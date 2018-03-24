Другой сборной у нас нет, надо чинить эту

Ничего плохого не случилось

«А что, собственно, плохого случилось? Счёт, конечно, неприятный, но в целом ничего страшного. Да, мы ещё раз убедились, что у нас слабая защита, но это и так было известно.

Зато мы снова увидели, что у нас отличный вратарь (вот тут три раз постучим по дереву), и снова получили надежду, что у нас прекрасная группа атаки.

Зобнин, Алексей Миранчук, Головин, Глушаков и Смолов, особенно в конце в первого тайма, очень порадовали. А если туда ещё красиво вписать Дзагоева, то может получиться очень убойный коллективчик.

Это очень важно, если вспомнить, что нашими основными соперниками на ЧМ будут Саудовская Аравия и Египет, которые, вполне вероятно, предпочтут сыграть от обороны.

И думать нам надо не о том, как играть на равных с Бразилией, а о том, как лучше подготовиться ко вполне конкретным соперникам. Напоминаю, мы ещё не вышли из группы на чемпионате мира, и выйти из неё будет не так просто, как многим кажется», — пишет обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк.

Игру провалили лидеры сборной

Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии «Понимая, что ему придётся делать новую команду, Станислав Черчесов с самого начала старался понять, на кого из стариков можно положиться, кто из людей уже поигравших способен стать опорой, хребтом этого организма. В результате естественного отбора сложился квартет лидеров: Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Александр Самедов, Фёдор Смолов. Причём статус каждого был закреплён почти официально. Как раз в канун прошлогоднего матча с Кот-д'Ивуаром Черчесов сообщил, что Акинфеев назначен капитаном команды, а остальные из вышеназванной четвёрки – его замами. И с тех пор, если не лечились, эти трое были в составе практически всегда.

Логика тренера была понятной. Глушаков стал настоящим вожаком "Спартака", который через 16 лет вернул себе чемпионство. Самедов зарекомендовал себя самым результативным игроком сборной в формате "гол плюс пас". А Смолов просто является стабильно лучшим бомбардиром РФПЛ, обнаруживая такое голевое постоянство, какого в российских форвардах не было очень-очень давно. На кого же ещё должна опираться сборная, как не на таких людей?

Так вот, против Бразилии они оказались среди худших. Все трое. И вот это всё по-настоящему тревожный итог матча с Бразилией. Когда игру проваливают не один, не два, а целых три лидера. То есть, по сути, все среди полевых. А если б на таком же уровне отыграл и тот, который в воротах?», — находит виновников разгрома колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

Головин и Миранчуки – главные умницы

Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии «Хвалить кого-то стоит даже после 0:3. Александра Головина уже рекламируют итальянские журналисты, но главную рекламу ему сделали Тите и Виллиан. Тите выделял Головина на предматчевой пресс-конференции, Виллиан – уже после матча: "Понравился 17-й номер, не знаю, как его зовут". Был самым влиятельным игроком сборной России по продвижению мяча вперёд, грамотно открываясь и раскручивая атаку дальше, всегда поднимая голову (это важно для оценки полузащитника). Его самые острые передачи впереди были неточными, но после одной из них Алексей Миранчук скинул мяч под удар Зобнину.

Свою похвалу не получил Алексей Миранчук. Он один из самых умных игроков поколения в поиске пространства, правильности открываний, и вчера, даже отыграв всего 53 минуты, он стал одним из лучших игроков сборной России по количеству соперников, отрезанных на приёме передач (36 – больше у Зобнина и Головина, сыгравших полный или почти полный матч).

Алексей Миранчук стал лучшим игроком сборной России по количеству и качеству обостряющих передач. Их две (не смешно), но 2/2 – точные. Такой же результат только… у Антона Миранчука. Он тоже активно вошёл в игру, а его момент с попаданием в перекладину – тоже история поиска пространства. Если Антон и слабее брата, то разница в классе невелика.

Главная проблема всех самых умных игроков сборной России одна. Часто, получая мяч в быстрых атаках, они передерживают мяч и затягивают с правильным решением. Их скорость принятия решений тоже далека от скорости бразильских топ-звёзд, но на фоне остальной команды Головин и оба Миранчука – уже игроки из другой лиги. Алан Дзагоев тоже уже ниже уровнем – как раз его скорость мысли сильно проседает сезон за сезоном», — находит кого похвалить автор «Чемпионата» Сергей Титов.

Опозорились из-за самоуверенности

«Звездные латиноамериканцы до перерыва играли ровно так же, как и после него: активно задействовали фланги, искали свободные зоны, пытались растянуть нашу оборону, а как секретное оружие использовали рывки в штрафную в исполнении Паулинью. Почему же сборной России сначала удавалось сдерживать натиск, а потом она вдруг рассыпалась?

Конкретно в данной встрече на результате прямым образом сказалось несколько проблем. Главных же причин две. Во-первых, у нашей команды откуда-то взялась странная самоуверенность, граничащая с безумием. Во-вторых, и чисто спортивных недостатков у сборной России – выше крыши, спорить с этим глупо.

Оборонялась сборная России до перерыва, за исключением момента Габриэла Жезуса в самом дебюте (где Комбаров и центральные защитники не смогли организовать офсайд), без надрыва и паники.

Что же случилось потом? Стоит просто пересмотреть первые пять минут второго тайма: команда излишне поверила в себя, начала атаковать большими силами, и на ее ворота тут же полетели контратаки, разрушившие хрупкую лже-надежность. Точкой отсчета смело можно считать момент на 52-й минуте, когда Смолов зачем-то тронул не ему предназначавшийся мяч в штрафной после прострела Комбарова, потерял его – и спустя мгновения родился контрвыпад бразильцев, закончившийся срезкой Самедова и попаданием мяча

Все случившееся не говорит о том, что наша сборная опозорилась. Просто необходимо понимать, что игра в открытый футбол с бразильцами – мягко говоря, не совсем благоприятная для нас стихия. Сильные стороны у нынешней сборной России все-таки немного другие», — проводит тактический разбор автор «Спорт-Экспресс» Михаил Гончаров.

0:3 – повод не грустить, а работать

«Самое глупое, что сейчас можно сделать – начать критиковать сборную. Или, как у нас модно, ее "гасить". Ни-че-го страшного не случилось. Попробовала поехать быстро – и сошла. Сейчас такое время – набития шишек. И сборной, и ее тренерами. Невозможно понять о себе ничего, играя с условными Катарами и Молдавиями. Невозможно дорасти до уровня чемпиона по ралли, гоняя только на приставке.

В автоспорте есть понятие "наката". Не получится после паузы взять и помчать быстро. Темп поднимается постепенно. Мало того, что у наших игроков пауза была совершенно естественно-зимней, так еще и венчала она полуторалетний цикл без официальных матчей. А Бразилия мало того, что "горячая", так она еще и не самый простой отбор прошла. Могла ли она не напрягаться в товарищеском матче? Ну, во-первых, там идет самая настоящая война за место в составе – и в отсутствие Неймара все хотят показать себя лидерами. Во-вторых, вы плохо знаете их тренера Тите, если полагаете, что в год чемпионата мира для него есть что-то "неважное".

Вот что важно для нас – спокойно собрать себя с пола, и, как обожают говорить в хоккейном мире – готовиться дальше. Другой сборной не будет, надо чинить и настраивать эту. И хватит говорить об "игре на победу" – ни один спортсмен не выходит на старт, чтобы проиграть. Это аксиома», — успокаивает страсти колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов.

Начали себя трезво оценивать

«Так есть ли вообще что-то хорошее в этих 0:3? Продолжаем вспоминать интервью Черчесова. В подборе последних соперников он видит систему "двойной Ван Дамм". Или связку "прямой правый — левый боковой". Аргентина и Испания, Бразилия и Франция — два танка подряд. Или танк, а потом каток, если хотите. Играть нас это не научит, но к жесткому тонусу слегка попривыкнем. А это плюс. Битые — те же опытные.

Следующий момент — господи, мы наконец-то перестали мастериться. Не в этом конкретном матче — скорее, в последних. Но перестали. Из нас повывелось имперское, непонятно с чего взявшееся: "великая футбольная держава", "наследники Понедельника" и т. д. Еще на Евро-2016 во Франции оно было. Какая-то безумная уверенность, что вот сейчас потискаем Англию, потом закошмарим Словакию, ну а уж Уэльс... Нам же отступать некуда, иди сюда, Уэльс...

А Уэльсу было плевать на наше самосознание. Видит — немного вальяжные неумелые люди. Ну, и грохнул.

Так вот теперь этого меньше. Мы перестали орать про наше чудо-созидание, мы не чураемся "автобусов" и суетимся, чесучим ножками, перекрываем, носимся, разрушаем ради главного — результата. Наконец-то!

Правда, получается хреново. Но если не начать себя трезво оценивать, не получится вообще никогда. А так все же есть небольшой шанс. Не против бразильцев, ясно. Но хотя бы против египтян.

А против бразильцев мы по крайней мере попытались. Не самое плохое в жизни дело», — пишет автор «Матч ТВ» Евгений Дзичковский.

Семь лет регресса

«Давно было ясно, что хорошие центральные защитники у нас в дефиците. Но за 7,5 лет российский футбол не сделал ничего, чтобы подготовить смену вечным братьям и Игнашевичу – и это провал.

Что до атаки, то, пока здоров Смолов, потеря Кокорина – точно не основная проблема. Страшнее, что у нас любая вылазка к штрафной серьезного соперника теперь воспринимается как "небезнадежная игра". По бразильским воротам мы пробили 10 раз – это совсем не мало, но а) матч был в Москве – если уж не угрожать в таких, то в каких?, б) бразильцы давали играть и не выкладывались вообще, что было очевидно. Ок, недавно был матч с Испанией, где мы забили трижды. Однако противник в концовке, уж если по-честному, расслабился до такой степени, что играть словно прекратил. Будет ли такое на чемпионате мира? Конечно, нет.

2 декабря 2010 года казалось, что до ЧМ-2018 времени уйма, что мы подготовим достойную сборную в любом случае – это же, как и организация инфраструктуры, главная цель. С инфраструктурой все будет в порядке – это уже ясно, с футболом – пока беда. Сейчас, когда до турнира осталось меньше трех месяцев, все идет к тому, что на чемпионате мира сборная России будет слабейшей за многие годы, хотя и готовилась к нему, вроде как, еще с отборочного цикла к Евро-2012. Кажется, тут уже и Игорь Денисов не поможет. Больше семи лет регресса, когда о домашнем ЧМ говорили каждый день. Фантасмагория», — пишет автор «Спорт-Экспресс» Илья Андреев.

Отсутствие идей в атаке

«Почти все выходы от своей штрафной строились через выносы Акинфеева на Смолова. Тот безуспешно пытался бороться с Мирандой и Тьяго Силвой на втором этаже, и в итоге сборная тут же теряла мяч. 0% выигранных единоборств Федором вверху – это приговор. По-другому выходить из обороны при прессинге просто не получалось – не хватало класса. Потому назревает вопрос в целесообразности использования форварда формата Смолова на острие в подобных матчах.

Вышедший вместо Федора Антон Заболотный семь раз вступил в верховую борьбу и выиграл четыре из них, что помогало хоть как-то цепляться за мяч при выносах. И это сигнал Черчесову, который долго отказывался от использования столба в атаке.

Большую часть встречи сборная неплохо держала позиции при обороне, перекрывала зоны в финальной трети, но при этом допускала одни и те же ошибки. И все они касались Паулиньо.

1. Бразильцы утаскивали ромб полузащитников подальше от центра, после чего быстрым переводом в свободную зону выводили своих хавбеков и подключающихся Марсело с Алвесом на ударные позиции. Как здесь.

2. Подключения Паулиньо в атаку на место второго нападающего – уже давно не ноу-хау. Таким приемом пользуется и Вальверде, и Тите уже не первый месяц. Однако для сборной России это, кажется, стало сюрпризом. Просто посмотрите, как Паулиньо постоянно упускали из виду и давали выходить на убойные позиции. Момент на левом нижнем скриншоте привел к пенальти, на правом нижнем – к голу.

Несмотря на 0:3, нельзя упрекать сборную в том, что она провалила игру. 15 минут потери концентрации, и матч можно было заканчивать. Эта команда пользуется теми немногими козырями, что у нее есть. Главное – что вчерашним вечером в "Лужниках" 65 тысяч зрителей увидели заряженных на борьбу игроков, которые готовы компенсировать недостаток класса старанием. Получалось не всегда, но этот стиль игры – наш единственный шанс выйти из группы на ЧМ-2018», — пишет автор Sport24 Марк Бессонов.

Ни защиты, ни опорника

«Теперь о главном. Матч снова высветил две основные проблемы сборной – защита и опорная зона. Первая очевидна: выбыли два ключевых игрока — Джикия и Васин. Оба вряд ли успеют полностью восстановиться к ЧМ. У Черчесова практически не остается выбора: приходится играть тройкой Гранат – Кутепов – Кудряшов.

Из центральных защитников против бразильцев какие-то надежды оправдал только Кутепов: 78 процентов выигранных единоборств, 9 перехватов, 5 подборов. Цифры – не великие, но у остальных защитников сборной все показатели еще ниже. Для сравнения бразильский центр Миранда – Тьягу Силва выдал 75 и 80 процентов выигранных единоборств. Правда, на них и давления было меньше.

Здорово спартаковец играл против восходящей звезды Бразилии – Жезуса (этот 20-летний парень, если не будет травм, станет круче Роналдо. Доказательства – тут). Кутепов выиграл у вундеркинда 5 из 6 эпизодов. В моменте с первым голом защитник проиграл важное единоборство Силве, но это часть футбола: нельзя выигрывать вообще весь вверх. В любом случае Гранат допустил более грубую ошибку – просто проглядел Миранду, закрывшего дальнюю штангу.

Нивелировать проблемы мог бы классный опорник. Но такого в сборной нет. По крайней мере чистого опорника. Глушаков лишь занимал эту позицию в матче с Бразилией, но он не так хорош в единоборствах, в чтении игры при обороне и, собственно, в отборах. Как уже много раз говорилось, Денис – силен в атакующей трети поля. А при начале своих атак и разрушении чужих он менее полезен. Будь в сборной чистый опорник, существенная часть нагрузки с центра защиты бы снималась.

Имелись мысли о переводе в опорную зону Зобнина или Головина, но они игроки другой формации. И с их потенциалом было бы преступлениям нагружать ребят только черновой работой. Вот и получается, что в команде, которая из-за травм наигрывает оборонительные взаимодействия, как сказал Черчесов, с нуля, нет главного по разрушению», — разбирает проблемы команды автор «Матч ТВ» Артем Терентьев.

Не надо ставить крест на сборной

«Мне не вполне понятно, зачем было устраивать сборной четыре таких матча подряд. Вероятность падения самооценки ниже ватерлинии по ходу такой серии была гораздо выше любых плюсов, которые можно извлечь. Хорошо, Бразилия оказалась великодушнее "Ливерпуля" и "Атлетико" и остановилась. Да и запасные вроде Антона Миранчука делали, что могли.

Не надо похоронного марша. Во-первых, в нашей группе на ЧМ-2018 не наблюдаю Бразилии. Во-вторых, в марте 2008 года Россия проиграла Румынии с тем же счетом 0:3. Не Бразилии – Румынии.

А потом был Еurо-2008.

Я это не к тому, что сейчас будет так же. А к тому, что в марте не надо ставить крест на июне. Сейчас продолжается тяжелейшая серия матчей с суперсборными. Раньше 1/8 финала ЧМ-2018 таких не будет.

Может, сейчас происходит то, что в функциональной подготовке принято называть эффектом суперкомпенсации. Огромные нагрузки на первом сборе организм переваривает – и спустя время готов летать. В данном случае речь о нагрузке не физической, а моральной – осознавать, как мало ты умеешь на фоне больших мастеров.

Но чтобы обыграть Саудовскую Аравию и Египет (даже с Салахом), не нужно подниматься до уровня Бразилии. А потому не надо вешать носа, проиграв ей 0:3. Сборная СССР в тех же "Лужниках" в 1965 году была бита бразильцами с тем же счетом. А год спустя стала четвертой в мире. Пусть сегодня мы можем об этом только мечтать», — пишет колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Тренерское поражение

«Чисто тренерское поражение. Не поражение как таковое, проиграть Бразилии можно (хотя и совершенно не нужно).

Вот это поражение — тренерское.

Последняя треть первого тайма породила иллюзию, что можно сыграть с бразильцами на результат. Между тем ничья в первом тайме — следствие того, что наши играли исключительно в сдерживание. И в концовке провели пару-тройку атак и взбодрились.

Черчесов захотел победу. Оголил тылы он. Иначе нельзя объяснить, команда сама не пошла бы вперед забивать.

На оголенное полетели в удовольствие контратаки.

Да, первый гол не был забит в контратаке, но вполне мог — вынос на угловой едва не угодил в свои ворота. И такая атака была уже третьей за второй тайм.

Да, Миранда забил с того углового. Что ж, это простое следствие собранности. Пора решать — большая команда всегда это понимает.

Пенальти — чистое следствие обороны лицом к своим воротам.

Дальше паника и Заболотный.

Можем только сдерживать.

Зря вы оголили, Станислав Саламович. Смотрелось неубедительно и беззащитно. И как-то рыхло», — пишет известный комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале.

Поддержка еще хуже команды

«Да-да, приходится констатировать: на матче сборной России почти отсутствовала организованная поддержка. В погоне за посещаемостью и качеством картинки мы перестали обращать внимание на другую важную деталь. Наша сборная практически лишилась качественной шумовой поддержки. Возможно, причина в роспуске ВОБ, который одно время был способен сплотить фан-актив, а может, результаты команды просто атрофировали чувство страсти как таковое. Но проблема очевидно появилась.

Почему это проблема? Ну, слушайте, не просто же так даже игроки мадридского "Реала" активно намекали, что неплохо бы улучшить атмосферу на "Сантьяго Бернабеу". Да, матчи посещает множество людей, но многие из них приходят смотреть футбол с поп-корном: там не до боления. Говорят, в последнее время о той же проблеме задумались боссы "Манчестер Юнайтед". Есть одно "но": на суперклубы зачастую ходят богатенькие космополиты, которым неведомы понятия традиций родного клуба. К сборной это объяснение неприменимо.

В России не принято петь стадионом: у нас для этого есть специальные секторы. Ещё недавно они были на матчах сборной: со своим набором зарядов и серьёзным настроем публики. В нужный момент они взрывались и придавали нужный импульс лениво вышагивающим парням. Да, таких моментов может быть несколько за матч, но они есть. Всегда. И сегодня в этих моментах трибуны выступили зрителями, а не участниками матча», — ругает зрителей корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин.

Ошибка с выбором соперника

«Про кадровые проблемы мы знаем. Про Брата-1, Брата-2 и Денисова уже обговорились. Это тоже проблемы. А не вопросы.

Черчесов хочет уменьшить модуль эмоций. Я его понимаю. И где-то даже с ним согласен.

Но на бразильцах-аргентинцах можно собрать биток на трибунах. А атакующую модель на них можно отрабатывать минут 10. Больше не дадут. К тому же ( как правильно намекнул Василий Уткин) у нас в атаке все равно многое на импровизаторах строиться будет. Головин, Миранчук, Дзагоев.

Так вот у меня вопрос. Как раз тут я не рискну вести речь о проблемах. Вопрос. Оптимальные ли у нас соперники в контрольных матчах? И не перевешивает ли непременный биток на трибунах возможности смоделировать что-то под условных саудов? Или мы и с ними застегнутыми играть будем?

Ясно, что выбирались топы. Ясно, что когда выбирались, не думали — ни про Джикию, ни про Кокорина.

Но ведь отрицательные результаты множат и без того саркастическое отношение к сборной. А есть ли внутри ее самой лекарство от негативных постматчевых эмоций? И стоит ли все это громкости вывесок?», — пишет известный телекомментатор Юрий Розанов в своем телеграм-канале.