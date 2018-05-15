Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов

Анализ ошибок

Председатель совета директоров Леонид Федун рассказал, что на заседании совета директоров «Спартака» с докладом выступил главный тренер Массимо Каррера, который критичной оценил результаты своей работы.

Леонид Федун Председатель совета директоров «Спартака» Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон.

в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил, что «Спартаку» мешает отсутствие победного менталитета.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Я сказал, что остался недоволен результатами сезона. У нас были возможности побеждать чаще, но не выиграли по своей вине – именно поэтому взял ответственность на себя. Выразил мнение о том, что не работает, что идет не так. И делал это не для того, чтобы создать себе алиби. Просто напрямую сказал президенту свое мнение. Это мой личный разговор с президентом. Некоторые детали не могу выносить на публику. Но еще раз повторю, что я остался недоволен тем, как завершился сезон. Также сказал, что сделал ошибки, это мой личный опыт, я многое понял. И готов начать следующий сезон еще более заряженным на победу, чем сейчас. Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко. Цель всегда – победа. Естественно, выиграть Лигу чемпионов невозможно. Цели в России для «Спартака» – взять титул в чемпионате и выиграть Кубок.

Вратарь «Спартака»выразил надежду что никаких тренерских перестановок в клубе в ближайшее время не будет.

Артем Ребров Вратарь «Спартака» У нас был командный ужин. Каррера поблагодарил всех за работу, и мы его тоже. У нас нормальные отношения. Почему не поблагодарить друг друга? Да, были удачи и неудачи, сезон закончили так, как закончили, но в любом случае мы тепло пообщались, обнялись и договорились встретиться после отпуска. Надеюсь, что никаких таких перестановок не будет, и мы встретимся в следующем сезоне. Пока никто ни с кем не прощался. Мы просто хорошо пообщались.

Денег больше не станет

Корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов по итогам заседания совета директоров пришел к выводу, что руководство «Спартака» этим летом выделит на трансферы чуть меньшую сумму, чем в прошлом году.

На улице ЦСКА заслуженный праздник Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы «Глобальных выводов из всего этого — три. 1. Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым и Комбаровым, неясно. 2. Поставлена задача — квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. И непонятно, будет ли Каррера уволен, если снова не выполнит поставленную задачу. 3. Руководство обсудило вопросы селекции. Но позиции для усиления оно не назвало, впрочем, как и бюджет.

Отказ от публичных комментариев, думаю, связан, в том числе с тем, чтобы скрыть от болельщиков главный итог поражения от "Динамо". Денег на большие трансферы, возможно, станет чуть меньше.

Тратить лишнее, когда нет гарантий, что футболисты вырастут в цене после группового этапа Лиги чемпионов (его может просто не быть), слишком рискованно. Тем более отъезд Промеса из России, судя по всему, откладывается. Соответственно денег в клубе от этого больше не станет», — констатирует Карпов.

Каррера остается

Обозреватели «Спорт-Экспресса» Елена Григорьевская и Вячеслав Короткин отметили тот факт, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера будет готовить команду и к следующему сезону.

«Теперь о том, что не упомянул председатель совета директоров. Главное, что Каррера продолжит работу в соответствии со своим контрактом, который рассчитан до конца следующего чемпионата. Вместе с ним в штабе остаются специалист по физподготовке Джорджо д’Урбано и еще один ассистент – Аттила Мальфатти – люди, которые появились в "Спартаке" по инициатиаве Массимо. Действующие договоры обоих рассчитаны до 31 мая этого года, однако трудовые отношения с ними будут продлены на год.

Что касается изменений в составе, то уместным выглядит расставание с защитниками Марко Петковичем и Георгием Тигиевым, плюс заканчивается аренда у еще одного представителя этого амплуа Николы Максимовича, а еще один игрок обороны – Сердар Таски – не станет заключать новое соглашение (действующее подходит к концу).

Вместе с тем в системе "Спартака" останутся хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров. Другие трансферы на выход – в том числе Квинси Промеса – возможны только в случае поступления предложений, устраивающих клуб. Соответственно, в случае ухода кого-то из основного состава потребуется найти адекватную замену», — говорится в материале.

Важность следующего сезона

Портал «Соккер.ру» пишет о том, что перед тренерским штабом «Спартака» поставлена непростая задача на следующий сезон.

Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ «Год будет непростым для всех фаворитов. "Зениту" нужен титул, времени на долгую раскачку у нового наставника нет. У ЦСКА будет обновленная линия защиты и не будет Мусы и Вернблума, а это всегда опасность промахнуться. Для "Локомотива" с отвлечением на Лигу чемпионов даже пятое место станет нормальным результатом, а "Краснодар" попробует сделать чемпионский рывок – у "Спартака" прибавляется серьезно настроенных конкурентов.

Но при этом Каррера не исчерпал тренерский ресурс с "красно-белыми", поскольку был длительный отрезок с августа по середину апреля, когда в РФПЛ никому на тот момент действующий чемпион не проигрывал. При этом "Спартак", как помните, до выезда в Ливерпуль с одноименным клубом сумел сыграть вничью, что не каждому удавалось. Вернее, почти никому не удавалось отбиться, когда Салах и компания давили так сильно весь матч. Даже у "Манчестер Сити" не получилось, так что "Спартак" небезнадежен.

Дело строго в готовности и отношении. Ни Глушаков, ни Промес, ни Фернандо не подготовились к концовке, которая оказалась труднее, чем думали. Так что за ними должок. И хотя очевидно, что не со всеми "Спартаку" Карреры по пути, все знают, что жарким чемпионатом мира футбольное лето не закончится, а только начнется. У Массимо есть один сезон, чтобы не повторить ошибки прошлого. Совет директоров принял верное решение – лучшего тренера в непростых условиях, когда команде нужна перестройка и наладка, не найти.

Один год есть, но важно использовать его с умом, ведь если прибавят хотя бы "Краснодар" и "Зенит", а подопечные Карреры усугубят ситуацию изнутри команды — о Лиге чемпионов можно забыть. Пока все печально из-за упущенных возможностей и трофеев, но не смертельно для команды, у которой есть игра, но нет квалифицированной помощи со стороны. Без сильных новичков успешный "Спартак" невозможен, старт и концовка сезона это показали. Дело в этом случае не в тренере, а в том, что он не может поделиться амбициями с игроками, если им хватило чемпионского духа только на один "золотой" сезон», — отмечается в статье.