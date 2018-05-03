Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов

Размен ударами

«С первой минуты "Рома" показала, где будет искать слабину. Между Ловреном и Александром-Арнольдом. Эль-Шаарави и Джеко ломились туда вдвоём. Давление римлян на полуфланге было осознанным и последовательным. Они постоянно пытались создать там численное большинство. Именно в эту зону постоянно шли забросы от Де Росси из центра поля.

Давление обескуражило гостей: уже на пятой минуте никто из них не мешал Флоренци бить метров с 20. Очень опасно.

"Ливерпуль" просто не разменивался на мелочи. Пусть "джалоросси" интенсивно разыгрывали мяч перед штрафной: ответ был смертельным. Ошибся Найнгголан – игрок, от которого этого ждёшь меньше всего. Под прессингом Милнера он грубо ошибся и выложил мяч Фирмино. Атака три в три – не гарантия гола, когда бьёт Мане, но в этот раз он справился. 0:1, пора по домам?

Нет. Не согласны двое: судьба и её орудие, Джеймс Милнер. Рекордсмен Лиги чемпионов с восемью ассистами в текущем сезоне. Соавтор первого гола "Ливерпуля" в матче. Человек со стальными лёгкими. Левый защитник, правый защитник, опорник, бокс-ту-бокс и плеймейкер в одном лице. В общем, ему можно только посочувствовать. Милнер максимально полезен, но, конечно, такой автогол станет хитом соцсетей», — вспоминает бурное начало матча корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Опять судейство

«В этом плей-офф Лиги чемпионов в тренде не только высокая результативность, но и ошибки арбитров, которые то повышают, а то уменьшают эту самую результативность. Не обошли судейские ляпы "Ливерпуль" в четвертьфинале, случились они с мерсисайдцами и в полуфинале. В самом начале второго тайма, когда Эдин Джеко убегал на свидание с Кариусом и был вратарем сбит в пределах штрафной, арбитр вместо пенальти придумал офсайд у нападающего "Ромы". Общественность была в шоке от решения. Но арбитра от заслуженного освистывания спас только случившийся быстро гол того же Джеко, который сделал счет 2:2.

Судья понял, что внимание от него ушло, и решил вернуть его. В одном из навалов "Рома" могла забивать третий, но Александер-Арнольд рукой отбил мяч, пущенный Эль-Шаарави с близкой дистанции. Ни главный, ни его помощники столь грубого нарушения правил не заметили, лишив хозяев чистейшего пенальти. Два одиннадцатиметровых, отбил бы их Кариус? Или "Рома" бы уже вела в счете 4:2? Болельщики римской команды могут дать утвердительный ответ на второй вопрос», — ругает Дамира Скомину автор Rusfootball.info Андрей Мордовин.

Цирк-шапито

«Кариус в шоке, стадион в экстазе, а футболисты с красно-желтых майках – по пояс в шансе совершить второй лигочемпионский подвиг за месяц…

…Да какой там подвиг, скорее очередной привоз. После углового забил "Ливерпуль", на свои ворота Вейналдуму скинул мяч Джеко, и голландец не промазал. С каждой минутой матч все больше напоминал шапито, торжество абсурда и ментальное кладбище прагматиков имени Жозе Моуринью. Какая сушка счета, вы о чем? Какая строгость в линиях? Адский замес без центра поля, позиционные ошибки, высмеивание оборонительных навыков – все это про матч полуфинала Лиги чемпионов. Вот что бывает, когда атака в разы по качеству преобладает над обороной. Причем в обеих командах. Это вам не "Реал" с "Баварией" (2:1, 2:2).

А были ведь и штанги, и карточки, и фейковые офсайды вместо железобетонных пенальти. Хозяева возводили в абсолют короткий и средний пас, а гости – не чурались перебрасываться лонгболлами с большей точностью, чем соперник. Но это не имело никакого значения, когда Джеко сравнивал счет, отлично подкараулив отскок от перчаток Кариуса. И все это возвращаясь к дырам в обороне и позиционному пофигизму в защите. Почему никто не держал боснийца, как он остался на добивании один, успел обработать мяч, посмотреть на ворота и затем только ударить?», — не может сдержать эмоций обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

Наинг-гол!

«На перерыв гости ушли с преимуществом в один мяч, но вторую половину начала еще более заряженная на борьбу "Рома". Ртуть в градуснике у ворот Кариуса стала закипать – дважды судья имел все основания назначить пенальти, но в первом случае зафиксировал у Джеко несуществующий офсайд вместо свистка за фол вратаря англичан на боснийце, а во втором не обратил внимания на игру рукой Александра-Арнольда. Несмотря на это хозяева все же забили – Джеко первым успел на добивание после удара Наингголана, – и для болельщиков обеих команд начались бесконечные 40 минут.

Бельгиец с индонезийскими корнями изо всех сил старался исправить свою ошибку, и на 86-й минуте ему удался бильярдный удар в дальний угол – мяч от штанги влетел в сетку ворот.

Дальше началось безумие: за 30 секунд до конца добавленного времени в пользу "Ромы" был-таки назначен пенальти за куда менее очевидное нарушение (Клаван якобы сыграл рукой) – Наингголан мощно пробил по центру, оформив дубль, но сразу вслед за этим прозвучал финальный свисток. "Рома" едва не совершила второй подвиг за месяц, почти отыграв отставание в три мяча.

Но чудо случается только раз – и в финал идет "Ливерпуль". Впервые за 11 долгих лет», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Справились и без Салаха

«Вера в столь нужный "сухарь" растаяла уже спустя девять минут после стартового свистка. Стало ясно, что трех безответных мячей теперь "Роме" не хватит. За первый тайм хозяева ни разу не попали в створ, что, правда, не помешало им забить. Все за соперников сделали сами мерсисайдцы.

Несмотря на это, на протяжении всего матча не покидало ощущение, что сами римляне не верят в чудесное спасение. Все привыкли к гегенпрессингу "Ливерпуля", фантастическим скоростям команды Юргена Клоппа. Но для того, чтобы не давать интриге возрождаться, гостям с Туманного Альбиона хватало и игры пешком. Нет, моменты у ворот Лориса Кариуса возникали регулярно, судьи постоянно ошибались, то даря "Роме" моменты, то, наоборот, не ставя железобетонный пенальти. Но красные доказали, что добиваться результата умеют даже в те редкие дни, когда у их главной звезды Мохамеда Салаха абсолютно ничего не получается», — отмечает специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров.

Провал обороны «Ливерпуля»

«До встречи с "Ромой" команда Клоппа пропустила 8 голов в основной стадии ЛЧ, а в двух матчах – 6. У "Ливерпуля" бездарная защита. Страшно представить, какую титаническую работу проделает Клопп накануне матча против "Реала", чтобы эта четверка при поддержке старательных, но явно не великих хавбеков сыграла без грубых ошибок, как против последних соперников. Хавбеки ведь тоже странные. Милнер опытный и с характером, но Джеймс, как и Хендерсон, не относится к категории Лэмпарда и Джеррарда по классу. А Вейналдум лучше в атаке, чем в опорной зоне.

В защите главным официально является вроде бы самый дорогостоящий защитник в истории футбола ван Дейк. Но давайте не забывать, что Вирджил в команде недавно, что у него нет опыта игры на столь высоком уровне. Не говоря о том, что сама по себе цена мало что значит – вспомните, как дорогущий "горожанин" Уокер сыграл в решающих эпизодах против самого "Ливерпуля". У "красных" в основе Клаван, Матип травмирован, а на флангах шотландец и англичанин, которых недавно никто толком не изучал. Но так веселее, ведь сильный крайний бек заблокировал бы сам пас на Эль-Шаарави, а вот Александер-Арнольд сыграл рукой и теперь будет о чем поговорить. Если не можем изменить прошлое – будем относиться к нему по-философски?», — пишет блогер Soccer.ru Неоморф.

Клопп сольет финал

«Команды Юргена Клоппа уже проиграли пять финалов подряд, причем со всеми возможными сценариями. Они были хищниками с "Вольфсбургом", примерно равными с "Севильей" и уступали в классе "Баварии" с "Ман Сити", но все равно уходили с поля в слезах и с решимостью вернуться и надрать негодяям что-нибудь при следующей встрече.

И причина именно в этом – рок-н-ролльном футболе немецкого тренера, сгорающем от переизбытка чувств и неспособного мыслить рационально. Финалы так не выигрываются. Это не драки у подъезда с кулаками нараспашку. Это красивые дуэли, где побеждает тот, кто хладнокровнее взводит курок, глядя в глаза бывшему другу.

Это Юрген Клопп – тренер, который олицетворяет поп-футбол и не выигрывает ничего значимого. На его команды круто смотреть в матчах типа четвертьфинала с "Сити" – интенсивность, гегенпрессинг, жажда крови, ммммм, вкуснотень. Но когда до чашки остается один шаг, клуб Юргена отбрасывает антикварные пистолеты, бросается на стоящего в десяти шагах врага и закономерно получает пулю в лоб.

Нужно болеть за Клоппа – только такие тренеры завлекают людей в футбол. Они красиво выигрывают и драматично проигрывают, подсаживая новых адептов на юргеноманию. Не заметишь, и вот уже следишь за новыми финалами "Боруссии", "Ливерпуля" или любого другого клуба, в который занесет харизматичного немца с щетиной. Потому что как иначе – он так заслуживал этой победы, и опять не повезло. Пора проснуться и понять – дело не в везении, Юрген Клопп не рожден для побед», — предрекает неудачу финалисту Лиги чемпионов автор Евроспорта Данил Тармасинов.

Клопп спасает АПЛ

«Клопп реанимировал не только "Ливерпуль", но и всю премьер-лигу. Чемпионат Англии негласно считается сильнейшим в Европе, но целых шесть лет в финале Лиги чемпионов не видели ни одной британской команды. Но едва ли вся Англия 26 мая будет поддерживать "Ливерпуль". Совсем наоборот: например, болельщики "Манчестер Юнайтед" будут кричать громче фанатов "Реала". А Барселона будет поддерживать "Ливерпуль".

Этим и пикантна Лига чемпионов – своей противоречивостью. Вроде бы "Барселона" стала лучшей в Испании, хотя "Реал" отказывается это признавать и устраивать ей чемпионский коридор. Вроде бы "Ливерпуль" рискует не попасть даже в четверку в премьер-лиге. Но при этом кто-то из нечемпионов своих стран точно станет сильнейшим во всей Европе. И как тогда быть? Кто главнее?

Да неважно. Прелесть Лиги чемпионов в том, что она иногда позволяет даже ущемленным почувствовать себя главными. И сейчас как раз такой случай. "Реал" может одной победой превратить провальный сезон в исторический, а "Ливерпуль" за 90 минут может хотя бы частично восстановить статус суперклуба. Кто станет счастливее?», — радуется автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Подарки от Скомины

«Им повезло, и повезло крупно. Их вратаря могли удалить. Они дважды могли получить пенальти в свои ворота. Они могли бы хвататься за соломинку на последних минутах, или еще что-нибудь хуже.

Тем не менее, "Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в Киеве 26 мая потому, что они все сделали правильно. Они знали, что у них лучше всего получается, они знали, что они должны делать. Они не приехали в Рим, пребывая в нерешительности о том, как лучше защищать разницу в три мяча. У этой команды атака — лучшая форма защиты.

И поэтому Юрген Клопп, хотя его и нельзя назвать самоуверенным психом, отправил своих игроков сделать с "Ромой" то, что "Рома" пытался сделать с ними. В результате "Ливерпуль" получил голы, необходимые для того, чтобы четыре мяча "Ромы" были лишь утешением для хозяев и не более.

Они не уступали в счете вплоть до 86-й минуты, когда было слишком поздно, и разница в счете составляла всего один мяч, до компенсированного времени. Можно сказать, что ни у кого не было сомнений в исходе противостояния, если бы не эти подарки, любезно предоставленные словенским судьей Дамиром Скоминой.

Он пропустил игру рукой Трента Александра-Арнольда, которая тянула на пенальти, и его помощник показал Эдину Джеко офсайд, когда он, вероятно, был в правильном положении, и был совершенно определенно сбит Кариусом в штрафной. Римские болельщики выли от негодования, понятно дело, но по результатам двух матчей дальше прошла лучшая команда», — пишет автор Daily Mail Мартин Самюэль.

Ливерпульское безумие

«Часы тикали медленно, время почти остановилось. Матч в Вечном Городе был невероятной нервотрепкой, но для "Ливерпуля" это был их час судьбы: они попали в финал Лиги Чемпионов, где они столкнутся с "Реалом".

Противостояние между двумя большими клубами, обладающими такой богатой Европейской историей — этот финал будет настоящим наслаждением, и не в последнюю очередь потому, что обе команды славы своей атакой, а не обороной. Скоростной футбол Юргена Клоппа столкнется с самопровозглашенными королями этого соревнования, надеясь лишить их третьего подряд трофея Лиги Чемпионов.

После окончания матча, пока 5000 ливерпульских болельщиков удерживали на трибунах для их собственной безопасности, игроки прорвались через ряды официальных лиц, чтобы отпраздновать с ними. Капитан Джордан Хендерсон попросил передать ему баннер, посвященный Шону Коксу, ливерпульскому болельщику, который остается в коме после столь злобного нападения фанатов "Ромы", чтобы игроки могли его развернуть. После этого Мохамед Салах праздновал вместе с поклонниками, поющими песню о своем египетском короле.

Салах не забил в этом матче. Но ощущение было такое, как будто это сумели сделать все. После финального свистка игроки "Ливерпуля" упали на газон, истощенные эмоционально и физически, когда Клопп побежал на празднование. "Это звучит безумно, потому что это безумие", — сказал менеджер о счете, чувствах, матче и пути в финал Лиги чемпионов», — пишет автор The Telegraph Джеймс Барт.

Укротить Роналду

«Слишком ли самонадеянно будет предположить, что "Ливерпулю", который устроил столько захватывающих событий по пути в финал, хватит атакующий мощи, чтобы помешать "Реалу", самой успешной команды в истории Лиги чемпионов, отпраздновать свой 13-й триумф? Финал будет 26 мая в Киеве и "Ливерпуль" отправится в Украину, чтобы забивать голы, рисковать и проверить теорию о том, что у мадридского клуба есть проблемы в обороне.

Очевидно, что команде Юргена Клоппа нужно подтянуть свою защиту, устранить ошибки, который приводят к кризису в концовках матча, и надеяться, что их вратарь Лорис Кариус, не будет пожарить, как с ним нередко случается. Но, если умно действовать в атаке, им вполне по силами добавить еще один год, 2018, ко всем этим баннерам болельщиков, отмечающих предыдущие победы в 1977, 78, 81, 84 и 2005 годах. Команда Клоппа забила 46 голов, включая голы в квалификации, и на счету Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино — 31 из них. Правда, им нужно будет найти способ укротить Криштиану Роналду, но что можно сказать о "Ливерпуле" с уверенностью, так это то, что они будут атаковать с энергией и уверенностью», — пишет автор The Guardian Дэниэл Тейлор.