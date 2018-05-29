Соперник подкачал. Франция не почувствовала сопротивления Ирландии

Слишком слабый соперник

Журналист France Football Тимоте Крепен подчеркнул, что сборная Франции провела легкий матч, поскольку Ирландия оказалась не готова к серьезному противостоянию.

За кем следить на ЧМ в России. Давинсон Санчес Продолжаем нашу специальную рубрику к Чемпионату мира-2108. «В этот дождливый и штормовой вечер сборная Франции не имела особых проблем в матче против команды Ирландии, которая занимает 31-е место в рейтинге ФИФА.

В начале встречи "голубые" изо всех сил пытались продемонстрировать, кто здесь главный, но наткнулись на плотную оборону со стороны ирландцев.

Перегруппированная команда Мартина О’Нила с каждой минутой стала все больше и больше закрывалась на своей половине поля. У Франции начали возникать моменты, которые с течением времени становились все опаснее. Можно вспомнить хороший удар Мбаппе, не попавший в створ, а также штангу после выстрела Толиссо.

Между двумя этими опасными моментами Мбаппе, Фекир и Менди также пытались найти подход к воротам Дойла.

В конце концов "Стад де Франс" поднялся на ноги за пять минут до перерыва, когда Жиру после углового со второй попытки отправил мяч за линию ворот. Прошло еще несколько минут, как Мбаппе сделал пас на Фекира, а тот нанес неприятный удар, который застал врасплох Дойла, не сумевшего спасти свои ворота.

Как вы уже поняли, ирландская сборная была далека от самых сложных противников сборной Франции. Манданда и его партнеры по линии защиты провели очень спокойный вечер. Вратарь "Марселя" реально вступил в игру, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, только в компенсированное время ко второму тайму», — замечает Крепен.

Фекир, Менди и Сидибе убедили Дешама

Корреспондент Le Figaro Баптист Деспре отметил хорошую игру некоторых резервистов сборной Франции, которые хорошо постарались для попадания в окончательную заявку на ЧМ-2018.

Бейл, беги. Четыре варианта для валлийца Англия, еще раз Англия, Германия или Италия — куда Бейл уйдет из «Реала», чтобы стать настоящей суперзвездой? «Период подготовки к чемпионату мира обязывает Дидье Дешама испытывать различные варианты. В этот раз он оставил на скамейке запасных Льориса, Погба, Канте и Гризманна, предоставив игровое время другим футболистам – Рами, Нзонзи, Толиссо и Фекиру.

Расположившись на позиции архитектора игры, сразу позади Мбаппе и Жиру, игрок "Лиона" оправдал ожидания, предложив отличное качество, которое воплотилось во второй гол на 44-й минуте. В России у него точно будет возможность выйти на поле, когда Гризманну понадобится отдых.

Однако в глаза бросился не только его талант. Закаленная публика на "Стад де Франс" устроила Фекиру стоячие овации, когда он уходил с поля на 64-й минуте.

Еще одна приятная новость – выступление Бенжамена Менди и Джибриля Сидибе, которые в этом сезоне восстанавливались после травм колена. Включив их в заявку для подготовки к ЧМ-2018, Дидье Дешам никогда не скрывал, что будет их судить исключительно по игре. В целом итог вышел положительным.

Несмотря на ужасные климатические условия, при которых нередко случаются рецидивы, все прошло хорошо. Оба игрока действовали спокойно и отыграли именно так, чтобы гарантировать себе место в окончательной заявке.

Располагаясь очень высоко, они создавали острые моменты, успевая контролировать ирландских нападающих, которые в этот вечер потерялись на фоне французов. В пятницу ждем от команды Дешама еще одного подтверждения своей силы», — пишет Деспре.

Жиру наравне с Зиданом

Обозреватель газеты L’Equipe Венсан Дюлюк в своем материале подчеркнул, что Оливье Жиру сравнялся с Зинедином Зиданом по количеству голов за сборную Франции.

«Футболисты сборной Франции продемонстрировали хорошую коллективную игру, до самого финального свистка удерживая баланс и контроль. Но уровень противостояния со стороны соперника, к сожалению, не дает нам возможности четко понять, насколько сильна команда в обороне. Вероятно, ответ на этот вопрос мы получим уже в пятницу, когда в Ниццу приедет сборная Италии.

Что касается личностной оценки, то некоторые вопросы точно были сняты: Бенжамен Менди удивительно обнадежил своим физическим состоянием, выдав отличную игру для того футболиста, который восемь месяцев не выходил в стартовом составе. Если в пятницу он сможет отыграть еще хотя бы час на таком же уровне, то это будет большая победа для него и для "голубых".

Схема 4-4-2 показала реальный уровень влияния Корентена Толиссо, а также статистические и технические умения Набиля Фекира. Когда они покинули поле во втором тайме, система уже не работала, но, говоря откровенно, вчерашний вечер как раз и был рассчитан на проверку Толиссо и Фекира, а не Поля Погба и Антуана Гризманна.

Атакующие действия также были очень интересными, потому что Килиан Мбаппе хорошо двигался, создавая много острых моментах. В позиции, которая напомнила ему о лучшем сезоне в составе "Монако", он нанес несколько неплохих ударов в первом тайме. В последующих месяцах он должен помнить, что простота действительно может стать его другом, и другом его партнеров по команде.

Открыв счет под проливным дождем, Оливье Жиру забил свой 31-й гол в футболке сборной Франции. Его часто критикуют, но он уже сравнялся по количеству точных ударов с Зинедином Зиданом», — констатирует Дюлюк.

Накрыло французским бризом

Ирландский портал RTE подчеркнул, что сборной Ирландии не хватает опыта, из-за чего команда не в состоянии конкурировать с сильными соперниками.

У Салаха все только начинается Как оценивать успехи форварда «Ливерпуля» и его перспективы? «Везение нашего вратаря закончилось на 40-й минуте, когда Дойл отразил удар головой от Оливье Жиру. Последующие добивание от форварда сборной Франции заставило мяч пересечь линию ворот, прежде чем его заблокировал Шеймус Коулман.

Вечер для Дойла стал еще хуже спустя четыре минуты, когда он подставил руки под удар Фекира, но лишь для того, чтобы помочь сфере оказаться в сетке собственных ворот.

В итоге Франция одержала победу над неопытной командой Ирландии со счетом 2:0 на "Стад де Франс".

Заметим, что нападающий Грэм Берк стал первым игроком ирландской лиги за 11 лет, который провел матч в основной национальной команде. До него этим мог похвастаться Джо Гэмбл, сыгравший в 2007 году против Эквадора», — отмечается в материале.