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    На улице ЦСКА заслуженный праздник

    Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы

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    ЦСКА
    ЦСКА
    Столичный ЦСКА в заключительном туре одержал победу над махачкалинским «Анжи» (2:1) благодаря голам Ахмеда Мусы и Витинью. Таким образом, армейцы обогнали «Спартак» в таблице, завоевав серебро чемпионата и прямую путевку в Лигу чемпионов.

    Последний матч Мусы, Игнашевича и Березуцких?

    «Обо всем по порядку. Муса, скорее всего, действительно проводил последний матч за армейцев. Нигериец был арендован ЦСКА у "Лестера", и следующий сезон ему придется начать в новом клубе. Ахмед интересен вышедшему в АПЛ "Вулверхемптону", а также ряду турецких клубов. И чтобы побыстрее и подороже себя продать, весну в команде Виктора Гончаренко форвард провел околоидеальную. Уже на восьмой минуте Набабкин с левого угла штрафной мягко набросил мяч во вратарскую, где Муса проткнул его мимо Будакова.

    Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич устали. Об этом футболисты не раз говорили в контексте вызова в сборную России, а теперь и перспектив поиграть в футбол еще совсем чуть-чуть. ЦСКА может лишиться сразу девятерых игроков по окончании сезона, у восьми заканчиваются контракты, еще один – Муса. Защитники-ветераны уже сейчас учатся в ВШТ и планируют переквалифицироваться в тренеров. Если уговорить их продлить контракт не получится – ЦСКА предстанет в другом виде. Абсолютно.

    Игрой в первом тайме армейцы указали на классовый разрыв с "Анжи". Хозяева постоянно создавали моменты, но с завершением не обошлось без проблем. Армейцы могли вложить в ворота махачкалинцев три-четыре гола, но не везло. И вдруг ситуация развернулась в другую сторону: Хубулов идеально положил со штрафного под занавес первой 45-минутки. И уже ничья» — прощается с легендарными уже защитниками ЦСКА обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

    Бомба от Витиньо

    «Впрочем, болельщики армейцев недолго грустили. Через несколько минут в параллельном матче "Спартак" пропустил от "Динамо" – а поражение красно-белых облегчало задачу ЦСКА в борьбе за второе место. Объявление диктора на "ВЭБ-Арене" встретили громкими аплодисментами и скандированиями, в том числе нецензурными, в адрес "Спартака". При этом задача армейцев оставалась прежней – им нужно было побеждать.

    Вероятно, именно поэтому Виктор Гончаренко сделал перестановки уже в перерыве. И вместо Алексея Березуцкого на поле появился Натхо. Но в самый важный момент атаки у армейцев перестали получаться. Может, и не нужно было игрокам знать счет параллельного матча. Армейцы стали действовать как-то суетливо и все время пытались пробиться к штрафной по центру. Получалось неэффективно – большинство ударов блокировали защитники "Анжи".

    Выручил Витинью. Бразилец, который в этом сезоне издали бьет по воротам чаще примерно всех в Европе, но мало забивает, наконец-то решил исход матча. Именно его дальний удар вывел ЦСКА вперед. И стал победным. И подарил команде выход в групповой этап Лиги чемпионов. Получается, бразилец, в которого клуб когда-то вложил немаленькую сумму, наконец-то оправдал свое приобретение. ЦСКА занял второе место, напрямую попал в Лигу чемпионов, а значит, получит очень важные деньги на перестройку команды к новому сезону. Эта сумма составит не менее 15 миллионов евро», — выделяет главного героя матча корреспондента «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева.

    Тихая, но уверенная работа

    «Удивительное свойство ЦСКА заключается в том, что этот клуб и эта команда всё делают максимально тихо. Пока в "Спартаке" или "Зените" любой пас может спровоцировать недельные споры на телевидении, а любое поражение — вызвать небольшую, но кровопролитную войну, ЦСКА продирается сквозь свои проблемы незаметно. И шаги вперёд, и шаги назад — всё это происходит в тишине. А потом оказывается, что команда снова выше всех или почти всех.

    Даже самое громкое событие матча гасится звукоизолирующими стенами, как в радиостудии. От возрастного центра обороны команды убегает Хубулов, Набабкин кладёт ему руку на плечо, весь "Анжи" требует удалить защитника, но судья показывает только жёлтую карточку. Кажется, это может обернуться скандалом, но нет: с заработанного штрафного сам Хубулов упаковывает мяч в девятку, и общее махачкалинское негодование сменяется удовлетворением. Никакого скандала не будет. Не могло и быть.

    Свои голы ЦСКА тоже забивает из тишины. Без сверхкрасивых комбинаций, с большим количеством черновой, а потому незаметной работы без мяча (обратите внимание, как Фёдор Чалов подключился к атаке, когда забивал Витиньо) и затрачивая ровно столько энергии, сколько надо для трёх очков — так формируются победы команды Виктора Гончаренко. Когда при счёте 2:1 мяч попадает в перекладину ворот Игоря Акинфеева, всё равно не покидает ощущение контроля над ситуацией: если бы после этого потребовалось забить ещё — ЦСКА сделал бы гол на заказ», — восхищается выстроенной игрой армейцев корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок.

    Будущее туманно, но настоящее радостно

    «Скользкое преимущество продержалось до самого конца, как и счет 0:1 на "Открытие Арене". Удар свежего Владимира Полуяхтова из-за пределов штрафной мог обернуться шоком, но мяч, по счастью для фаворита, угодил в перекладину, ЦСКА опередил "Спартак" финишировал вторым и напрямую вышел в групповой этап. После финального свистка Лапочкина зрители не расходились и громогласно отпраздновали успех дважды, после каждого из московских матчей.

    Гончаренко поблагодарил болельщиков краткой речью, футболисты растянули благодарственный баннер, Набабкин сказал, что, вероятно, продлит контракт, Игнашевич с Милановым (оба уходят?) в обнимку прогулялись к фанатам, травмированный Константин Кучаев также вышел на поле и благодарил публику, размахивая костылями в такт скандированию: "Ко-стя Ку-ча-ев!". Имелся и соответствующий баннер в поддержку воспитанника клубной академии. Символично выглядели на общем радужном фоне и дети футболистов, высыпавшие на поле, принявшиеся радостно пинать мяч.

    Вид команды на следующий сезон по-прежнему остается непредсказуемым, но армейцы имеют полное право ощущать моральное удовлетворение от проделанной работы. На их улице сегодня заслуженный праздник. Не вылетел напрямую и "Анжи", который не смог прыгнуть выше головы. В Уфе "Тосно" пропустил пять безответных мячей, победитель Кубка отправляется в ФНЛ» — размышляет о будущем армейского клуба корреспондент Sportbox.ru Николай Никифоров.

    Сложное лето для ЦСКА

    «Под конец Гончаренко выпустил и Миланова, фанаты поскандировали и ему. Когда ЦСКА после игры прощался с болельщиками, болгарин почему-то первым скрылся в раздевалке. Остальные взяли плакат с надписью "Спасибо за поддержку" и показали его всем трибунам. Вернблум так и не объявился, Игнашевич и Натхо возились с детьми, Кучаев ковылял на костылях. Так близко зарядов в свой адрес он еще не слышал и очевидно смутился.

    Итоговое слово за всех взял Гончаренко: "Уважаемые болельщики, благодарим вас за потрясающий сезон! Благодаря вашей поддержке мы преодолели очень много игр — какие-то сыграли хорошо, какие-то не очень. От вашего лица хочу поблагодарить нашу команду. Нас мало, но мы едины!"

    "Армейцев" не просто мало, их ряды редеют буквально на глазах. Вернблума и Миланова ЦСКА уже лишился, Натхо, как говорят, давно на чемоданах, планирует заканчивать карьеру Игнашевич — летом ему исполнится 39.

    ЦСКА весь сезон разрывался между турнирами, страдал от травм, Гончаренко искал новые схемы и переворачивал игры прямо походу, а молодежь внедрял просто от безысходности. Даже в таком, самом бедном и выматывающем на моей памяти сезоне, ЦСКА добрался до четвертьфинала Лиги Европы, в восьмой раз подряд финишировал в медалях и в шестой раз подряд обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Гончаренко уверен, что это подстегнет селекцию: "ЛЧ — большое подспорье в плане договоренностей. Будем активно работать, чтобы кого-то подписать. Нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву. У нас есть варианты, не сидим сложа руки".

    Это будет самое сложное лето для ЦСКА, но когда эту команду пугали сложности?», — с оптимизмом смотрит в армейское будущее обозреватель Sport24 Александр Муйжнек.

    Лига чемпионов нужнее ЦСКА

    «Армейцев ждёт серьёзная перестройка: команда точно покинут Вернблум и Миланов, выбыл надолго Кучаев, проблематично будет сохранить братьев, Игнашевича, Натхо, Мусу, да и Головина. Красно-синим независимо от того, сколько игроков покинет команду, понадобится более масштабная, чем "Спартаку", перестройка, которая невозможна без попадания в Лигу чемпионов.

    В первую очередь, дело, конечно, в деньгах. Но надо учитывать, что гарантированная Лига чемпионов может привлечь качественного игрока с намерением расти и сделать ЦСКА более предпочтительным вариантом даже при проигрыше в деньгах. Пока "Спартак" будет рассказывать про возможность попасть в Лигу чемпионов, ЦСКА будет предъявлять её как уже имеющееся преимущество. Причём в 6-й раз подряд, а это уверенность и в будущем.

    Этот сезон получился далеко не лучшим в истории нашего футбола, но хорошую мораль точно вывел. Он вновь показал, что даже в нашем футболе всё решают не деньги. Спартаковцы ездили за Луаном, а привозили Педро Рошу. "Зенит" приглашал Манчини и опустошал банковские счета. А победила команда без денег, но с грамотным руководством и тренером, при котором Набабкин уничтожал "Арсенал", а Щенников стал голеодором.

    Быть может, ЦСКА и рад бы жить на широкую ногу, как "Зенит". Но российским футбол не должен быть таким просто потому, что он столько не зарабатывает. ЦСКА – это здоровая футбольная экономика. Зарабатываешь мало, тратишь немного, но с умом. Если мы хотим уйти от порочного госфинансирования футбола, то должны равняться как раз на "Уфу" и ЦСКА», — объясняет, почему второе место ЦСКА, а не «Спартака» — правильно, автор Rusfootball.info Роман Гуськов.

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