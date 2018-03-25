В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым

Много шума из ничего
В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией 23 марта дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими.
Ну а те, у кого родственников в Москве не нашлось, развлекались, как могли. В частности, бдительные болельщики обнаружили, что российские «немцы» Константин Рауш и Роман Нойштедтер отметили поражение команды в ночном клубе «Дюран», на выходе из которого их и заснял некий доброхот.
24 марта 2018 г.
РФС пришлось показательно реагировать, а игрокам — публично извиняться и платить штраф, сумма которого явно была меньше оставленной ими накануне в увеселительных заведениях.
Примечательно, что оба игрока в матче с Бразилией не участвовали: защитник «Фенербахче» остался в запасе, а футболист «Динамо» вовсе не попал в заявку. Так что возмущение общественности пришлось немного не по адресу.
Камболов уехал, Кузяев — остался
В субботу, 24 марта, на следующий день после разгромного поражения от сборной Бразилии, сборная России тренировалась на «Арене Химки» в усеченном составе.
Игроки, которые вышли в стартовом составе в игре с «селесао», а также Юрий Жирков и Алан Дзагоев остались на базе в Новогорске, где они проходили восстановительные мероприятия.
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, который из-за травмы не сыграл в матче с Бразилией, покинул расположение национальной команды.
У 28-летнего игрока незначительное мышечное повреждение, и он продолжит восстановление в своем клубе.
Тренировка @TeamRussia pic.twitter.com/6hoKSnU8rE— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2018 г.
А вот полузащитник Далер Кузяев, также из-за травмы не игравший с бразильцами, напротив, в субботу тренировался в общей группе.
Первую помощь футболисту оказали врачи, но Далер продолжить тренировку не смог. Как сказал после тренировки Алексей Миранчук хавбек подвернул голеностоп.
Травма за травмой
Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии В лазарете сборной Кузяев был не одинок, хотя и недолго. Хавбек «Спартака» Роман Зобнин обратился с жалобой в медицинский штаб сборной на следующий день после пятничной игры с Бразилией.
В субботу хавбек «Спартака» занимался по индивидуальной программе, а в воскресенье и вовсе не смог выйти на тренировку из-за повреждения.
У Романа Зобнина по результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.— Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.
В связи с этим футболист остаётся в Москве и отправляется в расположение клуба.
Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака» pic.twitter.com/ak7BIWer6H
По результатам выполненного исследования врачи диагностировали у спартаковца повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава, после чего футболист отправился в расположение клуба.
Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии Тогда в результате повреждения Роман получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.
Из Москвы — в Петербург
Что касается Далера Кузяева, то он вместе со сборной России вечером воскресенья отправился в Санкт-Петербург, где 27 марта российская команда проведет контрольный матч с командой Франции.
25 марта 2018 г.
Сборная заселилась в отель у Дворцовой площади. Тренировка команды на стадионе «Санкт-Петербург» 26 марта начнется в 11:30, пресс-конференция — в 12:30.