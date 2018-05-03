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    «Ливерпуль»: полный вперед!

    Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?

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    «Ливерпуль» впервые за 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов
    «Ливерпуль» впервые за 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов
    Phuket News
    «Ливерпуль» сумел выйти в финал Лиги чемпионов. Разбираемся, стало ли это ознаменованием того, что английский клуб — снова в элите европейского футбола.

    11 лет спустя

    О том, насколько грандиозным нужно считать данный успех «Ливерпуля», говорит хотя бы выступления клуба за последние десять с лишним летом. Так, свой последний «большой» трофей мерсисайдцы выиграли 12 лет назад, когда завоевали кубок Англии, лишь в серии пенальти одолев «Вест Хэм». С тех пор «Красные» смогли пополнить свой музей только одним трофеем: в 2012 году команда Кенни Далглиша снова-таки по пенальти обыграла представителя низшего дивизиона «Кардифф», в составе которого решающий промах совершил кузен тогдашнего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда Энтони Джеррард.

    Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов Безусловно, нужно сказать, что кроме этого, за прошедшие 12 лет мерсисайдцы выходили в финал Лиги чемпионов 2007 года, Кубка Англии-2012, Кубка Лиги-2016 и Лиги Европы-2016, а также становились вице-чемпионами в 2009-м и 2014-м годах, но вряд ли столь великий клуб будет гордиться статусом неудачника решающих матчей или чемпионской гонки, особенно когда именно его легендарный менеджер Билл Шенкли известен своей фразой: «Быть вторым — быть никем». В то же время, как бы ни завершился финал Лиги чемпионов 2018 года, нельзя не признать, что организация находится на правильном пути в своих попытках закрепиться среди грандов европейского футбола.

    Предпосылки успеха

    В действительности эти промежуточные успехи «Ливерпуля» неслучайны, если посмотреть на действия его руководства в последние годы. Клуб вовремя сориентировался, когда осенью 2015 года решил не медлить с отставкой тогдашнего менеджера Брендана Роджерса, даже несмотря на то, что за чуть более года до этого он едва не выиграл чемпионский титул в Премьер-лиге, ведь прекрасно осознавать, что такой видный тренер, как Юрген Клопп недолго будет оставаться безработным. Более того, дело не только в достижениях самого немца — куда большее значение для мерсисайдцев имело то, что этот специалист умеет добиваться успеха при ограниченных ресурсах, поступательно добиваясь прогресса, что крайне важно, с учетом более мощных финансах у лидеров АПЛ.

    Все это говорит о том, что экс-рулевой дортмундской «Боруссии» готов работать на «Анфилде» в течение продолжительного времени, а значит у «Красных» есть шанс построить если не династию, то, по крайней мере, наконец выиграть первый с 1990 года чемпионский титул или первую с 2005 года Лигу чемпионов. При этом возрастающие доходы участников Премьер-лиги от телевидения, успешное выступление в главном еврокубке вкупе с расширением трибун своего стадиона позволяют Клоппу рассчитывать на серьезное усиление состава. Если руководство клуба будет правильно использовать появившиеся средства, то нынешние победы должны стать хорошей базой для возвращения ведущие позиции в Англии и Европе.

    Чего ждать в дальнейшем?

    Для этого «Ливерпулю» в первую очередь не нужно делать ошибок в трансферной политике и на всякий случай запастись терпением, если работа Клоппа еще сезон-два не принесет ему вожделенных трофеев. В конце концов, команда даже может выиграть Лигу чемпионов-2018, но затем потерпит неудачу в стремлении развить этот успех. Именно так случилось после 2005 года, когда вслед за легендарной победой над «Миланом» в стамбульском финале попытки клуба сохранить и приумножить добытое не конвертировались в новые экспонаты своего музея. Причиной тому во многом стало неадекватное своим целям усиление коллектива, а также финансовые проблемы самого клуба, возникшие по вине тогдашних собственников.

    В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ Поскольку со вторым фактором в лагере мерсисайдцев сейчас все в порядке, главное — не дать маху с первым, ибо наряду с безусловными успехами на трансферном рынке вроде Мохамеда Салаха, Садио Мане, Вирджила ван Дейка и Эндрю Робертсона, есть и столь неоднозначные подписания, как Лорис Кариус и Рагнар Клаван, тогда как большие ресурсы создают соблазн переплатить за тех игроков, кто представляет собой сомнительную пользу. Пока что Клопп дает мало поводов упрекать его в трансферных промахах, а его тренерская работа и улучшение финансового благополучия клуба обещают еще больший прогресс команды и ее возвращение в элитарный круг европейского футбола. Единственным фактором против этого может стать разве что неожиданный уход из «Ливерпуля» многолетнего ассистента немца Желько Бувача, но и здесь Юрген постарается найти ему достойную замену.

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