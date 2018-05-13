Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон

Две старые беды «Спартака»

«А "Спартак" Массимо Карреры уже не впервые ярко характеризуют две детали. Первая – лютая зависимость от эмоционального состояния. Если идёт игра, красно-белые свернут горы, разнесут соперника в быстрых атаках, забьют 2-3 и не забьют ещё столько же. Если не идёт – начинаются нелепые обрезы, невынужденные ошибки, недовольный гул трибун и вечно ищущий мяч, чтобы нанести неподготовленный удар, Квинси Промес.

Вторая деталь – неспособность команды вскрывать массированную защиту. Бить кулаками прочную стенку всей командой "Спартак" так и не научился – почти всегда кирпичи разбивает только кто-то один, с громадной кувалдой и мощными руками. Эта болезнь команды была заметна даже в чемпионском сезоне, просто сейчас приобрела большие масштабы.

Обе болезни "Спартака" проявились в матче с "Динамо". Одна традиционно вытекла из другой, и план номинальных гостей на дерби ещё сильнее осложнил жизнь красно-белым», — выделяет главные проблемы в игре «Спартака» автор «Чемпионата» Сергей Титов.

Было весело, но только до пенальти

«Красно-белые, снова без Фернанду, Глушакова и Комбарова в составе (Дмитрий и бразиец при этом были в заявке), начали мощно. Один момент, второй, и вот уже Шунин несколько раз выручил "Динамо". Классно бил Промес в касание из штрафной после передачи Ханни, пару хороших ударов наносил сам Софьян, неплохая попытка была у Луиза Адриану. Короче, весело.

Вот только забили гости. С пенальти.

Получили его спартаковцы на ровном месте. Совершенно рабочая ситуация, подача углового, отскок, и в верховой борьбе Кутепов почему-то махнул ногой в корпус Рыкову. Тот упал, и Карасев без сомнений свистнул. Разумеется, спартаковские фанаты и в этом увидели след Гинера. Арбитра Карасева красно-белые недолюбливают. Что поделать – повод у него был.

Как, кстати, и в конце тайма, когда Ташаев после неточного паса Самедова выбегал один на один, и Ребров бросился динамовцу в ноги. Тот эпизод вообще получился убойным – Ташаев умудрился встать, крикнуть что-то Карасеву, а потом еще и откатить Панченко, который промазал по пустым воротам. Это был второй момент "Динамо" в матче.

А в первый раз Луценко с "точки" пробил низом в угол, Ребров дотянулся до мяча, но не вытащил. Вместо поцелуя штанге достался яростный удар. Селихов, который поддерживал команду с трибуны на костылях, расстроился не меньше», — удивляется нелогичности пропущенного спартаковцами гола корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Карасев едва не устроил катастрофу

«К сожалению, в плане качества футбола матч вовсе не был похож на дерби, а в первом тайме оно было снижено еще больше за счет очередного судейского ляпа. В центре скандала едва не оказался Сергей Карасев, чья бригада представит Россию на домашнем чемпионате мира. Один из ведущих отечественных арбитров только-только отошел от своей осечки в ответном полуфинальном матче Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Марселем", как вновь дал ФИФА повод не доверять ему ответственных игр на главном турнире четырехлетия.

Скандальный эпизод случился в самой концовке первого тайма, когда "Динамо" уже вело в счете после точного удара Луценко с пенальти. Главные роли исполнили Ташаев, ворвавшийся в штрафную "Спартака", и Ребров, бросившийся в подкате ему в ноги. Даже с трибун было видно, что голкипер хозяев махнул мимо мяча и откровенно сбил форварда, но, к всеобщему удивлению, Карасев никак не отреагировал. Вокруг даже раздались разочарованные возгласы фанатов хозяев "Пенальти!", а момент, между тем, продолжился и едва не закончился голом. Никто не мог поверить в происходящее, и особенно – игроки "Динамо", облепившие арбитра с резонными претензиями. Разговор с Карасевым продолжился и по пути в подтрибунные помещения в перерыве, но пересмотреть вердикт уже было нельзя.

К слову, сам Карасев, видимо, посмотрел в перерыве повтор эпизода, так как во втором тайме он как будто бы пытался вернуть "Динамо" должок. Безусловно, столь же неоднозначных решений в его исполнении уже не было, но как минимум трижды красно-белые пытались выпросить у него пенальти. Арбитр раз за разом отказывал хозяевам в одиннадцатиметровом ударе, что сказалось на накале страстей на трибунах и на поле», — огорчен плохим судейством важного дерби автор Sportbox.ru Василий Богданов.

Одинокий Кутепов

«Надо отметить и то, как здорово Дмитрий Хохлов разобрал игру соперника. "Динамо" не позволяло хозяевам разворачиваться на чужой половине поля и принимать мяч без боя, надежно перекрывая большинство вариантов продолжения атаки. Тот же Ташаев мог удваивать преимущество, "по-промесовски" сместившись с левого фланга в центр и нанеся сильный удар. Ребров до мяча не дотягивался, но тот, погладив перекладину, покинул поле.

Получив необходимый простор, гости стали совершать быстрые набеги на владения Реброва, и это выглядело куда опаснее, чем спартаковские попытки отыграться в позиционной атаке. Зе Луиш вышел выигрывать борьбу в воздухе в чужой штрафной, но подач дождался немного.

Пытаясь перестроить игру команды, Каррера выпустил Фернандо. Однако в условиях лимита на легионеров вариантов у него было немного, и он решился снять Максимовича. Таким образом, у красно-белых остался на поле только один профильный защитник – Кутепов. И только за 15 минут до финального свистка сезона к нему присоединился Дмитрий Комбаров, и остаток встречи спартаковцы провели по схеме разве что не 4-2-4.

"Спартак" совсем не выглядел обреченным и до последних минут атаковал ворота Шунина. Дважды красно-белые апеллировали к Карасеву после падений в чужой штрафной Луиса Адриано и Промеса, но не убедили рефери в своей правоте.

Этот матч получился для спартаковцев очень символичным. Они имели преимущество по владению мячом и создали немало моментов у ворот Шунина, но не смогли реализовать свои шансы, пропустив единственный мяч с пенальти», — резюмирует корреспондент «Советского Спорта» Артем Зибрак.

«Спартак» получил то, что заслужил

«По итогам 30 матчей "Спартак" оказался там, где, наверное, и должен был. Вспомните, когда он вытаскивал концовки сезона? Типичный сезон "Спартака" последних лет: неплохо начали – и сдуваются до 5-6 места. Либо сразу без вариантов, как было при Аленичеве. Исключения – мощный накат в 2012-м, когда красно-белые в меньшинстве обыграли "Зенит", ну и в прошлом, чемпионском сезоне. Хотя весной 2017-го было видно, что победы "Спартак" буквально вымучивает.

Это команда не привыкла побеждать. "Вернулись править" – то, чего хотели болельщики. Но сами игроки править оказались не готовы. Стырые лидеры на финише отправились в запас. А новых, которые могли бы развить успех прошлого сезона и вывести команду на новый уровень, в деле не оказалось. Все лето в клубе выясняли, кто главный по трансферам, и это привело к тому, что после 30-го тура у Карреры спрашивают: "У вас есть понимание, какой будет команда в следующем сезоне?". Итальянец ждет, что понимание появится после встречи с руководством. Остальные просто ждут.

Распсиховавшийся Ребров, центральные трибуны, поливавшие скамейку запасных "Динамо" водой и послематчевая стенка на стенку – закономерный итог кошмарного в целом сезона», — разносит красно-белых почем зря автор Sport24 Ярослав Кулемин.

«Спартак» сам оставил себя на третьем месте

«А "Спартак" потерял чемпионский титул, проиграл Кубок России, хотя имел все шансы взять его. И вот теперь не удержал второе место. Все эти минусы могли бы стать плюсами сезона, если бы спартаковцы не упустили того, что должны были удержать в своих руках. Это свою игру. Да, в матче с "Динамо" было много эмоций, желания что-то сделать, но, когда команда теряет комбинационный стиль, полагаясь либо на удачу, либо на старания каких-то одиночных решений, большая победа вряд ли придет.

Главный тренер Массимо Каррера по ходу матча с "Динамо" менял игроков, тактические схемы и ближе к концу поединка уже трудно было понять: как должна играть команда и кто за что отвечает. Спартаковцы, по-моему, уже и сами порядком подзапутались в этих сменах мест и позиций, понимая только, что для начала нужно было выравнивать счет, однако хаотичных ходов и ошибок становилось только больше и больше. Динамовцы убегали в контратаки и могли забить еще.

Да, у спартаковцев тоже были неплохие моменты, но нередко выручал вратарь динамовцев Шунин. Однако не Шунин оставил "Спартак" на третьем месте. Это сделали они сами. Мы, к сожалению, вновь увидели команду без нужной игровой злости, в которой неуравновешенности в игровых связях было куда больше, чем осмысленных действий», — огорчен деградацией красно-белых к концу сезона автор Bobosoccer.ru Александр Владыкин.

Ужасное судейство — не оправдание

«Странные решения судьи Карасёва и его слепота никак не оправдывают проигравший "Спартак". Команда Массимо Карреры за весь матч создала два-три опасных момента – и в тех случаях надёжно вытаскивал кипер Шунин. Бракованные пасы, убогие навесы в пустые зоны или за спины одноклубникам, бесполезные замены, которые абсолютно не оживили игру в атаке. Зе Луиш потерялся, половина передач от Фернандо улетела в аут, а Дмитрий Комбаров не ошибался только с пасами назад. Так не переворачивают сюжет в дерби.

"Динамо" Дмитрия Хохлова сыграло уверенно и тактически идеально: крепкая оборона в две линии по четыре человека – с ответными набегами в атаку, где ближе к штрафной выстреливали то Панченко (впустую – классика второй половины сезона), то Луценко (однажды красиво засадил в перекладину), то Ташаев (крутил в ближний, но Ребров не дрогнул). Гости полностью выполнили тренерскую установку, поэтому увезли три очка. Глупо обвинять динамовцев в затяжке времени. Спросите лучше с Реброва, который в конце матча зачем-то толкался и выяснял отношения с Ташаевым, пока тикала секундная стрелка часов.

А "Спартак" в последнем туре текущего сезона в РФПЛ выглядел предельно уныло, нервно и безыдейно, свалившись на третье место в таблице. И прямая путёвка в Лигу чемпионов заслуженно уплывает к ЦСКА Виктора Гончаренко.

С такой игрой красно-белым будет очень сложно в главном еврокубке. С таким судейством Карасёв опозорится на грядущем ЧМ», — делает неутешительные выводы автор FootballHD Роман Герасимов.

Пора резать мясо

«Кто-то назовет бронзу успехом. Однако при том, какую титаническую работу по саботажу провели в Питере Манчини и Фурсенко, при том, каким контрастным миксом нафталина и младенческой плоти химичил весь турнир Гончаренко, при том, каким натужным выдался финиш у семинского паровоза, растратившем километры превосходства, – чемпионом при желании мог бы стать и "Амкар".

Собственно, окончательная декоронация и потеря прямой путевки в Лигу чемпионов показала, что нынешний "Спартак" – и есть столичный "Амкар" (Селихов с Джикией не сочтут это за обиду). Где собраны способные, но не великие исполнители, непоследовательные управленцы, а еще – самопровозглашенные носители мифического духа. И с этим поливалентным хаосом точно надо что-то делать.

Фигура харизматичного Карреры давно погасила сумасшедшие флуктуации, исходящие из клуба. С тем, какой он тренер, похоже, он еще сам не разобрался: постоянная ротация, нескончаемые метания в формациях и импульсивные перестановки по ходу матча (чемпионат "Спартак" вообще заканчивал с одним номинальным защитником в составе). Зато все понятно с его личностью: это настоящий гладиатор, готовый стать императором и повести всех за собой. Сезон обнажил чемпионские червоточины. Пора определяться с системой, выводить клуб из тяжелого похмелья и смело резать мясо», — разжигает народные массы колумнист Евроспорта Халиль Гайнутдинов.

«Спартак» заслуженно не вышел в группу ЛЧ

«Стоит признать, что это "Спартак" подарил "армейцам" такую роскошь, как прямая путевка в Лигу чемпионов, ведь растерял преимущество. Как раньше подопечные Карреры решили сэкономить нервы Семину, так теперь отдали гарантию шикарных премиальных от УЕФА другому соседу. ЦСКА теперь найдет средства для точечного усиления состава. А "Спартаку" надо многое поменять в команде, чтобы не нарваться на новый АЕК, только теперь в квалификации Лиги чемпионов.

Против "Динамо" спартаковцы сыграли так, словно это у соперника была задача выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Причем впечатлило, что в середине второго тайма команда Карреры дома играла в защите, а динамовцы развивали неспешные атаки. "Спартак" в настолько разобранном состоянии, что результат последнего тура закономерен, а скандальное решение арбитра Карасева сглаживает понимание, что подарком не воспользовались.

Как не воспользовались щедрыми подарками "Локомотива" в чемпионате и не выиграли впервые за пятнадцать лет Кубок России, хотя надо было всего лишь обыграть клуб, который на грани расформирования, а также представителя ФНЛ. Повезло еще, что бывший спартаковец Шалимов подарил "Спартаку" место в тройке – "Краснодар" с такими нестабильными фаворитами мог цепляться за Лигу чемпионов за счет парочки побед», — считает итог сезона для красно-белых закономерным автор Soccer.Ru Вадим Багров.

Как Каррера посеял 12,7 млн евро

«Итак: в заключительном туре красно-белые играли на куш в 12,7 млн евро, полагающийся за прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. О, это надо было видеть — как они играли. Я уверен, что в Европе не найдется другой команды, которая бы имела такой растрепанный и разобранный вид в матче, где на кону столь крупный куш. Впрочем, на кону он был ведь только для "Спартака" — его оппоненты из "Динамо" могли себя стимулировать разве что некоей штатной премией за победу, да, возможно, что-то еще ЦСКА подбросил ради поддержки своей лигочемпионской перспективы.

За 12,7 млн евро "Спартак" позиционировал себя практически стоя. Ну, иногда переходя на легкую трусцу. Минимальными признаками драйва были отмечены исключительно похождения с мячом Промеса.

При открывшейся зрительскому глазу игровой панораме игроки "Динамо" выглядели подготовленными спортсменами, а игроки "Спартака" — физкультурниками-любителями.

Еще раз: чтобы взять гарантированный куш от УЕФА, "Спартаку" требовалось обыграть не конкурента из верхней части таблицы, а команду, еще осенью недалеко ушедшую от уровня ФНЛ. И укрепившуюся с той поры минимально. Но задача оказалась настолько непосильной, что 12,7 млн – по устойчиво сложившемуся впечатлению — выпали из клубного кармана аж в начале второго тайма.

Словом, такой "Спартак" в Лиге чемпионов нам без толку. А предъявить какой-то другой Каррера никому не гарантирует», — в очередной раз находит спартаковского тренера в качестве виноватого обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

ФК «Каррера»

«Дело даже не в ужасной игре и поражении от "Динамо" в последнем туре, когда ты оставил один ненавистный клуб в РФПЛ, а другой, ЦСКА, отправил в группу Лиги чемпионов вместо себя. Это ведь просто спортивный результат, когда одна команда сильнее, свежее и умнее другой в конкретный день. Ну или простой показатель, что клуб не способен нормально играть в решающих матчах: что здесь, что с "Тосно".

Куда сильнее беспокоит фарс, происходящий вокруг команды – грубость, подозрительность, подмена понятий и какая-то слепая вера в конкретную личность. Будто не "Спартак" это больше, а ФК "Каррера".

Я не знаю, как объяснить тот факт, что перед решающим матчем сезона, трибуны не поддерживали команду. Ладно, никто не просит переживать за не попавших в сборную Глушакова и Комбарова. С ними давно всё ясно: каждый из тех, кто прыгал на них в прошлом году, теперь капитана и вице-капитана ненавидят. Им обоим, конечно, нужно уходить.

Хотелось услышать какие-то заряды в адрес Артёма Реброва, которому в тяжёлый момент важно каждое доброе слово. Но, похоже, все послания уже вылились на него дерьмом в "Инстаграме".

Само собой предполагалось, что трибуны найдут, как мотивировать или проводить в отпуск всю команду.

Но этого не было. Организованные болельщики, заряжающие от матча к матчу "Русские – вперёд", на последнем матче сезона вывесили два больших баннера. Оба – на итальянском. Оба – славящие Карреру. И даже до "Боже, 'Спартак' храни" — мы тоже слышали только "А Тутти, Аванти".

Этот культ личности не только необъясним, но и жесток, потому что вызывает агрессивное сочинительство и охранительное отторжение к чужому мнению», — борется с культом личности в отдельно взятом клубе колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.