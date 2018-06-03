Россия — Турция и другие матчи, которые не стоит пропускать

Сербия — Чили

4 июня, 21:00 мск

«Белые орлы» отлично провели отбор в очень сложной группе, в конкуренции с Ирландией, Австрией и Уэльсом, завоевав себе место на мундиале.

Несмотря на всё это, было принято решение сменить наставника — вместо Славена Билича команду возглавил Младен Крстаич.

Под его руководством сербы до нового года обыграли команду Китая (2:0) и сыграли вничью с Кореей (1:1), а в марте этого года уступили команде Марокко (1:2) и победили Нигерию (2:0).

Кто к нам с мячом придет? Египет Английское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта

В составе сербской команды сыграют представители РФПЛ — Бранислав Иванович из «Зенита» и Урош Спаич — новичок «Краснодара». Но все прекрасно знают и остальных игроков команды: Тадича, Коларова, Матича, Ляича ,Рукавину, Костича, Митровича и, главную звезду Серии А прошедшего сезона, Милинковича-Савича.

Чилийцы огорчили всех, не сумев пройти отбор в Южной Америке. После такого поворота событий у команды появился новый наставник, колумбиец Руэда, который раньше тренировал сборные Гондураса, Колумбии и Эквадора.

После провала в отборе на ЧМ, чилийцам, которые до этого выиграли два подряд Кубка Америки, необходима встряска и переформатирование, чем сейчас и занимается Руэда.

Результаты пока идут по нисходящей — в марте чилийцы вырвали победу у Швеции (2:1), разошлись миром с Данией (0:0), после чего и вовсе проиграли Румынии (2:3).

Италия — Голландия

4 июня, 21:45 мск

Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогой Реакция прессы на матч Франция — Италия

Экс-наставник «Зенита» Роберто Манчини продолжает работу над постройкой новой «Скуадры Адзурры», сделав ставку на новых игроков, в том числе на Марио Балотелли, который пока оправдывает доверие.

Начав с победы над скромной Саудовской Аравией (2:1), которая тоже оставила вопросы, итальянцы уступили в матче с Францией (1:3).

В первом матче Супер Марио забил, а во втором — заработал и исполнил штрафной, который привел к голу Леонардо Бонуччи. При этом с защитой у новой команды Италии пока не все в порядке.

Сборная Голландии тоже проходит перестройку под руководством Рональда Кумана. Если в первом матче под новым руководством его подопечные уступили Англии (0:1), но уже через три дня они разгромили чемпионов Европы португальцев (3:0).

В последнем матче Голландия встречалась с другими неудачниками, не попавшими на мундиаль — Словакией. Быстро пропустив, «оранье» отыгрались благодаря голу Квинси Промеса, становящегося одним из лидеров обновленной команды. Сумеет ли игрок «Спартака» огорчить и бывшего тренера «Зенита»?

Россия — Турция

5 июня, 19:00 мск

Главная проблема сборной России — ее тренер Реакция прессы на очередное поражение сборной России

У сборной России затяжная безвыигрышная серия, составляющая уже 6 матчей, при разнице мячей 5-12. Ни разу в последних встречах россиянам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В марте подопечные Черчесова была разгромлена бразильцами со счетом 0:3 и французами со счетом 1:3, а в мае — без особых шансов уступили Австрии со счетом 0:1.

Рулевой сборной России постоянно тасует игроков, за 10 дней до мундиаля так и не нащупав костяк команды. Матч с Турцией — последняя возможность определиться.

На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, два последующих товарняка в 2017 году они тоже проиграли, уступив Румынии (0:2) и Албании (2:3).

После нового года подопечные Мирчи Луческу не проигрывают уже 4 матча подряд. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах.

В мае сборная Турции справилась с командой Ирана (2:1), но в последнем на данный момент матче едва спаслась от поражения, сыграв вничью со скромным Тунисом (2:2).

Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils) 2 Июн 2018 в 11:54 PDT

Бельгия — Египет

6 июня, 21:45 мск

Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

Подопечные Роберто Мартинеса, уверенно прошедшие отбор к ЧМ-2018, в товарняках разминались на не самых сильных соперниках: командах Мексики (3:3), Японии (1:0) и Саудовской Аравии (4:0).

В окончательной заявке бельгийцев не нашлось места незаменимому ранее универсальному полузащитнику «Ромы» Радже Найнгголану. Возможно именно его огня не хватило «красным дьяволам» в матче с Португалией, который закончился сухой ничьей.

Сборная Египта, благодаря защитнику «Реала» Серхио Рамосу, перед мундиалем лишилась своего главного оружия — бомбардира «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, и теперь учится играть без него, по крайней мере до матча с Россией на ЧМ-2018.

Получается не очень. Домашнее поражение от Греции (0:1), от Кувейта «фараоны» едва унесли ноги — 1:1, а в матче с Колумбией отстояли сухую ничью.

Матчем с Бельгией египтяне смогут подготовиться к предстоящему противостоянию с другим сильным противником — Уругваем, встречей с которым для них начнется групповой этап мундиаля.

Matchday. 👊 Публикация от England (@england) 2 Июн 2018 в 2:02 PDT

Англия — Коста-Рика

7 июня, 22:00 мск

За кем следить на ЧМ-2018. Давинсон Санчес Продолжаем нашу специальную рубрику к Чемпионату мира-2108.

Команда Гарри Саутгейта, как это часто бывает у англичан, отлично прошла отборочный цикл, досрочно оформив выход на мировое первенство.

Этой весной англичане в товарищеских матчах одолели Голландию (1:0) и сыграли вничью с Италией (1:1).

Матч с мобильной нигерийской сборной 2 июня закончился довольно уверенной победой «Трех Львов», которые всерьез задумывают если не о победе на мундиале, то как минимум — финале.

Англия и Коста-Рика встречались в рамках группового этапа Чемпионата мира 2014 года. Команды сыграли вничью в последнем туре, после чего Англия покинула турнир с одним набранным очком.

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Коста-Рика же в двух других играх одолела Уругвай и Италию и вышла в плей-офф турнира с первого места, дойдя до четвертьфинала и уступив Голландии по пенальти.

С тех пор утекло много воды, но в отборе к ЧМ-2018 команда набрала 16 очков в 10 встречах и заняла второе место в группе после Мексики, отобравшись в финальную часть мундиаля напрямую.

После отборочного этапа Коста-Рика провела ряд товарищеских матчей, которые нельзя назвать удачными.

Проиграв Испании (0:5), Венгрии (0:1) и Тунису (0:1), «Лос Тикос» смогли одолеть только Шотландию (1:0), после чего уступили Тунису (0:1).

Публикация от Portugal (@portugal) 1 Июн 2018 в 6:19 PDT

Португалия — Алжир

7 июня, 22:15 мск

Кто к нам с мячом придет? Уругвай Первый чемпион мира, дядя и племянник, Форлан и Суарес. История сборной Уругвая на чемпионатах мира по футболу

Чемпионы Европы довольно уверенно выиграли свою группу отбора к ЧМ-2018, но в товарищеских матчах не поражают качественной игрой, особенно в текущем году, когда приходится играть без Криштиану Роналду.

Лидер «Реала» спас свою команду в матче с Египтом (1:2), оформив дубль на последних минутах, но в последующих матчах не игра, и «европейские бразильцы» сначала без шансов проиграли сборной Нидерландов со счетом 0:3, затем не справились с Тунисом (2:2), а в последнем матче с Бельгией не сумели открыть счет — 0:0.

В матче с Алжиром Роналду также не сыграет, что дает африканцам небольшую надежду. Алжирцы провалили отборочный этап, финишировав на последней строчке в турнирной таблице.

В марте в товарищеском матче африканцы разгромили Танзанию со счетом 4:1, после чего проиграли три матча подряд, причем с не самыми сильными сборными (и это еще мягко сказано): Иран (1:2), Саудовская Аравия (0:2) и Кабо-Вероде (2:3).

Публикация от Die Mannschaft (@dfb_team) 2 Июн 2018 в 12:17 PDT

Германия — Саудовская Аравия

8 июня, 20:30 мск

За кем следить на ЧМ-2018. Юлиан Брандт Немецкий талант из города музыкантов — новый герой рубрики, представляющей героев ЧМ-2018 по футболу

Немцы являются фаворитами первенства в России, на котором им предстоит защищать титул, так что они методично готовятся, обновив состав.

Результаты последних матчей правда настораживают — три ничьих в матчах с Англией (0:0), Францией (2:2) и Испанией (1:1), и поражение от Бразилии (0:1).

А в последне матче Бундестим прервал традицию побед над географическими соседями из Австрии, потерпев первое в своей истории поражение от них со счетом 1:2. Матч с аравийцем нужен для окончательной шлифовки состава.

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«Соколы» без проблем прошли отбор и добыли путёвку на ЧМ. Дружина Хуана Антонио Пицци провела в марте два товарняка — 2:0 одолели алжирцев, и с таким же счётом греков.

После чего пришлось столкнуться с соперником посложнее — Италией. Несмотря на совершенно разные весовые категории, саудитам удалось воспользоваться расслабленностью соперника в конце матча и ужалить его, так что поражение со счетом 1:2 можно счесть довольно пристойным результатом.

Встреча с Германией выйдет на порядок сложнее, но позволит подготовиться к противостоянию с Уругваем.

Публикация от Equipe de France de Football (@equipedefrance) 2 Июн 2018 в 1:22 PDT

Франция — США

9 июня, 22:00 мск

Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок

Финалисты Евро-2016 готовятся к мундиалю. последовательно наращивая мощь. Товарищеские матчи в марте начались с обескураживающего поражения от Колумбии (2:3), когда забив два мяча «Трехцветные» расслабились, за что и поплатились.

Затем подопечные Дешама уверенно, на классе, разгромили команду России (3:1). В мае так же, не слишком напряглась, французы разделались с Ирландией, сумев вскрыть защиту «Зеленой армии» — 2:0.

Матч с Италией закончился со счетом 3:1, хотя справедливости ради, защита «Скуадра Адзурры», проходящей перестройку, пока не в лучшем состоянии.

Сборная США впервые за долгое время не сумела отобраться на чемпионат мира, что привело к смене тренера. Перед Новым годом американцы сыграли товарищеский матч с Португалией, обменявшись голами — 1:1.

В январе сборная США разошлась миром с Боснией (0:0), а следующие два матча выиграла, победив Парагвай (1:0) и Боливию (3:0).

В последней встрече подопечные Дэйва Сарачана в Дублине уступили Ирландии со счетом 1:2. Первыми открыв счет они не сумели удержать даже ничью, пропустив на последних минутах.

Американцы исповедуют атлетичный, но техничный футбол, и станут очередной серьезной проверкой для команды Дешама.

Публикация от Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) 1 Июн 2018 в 2:30 PDT

Австрия — Бразилия

10 июня, 17:00 мск

ЧМ-2018: Шанс, который нельзя упустить Кому кровь из носу нужно побежать на российском мундиале?

Футболисты Франко Фода ужасно выступили на отборе ЧМ-2018, и финишировали четвёртыми, хотя и завершили отборочный цикл двумя победами.

В последнее время коллектив прибавил: до нового года в товарищеском матче австрийцы одолели Уругвай (2:1), в марте разгромили со счетом 3:0 Словению и со счетом 4:0 Люксембург.

Победную серию продолжила скромная, но уверенная виктория в матче с Россией (1:0) и довольно неожиданная победа над Германией. Матч с бразильцами может послужить доказательством, что успехи австрийцев неслучайны.

Сборная Бразилии, уверенно выигравшая отбор на ЧМ-2018, является одним из претендентов на победу в предстоящем турнире.

В товарищеских матчах пентакампеоны в прошлом году одолели Японию (3:1) и разошлись миром с Англией (0:0), а этой весной победили Германию (1:0) и разгромили Россию (3:0).

Наставник бразильцев Тите отцепил от сборной Алекса Сандро из «Ювентуса» и Давида Луиза из «Челси», зато у болельщиков «селесао» есть повод для радости — в строй возвращается Неймар, который уже тренируется с мячом и скорее всего выйдет на поле в матче с Хорватией, а во встрече с Австрией сыграет уже на все 100%.