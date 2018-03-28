Футбол в России давно надо строить заново

Почему Черчесов ставит того, кто не готов?

«И в "Лужниках", и на Крестовском игра сборной России всё больше разворачивалась слева, как-то обтекая Самедова. Могло показаться, что просто так складываются обстоятельства или что это зональные предпочтения соперника. Однако стоило на второй тайм против Франции выйти Смольникову, как в нашем правом фланге появилась та вихревая мощь, которая окрыляет партнёров и даёт острастку противнику.

Роль, которая отписана Самедову в сборной, не соответствует его игровому формату. Да в клубах он чаще всего выходил справа, но только в схеме с четырьмя защитниками, то есть имел возможность сосредоточиться на атаке, поскольку за оборону отвечал фланговый партнёр. Но игра на бровке в схеме с тремя центральными – это совершенно другое дело. Во-первых, иной двигательный объём, во-вторых, иная степень ответственности за надёжность. Особенно при известных проблемах в центре обороны. И особенно при встречах с Бразилией и Францией.

Так что блеклость Самедова в последних двух матчах – это вопрос не к нему. Это вопрос к тренеру. Зачем закрывать позицию игроком, который объективно к ней не готов?

И ещё: самые впечатляющие отрезки против топ-соперников, которые удались нашей сборной, – а это весь матч с Испанией и второй тайм с Францией – состоялись без участия Самедова. И в одном случае, и в другом правый фланг закрывал Смольников.

Так что у Черчесова есть повод переосмыслить своё отношение к Самедову. Доверие и постоянство – это, безусловно, здорово, поскольку наличие собственной позиции всегда лучше её отсутствия. Важно лишь, чтобы позиция не выглядела странной. А с правым флангом в двух последних матчах всё именно так и вышло», — критикует тренерский выбор колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

Что Черчесов нашел в Нойштедтере?

У сборной России нет ни костяка, ни результата, ни надежды Реакция СМИ на поражение сборной России в товарищеском матче с Францией «Роман Нойштедтер – абсолютный лидер "Фенера" по количеству результативных ошибок (10). Игрок российской сборной не очень хорошо читает игру, регулярно проигрывает борьбу один в один и теряет позицию. Все, что вы видели вчера, происходит с ним в среднем раз в две недели в матчах за клуб. Еще один немаловажный момент – умение вести борьбу.

Партнер Нойштедтера Мартин Шкртел в свои 33 года играет мощнее и смелее – 75% выигранных единоборств в защите у словака против 66% у Нойштедтера. То же самое в верховой борьбе – 78% против 62% не в пользу Романа. Хотя Нойштедтер на три года моложе и находится в расцвете сил. Но тут дело не в возрасте. Даже сегодня, когда Шкртел заметно сдал, – годы все же берут свое – физически он выглядит предпочтительнее.

Тогда что же привлекает в игре среднего по своим умениям защитника тренеров сборной России? Может, искренняя вера в то, что продукт немецкого футбола точно должен быть качественнее нашего? Но, простите, чем Нойштедтер сильнее того же Семенова? Тем, что играет за "Фенер", а не за "Ахмат" или "Амкар"?

Наверное, все мы (и Слуцкий с Черчесовым в том числе) просто отказываемся верить в наш футбол. Такой противоречивый, проблемный и все-таки наш. Отсюда и вызов такого же среднего, как и Нойштедтер, защитника Рауша и разговоры о натурализации 32-летнего Ари.

Если и давать футбольное гражданство, то только игроку, который на голову сильнее всех на своей позиции в стране. А не как в случае с Нойштедтером, где он даже в состав проходит с трудом» — видит еще одно слабое звено обозреватель «Советского Спорта» Эльвин Керимов.

Головин был лучшим

Варди — VAR — 1:1 Ничья Англии и Италии — в обзоре СМИ «После поражения в матче с французами Александр Головин правильно выделил тенденцию – сборная России действительно сделала шаг вперёд после Бразилии в контроле мяча. Владение мячом возросло на 14%, чистое владение (когда мяч не выходит из игры) – более чем на 5 минут (5:12). И ключевую роль в улучшении контроля сыграл сам Головин.

Обычно в матчах с сильными соперниками Черчесов ставил разыгрывающим опорником Дениса Глушакова, но Массимо Каррера в "Спартаке" уже давно доказал, что Глушаков – никакой не опорник, а для разыгрывающего у него низкие скорость и качество принятия решений. Эксперимент на Головине напрашивался по двум причинам.

1. Головин отыграл разыгрывающим опорником 20 минут матча с Бразилией. Тогда сборная подтянула контроль мяча, а "армеец" своими передачами на новой позиции отрезал больше соперников, чем Денис Глушаков за предыдущие 70 минут (20-12).

2. В ЦСКА Головин исполняет похожую роль в билд-апе – правда, вспомогательную, а не главную. Он отходит в глубину, когда у ЦСКА не получается переход в атаку через систему 3-1 (три защитника, один опорник, Натхо, выше), и создаёт численное преимущество в начале атаки.

Во вчерашней сборной России Александр Головин однозначно был лучшим. Сборная России стремилась начинать атаки через Головина, что вылилось в 70 пасов за матч и 93-процентную точность передач. В билд-апе "армеец" нечасто развивал атаки передачами вперёд – французы поджимали Головина персонально-ориентированным прессингом – но когда получал мяч лицом к воротам, находил правильные решения по его продвижению.

Из имеющихся вариантов в сборной России Александр Головин – однозначно лучший на роль разыгрывающего опорника. Но, опять же, Головина можно использовать продуктивнее и ближе к чужим воротам. Не хочется видеть "армейца" заложником кадрового дефицита сборной», — проводит тактический разбор автор «Чемпионата» Сергей Титов.

Лучше бы играл Игнашевич

Рекорд не состоялся. Гол Жезуса испортил праздник в Берлине СМИ – о победе сборной Бразилии над командой Германии в товарищеском матче «По три мяча сборной Черчесова отгрузили Бельгия, Испания, Бразилия, теперь – Франция. Еще было четыре от Коста-Рики, по два от Кореи, Мексики, Катара и Кот-д’Ивуара. Сборная пропускает много, очень много. И чем сильнее соперник, тем больше.

Можно сколько угодно обвинять в голах Лунева, он действительно провел не лучший матч, но это его личные проблемы, потому что в целом за вратарскую линию не страшно – есть первый номер, есть сильные конкуренты.

А вот в обороне конкуренции никакой. Нойштедтер вышел на ключевой позиции самого центрального из тройки защитников и провалился.

И знаете, не хочется на него спускать всех собак, потому что так же (плюс-минус, в зависимости от настроения) сыграл бы любой центральный защитник нынешней сборной. Кутепов и Гранат, которых возили бразильцы. Кудряшов, Семенов.

И тут мы приходим к тому, от чего отмахивались годами. Никого лучше Игнашевича и Березуцких даже в 2018 году у нас нет. Кто-то может поспорить, назвав Васина и Джикию, но смысла в споре нет – эти двое травмированы. А Березуцкие с Игнашевичем здоровы.

Но братья и Игнашевич закончили карьеру в сборной. Об Игнашевиче у Черчесова от отчаяния спросили и после Франции – а вдруг? Главный тренер отрезал: нет, закончил. А жаль.

Вот в таком состоянии наш футбол, что в 38 лет (летом будет 39) Игнашевич выглядит человеком, способным реально усилить сборную России. Лучше бы вчера действительно играл он», — печалится автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Сборная не разваливается

Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину Реакция прессы на матч Испания — Аргентина «Просьба народа услышана — сборная России сыграла почти во всеми лучшими командами мира. Не хватает немцев, но они будут уже в другой жизни. После чемпионата мира, когда мы, наконец, поймем, в Денисове дело, или нет.

После матчей с Бразилией и Францией мы опустимся еще на несколько строчек в рейтинге, что даст повод медиа-муэдзинам пропеть "а вот Бердыев…". При этом в очередной раз проигнорируем национальную неспособность инвестировать в будущее. После матчей с Бразилией и Францией у игроков больше объективных поводов развалиться и поверить в то, что "мы — не то", чем два года назад после игры в Париже с теми же французами. Но этого не происходит. Сборная не разваливается, хотя хорошее показывает пока эпизодами. Которые вряд ли могут при нынешних обстоятельствах сложиться в положительный результат против Франции и Бразилии сейчас. Волшебство бывает только в интернете, где кто был никем становится всем.

Кстати, 27 марта 2016-го никто не понимал, зачем в стартовом составе Александр Головин. У нас не бывает будущего, а собственный нос упирается в непроглядную тьму. Истина — на его кончике. Кому, аки Вию, не надо домкратом поднимать веки, все же попробуем объяснить, что делать дальше без обороны, безальтернативным нападением и пройденными контрольными матчами, которые дали от силы тридцать процентов пользы. Чемпионат мира в России бывает один раз за нашу жизнь, зарабатывать нужно здесь и сейчас. Июнь 2018-го ведь так далеко…», находит поводы для оптимизма главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

Состава у сборной все еще нет

ФИФА начала расследование расистских оскорблений на матче Россия – Франция Антирасистcкая организация призвала ФИФА начать расследование по выкрикам в адрес Дембеле «За полтора месяца до оглашения заявки на чемпионат мира логично более-менее понимать её состав. Заявка Бразилии известна чуть ли не на 95% – их главный тренер говорит об этом открыто и уже наигрывает основу. В Германии говорят об обойме из 30 человек – фактически тот же список, просто предварительный. У Франции игроков на четыре состава, но ключевые позиции известны. Испанцы спорят о том, каким форвардом играть с первых минут, но все кандидаты вписываются в общую заявку.

Состав сборной России обычно мог назвать любой болельщик, не говоря уже о заявке из 23 человек – там вообще ошибиться почти невозможно. Но за полтора месяца до оглашения итогового списка бесспорных позиций на поле и в заявке меньше, чем вариантов и вопросов.

Полузащита. Всё ещё большой выбор игроков для заявки, но полное непонимание варианта для стартового состава. Стабильно играл Денис Глушаков, но Головин против Франции показал, что он лучше на месте опорного полузащитника. Дзагоев из-за травм постоянно выпадал из сборной, но сейчас он здоров и опять тащит ЦСКА. Ерохин – лидер среди полузащитников сборной по игровому времени в прошлом году. Зобнин нужен из-за работоспособности и универсальности. Аналогичное про Кузяева.

А теперь соберите из всех этих фамилий три, чтобы они составили треугольник полузащиты. В идеале такой, при котором мы сможем выходить из обороны не только выносами вперед. И такой, чтобы не было как с Францией: в первом голе Погба минуту прикидывал варианты развития атаки, во втором тот же Погба получил идеальную точку для штрафного из опорной зоны.

Опционно попробуйте доказать, что добавление в этот список Игоря Денисова сделает задачу проще», — проводит ревизию автор «Чемпионата» Павел Пучков.

Матчи с Бразилией и Францией бесполезны

«Почему пока Саудовская Аравия играет с Украиной (надо объяснять, почему?), мы рубимся с лучшими командами планеты? Нам-то от этого какая польза? Мы не в пятницу в "Лужниках" узнали, что хуже Бразилии. Намного хуже. Не сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" вдруг испытали дичайший шок: "Блин, а Франция-то лучше играет в футбол. Ничего себе".

Понятно, зачем супер-сборным эти матчи. Они приехали не ради сборной России, а ради страны России. его тот же Дешам не скрывал: "Нам принципиально прочувствовать, каково играть именно в вашей стране. Измерить температуру, так сказать". Бразильцы и французы вполне успешно и абсолютно буднично ее измерили: пожили немного в "далекой и морозной России", посмотрели незнакомый стадион, сыграли процентов на 40 возможностей и уехали.

Непонятно, зачем вообще их нужно было звать. Да, болельщикам наверняка понравились перфомансы Коутиньо, Паулиньо, Погба, Мбаппе, других звезд. Но как эти матчи помогут России на чемпионате мира? Как попытки не проиграть Франции и Бразилии помогут нам в матчах с Саудовской Аравией и Египтом? Да и с Уругваем тоже — класс южноафриканцев ниже, да и играют они совсем не в такой футбол, как команды Тите и Дешама.

Почему нельзя было подобрать логичных именно перед ЧМ соперников? Условно,сыграть с ОАЭ или Ираком (имитируя Саудовскую Аравию), с Марокко или Тунисом (имитируя Египет), с той же Колумбией, которая разбила Францию (клонируя, соответственно, Уругвай). В итоге, вместо подготовки, реальной подготовки к конкретным соперникам на чемпионате мира мы получаем эту самую имитацию. Имитацию правильной подготовки к ЧМ», — считает автор Sport24 Антон Матвеев.

Хаотичный долгострой

«Громкая фраза Черчесова про стройку команды с нуля – это вообще тревожный абсурд. Вратаря он, как и предыдущие тренеры сборной, не выбирал, потому что Акинфеева не сдвинешь. Центр обороны создали жизненные обстоятельства – сломались основные люди. На флангах защиты во втором тайме отлично сыграли Смольников и Рауш – кто даст гарантии, что они же встретятся с Австрией в конце мая?

И в атаке вариантов нет: там пашет одинокий Смолов, так как Артём Дзюба при Черчесове не вернётся в сборную, Александр Кокорин на длительном лечении, а Антон Заболотный даже в сборной прикидывается полезным и необходимым нападающим.

Остаётся двигать фишки в полузащите, но и тут не видно конкретики и определённости, и в связи с этим отсутствует уверенность: многие годные хавбеки не знают о том, где проведут следующий матч – на газоне или на скамейке запасных. Так среди них не найдётся лидер. Это нервирует: опытный Дзагоев разгорячился и часто фолил в первом тайме.

Станислав Черчесов руководит нашей сборной с августа 2016-го – с тех пор она не стала похожа на команду. Но зачем-то в гости приглашаются топовые команды из Бразилии и Франции, хотя Черчесов признаётся: "Хочется атаковать, хочется позиционных атак". Против этих-то монстров? Ну-ну, логично.

Времени было полно, сборов и контрольных матчей – много. Вместо цельного футбольного объекта мы наблюдаем за безликим и хаотичным спортивным долгостроем», — грустит автор FootbalHD Роман Герасимов.

Ужасная организация и хорошая поддержка

«Перед матчем была анонсирована зрительская явка в более чем 50 тысяч зрителей. По итогу стадион заполнился на эту цифру. Но только произошло это лишь к началу второго тайма. Случилось это из-за образовавшихся очередей и медленной организации досмотра при заходе на стадион. Большинство людей, пришедших до начала матча, пропустили весь первый тайм. А ведь тепло в этот день было только под крышей стадиона. На улице был довольно крепкий мороз.

Если с точки зрения организации матча Питер Москве уступил, то с точки зрения боления за сборную однозначно выиграл. Стадион было слышно даже тогда, когда он был заполнен не больше чем наполовину из-за очередей на входе. Зрители хорошо ловили эмоциональные порывы сборной в те редкие моменты, когда команда играла с преимуществом. При счёте 0:2 Станислав Черчесов начал заводить руками трибуны, а стадион ответил ему взаимностью. А после финального свистка некоторые зрители аплодировали своей сборной.

И несмотря на то что она снова проиграла, ощущения безнадёги не чувствовалось. Во многом из-за атмосферы на трибунах и той поддержки, которые зрители обеспечили своей команде. Думается, что в преддверии домашнего чемпионата мира сборной это и нужно. Наша команда не станет кардинально лучше за оставшиеся два с половиной месяца. А вот помочь ей поддержкой истинные болельщики нынешней сборной России просто обязаны», — подогревает патриотизм корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фальшивые аншлаги

«Приоритет отдали не болельщику и даже не сборной. Приоритет отдали телевизионной сетке. В итоге – безумнейшая очередь на вход за 15 минут до матча. Два гейта не справились с толпой и перестали пропускать зрителей вообще, поток рассосался только спустя полчаса от стартового свистка. К началу матча "СПб Арена" была наполовину пустой (хотя для кого-то – наполовину полной). Только к 40-й минуте трибуны более-менее напомнили заявленные 50 тысяч зрителей.

На сборной России нет атмосферы, и ее некому создавать. Если клубные игры Питера вытаскивает "Вираж", матчи сборной там – максимально веганские. Потому что в Санкт-Петербурге "Зенит" приучил к новому стадиону не болельщика – "Зенит" привел на стадион пластикового зрителя с такой же пластиковой картой. Он оплачивает ей бурито с колой на фуд-корте и покупает сувениры в фан-шопе.

В матче с Францией при счете 1:3 на 83-й минуте сборная России осталась без поддержки – зрители посмотрели на гол Мбаппе, охнули и полетели к выходу. К финальному свистку стадион приобрел тот же вид, что и к стартовому. Получается, половина людей опоздала матч (пусть и не по своей вине), половина покинула его досрочно. Аншлаг, но на 40 минут из 90 – если в приоритете у организаторов телепрограмма, то у болельщиков сборной России – комфортный выход со стадиона, на котором все ясно.

Сборная для них существует как фон в перерыве между пожрать и что-нибудь купить. И в этой системе, где поддержка главной команды страны – лишь сопутствующая задача низкого приоритета, ни у кого нет права что-то от нее требовать. Ведь эта сборная нужна не больше, чем бурито в перерыве матча или выпуск новостей после него», — возмущается автор Евроспорта Михаил Бирюков.

Уже ничего не изменить

«В чем еще виноват Черчесов? Что не вызывает защитников из ФНЛ или не ставит Кутепова, которого уничтожили после "Атлетика"? Что постоянно меняет состав и не наигрывает какой-то один? У него вылетают то Зобнин, то Кокорин, о каком наигрывании состава можно говорить? Что еще Черчесов делает не так? Не может за неделю научить Нойштедтера сдерживать Погба? Не может научить откровенно слабую команду играть с Бразилией на равных? Ну а кто может? Слуцкий? Кононов? Эштреков? В нашей сборной с учетом травм просто нет футболистов, способных противостоять топ-сборным. Этими игроками Аргентину, Бразилию и Францию не обыграет даже Гвардиола.

К счастью, больше с Аргентиной, Бразилией и Францией нам играть не нужно. Нам нужно играть с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Выигрывать чемпионат мира нам тоже не нужно. Нужно просто выйти из группы. Просто выйти из сраной группы. Со второго места, с тремя очками, по разнице мячей – неважно как. И сделать это надо в турнире, где результаты часто расходятся со здравым смыслом, где решает не только мастерство и где сдают нервы даже у железных людей вроде Акинфеева.

Успокойтесь: увольнять Черчесова, отменять лимит и уговаривать Березуцких вернуться – поздно. Уже ничего не изменить – и даже хорошо, что нам несколько раз показали, что из себя сейчас представляет сборная России в мировом футболе. Что люди умеют думать, перемещаться и работать с мячом в два раза быстрее нас. Эти ощущения обязательно помогут в матчах с равными соперниками – с саудитами и египтянами. Хватить хейтить, просто дайте Смолову и К шанс. И порадуйтесь, если вдруг что-то получится – от результатов чемпионата мира глобально мало что зависит. Футбол в России давно надо строить заново», — пишет автор телеграм-канала «Футбольные тексты» Глеб Чернявский.