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    Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться

    К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев

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    Георгий Джикия
    Георгий Джикия
    Летом сборную России ожидает важнейший тест в ее новейшей истории – домашний чемпионат мира, на котором от команды ждут хорошего выступления. Впрочем, последние травмы футболистов говорят нам о том, что подопечных Станислава Черчесова ждут непростые времена. Предлагаем вспомнить тех, кто на данный момент не может выйти на поле.

    Георгий Джикия

    Травма передней крестообразной связки колена

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил серьезную травму в середине января, когда его команда готовилась к возобновлению сезона.

    В безобидной ситуации матча против «Шанхай СИПГ», отдавая пас вперед, Джикия внезапно рухнул на газон, держась за колено. По его ужасному крику сразу стало понятно, что ситуация тревожная.

    Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии Результаты медицинского обследования лишь подтвердили худшие опасения — разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    На восстановление после подобного рода травм, как правило, уходит, около полугода. Джикия уже перенес операцию, а в конце марта должен вновь обследоваться, чтобы понять, каков график реабилитации его ждет в ближайшие месяцы.

    В любом случае остается очевидным тот факт, что защитник не успеет полностью восстановиться к домашнему чемпионату мира.

    Виктор Васин

    Травма крестообразной связки колена

    Едва прошел месяц, как сборная России потеряла еще одного основного защитника – Виктора Васина.

    Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии Футболист ЦСКА получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против белградской «Црвены Звезды».

    Васин не смог доиграть первый тайм, попросив замену уже на 25-й минуте.

    Точных сроков восстановления защитника тоже на данный момент нет. Все говорят привычной формулировкой: «до шести месяцев». Очевидно, что на чемпионате мира мы его не увидим.

    Виктор Васин
    Фото: ПФК ЦСКА

    Марио Фернандес

    Травма задней поверхности бедра

    В начале марта ЦСКА и сборная России потеряли защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче чемпионата России против «Урала».

    Другой сборной у нас нет, надо чинить эту Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы Уроженец Бразилии дернул мышцу задней поверхности правого бедра на 79-й минуте и вынужденно покинул поле.

    К счастью, его повреждение оказалось не столь серьезным, как у Джикии и Васина, но Фернандес все равно выбыл на шесть недель.

    Ожидается, что защитник ЦСКА вернется в строй в середине апреля, так что, если избежит новых проблем, то получит возможность проявить себя в сборной России.

    Марио Фернандес
    Фото: ПФК ЦСКА

    Александр Кокорин

    Травма крестообразных связок колена

    В середине марта серьезную травму получил нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Случилось это в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

    Уже в дебюте встречи Кокорин неудачно приземлился на газон после борьбы за мяч с Вилли Орбаном. Александр продолжил игру, пытался разбегаться, но из этого ничего не вышло.

    Кокорин упал на газон в центре поля, едва сдерживая слезы. В итоге он смог покинуть пределы поля лишь с помочью медицинского автомобиля.

    По результатам медицинского обследования у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. Недавно он перенес операцию в Риме.

    На восстановление нападающего уйдет от шести до восьми месяцев, поэтому на чемпионате мира мы его не увидим.

    Александр Кокорин

    Руслан Камболов

    Мышечная травма

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов получил травму прямо во время подготовки к товарищеским матчам против Бразилии и Франции.

    20 марта футболист был вынужден досрочно покинуть тренировку, так как почувствовал мышечную боль.

    Против бразильцев он не сыграл, а на следующий день и вовсе покинул расположение национальной команды, вернувшись лечиться в родной клуб.

    Отмечается, что повреждение не слишком серьезное, поэтому его возвращение на поле затянуться не должно.

    Руслан Камболов
    Фото: РФС

    Роман Зобнин

    Травма внутреннего мениска

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в матче с Бразилией сыграл, но уже после него почувствовал боль в левом коленном суставе.

    В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией По результатам выполненного исследования у футболиста диагностировано повреждение внутреннего мениска. В связи с этим игрок отправился в расположение клуба.

    Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака», но не исключен вариант, при котором хавбеку понадобится операция.

    Что касается сроков восстановления, то сейчас говорят, как о неделе, так и о 40 днях, то есть полной уверенности нет.

    Утешающим можно назвать разве что тот факт, что Зобнин повредил не то колено, которое не позволило ему сыграть на Кубке Конфедераций в прошлом году. Шанс поехать на домашний чемпионат мира у него остается.

    Роман Зобнин
    Фото: РФС

    Далер Кузяев

    Травма стопы

    На одной из последних тренировок повреждение получил полузащитник сборной России и «Зенита» Далер Кузяев.

    В ходе игры в «квадрат» хавбек упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. После оказания помощи он смог встать на ноги, но к упражнениям не вернулся.

    Стало известно, что Кузяев не сможет принять участие в товарищеском матче сборных России и Франции из-за чувства дискомфорта в области стопы.

    Кузяев покинул расположение сборной, а в ближайшие дни пройдет дополнительное обследование, которое определит сроки его восстановления.

    Далер Кузяев
    Фото: РФС
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