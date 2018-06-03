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    «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?

    Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира

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    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
    Контрольная встреча с Австрией в Инсбруке российской дружине, которая играла на фоне серьезных нагрузок на сборе, не удалась (0:1), хотя Игорь Акинфеев позднее заметил, что слова о нагрузках — всего лишь отговорки. Изменилось ли что-либо за эти дни?
    Футболисты сборной России вернулись в родные пенаты в четверг. От запланированной на пятницу открытой тренировки было решено отказаться, дав футболистам и штабу восстановиться в спокойном режиме. В субботу в первой половине дня тренировочная база в Новогорске вновь распахнула двери для журналистов — строгий досмотр на входе, который уступал разве что досмотру во время матча с Францией в Санкт-Петербурге, 20 минут занятия и примерно столько же — общения в микст-зоне.

    Их все еще 28

    В тренировке принимали участие все 28 футболистов. Травмированных или отцепленных пока нет — все трудились в общей группе. К слову, занималась команда вновь на дальней стороне поля. В отличие от звездных французов, аргентинцев и бразильцев, которые оказались гораздо дружелюбнее к прессе в этом смысле. Тем более, что за первые 20 минут подсмотреть что-то в занятии практически невозможно.

    Первая тренировка сборной после возвращения из Австрии

    В субботу сборная также занималась в полном составе — никаких новых исходных данных, которые могли бы намекнуть на фамилии отверженных, получить не удалось. Черчесов почти наверняка уже определился с главными кандидатами, но пока не спешит с объявлением.

    Второй день в Новогорске

    Кого отцепит Черчесов?

    До 4 июня Станиславу Черчесову предстоит определить пятерку «лишних», которые не примут участия в домашнем ЧМ. Окончательное решение будет оглашено «вот-вот», хотя в этом вопросе многое прояснили сбор в Нойштифте и заявка команды на контрольный матч с Австрией.

    30 мая тренерский штаб оставил за бортом Сослана Джанаева, Романа Нойштедтера, Александра Ташаева, Александра Ерохина и Федора Чалова. Черчесов несколько раз повторил, что этот факт ни о чем не говорит, но мы имеем полное право считать иначе, поскольку в «список 23» не попали те, чей статус изначально виделся сомнительным.

    Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ Чем живут соперники сборной России по ЧМ-2018?

    Так стоит ли этим ребятам паниковать? Джанаеву — да. Из четырех вратарей у нас — бессменный номер один и капитан Акинфеев, лучший из молодых Лунев (в ноябре стукнет всего 27) и опытный и отвечающий за атмосферу в раздевалке Габулов. У Сослана таких козырей нет.

    Ташаев способен сыграть на любой бровке ближе к атаке при схеме 4-2-3-1, но рассматривался в первую очередь на левой, где конкурировал с Денисом Черышевым. Поначалу динамовец смотрелся убедительнее, однако итоговое (или близкое к нему) мнение Черчесова мы увидели в игре с Австрией. Под вопросом перспективы и другого динамовца Константина Рауша. Его плюс — опыт игры в Бундеслиге, но многое будет зависеть от того, какую все-таки тактику выберет Черчесов — с 5 или с 4 защитниками. При первой больше шансов у Рауш, при второй — у Ташаева.

    Еще один очевидный кандидат «на выход» — Федор Чалов. Нападающий ЦСКА ударно провел концовку сезона, но он все так же молод, неопытен и нестабилен. Единственное, что может сохранить его в списке 23-х — общий дефицит форвардов. У нас их всего двое — Смолов и Дзюба.

    Главная проблема сборной России — ее тренер Реакция прессы на очередное поражение сборной России

    В паре Андрей Семенов — Нойштедтер также возможны варианты. Первый знаком Черчесову по работе в «Амкаре» и «Ахмате» и в заявке на матч с Австрией присутствовал. Плюс ко всему, у Семенова 70% выигранных верховых единоборств (у Игнашевича 61%, у остальных еще ниже). Кроме того, Андрей в минувшем сезоне играл в «Ахмате» как раз по модели с двумя центральными защитниками. Тем не менее, в сборной Семенов не играл с марта прошлого года.

    Нойштедтер более универсален и может сыграть в опорной зоне, но там и так большой выбор.

    Вопросы также есть по паре Александр Ерохин — Юрий Газинский. Игрок «Зенита» на сборе в Нойштифте получил небольшую травму и пропустил несколько тренировок, но сейчас уже в строю. На стороне Ерохина – опыт игры на Кубке конфедераций, где он выходил на поле во всех трех встречах (а Газинский всякий раз оставался в запасе).

    Началось. Сборная собралась в Новогорске Последние новости о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира

    Словом, сомнений предостаточно как у нас, так и у тренера. Наш прогноз — от сборной отцепят Джанаева, Нойштедтера, Газинского, Ташаева и Чалова.

    Аллея в Новогорске

    А пока мы прикидываем, кто останется в сборной, а кто уедет, футболисты занимаются общественно-полезными делами. Во вторник после тренировки Дзюба и Ко посадили клены на территории базы в Новогорске. И не просто посадили, но и подписали своими именами специальные таблички, которые расположены рядом с посаженными деревьями.

    Футболисты сборной посадили деревья на базе

    Болельщики не верят в сборную

    Менее половины россиян считают, что сборная России выйдет из группы на ЧМ — об этом говорится в исследовании компании Mediascope, которая опросила чуть больше тысячи респондентов и выяснила, как россияне планируют следить за чемпионатом мира.

    Так вот — в том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный (47%), 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% — что сыграет в финале. И только 6% верят, что сборная России сможет выиграть чемпионат мира. А вы верите?

    «Мисс Бум-Бум» ждет Акинфеева

    Фотомодель Сьюзи Кортез, которая в 2015 году была признана «Мисс Бум-Бум» как обладательница лучших ягодиц Бразилии, назвала футболистов, за игрой которых будет следить на ЧМ-2018. В числе счастливчиков — и наш Игорь Акинфеев.

    «До начала чемпионата мира в России осталось 15 дней. Не терпится увидеть игру всех этих звезд — Лионеля Месси, Филиппе Коутиньо, Луиса Суареса, Маркуса Рашфорда, Жерара Пике, Поля Погба, Хавьера Эрнандеса Чичарито, Игоря Акинфеева и Мохамеда Салаха», — написала Кортез на своей странице в Instagram.

    Ближайшие планы

    4 июня состоятся предыгровая тренировка национальной команды и пресс-конференция главного тренера и одного из футболистов. Скорее всего, тогда Черчесов и объяснит свой итоговый выбор на мундиаль.

    5 июня россияне проведут спарринг с Турцией, который станет последней проверкой боеспособности накануне домашнего ЧМ-2018.

    Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.

    5 июня. Товарищеский матч. Москва. Россия – Турция
    14 июня. Групповой этап ЧМ. Москва. Россия – Саудовская Аравия
    19 июня. Групповой этап ЧМ. Санкт-Петербург. Россия – Египет
    25 июня. Групповой этап ЧМ. Самара. Уругвай – Россия

    Продлит ли Турция неудачную серию сборной России?Россия — Турция. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 5 июня
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