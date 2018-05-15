Возвращение Игнашевича: Сборной России нужен «батя» в обороне

Перед чемпионатом мира у национальной команды запланированы два контрольных матча – 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018 россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).

Герой, который так нужен сборной

Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018 Реакция прессы на объявление состава команды, которая будет готовиться к домашнему мундиалю «Нет, наши проблемы в центре обороны не решены. И с Игнашевичем будет трудно, хотя я уверен, что все же полегче. Но не в этом дело.

Мы получили классную историю перед домашним чемпионатом мира. Получили героя, который так нужен сборной. И я объясню, в чем героизм.

У Игнашевича – славная карьера. Он многократный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, призер Евро. Заслуженный человек с хорошей репутацией.

Мог бы он с высоты своих 39 почти лет спокойно смотреть чемпионат мира с удобного кресла ВИП-ложи, вспоминая при этом, как хорошо было в 2008-м и как все плохо сейчас?

Мог после сложнейшего сезона не тащиться на сбор, чтобы наравне со всеми пахать под своеобразные комментарии Станислава Саламовича?

Мог прикинуть, что риск получить от благодарного зрителя виртуального пинка несколько выше, чем почет и уважение?

Да, да и да. Но он поехал – в сырую команду, к сложному тренеру, на расстрельный турнир. Поступил как патриот», — сравнивает защитника с былинным богатырем автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и стали просчитывать различные варианты о замене. Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече, на которой поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова. Так что ждем 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске.

Приглашение от безысходности

«На самом деле, главное тут не в персоналиях. А в том, что сборная подходит к чемпионату мира с чувством безысходности. Станиславу Черчесову просто не остается ничего другого, кроме как вернуть опального Артема Дзюбу и 38-летнего Сергея Игнашевича (накануне финального матча ЧМ-2018 ему исполнится 39). Только Игоря Денисова тренер все-таки удержал "в черном теле", и даже перевод Глушакова в "резерв" не изменил этого решения. Но с обороной Черчесову просто больше нечего сделать, а братья Березуцкие (прежде всего, Василий), видимо не ответили оперативно.

Сам по себе вызов Руслана Камболова в сборную уже был забавен. И показателен. Вероятно, расчет был на клубную связку (помимо него, из казанской обороны в сборной Федор Кудряшов и Владимир Гранат). Травма Камболова поставила Черчесову мат. Никаких других решений у него нет.

Весь период подготовки сборной к домашнему чемпионату мира (а это, по-хорошему, 6 лет) исчез как песок в решете. Тот самый песок, который сыплется из Игнашевича уже несколько лет. Но "других писателей у нас нет", так что будем вспоминать лучшие игры Сергея за сборную, и надеяться, что кривая выведет туда, куда надо», — нагнетает упаднические настроения колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов.

Сергей Игнашевич Защитник ЦСКА Вчера уже после матча с «Анжи» мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться. Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие. Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это Чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде.

Идеальное решение

«Игнашевич, безусловно, это идеальное решение. Получив его, Черчесов не просто восполнил потерю – ушёл в приличный плюс. Тренер избавился от головной боли по поводу лидера обороны: среди прежних защитников такого не было. Обрёл возможность наиграть в центральной тройке Марио Фернандеса: клубные связи увеличивают вероятность успеха такого эксперимента. Наконец, просто заимел сокровищницу опыта, что для нашей зелёной команды на чемпионате мира не имеет цены.

Риски этого варианта прекрасно известны, но при умелой организации игры их можно скрыть. Как нынешней весной было сделано в ЦСКА, где вспоминать о возрасте главного ветерана не возникло никакого повода. Он был надёжен как всегда. Ведь надёжность – образ его существования в нашем мире.

Согласитесь, вокруг так мало тех, кто не обманывает. Главное, чтобы ожидания были здравыми», — считает колумнист Sportbox.Ru Андрей Колесников.

Юрий Сёмин Главный тренер «Локомотива» Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив. Конечно, он способен помочь нашей сборной!

Сюжет для блокбастера

«А теперь к сути вопроса. Судя по всему, Игнашевич вызван для того, чтобы играть в основе. Не могу представить, чтобы Черчесов уговорил старейшего игрока РФПЛ вернуться ради скамейки запасных. Полагаю, что место в основе Сергею фактически гарантировано.

А еще, вероятно, сборная России стала чуть ближе к привычной схеме с тремя центральными защитниками. Ещё недавно Черчесов утверждал, что пока сам не определился, по какому модулю играть: 4-Х-Х или 5-Х-Х. С Игнашевичем в составе выступать с пятью защитниками будет проще: "армеец" играет по этой схеме в клубе.

Ключевой вопрос: насколько Игнашевич соответствует уровню сборной? И тут достаточно сказать, что в этом сезоне у Виктора Васина были крупные "косяки", но он был основным для Черчесова. Да, Игнашевич далеко не молод, но он вполне может сыграть не хуже. У кого повернётся язык сказать, что Игнашевич был слабейшим из четвёрки центральных защитников ЦСКА в этом сезоне?

Кстати, интересно, каково теперь Березуцким? Они, 35-летние, посчитали себя слишком старыми для сборной. Игнашевич невольно поставил аргумент братьев-одноклубников под сомнение. Да, велика вероятность, что наша сборная снова опростоволосится. А если нет? Вдруг выйдем из группы, да еще и в плей-офф сделаем шажок? Тогда про Игнашевича можно будет снимать фильм "Игрок". Данила Козловский в главной роли, конечно же», — практично подходит к вопросу корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Сергей Овчинников Тренер ЦСКА и сборной России Сергей Николаевич – образец для следующих поколений футболистов. Он профессионал, 20 лет играет на высочайшем уровне. Он до сих пор один из лучших защитников страны. В той ситуации, в которой оказалась сборная, он решил протянуть руку помощи. Но если бы он не соответствовал уровню национальной команды, его бы не вызвали. Он усилит нашу команду.

Игнашевич, уходи с баркаса!

«Рискованно? Еще как! То, что мы увидели в играх с "Арсеналом" (не тульским, разумеется, а лондонским), вызывало в душе пронзительную жалость по отношению ко всей заслуженной троице защитников цеэсковского тыла. Они тогда будто из другой реальности угодили под скоростищи команды Арсена Венгера. И на их лицах читалось что-то вроде: але, мы не договаривались, что будут так шустрить… ну невмоготу уже, Михалыч… видишь, замучились вконец, умрем сейчас…

И наверняка после этих мучений внутренний голос не раз и не два настойчиво Игнашевичу подсказывал – голосом, быть может, того же красноармейца Сухова: "Серега, уходи с баркаса!" А он – вернулся в сборную.

Зоран Тошич оперативно откликнулся на храбрый поступок закадычного партнера: "То, что Сергея позвали, говорит о сегодняшнем уровне его игры". Но посмотрим всей правде в глаза: то, что Черчесов заинтересован в Игнашевиче, причем сильно, больше всего говорит об уровне обороны сборной. Ибо среди вызванных нет никого, кто дает намек на то, что способен стать неформальным лидером тыла. Возглавить партнеров и организовать. И потому не отпускало чувство: если наша защита на чемпионате мира в какой-то момент рухнет, то вся скопом.

Игнашевич в любом случае привнесет в тыловые службы холодную голову. Еще одну, к акинфеевской. По меньшей мере должным образом расставит партнеров по эпизоду и в нужный момент толково подскажет», — излучает робкий оптимизм обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Валерий Газзаев Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Совершенно правильное решение главного тренера сборной. Игнашевич абсолютно опытный защитник, который принесет только пользу и уверенность команде, поэтому я думаю, что Игнашевича проверять даже не надо. Он настоящий профессионал, который однозначно даст пользу нашей сборной. Почему такое позднее решение? Мне сложно на это ответить. И я буду очень рад, если еще братьев Березуцких вызовут в сборную.

Какую роль исполнит Игнашевич на ЧМ-2018?

«Предполагаю, что одну из главных. Иначе, повторюсь, незачем было затевать всю эту историю с возвращением. Игнашевич будет не только в конечной заявке из 23 человек на чемпионат мира, это еще один игрок стартового состава. Акинфеев – Игнашевич – Головин – Смолов. По крайней мере, центральная ось сборной России теперь выглядит более или менее определенной. Никита Симонян дал емкую характеристику защитнику ЦСКА, назвав его "сверхположительным человеком". Это действительно так, ведь у Сергея есть высокий класс – он мастеровитее каждого своего коллеги по команде, несмотря на возраст, огромный опыт – здесь рядом никто и не стоял, а также лидерские качества.

Пригласив Игнашевича в сборную, Черчесов не просто дополнил заявку центральным защитником, он "подписал" тренера обороны, так необходимого нашей команде. Другое дело, сможет ли Станислав Саламович довериться Сергею, делегировать ему определенные полномочия, не станет ли ломать Игнашевича под несуществующую в реальности систему, выстроенную пока только в воображении себялюбивого тренера? Появление Сергея в сборной – положительный момент, пусть и из разряда "не было бы счастья, да несчастье помогло", однако этим усилением еще нужно грамотно распорядиться. Сборной России нужен "батя" в обороне, где нет ни сформировавшейся тройки, ни выстроенной структуры, не считая формальной схемы. Игнашевич и Василий Березуцкий – идеальные кандидаты на эту роль, и одного из них Черчесову удалось заполучить в свою команду», — видит позитив в приглашении Игнашевича автор Soccer.ru Александр Чистяков.

Андрей Канчельскис Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Вызов Игнашевича понятен. Он опытный футболист и защитник, который может поставить на место наших «великих» молодых футболистов, таких, как Кутепов и прочих. Они считают, что уже состоявшиеся защитники. А такой дядька, как Сергей, необходим команде. Даже если он не будет играть. Могу привести пример из «Манчестер Юнайтед». Брайан Робсон уже в хорошем футбольном возрасте почти не играл, но сидел на скамейке запасных, подсказывал молодым партнерам. В том числе и мне. А если предоставлялся шанс, то выходил на поле и показывал свой высочайший класс. Во все времена даже в сборную СССР вызывали возрастных, опытных игроков. Так что вызов Игнашевича не удивляет. А тем более у нас нет защитников. Необходимо предпринимать какие-то меры. Возможно, икать новые позиции существующим игрокам. Надо признать, что оборона — самое слабое звено нашей команде. Возможно, возвращение Игнашевича в сборную повлияет и на братьев Березуцких. Я уже ничему не удивляюсь

Игнашевич усилит сборную России

«В нашей стране почему-то очень любят шутить про возраст футболистов – этот затёртый юмор про пешеходов, песок и пенсионный фонд. А мне никак не смешно при виде группы центральных защитников, которые остались в распоряжении Станислава Черчесова: Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер и Андрей Семёнов.

Гранат и Кудряшов из "Рубина" Бердыева – это купание в собственном соку и 10-е место в РФПЛ без участия в еврокубках. Кутепов – это три ничейных матча за "Спартак" в ЛЧ (два с "Марибором" и один с "Ливерпулем"), а также вылет из ЛЕ в играх с "Атлетиком". Нойштедтер – это основа турецкого "Фенербахче", в августе не прошедшего даже македонский "Вардар" в отборе к Лиге Европы.

Серьёзные ребята защищают нашу сборную. Мировые люди.

Не понимаю приколов над возрастом матёрого Сергея Игнашевича, в минувшем сезоне отыгравшего за ЦСКА 2930 минут. В это число входят 407 минут в ЛЧ (»Янг Бойз«, "Манчестер Юнайтед", "Бенфика" и "Базель") и 450 минут в ЛЕ (»Црвена Звезда«, "Лион" и "Арсенал").

Успешно заменить повредившего "кресты" Виктора Васина – это старость. Попасть в четвертьфинал Лиги Европы – это старость. С левой ноги пробить оборону сборников "Рубина" (0:1) рикошетом от Понтуса Вернблума – это старость. Забить головой после подачи углового в матче с "Ахматом" (привет игравшему в том матче защитника Антону Швецу из дополнительного списка сборной) – это старость. Серебряные медали Премьер-лиги с прямыми путёвками в Лигу чемпионов – старость, чёрт бы её побрал.

Игнашевич – глыба нашего футбола. Этот спортсмен достоин участия в домашнем ЧМ. Он точно понимает эту игру не хуже остальных защитников сборной. И я лучше доверюсь мужику из ЦСКА, чем сырому Кутепову, махнувшему ногой перед лицом динамовца Рыкова», — делает ставку на опыт автор FootballHD Роман Герасимов.

Все очень плохо

«Настолько всё плохо, что вдохновлён и радуешься этому вызову. Действительно, ну не вырастили мы сильных футболистов на этой позиции за восемь лет с момента того, как узнали что чемпионат мира пройдёт в нашей стране. И шутка шестилетней давности о том, что Игнашевич ещё выведет сборную на этом турнире, стала практически фактом.

Как взрослый мужчина, он понимает все риски и тот возможный ушат холодной воды или какой-то другой субстанции, который может вылиться на него после неудачного окончания группового этапа на центральных федеральных каналах от людей, следящих за футболом от силы раз в два года. Чиновники от футбола также могут прикрыться за спиной Сергея в случае провала национальной команды, за ними не заржавеет.

Те самые чиновники от футбола, которые вводили в 2006-ом году лимит на легионеров и появлялась присказка, что 27-летний Игнашевич не вечен и нужно растить молодых защитников. На дворе 2018-ый, и Сергей возвращается в сборную, потому что больше просто некому. Суровый и беспощадный российский футбол и страна, в которой мы живём», — радуется и ужасается Владимир Кудряшов, автор Rusfootball.info.