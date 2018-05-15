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    Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии

    Бывший главный тренер «Зенита» попробует себя на международном уровне

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    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
    corriere.it
    Федерация футбола Италии официально сообщила о назначении Роберто Манчини на должность главного тренера национальной команды. Экс-наставник «Зенита» пришел в «скуадру адзурру» в непростой момент, когда она впервые за долгое время не попала на чемпионат мира. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Напряженный сезон в России

    Редакция издания Gente d’Italia отметила, что Роберто Манчини вернулся на родину после непростого сезона в «Зените».

    Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов Состоялось заседание совета директоров «Спартака» по итогам сезона 2017/18 «Воссоединение Роберто Манчини и сборной Италии, наконец, стало реальностью. Бывший тренер "Зенита" подписал контракт с Федерацией футбола.

    Новость принесла некоторое удовлетворение, ведь решающим в выборе нового наставника стал как раз энтузиазм Манчини. Едва он доработал сезон в России, где подошел к завершению местный чемпионат, как тут же договорился о расторжении контракта.

    Таким образом, проблема, возникшая после катастрофы в отборе на ЧМ-2018, решена в том плане, что "скуадра адзурра" получила наставника с определенным международным уровнем.

    В последние месяцы командой руководил Джиджи Ди Бьяджо, но все понимали, что надолго он на этом посту не задержится. В то же время ходило много интересных слухов по поводу нового тренера.

    В итоге самыми реальными претендентами стали Манчини и Карло Анселотти, который вскоре отклонил предложение, так что выбор стал очевидным.

    У Манчини, как у игрока, в отношениях со сборной Италии была как любовь, так и ненависть, но все это уже осталось в прошлом.

    В уходящем сезоне он стоял у руля "Зенита" и не смог вывести команду в Лигу чемпионов, финишировав лишь на том месте, которое дает право стартовать с квалификации Лиги Европы. У него выдался тяжелый сезон в Премьер-лиге, в котором пришлось бороться с "Локомотивом", ЦСКА и "Спартаком" Массимо Карреры», — отмечается в материале.

    Разглядеть скрытые таланты

    Обозреватель Gazzetta dello Sport Себастьяно Вернаццо надеется, что Роберто Манчини сможет отыскать в Италии новых талантливых футболистов для сборной.

    Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? «Манчини вернулся в сборную спустя 25 лет. В 1994 году Арриго Сакки не взял его на чемпионат мира, после чего его отношения со "скуадрой адзуррой" испортились. Говорить о мести, конечно же, не приходится. Четверть века – достаточный срок, чтобы забыть прошлые обиды.

    Роберто имеет статус отличного мотиватора, а также славится своим умением разглядеть потенциал в футболисте, хотя в любом случае ему будет непросто, ведь выбор в сборной будет ограничен.

    Если в клубе он мог просто купить себе самого талантливого или самого дорогого игрока, то теперь придется довольствоваться тем, что есть. Новому тренеру придется искать талантливых футболистов.

    Среди любимчиков Манчини выделяется Балотелли. В своем время он сам был маленьким Балотелли, когда Марио еще не появился на свет. Вспомнить хотя бы его побег в Нью-Йорк после завершения карьеры. Это настоящий признак "баллотельяты".

    Он хорошо знает психологию "плохих парней", потому что сам был таким в 80-х. Ну и конечно же он попробует реанимировать карьеру своего любимого плохиша.

    Итальянский футбол обнищал, нового Манчини-игрока у нас нет, но зато можно попробовать его найти. Возможно, новый тренер увидит в ком-то неприметном для обывателя невероятные футбольные качества. Он просто обязан выискивать скрытые таланты. Это должно стать его миссией», — убежден Вернацца.

    Гарантированное возвращение Балотелли

    Журналисты Virgilio даже не сомневаются, что Роберто Манчини предоставит шанс проявить себя Марио Балотелли.

    «Большой любитель схемы 4-2-3-1 и протеже Марио Балотелли. Такими характеристики можно описать Роберто Манчини, призванного повести "скуадру адзурру" по новому курсу.

    Возвращение СуперМарио в сборную Италии – практически решенный вопрос, тем более после двух очень хороших сезонов в "Ницце". Нападающий отлично проявил себя на минувших выходных в Лиге 1, забив два гола, так что готов послужить новому наставнику как на острие атаки, так и в статусе помощника Иммобиле. Последний матч в синей футболке он провел 24 июня 2014 года против Уругвая.

    Одна из главных задач Манчини – омолодить команду. Доннарумма, Кьеза, Бернардески, Пеллегрини, Кристанте, Барелла станут новыми лидерами, которых поддержат ветераны в лице Кьеллини, Бонуччи и Де России.

    Также важно возродить Верратти, чья репутация запятнана уже много лет. Травмированный полузащитник в любом случае пропустит следующий матч. Это же касается Иммобиле и Де Шильо. При этом мы не удивимся сюрпризам», — говорится в статье.

    Надейся и жди

    Вилизар Якимов в своем материале для Football-Italia говорит о том, что Роберто Манчини действительно может вернуть сборную на былой уровень.

    Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона» «Итальянские традиции требуют того, чтобы строительство сборной начиналось с вратарской позиции. При этом я понимаю, что найти подходящего человека – непростая задача для Манчини. Будь то Маттиа Перин, Джанлуиджи Доннарумма или кто-то другой, тренер должен быть уверен в правильности своего выбора.

    Есть много вопросов, касающихся обороны и полузащиты, но, не глядя на игроков, которых выберет тренер, нет сомнений в том, что он будет услышан, а также контролировать ситуацию. Андреа Пирло может стать его помощником, и, если это правда, присутствие Маэстро станет огромным моральным и мотивационным стимулом для игроков.

    Формирование новой "скуадры адзурры" в любом случае займет много времени, а, учитывая, что команды Манчини никогда не славились своей остротой и привлекательным футболом, мы услышим много причин для пессимизма. Поэтому ключевыми факторами для возрождения сборной, очевидно, станут тяжелая работа и терпение», — подчеркивает Якимов.

    Последняя игра Манчини«Зенит» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
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