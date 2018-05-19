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    Началось. Сборная собралась в Новогорске

    Последние новости о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира

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    Станислав Черчесов и Виталий Мутко
    Станислав Черчесов и Виталий Мутко
    18 мая футболисты сборной России собрались в Новогорске для подготовки к главному турниру этого года — менее чем через месяц в Москву стартует чемпионат мира.

    Без Джанаева, Камболова и Березуцких...

    К 12:00 на базу в Новогорске прибыли практически все счастливчики. Исключение — наши легионеры. Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев и голкипер бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов пока находятся в расположении своих клубов и присоединятся к национальной команде уже на сборе в Австрии, который начнется 20 мая.

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    После участия в спонсорских активностях, легкого обеда и небольшого отдыха команда приняла участие в часовом тренировочном занятии, первые 20 минут которого были открыты для прессы. За тренировкой с кромки поля наблюдали прибывший в новом статусе Виталий Мутко (18 мая Путин подписал указ о его назначении вице-премьером по строительству и региональной политике) и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. «Александр Алаев работает, а я ему помогаю», – сказал Мутко про свои нынешние отношения с футболом. Может ли приостановивший обязанности глава РФС помогать и.о. главы РФС? Веселая ситуация. Но нам не привыкать.

    Алаев, к слову, четко ответил на вопрос о целях сборной на ЧМ. В отличие от тренерского штаба. Об этом — ниже.

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    В занятии не смог принять участие форвард Артем Дзюба, у которого накануне повысилась температура. Забегая наперед скажем, что, несмотря на прогнозы врачей, 19 мая Артем также не приступил к работе в общей группе. Форвард продолжает испытывать недомогание, связанное с вирусной инфекцией.

    Тренировка носила втягивающий характер: как отметил Станислав Черчесов, после четырехдневной паузы нужно быть аккуратным. В субботу, по словам главного тренера, будет проведен тест, чтобы проверить состояние игроков и потом в конце сбора сравнить показатели.

    Первый день сборной в Новогорске
    Не прибыли в расположение сборной и два «рубиновца» — голкипер Сослан Джанаев и защитник Руслан Камболов получили травмы. Последнему оперативно нашлась замена в лице нестареющего «армейцы» Сергея Игнашевича.

    Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России
    С братьями Березуцкими уже несколько раз встречались. Они, как говорится, остались при своем мнении. Вчера поступила информация – Камболов, видимо, тоже может выпасть, у него икроножная мышца. У Джанаева тоже травма. Ждем, что нам скажут.

    ... но с Игнашевичем

    Главная новость последних дней – возвращение в сборную Сергея Игнашевича, которому летом исполнится 39. А других защитников, выходит, у нас нет. Еще в конце марта Черчесов заявлял, что «Игнашевич закончил со сборной», а спустя полтора месяца — что «какой-то другой игрок нам не помог бы».

    Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России
    Сегодня стало ясно, что суперсерьезной травмы у Камболова нет, но существует опасность рецидива, и в этом случае время будет потеряно, а возможности дозаявить кого-то другого уже не будет. Среди запасных, заявленных в «списке 35», центральных защитников нет. Как и вообще больше нет игроков этого амплуа, которые уже проверялись в нашей команде. Так что какой-то другой игрок нам не помог бы, а приглашать кого-то для галочки было бы неправильно. Тогда как огромный опыт Игнашевича поможет и другим футболистам, и команде в целом.
    Остается только поблагодарить «строителей» и тех, кто в 2005-м придумал лимит на легионеров.

    Игнашевич о возвращении в сборную

    66

    Прямо сейчас приходится констатировать: Россия имеет самую слабую национальную команду в своей истории. В данном случае это не оценочное суждение: мы пали в рейтинге ФИФА на 66-е место, а в затылок с 67-го глядит Саудовская Аравия.

    Хотя тренерский штаб не видит в этом никаких проблем.

    Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России
    Ни одна команда-хозяйка крупного турнира не поднималась в рейтинге ФИФА. За контрольные матчи ничего не начисляют. При этом рейтинг важен при жеребьевке, он определяет, в какой корзине окажется команда. ФИФА и УЕФА нужно подумать, что с этим делать. Ведь мы не виноваты, что оказались в такой ситуации.
    Еще Черчесов ответил про допинг – мол, всех проверяют регулярно. Так, 19 мая допинг-офицеры сделали запрос на тестирование 8 футболистов. Что любопытно, трех из них (Нойштедтера, Черышева, Габулова) официально нет на сборе. У остальных был произведен забор проб, но учитывая, что времени до занятия было мало, забор проб продолжился и после тренировки.

    Задача — выход из группы

    Если Черчесов о задачах говорить наотрез отказался, то Алаев — нет. По словам функционера, мы должны выходить из группы. По силам ли это сегодняшней сборной? Для выхода из группы понадобится подвиг.

    Но у футболистов есть почти месяц, чтобы всех нас переубедить.

    Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС
    В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы. Эта грань и отделит успех от неудачи. Задача-минимум – выйти в плей-офф. Первый барьер, но очень важный. У сборной России на крупных турнирах это получалось только один раз. Не думаем о провале. Все сейчас сконцентрированы на том, чтобы сделать чемпионат мира успешным. Но вне зависимости от того, что случится на чемпионате, со сборной России в дальнейшем все будет хорошо.
    Еще один момент, на котором остановился Алаев, — призовые.

    Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС
    Было время, когда вопрос премиальных в сборной стоял остро. Раньше даже обсуждение на эту тему было стрессом. Сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом о базовых условиях, все прозрачно и понятно. Проблем не будет. Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира. Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться. Определенную часть забирает федерация – покрыть наши расходы на сборы и так далее. Оставшаяся часть делится между командой. И команда – это не только футболисты и тренеры, но и административный персонал. В общем, финансовый вопрос больше не вызывает никакого ажиотажа. Кто будет делить 4 миллиона? Это вопрос тренерского штаба и футболистов.

    Смолов предсказал выход в финал

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов успел побывать в гостях на ток-шоу «Вечерний Ургант» и предсказал национальной команде выход в финал предстоящего чемпионата мира.

    В одном из эпизодов форварду было предложено предсказать судьбу сборной России, попав мячом по пятой точке одному из пяти сотрудников технического персонала шоу. При этом у каждого сотрудника в руках была табличка, на которой была указана стадия турнира — выход из группы, четвертьфинал, полуфинал, финал. Еще одна табличка была с надписью «чемпионат мира по хоккею». Не видя надписей, Смолов попал мячом по сотруднику с табличкой «финал».

    Что ж, неплохая заявочка!

    Смолов предсказал выход в финал ЧМ

    Ближайшие планы

    19 и 20 мая сборная будет заниматься в Новогорске и уже в воскресенье вылетит в прекрасно знакомый Черчесову Инсбрук, где будет готовиться вплоть до 30 числа. В этот день состоится контрольный матч с командой Австрии, а на следующий россияне вернутся в Москву, где 5 июня сыграют с Турцией (встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена»).

    Дальнейший график подготовки сборной станет известен позднее.

    30 мая. Товарищеский матч. Инсбрук. Австрия – Россия
    5 июня. Товарищеский матч. Москва. Россия – Турция
    14 июня. Групповой этап ЧМ. Москва. Россия – Саудовская Аравия
    19 июня. Групповой этап ЧМ. Санкт-Петербург. Россия – Египет
    25 июня. Групповой этап ЧМ. Самара. Уругвай – Россия

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