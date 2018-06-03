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    Россия — Турция и другие матчи, которые не стоит пропускать

    Обзор самых интересных товарищеских матчей предстоящей недели

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    Сборная России
    Сборная России
    До старта чемпионата мира в России осталось полторы недели, за которые страны-участницы проведут последнюю проверку окончательных составов перед мундиалем.

    Сербия — Чили

    4 июня, 21:00 мск

    «Белые орлы» отлично провели отбор в очень сложной группе, в конкуренции с Ирландией, Австрией и Уэльсом, завоевав себе место на мундиале.

    Несмотря на всё это, было принято решение сменить наставника — вместо Славена Билича команду возглавил Младен Крстаич.

    Под его руководством сербы до нового года обыграли команду Китая (2:0) и сыграли вничью с Кореей (1:1), а в марте этого года уступили команде Марокко (1:2) и победили Нигерию (2:0).

    Кто к нам с мячом придет? Египет Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта

    В составе сербской команды сыграют представители РФПЛ — Бранислав Иванович из «Зенита» и Урош Спаич — новичок «Краснодара». Но все прекрасно знают и остальных игроков команды: Тадича, Коларова, Матича, Ляича ,Рукавину, Костича, Митровича и, главную звезду Серии А прошедшего сезона, Милинковича-Савича.

    Чилийцы огорчили всех, не сумев пройти отбор в Южной Америке. После такого поворота событий у команды появился новый наставник, колумбиец Руэда, который раньше тренировал сборные Гондураса, Колумбии и Эквадора.

    После провала в отборе на ЧМ, чилийцам, которые до этого выиграли два подряд Кубка Америки, необходима встряска и переформатирование, чем сейчас и занимается Руэда.

    Результаты пока идут по нисходящей — в марте чилийцы вырвали победу у Швеции (2:1), разошлись миром с Данией (0:0), после чего и вовсе проиграли Румынии (2:3).

    Италия — Голландия

    4 июня, 21:45 мск

    Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогой Реакция прессы на матч Франция — Италия

    Экс-наставник «Зенита» Роберто Манчини продолжает работу над постройкой новой «Скуадры Адзурры», сделав ставку на новых игроков, в том числе на Марио Балотелли, который пока оправдывает доверие.

    Начав с победы над скромной Саудовской Аравией (2:1), которая тоже оставила вопросы, итальянцы уступили в матче с Францией (1:3).

    В первом матче Супер Марио забил, а во втором — заработал и исполнил штрафной, который привел к голу Леонардо Бонуччи. При этом с защитой у новой команды Италии пока не все в порядке.

    Сборная Голландии тоже проходит перестройку под руководством Рональда Кумана. Если в первом матче под новым руководством его подопечные уступили Англии (0:1), но уже через три дня они разгромили чемпионов Европы португальцев (3:0).

    В последнем матче Голландия встречалась с другими неудачниками, не попавшими на мундиаль — Словакией. Быстро пропустив, «оранье» отыгрались благодаря голу Квинси Промеса, становящегося одним из лидеров обновленной команды. Сумеет ли игрок «Спартака» огорчить и бывшего тренера «Зенита»?

    Россия — Турция

    5 июня, 19:00 мск

    Главная проблема сборной России — ее тренер Реакция прессы на очередное поражение сборной России

    У сборной России затяжная безвыигрышная серия, составляющая уже 6 матчей, при разнице мячей 5-12. Ни разу в последних встречах россиянам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    В марте подопечные Черчесова была разгромлена бразильцами со счетом 0:3 и французами со счетом 1:3, а в мае — без особых шансов уступили Австрии со счетом 0:1.

    Рулевой сборной России постоянно тасует игроков, за 10 дней до мундиаля так и не нащупав костяк команды. Матч с Турцией — последняя возможность определиться.

    На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, два последующих товарняка в 2017 году они тоже проиграли, уступив Румынии (0:2) и Албании (2:3).

    После нового года подопечные Мирчи Луческу не проигрывают уже 4 матча подряд. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах.

    В мае сборная Турции справилась с командой Ирана (2:1), но в последнем на данный момент матче едва спаслась от поражения, сыграв вничью со скромным Тунисом (2:2).

    Бельгия — Египет

    6 июня, 21:45 мск

    Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

    Подопечные Роберто Мартинеса, уверенно прошедшие отбор к ЧМ-2018, в товарняках разминались на не самых сильных соперниках: командах Мексики (3:3), Японии (1:0) и Саудовской Аравии (4:0).

    В окончательной заявке бельгийцев не нашлось места незаменимому ранее универсальному полузащитнику «Ромы» Радже Найнгголану. Возможно именно его огня не хватило «красным дьяволам» в матче с Португалией, который закончился сухой ничьей.

    Сборная Египта, благодаря защитнику «Реала» Серхио Рамосу, перед мундиалем лишилась своего главного оружия — бомбардира «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, и теперь учится играть без него, по крайней мере до матча с Россией на ЧМ-2018.

    Получается не очень. Домашнее поражение от Греции (0:1), от Кувейта «фараоны» едва унесли ноги — 1:1, а в матче с Колумбией отстояли сухую ничью.

    Матчем с Бельгией египтяне смогут подготовиться к предстоящему противостоянию с другим сильным противником — Уругваем, встречей с которым для них начнется групповой этап мундиаля.

    Matchday. 👊

    Публикация от England (@england)

    Англия — Коста-Рика

    7 июня, 22:00 мск

    За кем следить на ЧМ-2018. Давинсон Санчес Продолжаем нашу специальную рубрику к Чемпионату мира-2108.

    Команда Гарри Саутгейта, как это часто бывает у англичан, отлично прошла отборочный цикл, досрочно оформив выход на мировое первенство.

    Этой весной англичане в товарищеских матчах одолели Голландию (1:0) и сыграли вничью с Италией (1:1).

    Матч с мобильной нигерийской сборной 2 июня закончился довольно уверенной победой «Трех Львов», которые всерьез задумывают если не о победе на мундиале, то как минимум — финале.

    Англия и Коста-Рика встречались в рамках группового этапа Чемпионата мира 2014 года. Команды сыграли вничью в последнем туре, после чего Англия покинула турнир с одним набранным очком.

    Дневник ЧМ-2018: Иск к Рамосу, Неймар говорит с Кубком и вувузела в Сокольниках Дайджест последних новостей о приближающемся мундиале

    Коста-Рика же в двух других играх одолела Уругвай и Италию и вышла в плей-офф турнира с первого места, дойдя до четвертьфинала и уступив Голландии по пенальти.

    С тех пор утекло много воды, но в отборе к ЧМ-2018 команда набрала 16 очков в 10 встречах и заняла второе место в группе после Мексики, отобравшись в финальную часть мундиаля напрямую.

    После отборочного этапа Коста-Рика провела ряд товарищеских матчей, которые нельзя назвать удачными.

    Проиграв Испании (0:5), Венгрии (0:1) и Тунису (0:1), «Лос Тикос» смогли одолеть только Шотландию (1:0), после чего уступили Тунису (0:1).

    Португалия — Алжир

    7 июня, 22:15 мск

    Кто к нам с мячом придет? Уругвай Первый чемпион мира, дядя и племянник, Форлан и Суарес. История сборной Уругвая на чемпионатах мира по футболу

    Чемпионы Европы довольно уверенно выиграли свою группу отбора к ЧМ-2018, но в товарищеских матчах не поражают качественной игрой, особенно в текущем году, когда приходится играть без Криштиану Роналду.

    Лидер «Реала» спас свою команду в матче с Египтом (1:2), оформив дубль на последних минутах, но в последующих матчах не игра, и «европейские бразильцы» сначала без шансов проиграли сборной Нидерландов со счетом 0:3, затем не справились с Тунисом (2:2), а в последнем матче с Бельгией не сумели открыть счет — 0:0.

    В матче с Алжиром Роналду также не сыграет, что дает африканцам небольшую надежду. Алжирцы провалили отборочный этап, финишировав на последней строчке в турнирной таблице.

    В марте в товарищеском матче африканцы разгромили Танзанию со счетом 4:1, после чего проиграли три матча подряд, причем с не самыми сильными сборными (и это еще мягко сказано): Иран (1:2), Саудовская Аравия (0:2) и Кабо-Вероде (2:3).

    Германия — Саудовская Аравия

    8 июня, 20:30 мск

    За кем следить на ЧМ-2018. Юлиан Брандт Немецкий талант из города музыкантов — новый герой рубрики, представляющей героев ЧМ-2018 по футболу

    Немцы являются фаворитами первенства в России, на котором им предстоит защищать титул, так что они методично готовятся, обновив состав.

    Результаты последних матчей правда настораживают — три ничьих в матчах с Англией (0:0), Францией (2:2) и Испанией (1:1), и поражение от Бразилии (0:1).

    А в последне матче Бундестим прервал традицию побед над географическими соседями из Австрии, потерпев первое в своей истории поражение от них со счетом 1:2. Матч с аравийцем нужен для окончательной шлифовки состава.

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    «Соколы» без проблем прошли отбор и добыли путёвку на ЧМ. Дружина Хуана Антонио Пицци провела в марте два товарняка — 2:0 одолели алжирцев, и с таким же счётом греков.

    После чего пришлось столкнуться с соперником посложнее — Италией. Несмотря на совершенно разные весовые категории, саудитам удалось воспользоваться расслабленностью соперника в конце матча и ужалить его, так что поражение со счетом 1:2 можно счесть довольно пристойным результатом.

    Встреча с Германией выйдет на порядок сложнее, но позволит подготовиться к противостоянию с Уругваем.

    Франция — США

    9 июня, 22:00 мск

    Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок

    Финалисты Евро-2016 готовятся к мундиалю. последовательно наращивая мощь. Товарищеские матчи в марте начались с обескураживающего поражения от Колумбии (2:3), когда забив два мяча «Трехцветные» расслабились, за что и поплатились.

    Затем подопечные Дешама уверенно, на классе, разгромили команду России (3:1). В мае так же, не слишком напряглась, французы разделались с Ирландией, сумев вскрыть защиту «Зеленой армии» — 2:0.

    Матч с Италией закончился со счетом 3:1, хотя справедливости ради, защита «Скуадра Адзурры», проходящей перестройку, пока не в лучшем состоянии.

    Сборная США впервые за долгое время не сумела отобраться на чемпионат мира, что привело к смене тренера. Перед Новым годом американцы сыграли товарищеский матч с Португалией, обменявшись голами — 1:1.

    В январе сборная США разошлась миром с Боснией (0:0), а следующие два матча выиграла, победив Парагвай (1:0) и Боливию (3:0).

    В последней встрече подопечные Дэйва Сарачана в Дублине уступили Ирландии со счетом 1:2. Первыми открыв счет они не сумели удержать даже ничью, пропустив на последних минутах.

    Американцы исповедуют атлетичный, но техничный футбол, и станут очередной серьезной проверкой для команды Дешама.

    Австрия — Бразилия

    10 июня, 17:00 мск

    ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить Кому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале?

    Футболисты Франко Фода ужасно выступили на отборе ЧМ-2018, и финишировали четвёртыми, хотя и завершили отборочный цикл двумя победами.

    В последнее время коллектив прибавил: до нового года в товарищеском матче австрийцы одолели Уругвай (2:1), в марте разгромили со счетом 3:0 Словению и со счетом 4:0 Люксембург.

    Победную серию продолжила скромная, но уверенная виктория в матче с Россией (1:0) и довольно неожиданная победа над Германией. Матч с бразильцами может послужить доказательством, что успехи австрийцев неслучайны.

    Сборная Бразилии, уверенно выигравшая отбор на ЧМ-2018, является одним из претендентов на победу в предстоящем турнире.

    В товарищеских матчах пентакампеоны в прошлом году одолели Японию (3:1) и разошлись миром с Англией (0:0), а этой весной победили Германию (1:0) и разгромили Россию (3:0).

    Наставник бразильцев Тите отцепил от сборной Алекса Сандро из «Ювентуса» и Давида Луиза из «Челси», зато у болельщиков «селесао» есть повод для радости — в строй возвращается Неймар, который уже тренируется с мячом и скорее всего выйдет на поле в матче с Хорватией, а во встрече с Австрией сыграет уже на все 100%.

    Продлит ли Турция неудачную серию сборной России?Россия — Турция. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 5 июня
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