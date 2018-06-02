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    Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогой

    Реакция прессы на матч Франция — Италия

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    Гризманн вел за собой партнеров в атаке сборной Франции
    Гризманн вел за собой партнеров в атаке сборной Франции
    Eurosport
    Накануне в рамках товарищеского поединка сборная Франции на своем поле переиграла Италию (3:1). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

    Франция деклассировала Италию

    «Доминируя в матче, сборная Франции могла сделать разницу в счете куда большей: скорость исполнения и множество перемещений атакующего трио хозяев поля в лице Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле были превосхожными и нанесли существенный ущерб оборонительным порядкам Италии. В то же время, "Ле Блё" порой мешал индивидуализм (как у Мбаппе на 63-й минуте) или наоборот чрезмерный альтруизм. Дембеле угодил в перекладину на 47-й минуте, Корентен Толиссо немного не попал в рамку на 52-й, однако нападающий "Селтика" все же сумел сделать счет 3:1 на 63-й минуте», — пишет на страницах France Football Бруно Родригес.

    Соперник подкачал. Франция не почувствовала сопротивления Ирландии Подопечные Дидье Дешама успешно провели товарищеский матч «Несмотря на многочисленные изменения в составе, которые сделал наставник Дидье Дешам, "Триколор" показали свой класс, где помимо прочих хорошо себя проявили Флориан Товен и Блез Матюиди. Благодаря хорошей игре в воротах гостей Сальваторе Сиригу, результат остался прежним. В своем втором товарищеском поединке в рамках подготовки к ЧМ-2018 "Галльские петухи" показали привлекательное лицо, и это важно»

    У Франции хороший резерв для успеха

    «После убедительного выступления Джибриля Сидибе и Бенжамена Менди в контрольной игре против Ирландии (2:0) 28 мая, их сменщики Бенжамен Павар и Люка Эрнандез проявили себя отличной подменой основным крайним защитникам команды против Италии. Это одна из шуток последних лет: Франции не хватает качественного резерва на позиции латералей, и особенно — справа», — отмечает Билель Гази в материале L'Equipe.

    «В пятничном матче против "Скуадры Адзурры" беглый взгляд на стартовый состав мог получить подтверждение этому утверждению. Тем не менее, имея за плечами лишь четыре и три поединка за национальную команду Бенжамен Павар и Люка Эрнандез продолжили свою международную стажировку во время подготовки к мундиалю. И понимание того, какой резерв есть у сборной, было ключевым перед отправлением в Россию».

    Луч надежды для Италии

    «В Ницце у сборной Италии возникло много трудностей, однако также там можно было увидеть луч надежды. Так, нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза — это уже лидер "Национале" в свои 20 лет, который разрывает редуты соперника, хотя и испытывает проблемы с разящими ударами, в то время, как вклад Марио Балотелли был решительно позитивным — не только потому, что он заработал и исполнил штрафной, который привел к голу Леонардо Бонуччи при счете 2:0, но больше из-за его желания, настроя и контроля своих нервов. Большие сэйвы сделал Сиригу после ударов от Мбаппе и особенно Товена: его вины в первых двух голах Франции не было, возможно, отчасти вратаря стоит критиковать за то, что далеко вышел из рамки, когда третий мяч забил Дембеле», — анализирует игру Стефано Канталупи на страницах La Gazzetta dello Sport.

    Вопросы без ответов. Франция мечтает повторить триумф 20-летней давности Дидье Дешам попробует избежать повторения ошибок «Самым проблемным в матче себя показал Данило Д'Амброзио: когда по его флангу вперед выдвигался Эрнандез, защитник "Интера" часто терял свою позицию, будучи застигнутым врасплох в центре поля. Пенальти, который привез в свои ворота Роландо Мандрагора — не единственное, за что стоит его критиковать, ведь он молод, и ему противостояли Поль Погба, Н'Голо Канте и Толиссо, в этом нет ничего серьезного. В то же время, нечто больше мог предложить в поединке нападающий Доменико Берарди: неэффективный в дриблинге, неточный в завершении, он всегда ждет момента, когда докажет свой талант, который у него несомненно есть».

    Солнце на итальянском горизонте

    «Пробел в классе был заметен, но это было весьма вероятно с учетом молодого и неопытного состава, который выбрал на игру новый наставник Роберто Манчини, тогда как мощь команды Дидье Дешама — особенно на контратаках — временами казалась угрожающей, тем не менее, выводы нужно делать, не забывая, насколько силен кризис сборной Италии, ведь даже небольшой шаг вперед к уровню такого соперника сейчас кажется гигантским прыжком. Конечно, поражение не может быть приятным, но лучше было бросить в бой молодые лица вместе с привычными исполнителями, дабы проверить их способности. Новый рулевой показал, что он готов идти на риск, и у него есть целый арсенал ответов, и некоторые представители следующего поколения выглядят готовыми бороться, пока другим еще нужно несколько спаррингов», — убежден в материале Football Italia Джанкарло Ринальди.

    Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии Бывший главный тренер «Зенита» попробует себя на международном уровне «Это была кривая обучения для "Скуадры Адзурры", которая, скорее всего, еще продолжится для сборной какое-то время, потому новые игроки будут появляться и исчезать, а ряд проверенных футболистов еще вернутся в команду. Новый наставник заявил, что у него нет волшебной палочки, чтобы исправить все в одночасье, и это было заметно во время второго матча под его руководством в Ницце, пока сомневающиеся могут жить во мраке и говорить о смертельном упадке, но пока еще слишком рано и непродуктивно идти по этой дорожке. В этом поединке нашлось достаточно достаточно признаков надежды, чтобы мы цеплялись за это, а также надеялись выстоять и перестроиться: впереди, конечно, будут неспокойные моря, но, по крайней мере, солнце находится на горизонте, и мы, кажется, двигаемся в лучшем направлении».

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