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    Унижение чемпиона Европы. Нидерланды имеют шанс на возрождение

    СМИ – о победе сборной Нидерландов над командой Португалии в товарищеском матче

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    Футболисты сборной Нидерландов
    Футболисты сборной Нидерландов
    si.com
    Сборная Нидерландов в товарищеском матче, который прошел в швейцарской Женеве, разгромила команду Португалии со счетом 3:0. По голу в первом тайме забили Мемфис Депай, Райан Бабель и Вирджил ван Дейк. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Стабильность «оранжевых»

    Корреспондент De Telegraaf Валентин Дриссен заметил, что сборная Нидерландов решила насытить свою оборону и не прогадала.

    «Обновленная нидерландская команда выглядела блекло на фоне сборной Англии, но в Женеве она предстала абсолютно в новом свете. Рональд Куман извлек уроки из пятничного поражения, что привело к позитивному результату.

    В этот раз "оранжевые" сыграли с пятью защитниками, но это никак не повлияло на игру в центре поля, ведь даже три полузащитника справились со своими задачами. Это же касается двух быстрых фланговых форвардов – Райана Бабеля и Мемфиса Депая.

    Да, в каких-то моментах нидерландцы играли от обороны, зато это добавило им стабильности и позволило сделать ставку на реализацию. Они реализовали три из четырех 100-процентных голевых шансов.

    Куман возвращается домой после своих первых двух товарищеских матчей. На его счету одно поражение и одна победа, а в голове бурлят мысли по поводу будущего, которое должно проясняться по итогам ближайших встреч против Словакии и Италии.

    Похоже, тренер сделает ставку на надежность в обороне, это нужно признать само собой разумеющимся. В любом случае нынешний стиль должен придать всей команде уверенности», — считает Дриссен.

    Новые перспективы

    Обозреватель издания De Volkskrant Виллем Виссерс призвал не впадать в эйфорию после победы над Португалией, но признал, что теперь у нидерландской сборной появляются хорошие перспективы.

    Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды ВСборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно «Конечно, прилет одной ласточки еще не означает, что наступило лето. Однако победа "оранжевых" дает нам некоторую перспективу.

    Победа над Португалией со счетом 3:0 – это звучит просто невероятно. В проигранном матче против Англии мы могли в какой-то мере похвалить только линию обороны, а сейчас же и атака напомнила нам, что может забивать голы.

    Если несколько дней назад нам казалось, что у нас нет никакой перспективы, то теперь, на более чем наполовину заполненном стадионе "Серветта", преимущественно португальцами, подопечные Рональда Кумана разгромили действующего чемпиона Европы за счет грамотного взаимодействия», — подчеркивает Виссерс.

    Значение Бабеля

    Журналист NRC Стивен Версепут выделил в составе сборной Нидерландов Райана Бабеля, который добавил игре команды скорости и энергии.

    «Слишком рано, как показывает недавнее прошлое, говорить о воскрешении сборной Нидерландов. Но, к счастью, это уже хоть какой-то результат.

    Самым важным изменением в составе по сравнению с пятницей, пожалуй, стал выход на поле быстрого Райана Бабеля, который сыграл заметно лучше статичного Баса Доста.

    В атакующей игре стало больше динамизма, больше энергии, больше веры в способность забить, что наблюдалось на протяжении большей части игры – даже несмотря на то, что во второй половине силы начали его покидать просто стремительно.

    18-летний Джастин Клюйверт из "Аякса" получил возможность дебютировать за сборную, это же касается и 20-летнего представителя АЗ Гуса Тиля. За этими парнями наше будущее, так что очень хорошо, что они сразу же начали с победы», — пишет Версепут.

    Кризисные времена

    Автор Diario de Noticias Мануэл Кейруш раскритиковал игроков сборной Португалии за матч против Нидерландов.

    Другой сборной у нас нет, надо чинить эту Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы «Вчера Португалия потерпела самое крупное поражение под руководством Фернанду Сантуша. Складывалось ощущение, что действующие чемпионы Европы попросту отсутствовали на стадионе в Женеве.

    Игра была настолько слабой, что уже после нее Сантуш мог бы смело называть имена футболистов, которые не достойны места в заявке на чемпионат мира. Мануэл Фернандеш полностью выпал из игры, Мариу Руй тоже должен был быть заменен, Андре Гомеш находится в огромном кризисе, а Роланду перестал быть лидером в обороне.

    К концу первого тайма португальцы владели мячом 59 процентов игрового времени. Однако мяч в их ногах оказался абсолютно бесплодным, а Силлессен так и не почувствовал никакой угрозы», — подчеркивает Кейруш.

    Безрезультатный контроль мяча

    Тьягу Оливейра в своем материале для Tribuna Expresso заметил, что сборная Португалии неплохо контролировала мяч, но не знала, что с ним делать дальше.

    В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией «Даже находящаяся в стадии перестройки и все еще стремящаяся избавиться от статуса неудачника сборная Нидерландов уверенно обыграла действующего чемпиона Европы. Такой вот краткий итог товарищеского матча, прошедшего в Женеве.

    Играя по схеме 4-4-2 с высоко поднятыми вперед лучшими друзьями на поле и вне его – Куарежмой и Роналду – португальцы быстро забрали мяч под свой контроль. Однако никакой пользы от этого не получили, преимущественно просто перекатывая сферу в сторону или назад.

    Когда счет стал 0:3, Фернанду Сантуш пытался взбодрить игру своими заменами. В какой-то момент португальцы забегали, но после удаления Жоау Канселу игра вновь приобрела некую монотонность.

    Нидерланды все контролировали, а Португалия просто смирилась с итоговым результатом. Это поражение дало Сантушу много материала перед тем, как сформировать окончательную заявку на чемпионат мира», — отмечает Оливейра.

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