Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться

Георгий Джикия

Травма передней крестообразной связки колена

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил серьезную травму в середине января, когда его команда готовилась к возобновлению сезона.

В безобидной ситуации матча против «Шанхай СИПГ», отдавая пас вперед, Джикия внезапно рухнул на газон, держась за колено. По его ужасному крику сразу стало понятно, что ситуация тревожная.

Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии Результаты медицинского обследования лишь подтвердили худшие опасения — разрыв передней крестообразной связки левого колена.

На восстановление после подобного рода травм, как правило, уходит, около полугода. Джикия уже перенес операцию, а в конце марта должен вновь обследоваться, чтобы понять, каков график реабилитации его ждет в ближайшие месяцы.

В любом случае остается очевидным тот факт, что защитник не успеет полностью восстановиться к домашнему чемпионату мира.

Виктор Васин

Травма крестообразной связки колена

Едва прошел месяц, как сборная России потеряла еще одного основного защитника – Виктора Васина.

Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии Футболист ЦСКА получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против белградской «Црвены Звезды».

Васин не смог доиграть первый тайм, попросив замену уже на 25-й минуте.

Точных сроков восстановления защитника тоже на данный момент нет. Все говорят привычной формулировкой: «до шести месяцев». Очевидно, что на чемпионате мира мы его не увидим.

Марио Фернандес

Травма задней поверхности бедра

В начале марта ЦСКА и сборная России потеряли защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче чемпионата России против «Урала».

Другой сборной у нас нет, надо чинить эту Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы Уроженец Бразилии дернул мышцу задней поверхности правого бедра на 79-й минуте и вынужденно покинул поле.

К счастью, его повреждение оказалось не столь серьезным, как у Джикии и Васина, но Фернандес все равно выбыл на шесть недель.

Ожидается, что защитник ЦСКА вернется в строй в середине апреля, так что, если избежит новых проблем, то получит возможность проявить себя в сборной России.

Александр Кокорин

Травма крестообразных связок колена

В середине марта серьезную травму получил нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Случилось это в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

Уже в дебюте встречи Кокорин неудачно приземлился на газон после борьбы за мяч с Вилли Орбаном. Александр продолжил игру, пытался разбегаться, но из этого ничего не вышло.

Кокорин упал на газон в центре поля, едва сдерживая слезы. В итоге он смог покинуть пределы поля лишь с помочью медицинского автомобиля.

По результатам медицинского обследования у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. Недавно он перенес операцию в Риме.

На восстановление нападающего уйдет от шести до восьми месяцев, поэтому на чемпионате мира мы его не увидим.

Руслан Камболов

Мышечная травма

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов получил травму прямо во время подготовки к товарищеским матчам против Бразилии и Франции.

20 марта футболист был вынужден досрочно покинуть тренировку, так как почувствовал мышечную боль.

Против бразильцев он не сыграл, а на следующий день и вовсе покинул расположение национальной команды, вернувшись лечиться в родной клуб.

Отмечается, что повреждение не слишком серьезное, поэтому его возвращение на поле затянуться не должно.

Роман Зобнин

Травма внутреннего мениска

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в матче с Бразилией сыграл, но уже после него почувствовал боль в левом коленном суставе.

В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией По результатам выполненного исследования у футболиста диагностировано повреждение внутреннего мениска. В связи с этим игрок отправился в расположение клуба.

Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака», но не исключен вариант, при котором хавбеку понадобится операция.

Что касается сроков восстановления, то сейчас говорят, как о неделе, так и о 40 днях, то есть полной уверенности нет.

Утешающим можно назвать разве что тот факт, что Зобнин повредил не то колено, которое не позволило ему сыграть на Кубке Конфедераций в прошлом году. Шанс поехать на домашний чемпионат мира у него остается.

Далер Кузяев

Травма стопы

На одной из последних тренировок повреждение получил полузащитник сборной России и «Зенита» Далер Кузяев.

В ходе игры в «квадрат» хавбек упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. После оказания помощи он смог встать на ноги, но к упражнениям не вернулся.

Стало известно, что Кузяев не сможет принять участие в товарищеском матче сборных России и Франции из-за чувства дискомфорта в области стопы.

Кузяев покинул расположение сборной, а в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, которое определит сроки его восстановления.