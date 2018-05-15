Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов

Анализ ошибок
Председатель совета директоров Леонид Федун рассказал, что на заседании совета директоров «Спартака» с докладом выступил главный тренер Массимо Каррера, который критичной оценил результаты своей работы.
Денег больше не станет
Корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов по итогам заседания совета директоров пришел к выводу, что руководство «Спартака» этим летом выделит на трансферы чуть меньшую сумму, чем в прошлом году.
На улице ЦСКА заслуженный праздник Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы «Глобальных выводов из всего этого — три. 1. Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым и Комбаровым, неясно. 2. Поставлена задача — квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. И непонятно, будет ли Каррера уволен, если снова не выполнит поставленную задачу. 3. Руководство обсудило вопросы селекции. Но позиции для усиления оно не назвало, впрочем, как и бюджет.
Отказ от публичных комментариев, думаю, связан, в том числе с тем, чтобы скрыть от болельщиков главный итог поражения от "Динамо". Денег на большие трансферы, возможно, станет чуть меньше.
Тратить лишнее, когда нет гарантий, что футболисты вырастут в цене после группового этапа Лиги чемпионов (его может просто не быть), слишком рискованно. Тем более отъезд Промеса из России, судя по всему, откладывается. Соответственно денег в клубе от этого больше не станет», — констатирует Карпов.
Каррера остается
Обозреватели «Спорт-Экспресса» Елена Григорьевская и Вячеслав Короткин отметили тот факт, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера будет готовить команду и к следующему сезону.
«Теперь о том, что не упомянул председатель совета директоров. Главное, что Каррера продолжит работу в соответствии со своим контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата. Вместе с ним в штабе остаются специалист по физподготовке Джорджо д’Урбано и еще один ассистент – Аттила Мальфатти – люди, которые появились в "Спартаке" по инициатиаве Массимо. Действующие договоры обоих рассчитаны до 31 мая этого года, однако трудовые отношения с ними будут продлены на год.
Что касается изменений в составе, то уместным выглядит расставание с защитниками Марко Петковичем и Георгием Тигиевым, плюс заканчивается аренда у еще одного представителя этого амплуа Николы Максимовича, а еще один игрок обороны – Сердар Таски – не станет заключать новое соглашение (действующее подходит к концу).
Вместе с тем в системе "Спартака" останутся хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров. Другие трансферы на выход – в том числе Квинси Промеса – возможны только в случае поступления предложений, устраивающих клуб. Соответственно, в случае ухода кого-то из основного состава потребуется найти адекватную замену», — говорится в материале.
Важность следующего сезона
Портал «Соккер.ру» пишет о том, что перед тренерским штабом «Спартака» поставлена непростая задача на следующий сезон.
Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ «Год будет непростым для всех фаворитов. "Зениту" нужен титул, времени на долгую раскачку у нового наставника нет. У ЦСКА будет обновленная линия защиты и не будет Мусы и Вернблума, а это всегда опасность промахнуться. Для "Локомотива" с отвлечением на Лигу чемпионов даже пятое место станет нормальным результатом, а "Краснодар" попробует сделать чемпионский рывок – у "Спартака" прибавляется серьезно настроенных конкурентов.
Но при этом Каррера не исчерпал тренерский ресурс с "красно-белыми", поскольку был длительный отрезок с августа по середину апреля, когда в РФПЛ никому на тот момент действующий чемпион не проигрывал. При этом "Спартак", как помните, до выезда в Ливерпуль с одноименным клубом сумел сыграть вничью, что не каждому удавалось. Вернее, почти никому не удавалось отбиться, когда Салах и компания давили так сильно весь матч. Даже у "Манчестер Сити" не получилось, так что "Спартак" небезнадежен.
Дело строго в готовности и отношении. Ни Глушаков, ни Промес, ни Фернандо не подготовились к концовке, которая оказалась труднее, чем думали. Так что за ними должок. И хотя очевидно, что не со всеми "Спартаку" Карреры по пути, все знают, что жарким чемпионатом мира футбольное лето не закончится, а только начнется. У Массимо есть один сезон, чтобы не повторить ошибки прошлого. Совет директоров принял верное решение – лучшего тренера в непростых условиях, когда команде нужна перестройка и наладка, не найти.
Один год есть, но важно использовать его с умом, ведь если прибавят хотя бы "Краснодар" и "Зенит", а подопечные Карреры усугубят ситуацию изнутри команды — о Лиге чемпионов можно забыть. Пока все печально из-за упущенных возможностей и трофеев, но не смертельно для команды, у которой есть игра, но нет квалифицированной помощи со стороны. Без сильных новичков успешный "Спартак" невозможен, старт и концовка сезона это показали. Дело в этом случае не в тренере, а в том, что он не может поделиться амбициями с игроками, если им хватило чемпионского духа только на один "золотой" сезон», — отмечается в статье.