Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды

Окончательный результат сложился еще в первом тайме, когда голландцы забили три гола. Дружина Фернанду Сантуша помогла Рональду Куману добыть свою первую победу на тренерском мостике «Заводного апельсина».

Первый гол Голландии «эпохи Кумана» уже на 11-й минуте забил Мемфис Депай. В средине первого тайма ветеран Райан Бабел превратил в гол прекрасную подачу молодого Де Лигта. Смертельную точку в матче поставил Вирджил Ван Дейк в компенсированное к первой половине время.

Так закончилась подготовка сборной Португалии к Чемпионату мира в этом месяце. Итак, 3 урока этого разгрома.

3. Роналду не всесилен

Вчера закончилась забивная серия Криштиану Роналду во всех соревнованиях. Напомним, что Криштиану забивал в последних девяти играх, учитывая клубные.

Криштиану Роналду Фото: DNA India

В матче против Египта звездный португалец дублем отметил юбилей в 900 матчей за свою карьеру. Нынешнее лицовытащил матч в компенсированное время, сильно ударив по эго Мохамеда Салаха, который забил первым. Португалия выиграла 2:1, а Криштиану получил очередную порцию восхищений.

Однако матч против Нидерландов показал – даже Роналду не всесилен. Его партнеры не дотягивают до его уровня, а вечного двигателя пока не изобрели, равно как и эликсира молодости. То есть КР7 не может вечно тянуть за собой еще десять мужиков – когда-нибудь силы да кончатся.

До пенсии Криштиану пока рано. Это показывает его статистика: 37 голов в 35-ти матчах за «Реал» с учетом всех соревнований. Это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг.

Плюс дубль португальца в ворота Египта сделал его третьим футболистом за всю историю по числу международных голов. Но даже перфектная подготовка не помогла ему еще раз выжать себя сверх максимума и создать камбек для своей сборной.

2. Show goes on

Вчерашний матч поверг нас в ностальгию. Вспомнилась так называемая Битва в Нюрнберге на Чемпионате мира 2006. Это была 1/8 финала, и Португалия обыграла голландцев 1:0 благодаря голу Манише. Но это был тот случай, когда запомнился не результат, а игра.

Рефери поединка Валентин Иванов выпустил нити игры из своих рук, и она провалилась в хаос. Команды начали «рубить» друг друга. Это привело к рекорду Чемпионатов мира – четырем удалениям и 16-ти желтым карточкам.

Воспоминания об этом всплыли, когда игрок «Интера» Жуан Канселу «выхватил» от рефери вторую желтую после повторной подножки. Удаление перепортило Сантушу все планы – его команда только начала находить свою игру.

Момент матча Фото: Актуальная Правда

Наверняка, это был не столь анархический поединок, как матч 12-летней давности. Ведь в той игре за поле были отправлены по два игрока, но еще молодойтакже был заменен из-за травмы. Рефери вчерашнего матчане был столь активен, как Валентин Иванов, и показал только четыре «горчичника» и одну красную карточку.

Но это не мешает сделать вывод, что шоу продолжается…

1. Сладкий Маттейс Де Лигт

В футболе слово «сладкий» обычно несет негативную ироническую оценку. Но Маттейса можно назвать так только в позитивном ключе. Уже сейчас все европейские гранды облизываются, глядя на столь лакомый футбольный талант.

Маттейс Де Лигт Фото: Voetbal International

Ему всего лишь 18 лет, а он уже сейчас потихоньку становится потенциально основным центрбеком своей сборной. На его счету уже четыре выступления за национальную команду. Своими выступлениями он поставил одобрительный штамп на академии воспитавшего его «Аякса».

Конкретно против Португалии молодой защитник продемонстрировал решительность, не по годам развитое игровое мужество и нацеленность на борьбу. Это проявилось также в его вылазках на чужую половину, которые закончились двумя ассистами (на Ван Дейка и Бабела).

Вполне можно понять «Барселону», которая активно выступает за «перевоз» Де Лигта на «Камп Ноу» в качестве идеального наследника для Пике.