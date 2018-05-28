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    У Салаха все только начинается

    Как оценивать успехи форварда «Ливерпуля» и его перспективы?

    Ливерпуль Футбол Англии
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    Мохамед Салах продолжает прогрессировать
    Мохамед Салах продолжает прогрессировать
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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах провел пока что свой лучший сезон в карьере. Пытаемся разобраться, как это удалось египтянину, и чего ожидать от него в дальнейшем.

    Как Салах шел к «Ливерпулю»

    Мохамед Салах преодолел настоящие испытания на пути к своему нынешнему статусу одного из лучших форвардов мира, о чем, пожалуй, уже можно утверждать. Еще в 14 лет он заключил первый профессиональный контракт с египетским «Эль Макавлуном», но но это не была комфортная жизнь, ведь каждый день его ожидал маршрут в более чем 100 километров туда и обратно на пути из родного города в Каир. И мало того, что для этого ему приходилось ездить на автобусе с несколькими пересадками (доходило и до пяти), вдобавок, он еще и вел себя чрезвычайно дисциплинированно, с ранних лет доказывая свой профессионализм, когда по просьбе тренера не смотрел телевизор допоздна и не залеживался в кровати утром.

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    В полуфинале еврокубка швейцарский коллектив уступил «Челси», но и тот изрядно натерпелся от Мохамеда, и хотя у футболиста изрядно хромала результативность, уже в зимнее трансферное окно 2014 года «Синие» приобрели его у «Базеля». В лондонской команде Салаху не удалось проявить свои лучшие качества (один гол в 13 матчах), а тогдашний менеджер коллектива Жозе Моуринью решил отдать его аренду «Фиорентине» через год после подписания. В Италии нападающий раскрылся заново, внеся свою лепту в выход «Фиалок» в полуфинал Лиги Европы, на пути к которому от него снова пострадал «Тоттенхэм», однако куда более ярко форвард заиграл в «Роме» — 36 голов за два сезона и признание лучшего игрока сезона в 2017 году.

    Именно после этого футболист оказался в «Ливерпуле» за рекордные на тот момент в истории мерсисайдцев 42 миллиона евро, которые сейчас кажутся явной скидкой.

    Как Салаху удалось так заиграть в «Ливерпуле»

    В том, что новичку «Красных» удалось настолько удачно заиграть на «Анфилде» (44 мячи во всех турнирах и победа в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги, что принесло ему награду лучшему футболисту сезона), нет ничего удивительного. Подписывая его, менеджер английской команды Юрген Клопп подбирал исполнителя, который прекрасно вписывается в футбол немецкого тренера. Быстрый в игре с мячом, агрессивный в отборе, что делало его идеальным игроком для знаменитой философии «гегенпрессинга» наставника. «Ливерпуль» искал еще одного реактивного футболиста в стремительном нападении коллектива, и Салах оказался идеальной кандидатурой.

    Еще когда египтянин выступал за «Базель», его наставник Мурат Якин говорил о подопечном, что тот вполне может соревноваться с Усэйном Болтом — в «бегающем» идее игры Клоппа трудно было найти лучшую фигуру. Экс-рулевой «Фиорентины» Винченцо Монтелла и вовсе считает, что быстрее Мохамеда бежит с мячом разве что Лионель Месси. Немаловажным для Клоппа стало и то, как форвард много работает на тренировках, а также то, как способен выдерживать интенсивность его энергозатратного стиля.

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    Чего ожидать дальше?

    Несмотря на болезненное поражение в финале Лиги чемпионов, в котором главный бомбардир «Ливерпуля» получил травму еще в первом тайме, трудно увидеть причины, которые не позволят ему и в дальнейшем быть столь же влиятельным для своей команды. Неудача в дуэли с «Реалом» должна заставить нападающего и его партнеров еще сильнее жаждать успехов, и здесь Салаху важно подойти к новому сезоне в хорошей форме, несмотря на повреждение и чемпионат мира в России, из-за которого обычно футболистам не хватает полноценного отдыха летом.

    «Ливерпуль»: полный вперед! Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»? Но более судьбоносными для будущей судьбы египтянина будет работа его клуба по усилению состава. Если правление мерсисайдцев избавится от несоответствующих уровню самого Мохамеда игроков и не усилит проблемные позиции, а также не обеспечит ключевым исполнителям, включая самого топ-бомбардира, качественную подмену для ротации, то Салаху суждено стать той фигурой, которая будет тщетно пытаться тянуть за собой команду. Тем не менее, первые сообщения в прессе после киевского финала Лиги чемпионов доказывают, что руководство «Красных» понимают важность плодотворной работы на трансферным рынке, а значит форвард имеет неплохие шансы выиграть-таки большие трофеи на «Анфилде» и занять место рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси — для 25-летнего бомбардира все только начинается.

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