяев приносил свои плоды. Он зависел от мягкости рефери, но Бразилию прилично расстроило то, что Россия может действовать в матче в своей манере. При этом россияне показали симпатичный футбол на контратаках. Еще бы немного, и они могли огорчить Бразилию. Из ниоткуда россиянам нужно найти бомбардира, который сможет использовать их шансы.

У Бразилии нет баланса без Ренато Аугусто

Тите поставил в центр поля против России Коутиньо, и несмотря на то, что представитель "Барселоны" сыграл хорошо, его присутствие вносило определенный дисбаланс. Жонглирование балансом между атакой и защитой — очень непростая вещь. Это трудность, с которой Бразилия сталкивалась годами, но Тите, кажется, нашел ответ.

Его ответ заключался в том, чтобы поставить в полузащиту "работяг" и предоставить вингерам и фулл-бэкам возможность быть творцами. Это было рискованно, но Ренато Аугусто и Паулиньо создали огромную разницу в вопросе работы на оборону, а Бразилия с того момента преуспела.

Без Ренато Аугусто переход в оборону у Бразилии практически не существовал. Коутиньо — великолепная боевая единица в атаке, но он все еще должен много работать для того, чтобы стать отличным защитным игроком. Что касается Каземиро, то он великолепен в отборах, но испытывает проблемы с перекрытием зон. В результате Россия могла находить пространство для контратак, особенно в тех зонах, где должны обороняться фулл-бэки.

Нет варианта, при котором Ренато Аугусто не будет выходить в стартовом составе на чемпионате мира.

Акинфеев хорош

Помните, когда Игорь Акинфеев был перспективным молодым голкипером на годы? А теперь вспомните, как он так и не сделал большой шаг вперед и застоялся, прежде чем превратиться в растяпу. Но сейчас он снова в седле.

В матче против Бразилии Акинфеев был превосходен. Да, он пропустил три гола, но легко могло быть и тринадцать, если бы не его вездесущие руки. Удары от сборной Бразилии не требовали от него невероятных прыжков, но его реакция была превосходной. А сэйв ногами от Габриэла Жезуса был особенным. Несмотря на то, что оборона оставила Акинфеева незащищенным, он сделал лучшее из того, что мог, и это оставляет Россию в хорошем положении перед чемпионатом мира.

У Бразилии есть много способов забить

Нет Неймара? Не проблема. Бразилия все равно нашла много способов атаковать в матче против России. Сперва их вингеры были в привычных позициях, затем на какое-то время поменялись, прежде чем вернуться обратно. Бразильцы на скорости перепасовывались возле штрафной сборной России и создали голевые шансы, используя всю ширину атаки, которая у них есть.

Однако их реализация была не ахти. Для многих команд это было бы сигналом "одного из этих дней", но Бразилия собралась и сотворила первый гол — Тиаго Силва пробил головой, Акинфеев спас, но Миранда был тут как тут, чтобы сыграть на добивании. Затем Коутиньо забил с пенальти после одного из замечательных моментов взаимодействия. А третий гол — рывок и подача от Виллиана, которые привели к удару головой от Паулиньо.

Бразилия забила три разных гола, и ни один из них не соответствует стереотипам о "Йога Бонито". Бразилия — это многосторонняя команда, у которой есть множество способов уколоть тебя. Если один путь перекрыт, они просто выберут другой. И это то, что сделает их столь опасными этим летом».