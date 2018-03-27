Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды

Первый гол Голландии «эпохи Кумана» уже на 11-й минуте забил Мемфис Депай. В средине первого тайма ветеран Райан Бабел превратил в гол прекрасную подачу молодого Де Лигта. Смертельную точку в матче поставил Вирджил Ван Дейк в компенсированное к первой половине время.
Так закончилась подготовка сборной Португалии к Чемпионату мира в этом месяце. Итак, 3 урока этого разгрома.
3. Роналду не всесилен
Вчера закончилась забивная серия Криштиану Роналду во всех соревнованиях. Напомним, что Криштиану забивал в последних девяти играх, учитывая клубные.
Однако матч против Нидерландов показал – даже Роналду не всесилен. Его партнеры не дотягивают до его уровня, а вечного двигателя пока не изобрели, равно как и эликсира молодости. То есть КР7 не может вечно тянуть за собой еще десять мужиков – когда-нибудь силы да кончатся.
До пенсии Криштиану пока рано. Это показывает его статистика: 37 голов в 35-ти матчах за «Реал» с учетом всех соревнований. Это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг.
Плюс дубль португальца в ворота Египта сделал его третьим футболистом за всю историю по числу международных голов. Но даже перфектная подготовка не помогла ему еще раз выжать себя сверх максимума и создать камбек для своей сборной.
2. Show goes on
Вчерашний матч поверг нас в ностальгию. Вспомнилась так называемая Битва в Нюрнберге на Чемпионате мира 2006. Это была 1/8 финала, и Португалия обыграла голландцев 1:0 благодаря голу Манише. Но это был тот случай, когда запомнился не результат, а игра.
Рефери поединка Валентин Иванов выпустил нити игры из своих рук, и она провалилась в хаос. Команды начали «рубить» друг друга. Это привело к рекорду Чемпионатов мира – четырем удалениям и 16-ти желтым карточкам.
Воспоминания об этом всплыли, когда игрок «Интера» Жуан Канселу «выхватил» от рефери вторую желтую после повторной подножки. Удаление перепортило Сантушу все планы – его команда только начала находить свою игру.
Но это не мешает сделать вывод, что шоу продолжается…
1. Сладкий Маттейс Де Лигт
В футболе слово «сладкий» обычно несет негативную ироническую оценку. Но Маттейса можно назвать так только в позитивном ключе. Уже сейчас все европейские гранды облизываются, глядя на столь лакомый футбольный талант.
Конкретно против Португалии молодой защитник продемонстрировал решительность, не по годам развитое игровое мужество и нацеленность на борьбу. Это проявилось также в его вылазках на чужую половину, которые закончились двумя ассистами (на Ван Дейка и Бабела).
Вполне можно понять «Барселону», которая активно выступает за «перевоз» Де Лигта на «Камп Ноу» в качестве идеального наследника для Пике.