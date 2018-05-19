Началось. Сборная собралась в Новогорске

Без Джанаева, Камболова и Березуцких...
К 12:00 на базу в Новогорске прибыли практически все счастливчики. Исключение — наши легионеры. Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев и голкипер бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов пока находятся в расположении своих клубов и присоединятся к национальной команде уже на сборе в Австрии, который начнется 20 мая.
Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018 Реакция прессы на объявление состава команды, которая будет готовиться к домашнему мундиалю
После участия в спонсорских активностях, легкого обеда и небольшого отдыха команда приняла участие в часовом тренировочном занятии, первые 20 минут которого были открыты для прессы. За тренировкой с кромки поля наблюдали прибывший в новом статусе Виталий Мутко (18 мая Путин подписал указ о его назначении вице-премьером по строительству и региональной политике) и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. «Александр Алаев работает, а я ему помогаю», – сказал Мутко про свои нынешние отношения с футболом. Может ли приостановивший обязанности глава РФС помогать и.о. главы РФС? Веселая ситуация. Но нам не привыкать.
Алаев, к слову, четко ответил на вопрос о целях сборной на ЧМ. В отличие от тренерского штаба. Об этом — ниже.
Возвращение Игнашевича: Сборной России нужен «батя» в обороне Реакция прессы на возвращение защитника ЦСКА в национальную команду
В занятии не смог принять участие форвард Артем Дзюба, у которого накануне повысилась температура. Забегая наперед скажем, что, несмотря на прогнозы врачей, 19 мая Артем также не приступил к работе в общей группе. Форвард продолжает испытывать недомогание, связанное с вирусной инфекцией.
Тренировка носила втягивающий характер: как отметил Станислав Черчесов, после четырехдневной паузы нужно быть аккуратным. В субботу, по словам главного тренера, будет проведен тест, чтобы проверить состояние игроков и потом в конце сбора сравнить показатели.
... но с Игнашевичем
Главная новость последних дней – возвращение в сборную Сергея Игнашевича, которому летом исполнится 39. А других защитников, выходит, у нас нет. Еще в конце марта Черчесов заявлял, что «Игнашевич закончил со сборной», а спустя полтора месяца — что «какой-то другой игрок нам не помог бы».
66
Прямо сейчас приходится констатировать: Россия имеет самую слабую национальную команду в своей истории. В данном случае это не оценочное суждение: мы пали в рейтинге ФИФА на 66-е место, а в затылок с 67-го глядит Саудовская Аравия.
Хотя тренерский штаб не видит в этом никаких проблем.
Задача — выход из группы
Если Черчесов о задачах говорить наотрез отказался, то Алаев — нет. По словам функционера, мы должны выходить из группы. По силам ли это сегодняшней сборной? Для выхода из группы понадобится подвиг.
Но у футболистов есть почти месяц, чтобы всех нас переубедить.
Смолов предсказал выход в финал
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов успел побывать в гостях на ток-шоу «Вечерний Ургант» и предсказал национальной команде выход в финал предстоящего чемпионата мира.
В одном из эпизодов форварду было предложено предсказать судьбу сборной России, попав мячом по пятой точке одному из пяти сотрудников технического персонала шоу. При этом у каждого сотрудника в руках была табличка, на которой была указана стадия турнира — выход из группы, четвертьфинал, полуфинал, финал. Еще одна табличка была с надписью «чемпионат мира по хоккею». Не видя надписей, Смолов попал мячом по сотруднику с табличкой «финал».
Что ж, неплохая заявочка!
Ближайшие планы
19 и 20 мая сборная будет заниматься в Новогорске и уже в воскресенье вылетит в прекрасно знакомый Черчесову Инсбрук, где будет готовиться вплоть до 30 числа. В этот день состоится контрольный матч с командой Австрии, а на следующий россияне вернутся в Москву, где 5 июня сыграют с Турцией (встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена»).
Дальнейший график подготовки сборной станет известен позднее.
30 мая. Товарищеский матч. Инсбрук. Австрия – Россия
5 июня. Товарищеский матч. Москва. Россия – Турция
14 июня. Групповой этап ЧМ. Москва. Россия – Саудовская Аравия
19 июня. Групповой этап ЧМ. Санкт-Петербург. Россия – Египет
25 июня. Групповой этап ЧМ. Самара. Уругвай – Россия