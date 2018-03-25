В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым

Много шума из ничего

В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией 23 марта дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими.

Ну а те, у кого родственников в Москве не нашлось, развлекались, как могли. В частности, бдительные болельщики обнаружили, что российские «немцы» Константин Рауш и Роман Нойштедтер отметили поражение команды в ночном клубе «Дюран», на выходе из которого их и заснял некий доброхот.

РФС пришлось показательно реагировать, а игрокам — публично извиняться и платить штраф, сумма которого явно была меньше оставленной ими накануне в увеселительных заведениях.

После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду. Заявление Рауша и Нойштедтера

Другой сборной у нас нет, надо чинить эту Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы В случае Нойштедтера и Рауша штраф не следует рассматривать как юридический термин. Речь, скорее, идет о денежном взыскании — вычете из суточных, премиальных за вызов или иных бонусов, полагающихся футболистам сборной.

Примечательно, что оба игрока в матче с Бразилией не участвовали: защитник «Фенербахче» остался в запасе, а футболист «Динамо» вовсе не попал в заявку. Так что возмущение общественности пришлось немного не по адресу.

Камболов уехал, Кузяев — остался

В субботу, 24 марта, на следующий день после разгромного поражения от сборной Бразилии, сборная России тренировалась на «Арене Химки» в усеченном составе.

Игроки, которые вышли в стартовом составе в игре с «селесао», а также Юрий Жирков и Алан Дзагоев остались на базе в Новогорске, где они проходили восстановительные мероприятия.

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, который из-за травмы не сыграл в матче с Бразилией, покинул расположение национальной команды.

У 28-летнего игрока незначительное мышечное повреждение, и он продолжит восстановление в своем клубе.

А вот полузащитник Далер Кузяев, также из-за травмы не игравший с бразильцами, напротив, в субботу тренировался в общей группе.

С каждым днем чувствую себя все лучше. Уже легче работать на тренировках. Буду ли готовы к матчу с Францией? Не могу сказать. Но сегодня я занимался в общей группе. Потихоньку вхожу в игровой режим. Матч с бразильцами получился интересным. Было любопытно посмотреть на бразильцев, все-таки у них в составе много игроков мирового класса. Далер Кузяев

К сожалению, игрок «Зенита», что называется, «накаркал» — во время воскресной тренировки, которая проходила на базе «Динамо» в Новогорске, Кузяев в ходе «квадрата» упал и не смог встать.

Первую помощь футболисту оказали врачи, но Далер продолжить тренировку не смог. Как сказал после тренировки Алексей Миранчук хавбек подвернул голеностоп.

Алексей Миранчук Полузащитник сборной России Понятно, что после побед атмосфера в команде несколько иная. Но в сборной все всё прекрасно понимают. Каждый – профессионал своего дела. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Пообщались внутри коллектива на кое-какие темы, теперь стараемся с позитивом настраиваться на тренировочный процесс. Это, безусловно, была хорошая игра для нас. В первую очередь – с точки зрения опыта. Мы провели разбор, поговорили. Выяснили, в чем причины тех или иных пропущенных голов. Постараемся не допускать эти ошибки впредь. Я бы не сказал, что это космический уровень. Безусловно, это топ-класс. Но... Играть можно и нужно с такими командами! И чем чаще мы встречаемся с ними, тем больше и больше у нас откладывается в голове: насколько быстрее необходимо играть, как подстраиваться под такой уровень. Понятное дело, что это тяжело. Но по-другому – никак.

Травма за травмой

Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии В лазарете сборной Кузяев был не одинок, хотя и недолго. Хавбек «Спартака» Роман Зобнин обратился с жалобой в медицинский штаб сборной на следующий день после пятничной игры с Бразилией.

В субботу хавбек «Спартака» занимался по индивидуальной программе, а в воскресенье и вовсе не смог выйти на тренировку из-за повреждения.

У Романа Зобнина по результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.

В связи с этим футболист остаётся в Москве и отправляется в расположение клуба.

Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака» pic.twitter.com/ak7BIWer6H — Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.

По результатам выполненного исследования врачи диагностировали у спартаковца повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава, после чего футболист отправился в расположение клуба.

Эдуард Безуглов Врач сборной России У всех футболистов есть изменения в менисках. И тактика лечения определяет не результатами МРТ, а комплексом факторов: механизмы травм, данные клинических тестов, жалобы пациента, данные МРТ, сохраняющийся уровень активности. Из этого определяется тактика восстановления. Может хватить и 7-10 дней, а может потребоваться 30-40 дней. Возможно, достаточно будет консервативного лечения, а может, потребуется оперативное вмешательство.

В сборной уточнили, что у Зобнина повреждено левое колено. Это не то колено, травму которого игрок получил перед стартом Кубка конфедераций – 5 июня 2017 году в матче со сборной Венгрии.

Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии Тогда в результате повреждения Роман получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.

Из Москвы — в Петербург

Что касается Далера Кузяева, то он вместе со сборной России вечером воскресенья отправился в Санкт-Петербург, где 27 марта российская команда проведет контрольный матч с командой Франции.

Сборная заселилась в отель у Дворцовой площади. Тренировка команды на стадионе «Санкт-Петербург» 26 марта начнется в 11:30, пресс-конференция — в 12:30.